|Из Москвы в Душанбе доставили капсулы с землей с могил первых лидеров ТаджССР
22:31 19.05.2026
Главе МИД Таджикистана передали капсулы с землей с места захоронения первых руководителей ТаджССР.
Сироджиддин Мухриддин и спецпредставитель президента РФ по культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой посетили кладбище, где были захоронены тела Нусратулло Махсума, Шириншох Шохтемура, а также Нисора Мухаммада - выдающихся деятелей и отцов-основателей советского Таджикистана.
В торжественной церемонии делегации РТ были переданы капсулы с землей с захоронения, которые в ближайшее время будут доставлены в Таджикистан.
Махсум, Шохтемур и Мухаммад наряду с драматургом Садриддином Айни были выдающимися деятелями ТаджССР, внесшими ключевой вклад в признание независимости республики в составе Советского Союза. Все трое были репрессированны в годы "большого террора", однако в 1950-60-х годах их дела были пересмотрены и они были полностью реабилитированы Военной коллегией Верховного суда СССР.
***
Участие в церемонии возвращения на Родину горсти земли с мест захоронения национальных героев
https://president.tj/
город Душанбе
19.05.2026
19 мая Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон прибыл в международный аэропорт города Душанбе и принял личное участие в церемонии принятия горсти земли с мест захоронения выдающихся сынов таджикского народа, Героев Таджикистана Нусратулло Махсума и Шириншо Шотемура, а также видного деятеля культуры в истории нации Нисора Мухаммада.
Непосредственное участие Главы государства в этой историко-духовной церемонии является ярким свидетельством высокого уважения государства и Правительства Республики Таджикистан к национальной истории и культуре, свободе и государственному суверенитету, а также к заслугам самоотверженных сынов Родины.
В знак глубокого почтения к памяти выдающихся представителей нации, в честь принятия горсти земли с мест их захоронения территория аэропорта была празднично оформлена, а военнослужащие Почетного караула выстроились по обеим сторонам разостланной красной дорожки.
В торжественной атмосфере высокого уважения и достоинства, после рапорта ответственных лиц Лидеру нации уважаемому Эмомали Рахмону, военнослужащие Почетного караула с особыми почестями вынесли из самолета капсулы с землей с мест захоронения Героев Таджикистана, накрытые Государственным флагом Республики Таджикистан, и торжественным церемониальным маршем перенесли их на площадь аэропорта.
Президент Республики Таджикистан, Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон с глубоким почтением и искренним уважением воздал дань памяти Нусратулло Махсума, Шириншо Шотемура и Нисора Мухаммада возле капсул с землей с мест их захоронения, отметив их исторические заслуги перед народом..
В эти волнующие исторические моменты Глава государства уважаемый Эмомали Рахмон подчеркнул, что Нусратулло Махсум и Шириншо Шотемур считаются одними из основоположников современной таджикской государственности и внесли неоценимый вклад в сохранение нации, защиту национальных интересов, определение административных границ и создание Республики Таджикистан.
Действительно, благодаря Государственной независимости и особому вниманию Лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона сегодня всесторонне изучаются исторические заслуги выдающихся сынов Родины и получают достойное признание, а их имена и жизненный путь почитаются как образец патриотизма, национального самосознания, верности и самоотверженного служения государству и народу.
Этот благородный шаг рассматривается как продолжение культуротворческой, созидательной и гуманистической политики Главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона, и еще раз подтверждает, что в годы независимости возрождение исторической памяти, почитание выдающихся сынов нации и укрепление национального самосознания стали одними из важнейших направлений государственной политики.
Затем участники этой исторической церемонии в сопровождении почетного эскорта мотоциклистов направились к Центральной соборной мечети города Душанбе.
После совершения заупокойной молитвы на кладбище Лучоб состоится церемония предания земле праха героев Таджикистана с соблюдением традиций священного ислама и с особыми почестями.
Это историческое событие навсегда войдет в летопись независимого Таджикистана как символ торжества истины, восстановления исторической справедливости и увековечения памяти верных сынов народа.
Теперь эти национальные герои, преданные сыновья древнего таджикского народа, обретут вечный покой на своей исконной земле – в родном Таджикистане, стране, ради которой они пожертвовали своими жизнями. Этот шаг, несомненно, принесет успокоение душам мучеников на пути свободы и станет для нынешнего и будущих поколений Таджикистана свидетельством того, что Родина никогда не забывает самоотверженных и преданных сыновей своего народа и, пусть даже спустя годы, неизменно воздает должное их заслугам.
Несомненно, это благородное преклонение и эта высокая признательность, вознесенные во имя самоотверженных сынов славного таджикского народа, навечно останутся запечатленными в страницы истории наряду с именем любимого Лидера нации, мудрого Главы и вдохновенного Наставника народа – уважаемого Эмомали Рахмона.
***
Герой вернулся на Родину
18 мая в Кулябе прошла торжественная церемония по передаче капсулы с землей с могилы легендарного советского военачальника 20-х годов прошлого века комбрига Н.Д.Томина.
В мемориальном мероприятии приняли участие мэр г.Куляб Пирзода Диловар, Временный поверенный в делах Российской Федерации в Республике Таджикистан В.В.Хуторская, заместитель главы Куртамышского муниципального округа Курганской области Н.В.Бухалко, дипломаты Посольства и сотрудники Аппарата Атташе по вопросам обороны при Посольстве России в Таджикистане, представители 201 Российской военной базы, ветераны, соотечественники.
После исполнения национальных гимнов делегация в сопровождении почетного караула Национальной гвардии Таджикистана возложили венки и цветы к могиле комбрига.
Также гости посетили Парк Победы г.Куляб и Российско-таджикскую школу имени К.Д.Ушинского.
Капсула с землей отправится на родину Н.Д.Томина - в музей города Куртамыш Курганской области.
Аналогичная церемония по передаче земли из братской могилы таджикских национальных героев Н.Махсума, Ш.Шотемура и Н.Мухаммада состоялась сегодня на Донском кладбище в Москве.