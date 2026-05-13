Из Москвы в Душанбе доставили капсулы с землей с могил первых лидеров ТаджССР

22:31 19.05.2026

Главе МИД Таджикистана передали капсулы с землей с места захоронения первых руководителей ТаджССР.



Сироджиддин Мухриддин и спецпредставитель президента РФ по культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой посетили кладбище, где были захоронены тела Нусратулло Махсума, Шириншох Шохтемура, а также Нисора Мухаммада - выдающихся деятелей и отцов-основателей советского Таджикистана.



В торжественной церемонии делегации РТ были переданы капсулы с землей с захоронения, которые в ближайшее время будут доставлены в Таджикистан.



Махсум, Шохтемур и Мухаммад наряду с драматургом Садриддином Айни были выдающимися деятелями ТаджССР, внесшими ключевой вклад в признание независимости республики в составе Советского Союза. Все трое были репрессированны в годы "большого террора", однако в 1950-60-х годах их дела были пересмотрены и они были полностью реабилитированы Военной коллегией Верховного суда СССР.



