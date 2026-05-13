 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 19.05.2026
22:31  Из Москвы в Душанбе доставили капсулы с землей с могил первых лидеров ТаджССР
22:00  Как и за что был казнен бывший премьер Пакистана Зульфикар Али Бхутто, - П.В.Густерин
19:34  Тегеранская фондовая биржа открылась после 80-дневного перерыва
17:21  В Астане проходит симпозиум "Золотая Орда как модель степной цивилизации"
13:54  Тесное российско-китайское сотрудничество играет важную, стабилизирующую роль на мировой арене - В. Путин
13:51  Взгляд: Россия и Китай готовят энергетический прорыв
12:33  "Степной партнер-2026". Китай и Монголия проведут совместные военные учения
06:56  Саида Мирзиеева в Лондоне: большая охота за британскими инвестициями
05:42  Нет мяса, нет мэра: жесткие кадровые перестановки в Монголии
04:29  ПМЖ в Узбекистане: статистика прибывших и выбывших за пять лет
03:48  Три измерения казахстанской экологии: глобальное, региональное и национальное, - Николай Кузьмин
02:12  Уроки Синьцзяна: что Таджикистану стоит взять из китайской модели искоренения радикалов
01:04  Кыргызстанцы активно участвуют в строительстве ж/д Китай - Узбекистан
00:05  ВС РФ блокировали подразделения ВСУ к северо-востоку от Константиновки – итоговая сводка Readovka за 18 мая
Понедельник, 18.05.2026
23:04  Запад хочет превратить Центральную Азию в плацдарм против РФ и КНР, - Тимофей Бордачев
22:09  Неизвестная древняя цивилизация на дне Иссык-Куля, - Татьяна Синицына
15:52  Инопланетяне уже здесь: реальные и не очень, - Платон Беседин
14:47  Тот самый Олень: Армянский разворот
13:26  В суде Киргизии начались в закрытом режиме слушания по делу Камчыбека Ташиева
12:50  На заседание ТРАСЕКА в Астану прибыли представители не всех стран – участниц проекта, - Виктория Панфилова
03:38  Кыргызстан против Филиппин: кому достанется единственное вакантное кресло Азии в СБ ООН
02:50  Суд против "Халал Даму": как в Казахстане приостановили главный знак халяль
01:47  Президент Узбекистана выдвинул ряд инициатив на саммите ОТГ по искусственному интеллекту
00:05  ВС РФ ликвидируют накопившиеся силы ВСУ и продолжают освобождать Константиновку – итоговая сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 17.05.2026
23:41  Кадровые назначения в Кыргызстане 15 мая 2026
16:01  Президент Казахстана принимает поздравления по случаю дня рождения
15:12  НГ: Джихадисты в Афганистане обсуждают перспективы ударов по Европе
14:15  Юань уже зашел в ЕАЭС – за счет чего? - Алексей Подымов
12:07  10 самых важных дат истории Туркменбаши, - П.В.Густерин
05:04  Туристы из каких стран чаще всего выбирают Узбекистан
04:56  Взгляд: США вернулись к "стратегической двусмысленности" с Тайванем
02:10  Айгуль Жапарова посетила Перинатальный центр и поздравила медработников с Днем матери
Суббота, 16.05.2026
21:18  Арбитражный суд Москвы взыскал в пользу ЦБ РФ 200 млрд евро с бельгийского Euroclear Bank
17:51  Олжас Бектенов выслушал рекомендации Всемирного банка по привлечению инвестиций в РК
13:38  Известия: в Белом доме расследуют секретные биолаборатории по всему миру, большинство - на границах России
13:22  Организация тюркских государств проводит саммит самоосмысления, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ готовятся занять междуречье Северского Донца и Старицы – итоговая сводка Readovka за 15 мая
Пятница, 15.05.2026
15:02  Кухня Роджерса: Визит Трампа в Китай в тени Душанбе. Си Цзиньпин показал Америке ее реальное место
14:26  Таинственный Кустанаев. Была ли фамилия настоящей? - Мурат Тюлеев
14:17  Гурбангулы Бердымухамедов посетил Казань - культурную столицу исламского мира
13:58  Садыр Жапаров выступил перед участниками встречи секретарей совбезов стран ШОС
03:33  Синьхуа: Си Цзиньпин провел переговоры с Д. Трампом в Пекине
01:13  Коммуналку и бензин привяжут к инфляции: почему казахстанцам от этого не легче
00:05  Главные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 14 мая
Четверг, 14.05.2026
19:34  О культурном наследии Золотой Орды и его значении для тюркского мира, - Галия Камбарбекова
17:32  Как слово "мугул" превратилось в "монгол", - Ержан Исакулов
16:26  Костанай: Исчезнет ли русский язык из детских садов?
11:22  Президент Узбекистана одобрил вхождение BP в проект SOCAR на плато Устюрт
11:06  В Бишкеке началось заседание секретарей совбезов стран ШОС  (с участием Ирана)
04:32  Путина совершенно неправильно поняли по поводу скорого окончания СВО, - Кирилл Стрельников
03:09  Визит Эрдогана в Казахстан в региональном контексте, - Юрий Мавашев
02:06  НГ: Киргизские трудовые мигранты осваивают Японию
01:04  Невероятной красоты молодой жеребец из Ашхабада был проадл на аукционе в Эр-Рияде за $14 млн.
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 13 мая
Среда, 13.05.2026
17:33  Caravan.kz: Что скрывают белые пятна на Google Maps в Казахстане
16:36  10 самых важных дат истории Коканда, - П.В.Густерин
09:30  VI Центральноазиатская конференция Международного дискуссионного клуба "Валдай"
08:34  Центральная Азия оказалась в воронке "редкоземельного хайпа", поднятого Западом
07:45  Узбекистан внедряет принципы "нулевой бюрократии" во всех государственных органах
06:51  Визит Эмомали Рахмона в Китай. Таджикско-китайские переговоры на высшем уровне
01:55  Нацразведка США ищет 120 биолабораторий, в том числе в ЦА, где по программе Пентагона спонсировали увеличение заразности вирусов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Таджикистан   | 
Из Москвы в Душанбе доставили капсулы с землей с могил первых лидеров ТаджССР
22:31 19.05.2026

Главе МИД Таджикистана передали капсулы с землей с места захоронения первых руководителей ТаджССР.

Сироджиддин Мухриддин и спецпредставитель президента РФ по культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой посетили кладбище, где были захоронены тела Нусратулло Махсума, Шириншох Шохтемура, а также Нисора Мухаммада - выдающихся деятелей и отцов-основателей советского Таджикистана.

В торжественной церемонии делегации РТ были переданы капсулы с землей с захоронения, которые в ближайшее время будут доставлены в Таджикистан.

Махсум, Шохтемур и Мухаммад наряду с драматургом Садриддином Айни были выдающимися деятелями ТаджССР, внесшими ключевой вклад в признание независимости республики в составе Советского Союза. Все трое были репрессированны в годы "большого террора", однако в 1950-60-х годах их дела были пересмотрены и они были полностью реабилитированы Военной коллегией Верховного суда СССР.



***

Участие в церемонии возвращения на Родину горсти земли с мест захоронения национальных героев
https://president.tj/
город Душанбе
19.05.2026

19 мая Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон прибыл в международный аэропорт города Душанбе и принял личное участие в церемонии принятия горсти земли с мест захоронения выдающихся сынов таджикского народа, Героев Таджикистана Нусратулло Махсума и Шириншо Шотемура, а также видного деятеля культуры в истории нации Нисора Мухаммада.

Непосредственное участие Главы государства в этой историко-духовной церемонии является ярким свидетельством высокого уважения государства и Правительства Республики Таджикистан к национальной истории и культуре, свободе и государственному суверенитету, а также к заслугам самоотверженных сынов Родины.

В знак глубокого почтения к памяти выдающихся представителей нации, в честь принятия горсти земли с мест их захоронения территория аэропорта была празднично оформлена, а военнослужащие Почетного караула выстроились по обеим сторонам разостланной красной дорожки.

В торжественной атмосфере высокого уважения и достоинства, после рапорта ответственных лиц Лидеру нации уважаемому Эмомали Рахмону, военнослужащие Почетного караула с особыми почестями вынесли из самолета капсулы с землей с мест захоронения Героев Таджикистана, накрытые Государственным флагом Республики Таджикистан, и торжественным церемониальным маршем перенесли их на площадь аэропорта.



Президент Республики Таджикистан, Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон с глубоким почтением и искренним уважением воздал дань памяти Нусратулло Махсума, Шириншо Шотемура и Нисора Мухаммада возле капсул с землей с мест их захоронения, отметив их исторические заслуги перед народом..

В эти волнующие исторические моменты Глава государства уважаемый Эмомали Рахмон подчеркнул, что Нусратулло Махсум и Шириншо Шотемур считаются одними из основоположников современной таджикской государственности и внесли неоценимый вклад в сохранение нации, защиту национальных интересов, определение административных границ и создание Республики Таджикистан.

Действительно, благодаря Государственной независимости и особому вниманию Лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона сегодня всесторонне изучаются исторические заслуги выдающихся сынов Родины и получают достойное признание, а их имена и жизненный путь почитаются как образец патриотизма, национального самосознания, верности и самоотверженного служения государству и народу.

Этот благородный шаг рассматривается как продолжение культуротворческой, созидательной и гуманистической политики Главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона, и еще раз подтверждает, что в годы независимости возрождение исторической памяти, почитание выдающихся сынов нации и укрепление национального самосознания стали одними из важнейших направлений государственной политики.

Затем участники этой исторической церемонии в сопровождении почетного эскорта мотоциклистов направились к Центральной соборной мечети города Душанбе.

После совершения заупокойной молитвы на кладбище Лучоб состоится церемония предания земле праха героев Таджикистана с соблюдением традиций священного ислама и с особыми почестями.

Это историческое событие навсегда войдет в летопись независимого Таджикистана как символ торжества истины, восстановления исторической справедливости и увековечения памяти верных сынов народа.

Теперь эти национальные герои, преданные сыновья древнего таджикского народа, обретут вечный покой на своей исконной земле – в родном Таджикистане, стране, ради которой они пожертвовали своими жизнями. Этот шаг, несомненно, принесет успокоение душам мучеников на пути свободы и станет для нынешнего и будущих поколений Таджикистана свидетельством того, что Родина никогда не забывает самоотверженных и преданных сыновей своего народа и, пусть даже спустя годы, неизменно воздает должное их заслугам.

Несомненно, это благородное преклонение и эта высокая признательность, вознесенные во имя самоотверженных сынов славного таджикского народа, навечно останутся запечатленными в страницы истории наряду с именем любимого Лидера нации, мудрого Главы и вдохновенного Наставника народа – уважаемого Эмомали Рахмона.

***

Герой вернулся на Родину

18 мая в Кулябе прошла торжественная церемония по передаче капсулы с землей с могилы легендарного советского военачальника 20-х годов прошлого века комбрига Н.Д.Томина.

В мемориальном мероприятии приняли участие мэр г.Куляб Пирзода Диловар, Временный поверенный в делах Российской Федерации в Республике Таджикистан В.В.Хуторская, заместитель главы Куртамышского муниципального округа Курганской области Н.В.Бухалко, дипломаты Посольства и сотрудники Аппарата Атташе по вопросам обороны при Посольстве России в Таджикистане, представители 201 Российской военной базы, ветераны, соотечественники.



После исполнения национальных гимнов делегация в сопровождении почетного караула Национальной гвардии Таджикистана возложили венки и цветы к могиле комбрига.

Также гости посетили Парк Победы г.Куляб и Российско-таджикскую школу имени К.Д.Ушинского.

Капсула с землей отправится на родину Н.Д.Томина - в музей города Куртамыш Курганской области.

Аналогичная церемония по передаче земли из братской могилы таджикских национальных героев Н.Махсума, Ш.Шотемура и Н.Мухаммада состоялась сегодня на Донском кладбище в Москве.

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1779219060


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Исполнение поручений Президента по становлению авиационных хабов: Правительство усилит работу по обновлению инфраструктуры, сервиса и техники
- Кадровые перестановки
- Фермер должен получать достойное вознаграждение за свой труд
- МВД Казахстана усиливает сотрудничество со странами Центральной Азии и Китаем в сфере безопасности и противодействия преступности
- В Астане проведено очередное заседание Межправительственной комиссии по вопросам этнических немцев
- В Алматы проводили третий состав миротворцев на Голанские высоты
- Мошенник, предлагая льготные турпутевки, обманул граждан
- Рабочий график главы государства
- Олжас Бектенов по поручению Президента принял участие в сессии World Urban Forum в Баку
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  