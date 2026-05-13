00:05 20.05.2026
ВС РФ прорвали оборону ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 19 мая
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 19 мая в разрезе СВО. Русские войска полностью ликвидировали украинскую оборону по реке Гайчур, дорога на одну из логистических артерий, обеспечивающих Орехов, открыта. Редакция Readovka разобрала резкие изменения соотношения сил в полосе 29-й армии ВС РФ как признак того, что ВСУ перебрасывают части из района пгт Покровское и села Великомихайловка на другой участок из-за изменения планов обороны Орехова.
Вход в периметр
Части 5-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ сумели овладеть селом Верхняя Терса и округой. Тем самым наши войска фактически ликвидировали центральный сектор оборонительной линии ВСУ по реке Гайчур. В руках противника осталась лишь часть села Воздвижевка. Учитывая, что передовые силы 5-й гв. ОА уже ворвались в населенный пункт, не будет преувеличением сказать, что линия обороны ВСУ, на которой, по замыслу украинского командования, должен был намертво встать фронт, прекратила свое существование. Теперь в распоряжении неприятеля есть только резервная линия обороны, выстроенная по реке Верхняя Терса, протекающей в 10 км западнее одноименного села и Воздвижевки. Непосредственно за водной артерией и резервной оборонительной линией пролегает трасса Т-04-08. По ней ВСУ гонят грузы для войск в Ореховском укрепрайоне и своих сил, развернутых к востоку от этого шоссе. Сейчас неприятелю крайне опасно использовать эту дорогу из-за активности наших БПЛА, но с приближением фронта к указанному шоссе она станет "дорогой смерти" со всеми последствиями для снабжения неприятеля. Не допустить критического сближения ВС РФ с трассой Т-04-08 у ВСУ едва ли выйдет, так как село Верхняя Терса было "пропуском" внутрь оборонительного периметра противника, что следует из опубликованных в профильных источниках карт инженерных сооружений.
Южнее частям 35-й гв. ОА ВС РФ удалось занять село Чудесное (Чарiвне укр.) и приступить к охвату села Гуляйпольское. Украинские войска упорно обороняют его, так как после его занятия российские подразделения смогут продвинуться по северному берегу реки Жеребец и выйти к оборонительному узлу села Омельник, чем создадут критическую угрозу непосредственно Орехову. Важно отдельно в очередной раз отметить, что вся система оборонительных сооружений ВСУ строилась с расчетом на то, что ВС РФ будут атаковать вглубь Запорожской области движением с юга на север. Получилось иначе, наши войска двигаются с востока на запад, что делает значительную часть укреплений либо бессмысленными, либо тем, что лишь частично может выполнять возложенные на них задачи. В этих условиях единственное, что остается ВСУ, – цепляться за все населенные пункты, за которые они могут.
Складывающаяся картина указывает на то, что у противника нет ресурсов на стабилизацию обстановки к западу и северо-западу от Гуляйполя на удалении от дороги Т-04-08. Это значит, что вариант снабжения укрепрайона по "восточной дуге" в виде сельских трасс, шоссе Т-04-08 в том числе, в скором времени станет невозможным. Кроме того, действия против 29-й гв. ОА не приносят ВСУ результатов. Выйти на тыловые коммуникации подразделений группировки "Восток" ВС РФ у противника также нет достаточных сил. Это значит, что Киев сосредоточит все усилия против 7-й гв. ДШД, действующей к западу от Орехова. Ключевая задача украинских войск на текущем этапе состоит в том, чтобы предпринять все для защиты шоссе Н-08, которое соединяет указанный укрепрайон ВСУ с Запорожьем. Противник решить эту задача может единственным образом – вынудить нас отойти на рубеж по линии Каменское – Степовое – Малые Щербаки – Щербаки. Учитывая особый напор украинской мотопехоты на наши позиции в районе Степногорска, Киев уже приступил к попытке продления жизнеспособности обороны Ореховского укрепрайона.
Подтверждение версии
Украинский военный эксперт Машовец заявил, что ВС РФ резко нарастили наступательную активность в полосе ответственности 29-й, 36-й, 5-й гвардейских общевойсковых армий ВС РФ. Самым угрожаемым участком он назвал полосу ответственности именно 29-й армии. Это весь левый берег рек Волчья и Вороная (речь идет о площадях к югу от пгт Покровское, сел Коломийцы, Великомихайловка, Гавриловка и Подгавриловка). Причина резкого осложнения положения противника на данном участке состоит в том, что российское командование ввело в бой резерв. ВСУ еще на той неделе повысили активность с задачей выйти на коммуникации ВС РФ в междуречье Янчура и Гайчура, а также обосноваться на западном берегу реки Мокрые Ялы в районе села Поддубное и южнее.
В этой связи стоит задаться вопросом, не было ли обманным маневром прежнее усиление активности противника на вышеуказанных участках с отчетливыми признаками расточительства боевого потенциала задействованных сил? Особенно в окрестностях села Поддубное неприятель за короткое время терял внушительное число пехоты за отдельно взятые боевые эпизоды без какого-либо намека на то, что у изначально обреченных подразделений были хоть какие-то шансы выполнить задачу. Если видимая невменяемость противника оказалась чем-то большим, чем просто глупостью и наплевательством на жизнь личного состава, то можно предположить, что ввод в бой резервов для усиления 29-й армии ВС РФ и был целью. Создание напряжения с отчетливыми признаками готовности ВСУ не считаться с потерями потребовало от нашего командования реагировать на сложившуюся ситуацию.
В свою очередь, провоцирование нас вводить в бой резерв в полосу 29-й армии может означать, что противник может планировать резкую активизацию или наращивание уже прежде приложенных усилий в совсем другом месте после ввода в бой резерва. Учитывая, что ВСУ уже обозначили для себя ключевым сектор ответственности 7-й гв. ДШД ВС РФ, есть основания полагать, что в скором времени часть украинских сил из района пгт Покровское и Великомихайловки будут переброшены в Камышеваху для усиления частей ВСУ, пытающихся атаковать наши подразделения в окрестностях Степногорска.
Можно задать резонный вопрос, не является ли совокупное ослабление состава украинских войск, стоящих против 29-й армии, при усилении резервами нашего оперативного объединения предвестником катастрофы для противника? Украинская сторона может полагаться на реки Волчья и Вороная как естественные помощники в обороне. В водных преградах неприятель видит гарантию того, что, полностью заняв левый берег, ВС РФ воздержатся от переноса боев на правый. А в актуальных условиях критического осложнения положения частей ВСУ западнее и северо-западнее Гуляйполя требуется обеспечение хотя бы временной безопасности трассы Н-08, соединяющей Запорожье и Орехов. Таким образом, даже полное сворачивание активности на левом берегу Волчьей и Вороной для ВСУ не является критической потерей. Ситуация требует от них сильного изменения пути реализации замысла оборонительной операции Ореховского укрепрайона.
Вчера, 18 мая, главным событием дня стало блокирование украинских подразделений в пространстве между городами Константиновка и Часов Яр.