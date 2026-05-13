06:38  22 мая 2026 года в Ашхабаде состоится заседание Совета глав правительств СНГ
05:33  Узбекистанскому АО "HAYOT BANK" присвоены кредитные S&P Ratings
04:37  Президент Казахстана о позитивном переосмыслении истории Золотой Орды. Выступление на симпозиуме в Астане
02:26  Кыргызы и другие кочевники Москву называли Баш Капы (Главный замок, Мас Кафа), - Табылды Акеров
01:09  Суров закон, но афганский еще суровее
00:05  ВС РФ прорвали оборону ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 19 мая
Вторник, 19.05.2026
22:31  Из Москвы в Душанбе доставили капсулы с землей с могил первых лидеров ТаджССР
22:00  Как и за что был казнен бывший премьер Пакистана Зульфикар Али Бхутто, - П.В.Густерин
19:34  Тегеранская фондовая биржа открылась после 80-дневного перерыва
17:21  В Астане проходит симпозиум "Золотая Орда как модель степной цивилизации"
13:54  Тесное российско-китайское сотрудничество играет важную, стабилизирующую роль на мировой арене - В. Путин
13:51  Взгляд: Россия и Китай готовят энергетический прорыв
12:33  "Степной партнер-2026". Китай и Монголия проведут совместные военные учения
06:56  Саида Мирзиеева в Лондоне: большая охота за британскими инвестициями
05:42  Нет мяса, нет мэра: жесткие кадровые перестановки в Монголии
04:29  ПМЖ в Узбекистане: статистика прибывших и выбывших за пять лет
03:48  Три измерения казахстанской экологии: глобальное, региональное и национальное, - Николай Кузьмин
02:12  Уроки Синьцзяна: что Таджикистану стоит взять из китайской модели искоренения радикалов
01:04  Кыргызстанцы активно участвуют в строительстве ж/д Китай - Узбекистан
00:05  ВС РФ блокировали подразделения ВСУ к северо-востоку от Константиновки – итоговая сводка Readovka за 18 мая
Понедельник, 18.05.2026
23:04  Запад хочет превратить Центральную Азию в плацдарм против РФ и КНР, - Тимофей Бордачев
22:09  Неизвестная древняя цивилизация на дне Иссык-Куля, - Татьяна Синицына
15:52  Инопланетяне уже здесь: реальные и не очень, - Платон Беседин
14:47  Тот самый Олень: Армянский разворот
13:26  В суде Киргизии начались в закрытом режиме слушания по делу Камчыбека Ташиева
12:50  На заседание ТРАСЕКА в Астану прибыли представители не всех стран – участниц проекта, - Виктория Панфилова
03:38  Кыргызстан против Филиппин: кому достанется единственное вакантное кресло Азии в СБ ООН
02:50  Суд против "Халал Даму": как в Казахстане приостановили главный знак халяль
01:47  Президент Узбекистана выдвинул ряд инициатив на саммите ОТГ по искусственному интеллекту
00:05  ВС РФ ликвидируют накопившиеся силы ВСУ и продолжают освобождать Константиновку – итоговая сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 17.05.2026
23:41  Кадровые назначения в Кыргызстане 15 мая 2026
16:01  Президент Казахстана принимает поздравления по случаю дня рождения
15:12  НГ: Джихадисты в Афганистане обсуждают перспективы ударов по Европе
14:15  Юань уже зашел в ЕАЭС – за счет чего? - Алексей Подымов
12:07  10 самых важных дат истории Туркменбаши, - П.В.Густерин
05:04  Туристы из каких стран чаще всего выбирают Узбекистан
04:56  Взгляд: США вернулись к "стратегической двусмысленности" с Тайванем
02:10  Айгуль Жапарова посетила Перинатальный центр и поздравила медработников с Днем матери
Суббота, 16.05.2026
21:18  Арбитражный суд Москвы взыскал в пользу ЦБ РФ 200 млрд евро с бельгийского Euroclear Bank
17:51  Олжас Бектенов выслушал рекомендации Всемирного банка по привлечению инвестиций в РК
13:38  Известия: в Белом доме расследуют секретные биолаборатории по всему миру, большинство - на границах России
13:22  Организация тюркских государств проводит саммит самоосмысления, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ готовятся занять междуречье Северского Донца и Старицы – итоговая сводка Readovka за 15 мая
Пятница, 15.05.2026
15:02  Кухня Роджерса: Визит Трампа в Китай в тени Душанбе. Си Цзиньпин показал Америке ее реальное место
14:26  Таинственный Кустанаев. Была ли фамилия настоящей? - Мурат Тюлеев
14:17  Гурбангулы Бердымухамедов посетил Казань - культурную столицу исламского мира
13:58  Садыр Жапаров выступил перед участниками встречи секретарей совбезов стран ШОС
03:33  Синьхуа: Си Цзиньпин провел переговоры с Д. Трампом в Пекине
01:13  Коммуналку и бензин привяжут к инфляции: почему казахстанцам от этого не легче
00:05  Главные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 14 мая
Четверг, 14.05.2026
19:34  О культурном наследии Золотой Орды и его значении для тюркского мира, - Галия Камбарбекова
17:32  Как слово "мугул" превратилось в "монгол", - Ержан Исакулов
16:26  Костанай: Исчезнет ли русский язык из детских садов?
11:22  Президент Узбекистана одобрил вхождение BP в проект SOCAR на плато Устюрт
11:06  В Бишкеке началось заседание секретарей совбезов стран ШОС  (с участием Ирана)
04:32  Путина совершенно неправильно поняли по поводу скорого окончания СВО, - Кирилл Стрельников
03:09  Визит Эрдогана в Казахстан в региональном контексте, - Юрий Мавашев
02:06  НГ: Киргизские трудовые мигранты осваивают Японию
01:04  Невероятной красоты молодой жеребец из Ашхабада был проадл на аукционе в Эр-Рияде за $14 млн.
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 13 мая
Среда, 13.05.2026
17:33  Caravan.kz: Что скрывают белые пятна на Google Maps в Казахстане
00:05 20.05.2026

ВС РФ прорвали оборону ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 19 мая

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 19 мая в разрезе СВО. Русские войска полностью ликвидировали украинскую оборону по реке Гайчур, дорога на одну из логистических артерий, обеспечивающих Орехов, открыта. Редакция Readovka разобрала резкие изменения соотношения сил в полосе 29-й армии ВС РФ как признак того, что ВСУ перебрасывают части из района пгт Покровское и села Великомихайловка на другой участок из-за изменения планов обороны Орехова.



Вход в периметр

Части 5-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ сумели овладеть селом Верхняя Терса и округой. Тем самым наши войска фактически ликвидировали центральный сектор оборонительной линии ВСУ по реке Гайчур. В руках противника осталась лишь часть села Воздвижевка. Учитывая, что передовые силы 5-й гв. ОА уже ворвались в населенный пункт, не будет преувеличением сказать, что линия обороны ВСУ, на которой, по замыслу украинского командования, должен был намертво встать фронт, прекратила свое существование. Теперь в распоряжении неприятеля есть только резервная линия обороны, выстроенная по реке Верхняя Терса, протекающей в 10 км западнее одноименного села и Воздвижевки. Непосредственно за водной артерией и резервной оборонительной линией пролегает трасса Т-04-08. По ней ВСУ гонят грузы для войск в Ореховском укрепрайоне и своих сил, развернутых к востоку от этого шоссе. Сейчас неприятелю крайне опасно использовать эту дорогу из-за активности наших БПЛА, но с приближением фронта к указанному шоссе она станет "дорогой смерти" со всеми последствиями для снабжения неприятеля. Не допустить критического сближения ВС РФ с трассой Т-04-08 у ВСУ едва ли выйдет, так как село Верхняя Терса было "пропуском" внутрь оборонительного периметра противника, что следует из опубликованных в профильных источниках карт инженерных сооружений.

Южнее частям 35-й гв. ОА ВС РФ удалось занять село Чудесное (Чарiвне укр.) и приступить к охвату села Гуляйпольское. Украинские войска упорно обороняют его, так как после его занятия российские подразделения смогут продвинуться по северному берегу реки Жеребец и выйти к оборонительному узлу села Омельник, чем создадут критическую угрозу непосредственно Орехову. Важно отдельно в очередной раз отметить, что вся система оборонительных сооружений ВСУ строилась с расчетом на то, что ВС РФ будут атаковать вглубь Запорожской области движением с юга на север. Получилось иначе, наши войска двигаются с востока на запад, что делает значительную часть укреплений либо бессмысленными, либо тем, что лишь частично может выполнять возложенные на них задачи. В этих условиях единственное, что остается ВСУ, – цепляться за все населенные пункты, за которые они могут.

Складывающаяся картина указывает на то, что у противника нет ресурсов на стабилизацию обстановки к западу и северо-западу от Гуляйполя на удалении от дороги Т-04-08. Это значит, что вариант снабжения укрепрайона по "восточной дуге" в виде сельских трасс, шоссе Т-04-08 в том числе, в скором времени станет невозможным. Кроме того, действия против 29-й гв. ОА не приносят ВСУ результатов. Выйти на тыловые коммуникации подразделений группировки "Восток" ВС РФ у противника также нет достаточных сил. Это значит, что Киев сосредоточит все усилия против 7-й гв. ДШД, действующей к западу от Орехова. Ключевая задача украинских войск на текущем этапе состоит в том, чтобы предпринять все для защиты шоссе Н-08, которое соединяет указанный укрепрайон ВСУ с Запорожьем. Противник решить эту задача может единственным образом – вынудить нас отойти на рубеж по линии Каменское – Степовое – Малые Щербаки – Щербаки. Учитывая особый напор украинской мотопехоты на наши позиции в районе Степногорска, Киев уже приступил к попытке продления жизнеспособности обороны Ореховского укрепрайона.

Подтверждение версии

Украинский военный эксперт Машовец заявил, что ВС РФ резко нарастили наступательную активность в полосе ответственности 29-й, 36-й, 5-й гвардейских общевойсковых армий ВС РФ. Самым угрожаемым участком он назвал полосу ответственности именно 29-й армии. Это весь левый берег рек Волчья и Вороная (речь идет о площадях к югу от пгт Покровское, сел Коломийцы, Великомихайловка, Гавриловка и Подгавриловка). Причина резкого осложнения положения противника на данном участке состоит в том, что российское командование ввело в бой резерв. ВСУ еще на той неделе повысили активность с задачей выйти на коммуникации ВС РФ в междуречье Янчура и Гайчура, а также обосноваться на западном берегу реки Мокрые Ялы в районе села Поддубное и южнее.

В этой связи стоит задаться вопросом, не было ли обманным маневром прежнее усиление активности противника на вышеуказанных участках с отчетливыми признаками расточительства боевого потенциала задействованных сил? Особенно в окрестностях села Поддубное неприятель за короткое время терял внушительное число пехоты за отдельно взятые боевые эпизоды без какого-либо намека на то, что у изначально обреченных подразделений были хоть какие-то шансы выполнить задачу. Если видимая невменяемость противника оказалась чем-то большим, чем просто глупостью и наплевательством на жизнь личного состава, то можно предположить, что ввод в бой резервов для усиления 29-й армии ВС РФ и был целью. Создание напряжения с отчетливыми признаками готовности ВСУ не считаться с потерями потребовало от нашего командования реагировать на сложившуюся ситуацию.

В свою очередь, провоцирование нас вводить в бой резерв в полосу 29-й армии может означать, что противник может планировать резкую активизацию или наращивание уже прежде приложенных усилий в совсем другом месте после ввода в бой резерва. Учитывая, что ВСУ уже обозначили для себя ключевым сектор ответственности 7-й гв. ДШД ВС РФ, есть основания полагать, что в скором времени часть украинских сил из района пгт Покровское и Великомихайловки будут переброшены в Камышеваху для усиления частей ВСУ, пытающихся атаковать наши подразделения в окрестностях Степногорска.

Можно задать резонный вопрос, не является ли совокупное ослабление состава украинских войск, стоящих против 29-й армии, при усилении резервами нашего оперативного объединения предвестником катастрофы для противника? Украинская сторона может полагаться на реки Волчья и Вороная как естественные помощники в обороне. В водных преградах неприятель видит гарантию того, что, полностью заняв левый берег, ВС РФ воздержатся от переноса боев на правый. А в актуальных условиях критического осложнения положения частей ВСУ западнее и северо-западнее Гуляйполя требуется обеспечение хотя бы временной безопасности трассы Н-08, соединяющей Запорожье и Орехов. Таким образом, даже полное сворачивание активности на левом берегу Волчьей и Вороной для ВСУ не является критической потерей. Ситуация требует от них сильного изменения пути реализации замысла оборонительной операции Ореховского укрепрайона.

Вчера, 18 мая, главным событием дня стало блокирование украинских подразделений в пространстве между городами Константиновка и Часов Яр.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1779224700


