ВС РФ прорвали оборону ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 19 мая

00:05 20.05.2026

Михаил Пшеничников



Редакция Readovka собрала самые важные события 19 мая в разрезе СВО. Русские войска полностью ликвидировали украинскую оборону по реке Гайчур, дорога на одну из логистических артерий, обеспечивающих Орехов, открыта. Редакция Readovka разобрала резкие изменения соотношения сил в полосе 29-й армии ВС РФ как признак того, что ВСУ перебрасывают части из района пгт Покровское и села Великомихайловка на другой участок из-за изменения планов обороны Орехова.



