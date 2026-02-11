01:09  Суров закон, но афганский еще суровее
Вторник, 19.05.2026
22:31  Из Москвы в Душанбе доставили капсулы с землей с могил первых лидеров ТаджССР
22:00  Как и за что был казнен бывший премьер Пакистана Зульфикар Али Бхутто, - П.В.Густерин
19:34  Тегеранская фондовая биржа открылась после 80-дневного перерыва
17:21  В Астане проходит симпозиум "Золотая Орда как модель степной цивилизации"
13:54  Тесное российско-китайское сотрудничество играет важную, стабилизирующую роль на мировой арене - В. Путин
13:51  Взгляд: Россия и Китай готовят энергетический прорыв
12:33  "Степной партнер-2026". Китай и Монголия проведут совместные военные учения
06:56  Саида Мирзиеева в Лондоне: большая охота за британскими инвестициями
05:42  Нет мяса, нет мэра: жесткие кадровые перестановки в Монголии
04:29  ПМЖ в Узбекистане: статистика прибывших и выбывших за пять лет
03:48  Три измерения казахстанской экологии: глобальное, региональное и национальное, - Николай Кузьмин
02:12  Уроки Синьцзяна: что Таджикистану стоит взять из китайской модели искоренения радикалов
01:04  Кыргызстанцы активно участвуют в строительстве ж/д Китай - Узбекистан
00:05  ВС РФ блокировали подразделения ВСУ к северо-востоку от Константиновки – итоговая сводка Readovka за 18 мая
Понедельник, 18.05.2026
23:04  Запад хочет превратить Центральную Азию в плацдарм против РФ и КНР, - Тимофей Бордачев
22:09  Неизвестная древняя цивилизация на дне Иссык-Куля, - Татьяна Синицына
15:52  Инопланетяне уже здесь: реальные и не очень, - Платон Беседин
14:47  Тот самый Олень: Армянский разворот
13:26  В суде Киргизии начались в закрытом режиме слушания по делу Камчыбека Ташиева
12:50  На заседание ТРАСЕКА в Астану прибыли представители не всех стран – участниц проекта, - Виктория Панфилова
03:38  Кыргызстан против Филиппин: кому достанется единственное вакантное кресло Азии в СБ ООН
02:50  Суд против "Халал Даму": как в Казахстане приостановили главный знак халяль
01:47  Президент Узбекистана выдвинул ряд инициатив на саммите ОТГ по искусственному интеллекту
00:05  ВС РФ ликвидируют накопившиеся силы ВСУ и продолжают освобождать Константиновку – итоговая сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 17.05.2026
23:41  Кадровые назначения в Кыргызстане 15 мая 2026
16:01  Президент Казахстана принимает поздравления по случаю дня рождения
15:12  НГ: Джихадисты в Афганистане обсуждают перспективы ударов по Европе
14:15  Юань уже зашел в ЕАЭС – за счет чего? - Алексей Подымов
12:07  10 самых важных дат истории Туркменбаши, - П.В.Густерин
05:04  Туристы из каких стран чаще всего выбирают Узбекистан
04:56  Взгляд: США вернулись к "стратегической двусмысленности" с Тайванем
02:10  Айгуль Жапарова посетила Перинатальный центр и поздравила медработников с Днем матери
Суббота, 16.05.2026
21:18  Арбитражный суд Москвы взыскал в пользу ЦБ РФ 200 млрд евро с бельгийского Euroclear Bank
17:51  Олжас Бектенов выслушал рекомендации Всемирного банка по привлечению инвестиций в РК
13:38  Известия: в Белом доме расследуют секретные биолаборатории по всему миру, большинство - на границах России
13:22  Организация тюркских государств проводит саммит самоосмысления, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ готовятся занять междуречье Северского Донца и Старицы – итоговая сводка Readovka за 15 мая
Пятница, 15.05.2026
15:02  Кухня Роджерса: Визит Трампа в Китай в тени Душанбе. Си Цзиньпин показал Америке ее реальное место
14:26  Таинственный Кустанаев. Была ли фамилия настоящей? - Мурат Тюлеев
14:17  Гурбангулы Бердымухамедов посетил Казань - культурную столицу исламского мира
13:58  Садыр Жапаров выступил перед участниками встречи секретарей совбезов стран ШОС
03:33  Синьхуа: Си Цзиньпин провел переговоры с Д. Трампом в Пекине
01:13  Коммуналку и бензин привяжут к инфляции: почему казахстанцам от этого не легче
00:05  Главные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 14 мая
Четверг, 14.05.2026
19:34  О культурном наследии Золотой Орды и его значении для тюркского мира, - Галия Камбарбекова
17:32  Как слово "мугул" превратилось в "монгол", - Ержан Исакулов
16:26  Костанай: Исчезнет ли русский язык из детских садов?
11:22  Президент Узбекистана одобрил вхождение BP в проект SOCAR на плато Устюрт
11:06  В Бишкеке началось заседание секретарей совбезов стран ШОС  (с участием Ирана)
04:32  Путина совершенно неправильно поняли по поводу скорого окончания СВО, - Кирилл Стрельников
03:09  Визит Эрдогана в Казахстан в региональном контексте, - Юрий Мавашев
02:06  НГ: Киргизские трудовые мигранты осваивают Японию
01:04  Невероятной красоты молодой жеребец из Ашхабада был проадл на аукционе в Эр-Рияде за $14 млн.
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 13 мая
Среда, 13.05.2026
17:33  Caravan.kz: Что скрывают белые пятна на Google Maps в Казахстане
16:36  10 самых важных дат истории Коканда, - П.В.Густерин
09:30  VI Центральноазиатская конференция Международного дискуссионного клуба "Валдай"
08:34  Центральная Азия оказалась в воронке "редкоземельного хайпа", поднятого Западом
07:45  Узбекистан внедряет принципы "нулевой бюрократии" во всех государственных органах
06:51  Визит Эмомали Рахмона в Китай. Таджикско-китайские переговоры на высшем уровне
Суров закон, но афганский еще суровее
01:09 20.05.2026

Новый уголовно-процессуальный кодекс страны закрепляет нормы 1000-летней давности

Игорь Серебряный
11 фев 2026

Руководство Исламского Эмирата Афганистан принуждает людей жить по нормам IX в., но это не должно ставить под вопрос торговые связи с режимом талибов. Новый Уголовно-процессуальный кодекс страны (УПК), обнародованный правозащитной организацией "Равадари" 10 февраля, узаконивает гендерную дискриминацию, рабство, декриминализирует убийство "кафиров" (иноверцев) и прочие "правовые" нормы 1000-летней давности. "Эксперт" выяснил, можно ли иметь дело с таким государством.

Документ объемом 585 страниц издан за подписью лидера Талибана, муллы Хайбатуллы Ахундзада. Новый УПК оформляет некоторые старые традиции ислама в официальную юридическую норму, хотя множество его статей никак не укладываются в современные понятия правовых отношений.

Например, ст. 32 обязывает судей приговаривать мужей за доказанные факты домашнего насилия к 15 дням тюрьмы. Однако карательная сила этой санкции полностью обнуляется тем, что женщина по принятому в 2024 г. закону "О поощрении добродетели и предотвращении пороков" (статьи 13 и 20) и сложившейся традиции не может даже попасть в суд без сопровождения мужа.

При этом ст. 70 наказывает 5-месячным заключением за насилие над животными, включая домашних птиц. Тем самым афганская собака лучше защищена законом, чем афганская женщина.

Также в рамках "демократии по-талибски" любой правоверный мусульманин получает право на самосуд, если сочтет, что тот или иной человек нарушает нормы ислама. Становится непонятным, зачем при такой трактовке "революционного правосознания" вообще нужны суды.

Талибы в принципе отрицают такие понятия, как равенство перед законом, состязательность сторон, презумпцию невиновности и др. - с их точки зрения, любые нормы, возникшие позднее IX века, являются ересью, и новый Кодекс просто кодифицирует фактически существующий порядок, рассказал "Эксперту" директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар: "Афганцы, которые не приемлют жизни по нормам позапрошлого тысячелетия, при власти талибов никак не могут выразить свое к ним отношение. Вся оппозиция талибам находится за пределами страны и ждет, когда на родине произойдет какая-нибудь революция. В России афганская диаспора представлена в основном коммунистически настроенными функционерами правительства Наджибуллы, но они тоже не спешат выражать свое отношение к происходящим в Афганистане процессам - конъюнктура российско-афганских отношений этому не способствует".

При этом Россия последние годы делает шаги на выстраивание цивилизованных, насколько это возможно, связей с режимом талибов. В апреле 2025 г. после 22 лет запрета на деятельность "Талибана" в России Верховный суд РФ по запросу Генпрокуратуры приостановил этот запрет. Москва и Кабул договорились на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне 2025 г. о принципиальной возможности привлечения афганских трудовых мигрантов в Россию. Эти переговоры в настоящее время продолжаются.

Но Омар Нессар считает маловероятным, чтобы афганские трудовые мигранты стали сколько-нибудь заметны на российском рынке труда: "Если говорить прямо, то отношение россиян к афганским мигрантам очень настороженное, в них видят потенциальную террористическую угрозу. Кроме того, к афганским работникам испытывают жгучую неприязнь представители землячеств из стран Центральной Азии - они ревностно охраняют уже занятые ими в российской экономике ниши и будут всячески препятствовать появлению здесь конкурентов из Афганистана".

Цивилизационные несовпадения между Россией и Афганистаном никак не могут препятствовать их экономическому сотрудничеству, сказал "Эксперту" директор Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович: "Другого Афганистана у нас для нас нет. У нас нет и другой Америки, что не мешает нам пытаться налаживать с США отношения в самых разных сферах. Россия и Афганистан имеют точки соприкосновения в вопросах торговли: нас интересует афганское минеральное сырье, их - наши продовольствие, лекарства и прочие товары. Можно возмущаться тем, что там происходит, но самый лучший способ помочь стране модернизироваться - это с ней торговать. Создание новых производств, индустриализация неизбежно приводят к усложнению экономической структуры, и, как следствие, к росту образованности населения. Права человека становятся не абстрактной концепцией, а потребностью для экономического развития".

Источник - expert.ru
