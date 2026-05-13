Президент Казахстана о позитивном переосмыслении истории Золотой Орды. Выступление на симпозиуме в Астане

04:37 20.05.2026 Выступление Главы государства Касым-Жомарта Токаева на международном симпозиуме "Золотая Орда как модель степной цивилизации: история, археология, культура, идентичность"



Уважаемые участники встречи!



Рад приветствовать вас на международном симпозиуме, посвященном истории Золотой Орды.



Хотел бы прежде всего выразить искреннюю признательность всем гостям, прибывшим в Астану для участия в сегодняшнем мероприятии.



Также хочу поблагодарить только что выступивших спикеров – известных ученых и представителей авторитетных международных организаций за их содержательные доклады.



Сегодня ни один историк не ставит под сомнение мощь Золотой Орды – империи, правившей в Великой степи и занимавшей бескрайние просторы Евразии. Это – исторический факт.







Империя, соединявшая Запад и Восток и оказавшая значительное влияние на развитие различных цивилизаций и формирование государств, была крупнейшей политической структурой, что также неопровержимо.



Именно поэтому история Золотой Орды является предметом многочисленных глубоких исследований. Данная тема по-прежнему остается актуальной в наши дни, и, на мой взгляд, никогда не утратит своей значимости.



Это – одна из важнейших страниц в летописи нашей страны и всего человечества.



Основная задача симпозиума, который продлится несколько дней, – укрепление связей с мировым научным сообществом для систематического и всестороннего комплексного анализа данного вопроса.



В этой связи хотел бы выразить огромную благодарность руководству ЮНЕСКО за поддержку инициативы нашей страны.



Выражаю признательность бывшему Генеральному директору ЮНЕСКО г-же Одрэ Азуле, которая присутствует на сегодняшнем форуме. Мы высоко ценим Ваш значительный вклад в укрепление партнерства между Казахстаном и ЮНЕСКО.



Проведение данного мероприятия под эгидой столь авторитетной международной организации подчеркивает глобальную историческую значимость наследия Золотой Орды.



Также в сегодняшнем симпозиуме участвует делегация во главе с высоким представителем ЮНЕСКО, директором Центра всемирного наследия г-ном Лазаром Элунду Ассомо.



Благодаря поддержке Организации наша страна реализовала множество важных инициатив. Наглядным результатом этого сотрудничества стало включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО таких знаковых объектов, как мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, петроглифы Тамгалы, а также ряд древних городищ.



Также была проделана масштабная работа по сохранению и популяризации нематериального культурного наследия Казахстана.



Например, важным событием 2025 года стало международное признание уникальной рукописи "Генеалогия ханов". Этот ценный документ содержит сведения о правителях страны, охватывая в том числе период Золотой Орды.



Поэтому мы заинтересованы в дальнейшем расширении нашего партнерства, которое отвечает нашим общим интересам и имеет большое значение.



Важно, что этот симпозиум объединил разные исследовательские школы, специализирующиеся на истории Золотой Орды и истории Великой степи.



Здесь можно по справедливости отметить роль российских ученых, которые многие годы плодотворно занимаются изучением этой большой темы, сумели сформировать массив научных работ, дающих обширные знания о Золотой Орде.



В то же время тема Золотой Орды вышла за пределы одного государства, привлекла к себе внимание исследователей Китая, Монголии, США, Индии, Пакистана, Японии, Кыргызстана, Узбекистана, Египта, целого ряда европейских стран и, можно сказать, эта тема уверенно шагает по земному шару.



В конечном счете, летопись Золотой Орды – это общая история человечества.



Уверен, что сегодняшний уникальный симпозиум придаст новый импульс систематическому изучению всемирного наследия. Присутствующие здесь ученые и эксперты вносят значительный вклад в достижение этой высокой цели.



Искренне верю, что ваш труд принесет весомые плоды, которые обогатят нашу общую историю и науку.



Уважаемые участники симпозиума!



В Казахстане история Золотой Орды рассматривается как сложный, многомерный период в мировой летописи. Упрощать данное обстоятельство ни в коем случае не следует, ибо это неизбежно приведет к линейному взгляду на это уникальное явление мировой истории, что чревато историческими ошибками, которые, в свою очередь, могут сдетонировать добрые отношения между государствами и народами.



К сожалению, подобные случаи, связанные с различной трактовкой крупных исторических событий мирового значения, мы уже наблюдаем.



В нынешней крайне сложной, напряженной геополитической ситуации важно уметь находить в истории человечества убедительные и вдохновляющие факты выстраивания миросозидательных конструкций и создания диалоговых платформ, не замыкаясь на мрачной хронологии войн.



Понимаю, это нелегкая задача, потому что вся мировая летопись, от древнейших времен до настоящего времени, щедра на подробное описание именно войн и вооруженных конфликтов.



Причина такого явления вполне понятна: войны с их неисчерпаемым конфронтационным потенциалом гораздо легче поддавались описанию, нежели монотонные процессы созидания в условиях мирной жизни. Кстати, знаменитый роман Льва Толстого "Война и мир" это феноменальное и фундаментальное описание скорее войны, чем мира.



Но именно сейчас, когда мировое сообщество подошло к исторической "дорожной развилке" и стоит перед цивилизационным выбором, критически важно объединить усилия авторитетных, профессиональных ученых, чтобы представить нашу общую историю как фактор единения народов. Здесь важно понимать, что историческая оценка должна быть абсолютно объективной и политически нейтральной. Принцип "историю творят только сильные и пишут победители", надо признать, носит антинаучный характер: раз победителей не судят, то и в мировой истории им должно быть уготовано самое почетное место, куда стекаются все комплиментарные оценки исследователей. А малым и средним странам, тем более, потерпевшим поражения на полях брани в прошлом придется довольствоваться ролью исторических "заднескамеечников".



В Казахстане начался довольно активный процесс пересмотра устаревших догм и стереотипов, которые в угоду политическим амбициям низводят некогда могучие степные империи до статуса так называемых "недогосударств" и даже позиционируют кочевые народы как дикую, стихийную силу, вышедшую за рамки исторического контекста.



Но, восстанавливая объективную историческую картину, мы далеки от слепой идеализации прошлого.



История не терпит и не прощает лжи во имя самолюбования, равно как и попыток превратить общее наследие в типично национальное явление.



Претензии на монополию в трактовке нашего богатейшего прошлого с его противоречиями, сложностями – это тупиковый путь, ведущий к деградации науки и росту взаимного недоверия.



Между тем, в профессиональном сообществе историков, безусловно, имеются представители эффективной "мягкой силы" и научной дипломатии, они могут строить мосты там, где политики способны возводить лишь стены. Их миссия именно в нынешнее неспокойное время крайне важна.



Эпоха Золотой Орды для Казахстана – это и важнейшая часть отечественной истории, период цивилизационной эволюции.



Выше мною уже сказано, что в исторической памяти большинства народов ярче всего сохранились завоевательные походы правителей и талантливых полководцев, нежели монотонный труд реформаторов и выдающихся мыслителей.



Действительно, овеянные легендами военные победы вызывают повышенную эмоциональную реакцию людей в сравнении с их откликами на институциональные новации и прогрессивные идеи, судьбоносное значение которых проявляется и должным образом оценивается спустя длительное время.



Наглядный тому пример – искаженное восприятие истории Великой степи, которая, как правило, до сих пор воспринимается как бесконечная череда битв и сражений.



Такой одномерный подход заметно упрощает и искажает историческую реальность, втискивая сложное, многослойное бытие Великой степи, особенно Золотой Орды, в "прокрустово ложе" банальной военной хроники.



Полагаю, что высокий междисциплинарный уровень развития современной науки все же позволит усовершенствовать процесс объективного изучения истории Золотой Орды.



Учитывая, что в этом зале сегодня собрались авторитетные исследователи того периода, хотел бы вкратце изложить собственное видение основных направлений научных изысканий, которые, на мой взгляд, помогут расширить перспективы позитивного переосмысления истории Золотой Орды.



ПЕРВОЕ. Изучение интеллектуального наследия.



Феномен Золотой Орды невозможно осмыслить и понять в отрыве от богатейшего интеллектуального ландшафта, который формировался в сердце Евразии на протяжении более тысячи лет.



Известно, что в средние века Великая степь превратилась в один из мировых центров генерации прогрессивных идей.



Расцвет интеллектуальной мысли в Центральной Евразии произошел на благодатной почве, вобравшей в себя энергию кочевого мира, тюрко-монгольское наследие, исламские традиции и мировоззренческие принципы христианского сообщества наций.



Это был непрерывный процесс положительной эволюции идей. Каждое столетие добавляло новые ценности в сокровищницу мысли Великой степи.



Без осознания и признания этой глубинной преемственности трудно объективно оценить стремительный взлет Золотой Орды.



И здесь, конечно же, огромное значение имеет богатейшее наследие выдающихся мыслителей, творивших научные, философские, литературные шедевры задолго до основания Золотой Орды.



Прежде всего, это Абу Насыр аль-Фараби – один из незыблемых столпов мировой философии, вошедший в историю как "Второй учитель мира" после Аристотеля.



В трактате "О взглядах жителей добродетельного города" он широко и убедительно представил видение путей достижения общего блага на основе справедливости, знаний, нравственного совершенствования.



Его идеи являются ключевым ориентиром для понимания последующей политико-философской традиции тюрко-мусульманского мира.



Безусловно, особое место в интеллектуальном наследии Великой степи занимает личность великого Ходжи Ахмеда Яссауи. Он положил начало формированию "тюркского ислама", органично сочетающего универсальные мусульманские ценности и местные духовные традиции.



По сути, именно он предложил всем народам Великой степи совершенно новую идеологическую доктрину, ставшую основой нашего мировоззрения и в современное время.



Воззрения Яссауи стали неотъемлемой частью культурного кода Великой степи, а его мавзолей в Туркестане признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.



Сам же город Туркестан на протяжении веков и до настоящего времени остается главным духовным и политическим центром региона, считается сакральной столицей тюркского мира.



Закономерно, что идеи Аль-Фараби, Яссауи и других выдающихся мыслителей получили свое развитие и в Золотой Орде.



К примеру, именно в ту эпоху произошел грандиозный по своему идеологическому масштабу синтез тюркского языка, исламской книжной традиции и многовековой степной мудрости. Это явление ярко проявилось в литературе золотоордынского периода и стало сердцевиной "золотого века" тюркской словесности.



Символично, что в этом году исполняется 800 лет легендарному кюю "Ақсақ құлан", который, по сути, положил начало рождению эпической поэзии в сопровождении главного музыкального инструмента Великой степи – домбры.



Неслучайно наследие таких сказителей-жырау, как Кетбұға, Асан Қайғы, Шалкиіз, Доспамбет, до сих пор живет в традиционных жанрах искусства нашего региона.



В эпосах того периода (Ер Едіге, Алпамыс, Қобланды, Ер Тарғын) воспеты герои и события общей истории казахов, татар, башкир, ногайцев, каракалпаков и других народов.



Эта нить интеллектуальной и духовной преемственности оказалась настолько прочной, что прошла сквозь века, воплотившись в творчестве великого Абая.



В концепции "Толық адам" он представил, по сути, универсальную формулу воспитания гармоничного человека или целостной натуры на основе триединства разума, воли, доброты.



Поэтому надо отметить, что интеллектуальное наследие Великой степи сложилось как естественная для нашего региона идеологическая субстанция общемирового значения, не имевшая изъятий, исключений.



Это был целостный философский, идеологический "продукт".



Символом приверженности Казахстана этому идейному достоянию стало учреждение орденов Al-Farabi и Qoja Ahmet Yassaui.



Данные высокие государственные награды будут вручаться тем, кто вносит выдающийся вклад в развитие науки, просвещения и духовности, в том числе зарубежным ученым, политическим и общественным деятелям.



Первым кавалером ордена Qoja Ahmet Yassaui стал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, на днях побывавший в Казахстане с государственным визитом.



Второй орден я сегодня предложил вручить бывшему Генеральному директору ЮНЕСКО Одрэ Азуле. Она любезно согласилась принять этот орден.



Тем самым мы подчеркиваем исключительную важность интеллектуального труда и созидательного взаимодействия во имя будущего народов, объединенных общей исторической судьбой.



ВТОРОЕ. Необходимо тщательно изучить систему государственного управления Золотой Орды.



Территория Улуса Джучи в период расцвета превышала 6 млн квадратных километров, что, к слову, существенно больше площади Римской империи во время ее максимального расширения.



Недаром отдельные историки называют Золотую Орду Степным Римом.



Однако величие Золотой Орды измерялось не географическим охватом, а институциональной устойчивостью.



Джучиды властвовали в государствах Великой степи свыше 600 лет, что, например, сопоставимо с продолжительностью правления таких династий, как Хань или Габсбурги.



Данный факт говорит о легитимности и жизнеспособности созданной джучидами системы, обеспечивавшей гармоничное сосуществование разных этносов и религий.



В Золотой Орде была сформирована гармоничная система степного и исламского права.



В основе общественного порядка лежала правовая культура, уходящая корнями в Великую Ясу Чингисхана и еще глубже – в традиции Тюркского каганата.



Диктатура Закона была настолько всеобъемлющей, что безопасность человека и его имущества гарантировалась на всей территории империи. Это значит, что в обществе царил порядок.



Кроме того, существуют точные исторические данные о наличии в эпоху Золотой Орды развитых практик делопроизводства.



Также институт Курултая служил уникальным образцом степной демократии.



Хотя социальная структура Улуса была четкой и стабильной, в обществе главенствующую роль играла не застывшая догма, а справедливость.



В армии и бюрократическом аппарате во главе угла стояли дисциплина, образцовая служба и меритократия, что открывало широкие возможности для представителей всех этносов и различных групп, населявших эту огромную державу.



Таким образом, благодаря выверенной внутренней и внешней политике в обществе сохранялась стабильность, а государство процветало.



Золотая Орда поддерживала активные дипломатические контакты с мамлюкским Египтом, Ватиканом, Византией, Османской империей и европейскими дворами.



В целом, даже в периоды глубоких кризисов, таких как "Великая замятня" XIV века, система государственного управления в Золотой Орде была весьма устойчивой. Как всем известно, впоследствии эту систему взяли за основу многие государства Евразии.



ТРЕТЬЕ. Следует всесторонне изучить экономическую модель Золотой Орды.



Известно, что древние цивилизации Месопотамии, Египта, Китая, Индии во многом сформировались благодаря освоению речных долин.



А Великая степь создала принципиально иной тип исторического развития.



Пять тысяч лет назад на севере Казахстана, в Ботае, человек впервые приручил лошадь, что стало одним из узловых событий, предопределивших ход мировой истории.



Всадническая культура породила особое стратегическое мышление и сверхмобильный образ жизни.



Таким образом, контролируя все ключевые транспортные, торговые и гуманитарные связи на бескрайних просторах Евразии, Золотая Орда стала венцом прогресса конно-кочевой цивилизации.



В этой связи есть все основания утверждать, что именно симбиоз кочевого и оседлого укладов стал главной причиной столь яркого выхода Золотой Орды на историческую авансцену.



В конечном счете, благодаря синергии кочевого образа жизни, городской ремесленной культуры и торговых артерий Золотая Орда сформировала развитую экономику, которую цементировала денежная и фискальная система.



По мнению многих ученых, в золотоордынской нумизматике сейчас делаются важные открытия.



Археологами выявлены десятки ранее неизвестных монетных дворов.



По мнению специалистов, в период расцвета в Золотой Орде чеканилось около 28 миллионов серебряных монет.



В настоящее время общее количество монет той эпохи в государственных и частных коллекциях достигает одного миллиона.



Символично, что название национальной валюты Казахстана – тенге – напрямую восходит к ордынскому "данг", вероятно отсюда же произошло слово "деньги".



Это не просто лингвистическое совпадение, а иллюстрация того, что именно Золотая Орда заложила стандарты денежных отношений в нашем обширном регионе.



Империя контролировала северную ветвь Великого Шелкового пути, превратив степь в безопасный транзитный коридор.



Через территорию Улуса Джучи ежегодно проходили тысячи тонн товаров: шелк из Китая, специи из Индии, меха из России, изделия ремесленников из Европы, Ближнего и Среднего Востока.



В отличие от многих государств того времени, Золотая Орда демонстрировала в своем развитии принцип стратегической открытости, что проявлялось даже в облике ее городов.



В период расцвета города империи не замыкались в крепостных стенах, а развивались как пространства интенсивной торговли и высокой мобильности людей.



Этот опыт убедительно опровергает миф о якобы вечном конфликте степи и города.



Напротив, именно их взаимодействие создало одну из самых гибких моделей средневековой государственности.



Подтверждением этому служит и материальная культура золотоордынских городов, которых, кстати, по оценкам ученых, насчитывалось больше ста.



Различные археологические раскопки свидетельствуют, что в городах Золотой Орды применялись передовые инженерные решения, обеспечивавшие комфорт их жителей.



Высокий уровень производства и масштаб строительной индустрии того времени воплотились в золотоордынском кирпиче, этот востребованный строительный продукт широко применялся на всем пространстве от Иртыша до Дуная.



В целом, можно сказать, что Золотая Орда породила или создала протоглобальный рынок, в рамках которого предприимчивые люди со всех концов Евразии свободно торговали и вели дела, способствуя общему прогрессу.



Высказанные мною исследовательские направления, разумеется, не претендуют на исчерпывающее видение.



Я в отличие от вас не являюсь ученым-историком древнего периода.



Это лишь контуры дальнейшего научного поиска, которые позволят по-новому осмыслить роль Золотой Орды и преодолеть инерцию исключительно военно-политического восприятия ее истории.



Важно в полной мере раскрыть цивилизационную матрицу Золотой Орды с ее глубокими интеллектуальными и духовными традициями, эффективными институтами и развитой экономикой.



Это необходимо не только для всесторонней научной реконструкции прошлого, но и для понимания истоков государственности, идентичности и, по сути, общей истории народов Центральной Евразии.



Уважаемые ученые и эксперты!



Как известно, Казахстан в последние годы осуществляет масштабные политические и экономические реформы.



Безусловно, это крайне важный и ответственный шаг для нашей страны.



При этом мы четко осознаем стоящую перед нами задачу: без изменения сознания не обновится общество и не будет развиваться государство. Это аксиома.



В связи с этим вопрос сохранения исторической преемственности является крайне актуальным. Очевидно, что без этого никакой прогресс невозможен. Если мы не будем с уважением относиться к прошлому, то и движение к светлому будущему будет сложным.



Поэтому мы, как прогрессивная нация, будем идти только вперед.



В новой Конституции, принятой на общенациональном референдуме, четко закреплено, что сохранение преемственности Великой степи с ее тысячелетней историей является нашим священным долгом.



Ведь в государственной деятельности наша страна является прямым наследником Золотой Орды, сделавшей своей главной идеей "Мәңгілік Ел".



Наследие Золотой Орды безгранично. Мы предпринимаем системные усилия для того, чтобы адаптировать и модернизировать это колоссальное духовное и историческое достояние применительно к XXI веку.



По моей инициативе в Казахстане было создано первое специализированное научное учреждение – Институт изучения Улуса Джучи.



В готовящейся к изданию академической истории Казахстана впервые отдельный том будет посвящен Золотой Орде.



Для популяризации историко-культурного достояния Улуса Джучи снимаются фильмы, выпускаются книги, возводятся памятники, ставятся спектакли, проводятся выставки.



Но для настоящего прорыва во всестороннем изучении и продвижении исторического феномена Золотой Орды нужно выйти на принципиально новый, глобальный уровень.



Недавно в Туркестане на саммите Организации тюркских государств я предложил создать Центр, посвященный популяризации степной цивилизации.



Параллельно необходимо запустить масштабный издательский проект с привлечением зарубежных специалистов по Золотой Орде.



Важно, чтобы академические исследования стали надежной базой для реализации различных проектов в креативной индустрии и медиасфере.



В эпоху глобализации, тотальной цифровизации и искусственного интеллекта особую актуальность приобретает новое прочтение концепции номадизма, которая сейчас ярко воплощается в созидательном потенциале и невероятной пассионарности "цифровых кочевников".



Убежден, что комплексное изучение традиций степной государственности, основанной на справедливости, открытости, диалоге культур, будет содействовать долгосрочному прогрессу всей Центральной Евразии.



Сегодня можно уже констатировать, что наш регион вступает в период нового ренессанса и возвращения своей исторической миссии важного цивилизационного и геополитического полюса мира.



В этом процессе решающую роль играют беспрецедентный дух и созидательная энергия наших народов, в том числе подрастающего поколения. Благодаря чему сегодня мы ставим перед собой высокие цели и выполняем важные задачи.



Поэтому важно сочетать богатое наследие предков с прогрессивными ценностями и передовыми технологиями.



Изучение истории не означает, что нужно жить прошлым или переживать его заново. Замыкаясь в былых временах, есть риск скатиться к невежеству и мракобесию.



Через познание своих истоков необходимо расширять горизонты национального развития.



Поэтому в новой Конституции, глубоко осознавая этот принцип, мы четко обозначили стратегический приоритет сохранения нашего культурного наследия, развития образования, науки и инноваций.



И мы уже начали эту важную работу.



Неделю назад я подписал специальный Указ о внедрении искусственного интеллекта в систему среднего образования.



Как всем известно, сегодня современные технологии коренным образом проникают во все сферы жизни, открывая путь для масштабных изменений.



Очевидно, что этот процесс напрямую повлияет на будущее человечества.



Одним словом, передовые технологии развиваются колоссальными темпами каждый день. Это реальность XXI века.



Мы это прекрасно понимаем, поэтому уделяем особое внимание воспитанию подрастающего поколения, способного быстро адаптироваться к требованиям времени.



В данном направлении мы реализуем множество инициатив.



В августе текущего года в Казахстане под эгидой ЮНЕСКО пройдет международная олимпиада по искусственному интеллекту, в которой примут участие школьники и студенты из 100 стран.



Кроме того, наша страна целенаправленно продвигает такие креативные проекты, как "Всемирные игры кочевников", "Игры будущего". Также осенью этого года в Астане впервые планируется провести AI Film фестиваль.



Мы последовательно работаем над запуском новых цифровых и транспортных коридоров, а также центров хранения данных, которые по-новому воссоздают Великий Шелковый путь и становятся аналогами знаменитых библиотек прошлого.



Это станет подлинным отражением прогрессивной эпохи, где гармонично сочетаются традиции и инновации.



Еще раз подчеркну: настоящий прогресс возможен только там, где исторический опыт органично сочетается с прогрессом и устремленностью в будущее.



Непростая история Золотой Орды и ее судьба напоминают нам, что подлинная сила государств зиждется на способности объединять разные культуры в единую систему плодотворного гуманитарного и политического партнерства.



Следуя этой стратегической линии, мы активно развиваем сотрудничество тюркских стран, Казахстан всецело продвигает идею комплексного взаимодействия на пространстве Евразии для укрепления экономического и технологического потенциала всех стран региона.



К примеру, в 2025 году на саммите ШОС мною была выдвинута инициатива "Трансалтайского диалога", которая органично взаимодействует с российской концепцией "Алтай – прародина тюрков".



В целом, нельзя превращать историю в инструмент раздора. История, как золотой мост, соединяющий народы, должна способствовать построению справедливого и безопасного миропорядка.



Для этого нам необходимо объединить усилия и действовать сообща во имя общих интересов.



Очевидно, что в этом вопросе научное сообщество играет особую роль. Нет сомнений в том, что идеи и конструктивные предложения, которые прозвучат на сегодняшней встрече, станут основой для новых научных трудов, международных проектов и экспедиций.



Мы планируем проводить данный симпозиум на регулярной основе.



Думаю, что и в дальнейшем вы продолжите вносить огромный вклад в эту важную работу. Еще раз выражаю всем вам огромную благодарность.



Действительно, историческое значение сегодняшнего симпозиума уникально.



По итогам данной важной встречи будет принята специальная резолюция.



Уверен, что этот документ придаст новый импульс работе по изучению истории и наследия Золотой Орды.



Желаю успехов в вашей деятельности!



Благодарю за внимание! Источник - Akorda.kz

