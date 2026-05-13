Узбекистанскому АО "HAYOT BANK" присвоены кредитные S&P Ratings

05:33 20.05.2026

Узбекистанскому АО "HAYOT BANK" присвоены кредитные рейтинги "B-/B"; прогноз - "Стабильный"



ФРАНКФУРТ (S&P Global Ratings), 19 мая 2026 г. - Сегодня S&P Global Ratings присвоило АО "HAYOT BANK" (Hayot Bank) долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента на уровне "В-/В". Прогноз по рейтингам - "Стабильный".



Рейтинги Hayot Bank отражают его нишевые рыночные позиции, ограниченный опыт работы, относительно агрессивную политику в отношении капитализации, а также наши ожидания ухудшения качества активов по мере повышения зрелости кредитного портфеля после быстрого роста.



Наша методология присвоения рейтингов банкам предполагает использование компонентов оценки страновых и отраслевых рисков банковского сектора (Banking Industry Country Risk Assessment - BICRA) - оценок экономического и отраслевого риска - для оценки базового уровня рейтинга, на основе которого определяется кредитный рейтинг эмитента. Базовый уровень рейтинга коммерческого банка, ведущего деятельность только в Узбекистане, - "b+", что определяется оценкой экономического риска "7" и оценкой отраслевого риска - "9". Рейтинги Hayot Bank не включают дополнительные ступени за счет поддержки, поскольку банк принадлежит частному лицу.



Бизнес-позиция и рыночные ориентиры



Мы ожидаем, что Hayot Bank продолжит развивать свой молодой, нишевый бизнес в Республики Узбекистан, ориентируясь на обслуживание индивидуальных предпринимателей и малых и средних предприятий (МСП), и к 2027 г. достигнет рентабельности собственного капитала (return on equity - ROE) на уровне более 20%.



Оценка бизнес-позиции банка как ограниченной отражает его пока еще небольшие размеры, ограниченный опыт работы, профессиональную и динамичную команду менеджеров, а также продуманную среднесрочную стратегию для частного узбекистанского банка такого размера, ориентированную на быстрорастущий сегмент МСП в Узбекистане.



По состоянию на 1 апреля 2026 г. активы банка составляли 7,4 трлн сумов (620 млн долл. США), и он занимал 24-е место среди 34 банков Узбекистана с долей рынка около 1% по совокупным активам. В 2023 г. он получил новую банковскую лицензию, а в 2025 г. - первую прибыль с рентабельностью собственного капитала на уровне 3,3%.



Hayot Bank открыл исламское отделение и предлагает исламский лизинг и депозиты для физических и юридических лиц на условиях исламского финансирования. В 2026 г. банк планирует запустить свою экосистему для МСП, онлайн-факторинг и увеличить доходы от транзакций. Hayot Bank принадлежит известному узбекистанскому бизнесмену Ботиру Рахимову.



Капитализация и финансовая поддержка



Мы считаем агрессивную политику капитализации банка главным негативным фактором. Банк поддерживает достаточность регулятивного капитала на уровне, очень близком к минимальному требуемому показателю. На наш взгляд, банк полагается на постоянные вливания капитала от акционера для реализации планов роста из-за все еще низкого уровня внутренней генерации капитала.



Коэффициент достаточности регулятивного капитала банка составил 14,6% по сравнению с регулятивным минимумом 12,0%, а коэффициент достаточности капитала 1-го уровня - 10,1%, что немного выше минимума на уровне 10,0% по состоянию на 31 марта 2026 г. Коэффициент капитала 1-го уровня банка немного улучшился и составил 10,4% на конец апреля 2026 г.



По состоянию на конец 2025 г. рассчитываемый нами коэффициент капитала, скорректированного с учетом рисков (risk-adjusted capital - RAC), составил 5,3%, что является самым низким показателем среди рейтингуемых нами банков в Узбекистане и сопоставимых банков в регионе в целом. Для реализации планов роста, предусматривающих увеличение кредитования примерно на 55% в 2026 г. и на 20% в 2027–2028 гг., банк полагается на постоянные вливания капитала от акционера, чтобы соответствовать нормативным требованиям к достаточности капитала.



Насколько нам известно, акционер намерен предоставить Hayot Bank 150 млрд сумов в 2026 г. в дополнение к вливанию в капитал банка 50 млрд сумов в первом квартале 2026 г. Наш прогнозируемый коэффициент RAC банка может снизиться до менее 5% в 2026 г., если в этом году он не получит дополнительные вливания капитала при поддержании роста кредитования.



Позиция по рискам и качество активов



Адекватная позиция банка по риску отражает, с одной стороны, адекватные системы управления рисками, политику и системы оценки рисков для банка такого размера, а с другой - ограниченный опыт работы, непроверенное временем кредитное качество и деятельность в рискованном секторе МСП. Банк в основном предоставляет микрозаймы, потребительские кредиты и кредиты малому бизнесу. В Узбекистане сектор МСП обладает большим потенциалом роста, поэтому многие частные и государственные банки ориентируются именно на него. Однако этот сектор сопряжен с высоким риском и низкой прозрачностью.



Мы ожидаем, что доля кредитов с характеристиками Стадии 3 по определениям МСФО может увеличиться до 8% совокупного объема кредитов в ближайшие два года по мере повышения зрелости кредитов, что отражает ориентацию банка на высокорискованный сектор МСП в Узбекистане. Мы прогнозируем возможное ухудшение качества активов банка по мере повышения зрелости кредитного портфеля, при котором доля кредитов на Стадии 3 может возрасти с 4,5% общего объема кредитов по состоянию на конец 2025 г. до 6,5–8,0% в ближайшие 24 месяца. По состоянию на конец 2025 г. покрытие кредитов на Стадии 3 резервами составляло 72%, что сравнимо с показателями сопоставимых банков.



Структура фондирования и ликвидность



Банк финансируется преимущественно за счет депозитов клиентов. По состоянию на конец 2025 г. коэффициент стабильного фондирования банка составлял 108,5% (что мы считаем адекватным), а отношение кредитов к депозитам - 94%. Депозиты включают государственные депозиты и депозиты госкомпаний, юридических и физических лиц. На долю срочных депозитов приходилось 84% общего объема депозитов, что способствует стабильности финансирования.



Широкий показатель ликвидных активов банка составлял 15% совокупных активов в конце 2025 г., и они покрывали депозиты клиентов на 18% и превышали финансирование, привлеченное на открытом рынке, в 1,5 раза. Мы отмечаем концентрацию базы депозитов: по состоянию на 31 марта 2026 г. на долю 20 крупнейших вкладчиков приходилось 55% общего объема депозитов, а на связанные стороны - 15%.