06:38  22 мая 2026 года в Ашхабаде состоится заседание Совета глав правительств СНГ
05:33  Узбекистанскому АО "HAYOT BANK" присвоены кредитные S&P Ratings
04:37  Президент Казахстана о позитивном переосмыслении истории Золотой Орды. Выступление на симпозиуме в Астане
02:26  Кыргызы и другие кочевники Москву называли Баш Капы (Главный замок, Мас Кафа), - Табылды Акеров
01:09  Суров закон, но афганский еще суровее
00:05  ВС РФ прорвали оборону ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 19 мая
Вторник, 19.05.2026
22:31  Из Москвы в Душанбе доставили капсулы с землей с могил первых лидеров ТаджССР
22:00  Как и за что был казнен бывший премьер Пакистана Зульфикар Али Бхутто, - П.В.Густерин
19:34  Тегеранская фондовая биржа открылась после 80-дневного перерыва
17:21  В Астане проходит симпозиум "Золотая Орда как модель степной цивилизации"
13:54  Тесное российско-китайское сотрудничество играет важную, стабилизирующую роль на мировой арене - В. Путин
13:51  Взгляд: Россия и Китай готовят энергетический прорыв
12:33  "Степной партнер-2026". Китай и Монголия проведут совместные военные учения
06:56  Саида Мирзиеева в Лондоне: большая охота за британскими инвестициями
05:42  Нет мяса, нет мэра: жесткие кадровые перестановки в Монголии
04:29  ПМЖ в Узбекистане: статистика прибывших и выбывших за пять лет
03:48  Три измерения казахстанской экологии: глобальное, региональное и национальное, - Николай Кузьмин
02:12  Уроки Синьцзяна: что Таджикистану стоит взять из китайской модели искоренения радикалов
01:04  Кыргызстанцы активно участвуют в строительстве ж/д Китай - Узбекистан
00:05  ВС РФ блокировали подразделения ВСУ к северо-востоку от Константиновки – итоговая сводка Readovka за 18 мая
Понедельник, 18.05.2026
23:04  Запад хочет превратить Центральную Азию в плацдарм против РФ и КНР, - Тимофей Бордачев
22:09  Неизвестная древняя цивилизация на дне Иссык-Куля, - Татьяна Синицына
15:52  Инопланетяне уже здесь: реальные и не очень, - Платон Беседин
14:47  Тот самый Олень: Армянский разворот
13:26  В суде Киргизии начались в закрытом режиме слушания по делу Камчыбека Ташиева
12:50  На заседание ТРАСЕКА в Астану прибыли представители не всех стран – участниц проекта, - Виктория Панфилова
03:38  Кыргызстан против Филиппин: кому достанется единственное вакантное кресло Азии в СБ ООН
02:50  Суд против "Халал Даму": как в Казахстане приостановили главный знак халяль
01:47  Президент Узбекистана выдвинул ряд инициатив на саммите ОТГ по искусственному интеллекту
00:05  ВС РФ ликвидируют накопившиеся силы ВСУ и продолжают освобождать Константиновку – итоговая сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 17.05.2026
23:41  Кадровые назначения в Кыргызстане 15 мая 2026
16:01  Президент Казахстана принимает поздравления по случаю дня рождения
15:12  НГ: Джихадисты в Афганистане обсуждают перспективы ударов по Европе
14:15  Юань уже зашел в ЕАЭС – за счет чего? - Алексей Подымов
12:07  10 самых важных дат истории Туркменбаши, - П.В.Густерин
05:04  Туристы из каких стран чаще всего выбирают Узбекистан
04:56  Взгляд: США вернулись к "стратегической двусмысленности" с Тайванем
02:10  Айгуль Жапарова посетила Перинатальный центр и поздравила медработников с Днем матери
Суббота, 16.05.2026
21:18  Арбитражный суд Москвы взыскал в пользу ЦБ РФ 200 млрд евро с бельгийского Euroclear Bank
17:51  Олжас Бектенов выслушал рекомендации Всемирного банка по привлечению инвестиций в РК
13:38  Известия: в Белом доме расследуют секретные биолаборатории по всему миру, большинство - на границах России
13:22  Организация тюркских государств проводит саммит самоосмысления, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ готовятся занять междуречье Северского Донца и Старицы – итоговая сводка Readovka за 15 мая
Пятница, 15.05.2026
15:02  Кухня Роджерса: Визит Трампа в Китай в тени Душанбе. Си Цзиньпин показал Америке ее реальное место
14:26  Таинственный Кустанаев. Была ли фамилия настоящей? - Мурат Тюлеев
14:17  Гурбангулы Бердымухамедов посетил Казань - культурную столицу исламского мира
13:58  Садыр Жапаров выступил перед участниками встречи секретарей совбезов стран ШОС
03:33  Синьхуа: Си Цзиньпин провел переговоры с Д. Трампом в Пекине
01:13  Коммуналку и бензин привяжут к инфляции: почему казахстанцам от этого не легче
00:05  Главные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 14 мая
Четверг, 14.05.2026
19:34  О культурном наследии Золотой Орды и его значении для тюркского мира, - Галия Камбарбекова
17:32  Как слово "мугул" превратилось в "монгол", - Ержан Исакулов
16:26  Костанай: Исчезнет ли русский язык из детских садов?
11:22  Президент Узбекистана одобрил вхождение BP в проект SOCAR на плато Устюрт
11:06  В Бишкеке началось заседание секретарей совбезов стран ШОС  (с участием Ирана)
04:32  Путина совершенно неправильно поняли по поводу скорого окончания СВО, - Кирилл Стрельников
03:09  Визит Эрдогана в Казахстан в региональном контексте, - Юрий Мавашев
02:06  НГ: Киргизские трудовые мигранты осваивают Японию
01:04  Невероятной красоты молодой жеребец из Ашхабада был проадл на аукционе в Эр-Рияде за $14 млн.
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 13 мая
Среда, 13.05.2026
17:33  Caravan.kz: Что скрывают белые пятна на Google Maps в Казахстане
Узбекистанскому АО "HAYOT BANK" присвоены кредитные S&P Ratings
05:33 20.05.2026

Узбекистанскому АО "HAYOT BANK" присвоены кредитные рейтинги "B-/B"; прогноз - "Стабильный"

ФРАНКФУРТ (S&P Global Ratings), 19 мая 2026 г. - Сегодня S&P Global Ratings присвоило АО "HAYOT BANK" (Hayot Bank) долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента на уровне "В-/В". Прогноз по рейтингам - "Стабильный".

Рейтинги Hayot Bank отражают его нишевые рыночные позиции, ограниченный опыт работы, относительно агрессивную политику в отношении капитализации, а также наши ожидания ухудшения качества активов по мере повышения зрелости кредитного портфеля после быстрого роста.

Наша методология присвоения рейтингов банкам предполагает использование компонентов оценки страновых и отраслевых рисков банковского сектора (Banking Industry Country Risk Assessment - BICRA) - оценок экономического и отраслевого риска - для оценки базового уровня рейтинга, на основе которого определяется кредитный рейтинг эмитента. Базовый уровень рейтинга коммерческого банка, ведущего деятельность только в Узбекистане, - "b+", что определяется оценкой экономического риска "7" и оценкой отраслевого риска - "9". Рейтинги Hayot Bank не включают дополнительные ступени за счет поддержки, поскольку банк принадлежит частному лицу.

Бизнес-позиция и рыночные ориентиры

Мы ожидаем, что Hayot Bank продолжит развивать свой молодой, нишевый бизнес в Республики Узбекистан, ориентируясь на обслуживание индивидуальных предпринимателей и малых и средних предприятий (МСП), и к 2027 г. достигнет рентабельности собственного капитала (return on equity - ROE) на уровне более 20%.

Оценка бизнес-позиции банка как ограниченной отражает его пока еще небольшие размеры, ограниченный опыт работы, профессиональную и динамичную команду менеджеров, а также продуманную среднесрочную стратегию для частного узбекистанского банка такого размера, ориентированную на быстрорастущий сегмент МСП в Узбекистане.

По состоянию на 1 апреля 2026 г. активы банка составляли 7,4 трлн сумов (620 млн долл. США), и он занимал 24-е место среди 34 банков Узбекистана с долей рынка около 1% по совокупным активам. В 2023 г. он получил новую банковскую лицензию, а в 2025 г. - первую прибыль с рентабельностью собственного капитала на уровне 3,3%.

Hayot Bank открыл исламское отделение и предлагает исламский лизинг и депозиты для физических и юридических лиц на условиях исламского финансирования. В 2026 г. банк планирует запустить свою экосистему для МСП, онлайн-факторинг и увеличить доходы от транзакций. Hayot Bank принадлежит известному узбекистанскому бизнесмену Ботиру Рахимову.

Капитализация и финансовая поддержка

Мы считаем агрессивную политику капитализации банка главным негативным фактором. Банк поддерживает достаточность регулятивного капитала на уровне, очень близком к минимальному требуемому показателю. На наш взгляд, банк полагается на постоянные вливания капитала от акционера для реализации планов роста из-за все еще низкого уровня внутренней генерации капитала.

Коэффициент достаточности регулятивного капитала банка составил 14,6% по сравнению с регулятивным минимумом 12,0%, а коэффициент достаточности капитала 1-го уровня - 10,1%, что немного выше минимума на уровне 10,0% по состоянию на 31 марта 2026 г. Коэффициент капитала 1-го уровня банка немного улучшился и составил 10,4% на конец апреля 2026 г.

По состоянию на конец 2025 г. рассчитываемый нами коэффициент капитала, скорректированного с учетом рисков (risk-adjusted capital - RAC), составил 5,3%, что является самым низким показателем среди рейтингуемых нами банков в Узбекистане и сопоставимых банков в регионе в целом. Для реализации планов роста, предусматривающих увеличение кредитования примерно на 55% в 2026 г. и на 20% в 2027–2028 гг., банк полагается на постоянные вливания капитала от акционера, чтобы соответствовать нормативным требованиям к достаточности капитала.

Насколько нам известно, акционер намерен предоставить Hayot Bank 150 млрд сумов в 2026 г. в дополнение к вливанию в капитал банка 50 млрд сумов в первом квартале 2026 г. Наш прогнозируемый коэффициент RAC банка может снизиться до менее 5% в 2026 г., если в этом году он не получит дополнительные вливания капитала при поддержании роста кредитования.

Позиция по рискам и качество активов

Адекватная позиция банка по риску отражает, с одной стороны, адекватные системы управления рисками, политику и системы оценки рисков для банка такого размера, а с другой - ограниченный опыт работы, непроверенное временем кредитное качество и деятельность в рискованном секторе МСП. Банк в основном предоставляет микрозаймы, потребительские кредиты и кредиты малому бизнесу. В Узбекистане сектор МСП обладает большим потенциалом роста, поэтому многие частные и государственные банки ориентируются именно на него. Однако этот сектор сопряжен с высоким риском и низкой прозрачностью.

Мы ожидаем, что доля кредитов с характеристиками Стадии 3 по определениям МСФО может увеличиться до 8% совокупного объема кредитов в ближайшие два года по мере повышения зрелости кредитов, что отражает ориентацию банка на высокорискованный сектор МСП в Узбекистане. Мы прогнозируем возможное ухудшение качества активов банка по мере повышения зрелости кредитного портфеля, при котором доля кредитов на Стадии 3 может возрасти с 4,5% общего объема кредитов по состоянию на конец 2025 г. до 6,5–8,0% в ближайшие 24 месяца. По состоянию на конец 2025 г. покрытие кредитов на Стадии 3 резервами составляло 72%, что сравнимо с показателями сопоставимых банков.

Структура фондирования и ликвидность

Банк финансируется преимущественно за счет депозитов клиентов. По состоянию на конец 2025 г. коэффициент стабильного фондирования банка составлял 108,5% (что мы считаем адекватным), а отношение кредитов к депозитам - 94%. Депозиты включают государственные депозиты и депозиты госкомпаний, юридических и физических лиц. На долю срочных депозитов приходилось 84% общего объема депозитов, что способствует стабильности финансирования.

Широкий показатель ликвидных активов банка составлял 15% совокупных активов в конце 2025 г., и они покрывали депозиты клиентов на 18% и превышали финансирование, привлеченное на открытом рынке, в 1,5 раза. Мы отмечаем концентрацию базы депозитов: по состоянию на 31 марта 2026 г. на долю 20 крупнейших вкладчиков приходилось 55% общего объема депозитов, а на связанные стороны - 15%.

Источник - S&P Ratings
