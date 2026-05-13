|22 мая 2026 года в Ашхабаде состоится заседание Совета глав правительств СНГ
06:38 20.05.2026
13.05.2026
В целях проведения на высоком уровне заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств согласно Плану мероприятий по реализации Концепции председательства Туркменистана в Содружестве Независимых Государств в 2026 году Президент Туркменистана подписал Постановление.
Документом предписано Управлению делами Аппарата Президента Туркменистана и Министерству иностранных дел Туркменистана совместно с Исполнительным комитетом Содружества Независимых Государств организованно провести на высоком уровне заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств 22 мая 2026 года в городе Ашхабад.