10:46  Владимир Путин и Си Цзиньпин подвели итоги переговоров в Пекине
10:37  НГ: В Киргизии закрыли 50 неблагонадежных компаний
06:38  22 мая 2026 года в Ашхабаде состоится заседание Совета глав правительств СНГ
05:33  Узбекистанскому АО "HAYOT BANK" присвоены кредитные S&P Ratings
04:37  Президент Казахстана о позитивном переосмыслении истории Золотой Орды. Выступление на симпозиуме в Астане
02:26  Кыргызы и другие кочевники Москву называли Баш Капы (Главный замок, Мас Кафа), - Табылды Акеров
01:09  Суров закон, но афганский еще суровее
00:05  ВС РФ прорвали оборону ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 19 мая
Вторник, 19.05.2026
22:31  Из Москвы в Душанбе доставили капсулы с землей с могил первых лидеров ТаджССР
22:00  Как и за что был казнен бывший премьер Пакистана Зульфикар Али Бхутто, - П.В.Густерин
19:34  Тегеранская фондовая биржа открылась после 80-дневного перерыва
17:21  В Астане проходит симпозиум "Золотая Орда как модель степной цивилизации"
13:54  Тесное российско-китайское сотрудничество играет важную, стабилизирующую роль на мировой арене - В. Путин
13:51  Взгляд: Россия и Китай готовят энергетический прорыв
12:33  "Степной партнер-2026". Китай и Монголия проведут совместные военные учения
06:56  Саида Мирзиеева в Лондоне: большая охота за британскими инвестициями
05:42  Нет мяса, нет мэра: жесткие кадровые перестановки в Монголии
04:29  ПМЖ в Узбекистане: статистика прибывших и выбывших за пять лет
03:48  Три измерения казахстанской экологии: глобальное, региональное и национальное, - Николай Кузьмин
02:12  Уроки Синьцзяна: что Таджикистану стоит взять из китайской модели искоренения радикалов
01:04  Кыргызстанцы активно участвуют в строительстве ж/д Китай - Узбекистан
00:05  ВС РФ блокировали подразделения ВСУ к северо-востоку от Константиновки – итоговая сводка Readovka за 18 мая
Понедельник, 18.05.2026
23:04  Запад хочет превратить Центральную Азию в плацдарм против РФ и КНР, - Тимофей Бордачев
22:09  Неизвестная древняя цивилизация на дне Иссык-Куля, - Татьяна Синицына
15:52  Инопланетяне уже здесь: реальные и не очень, - Платон Беседин
14:47  Тот самый Олень: Армянский разворот
13:26  В суде Киргизии начались в закрытом режиме слушания по делу Камчыбека Ташиева
12:50  На заседание ТРАСЕКА в Астану прибыли представители не всех стран – участниц проекта, - Виктория Панфилова
03:38  Кыргызстан против Филиппин: кому достанется единственное вакантное кресло Азии в СБ ООН
02:50  Суд против "Халал Даму": как в Казахстане приостановили главный знак халяль
01:47  Президент Узбекистана выдвинул ряд инициатив на саммите ОТГ по искусственному интеллекту
00:05  ВС РФ ликвидируют накопившиеся силы ВСУ и продолжают освобождать Константиновку – итоговая сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 17.05.2026
23:41  Кадровые назначения в Кыргызстане 15 мая 2026
16:01  Президент Казахстана принимает поздравления по случаю дня рождения
15:12  НГ: Джихадисты в Афганистане обсуждают перспективы ударов по Европе
14:15  Юань уже зашел в ЕАЭС – за счет чего? - Алексей Подымов
12:07  10 самых важных дат истории Туркменбаши, - П.В.Густерин
05:04  Туристы из каких стран чаще всего выбирают Узбекистан
04:56  Взгляд: США вернулись к "стратегической двусмысленности" с Тайванем
02:10  Айгуль Жапарова посетила Перинатальный центр и поздравила медработников с Днем матери
Суббота, 16.05.2026
21:18  Арбитражный суд Москвы взыскал в пользу ЦБ РФ 200 млрд евро с бельгийского Euroclear Bank
17:51  Олжас Бектенов выслушал рекомендации Всемирного банка по привлечению инвестиций в РК
13:38  Известия: в Белом доме расследуют секретные биолаборатории по всему миру, большинство - на границах России
13:22  Организация тюркских государств проводит саммит самоосмысления, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ готовятся занять междуречье Северского Донца и Старицы – итоговая сводка Readovka за 15 мая
Пятница, 15.05.2026
15:02  Кухня Роджерса: Визит Трампа в Китай в тени Душанбе. Си Цзиньпин показал Америке ее реальное место
14:26  Таинственный Кустанаев. Была ли фамилия настоящей? - Мурат Тюлеев
14:17  Гурбангулы Бердымухамедов посетил Казань - культурную столицу исламского мира
13:58  Садыр Жапаров выступил перед участниками встречи секретарей совбезов стран ШОС
03:33  Синьхуа: Си Цзиньпин провел переговоры с Д. Трампом в Пекине
01:13  Коммуналку и бензин привяжут к инфляции: почему казахстанцам от этого не легче
00:05  Главные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 14 мая
Четверг, 14.05.2026
19:34  О культурном наследии Золотой Орды и его значении для тюркского мира, - Галия Камбарбекова
17:32  Как слово "мугул" превратилось в "монгол", - Ержан Исакулов
16:26  Костанай: Исчезнет ли русский язык из детских садов?
11:22  Президент Узбекистана одобрил вхождение BP в проект SOCAR на плато Устюрт
11:06  В Бишкеке началось заседание секретарей совбезов стран ШОС  (с участием Ирана)
04:32  Путина совершенно неправильно поняли по поводу скорого окончания СВО, - Кирилл Стрельников
03:09  Визит Эрдогана в Казахстан в региональном контексте, - Юрий Мавашев
02:06  НГ: Киргизские трудовые мигранты осваивают Японию
01:04  Невероятной красоты молодой жеребец из Ашхабада был проадл на аукционе в Эр-Рияде за $14 млн.
    Кыргызстан 
НГ: В Киргизии закрыли 50 неблагонадежных компаний
10:37 20.05.2026

В Киргизии закрыли 50 неблагонадежных компаний
Власти республики доказывают Западу, что не действуют в обход санкций

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
19.05.2026

Власти Киргизии закрыли 50 компаний, вовлеченных в операции с повышенными санкционными рисками. Решение принято в рамках нового межведомственного механизма по выявлению недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности, способных спровоцировать санкционное давление на Бишкек. При этом руководство республики отказалось выполнять требование Великобритании и ЕС о закрытии ряда банков.

Глава кабинета министров Адылбек Касымалиев ранее предупреждал о неизбежности закрытия "отдельных компаний, причастных к сомнительным схемам". 19 мая Министерство юстиции Кыргызской Республики (КР) впервые осуществило беспрецедентную меру: одномоментно прекращена деятельность сразу 50 юридических лиц. Эти компании оказались в центре внимания властей из-за вовлеченности в операции, несущие в себе повышенные санкционные риски.

Список фигурантов, чья деятельность теперь остановлена, был сформирован по результатам анализа, проведенного Министерством экономики и коммерции КР совместно с другими государственными структурами. Их задачей было выявление фактов уклонения от международных ограничений и санкционного режима.

Минюст заявил: это решение – не карательная акция, а стратегический шаг, направленный на защиту национальной экономики и минимизацию угрозы вторичных санкций со стороны западных партнеров. Новая процедура позволяет применять упрощенный механизм прекращения деятельности юридических лиц, что значительно ускоряет реакцию государства на подобные вызовы.

Санкционная повестка давно стала одной из ключевых для кабмина Киргизии, особенно после того, как ряд структур, связанных с республикой, попали под западные ограничения. В конце апреля Адылбек Касымалиев поручил госорганам усилить контроль за экспортно-импортными операциями, обеспечить максимальную прозрачность внешнеэкономической деятельности и разработать действенные меры для исключения кыргызстанских компаний из потенциальных санкционных списков.

Эта решительность подкрепляется комплексными налоговыми реформами, о которых 19 мая 2026 года рассказал заместитель председателя кабинета министров КР Данияр Амангельдиев в рамках проекта "Открытый кабинет". Главная цель этих преобразований – повышение прозрачности экономики, сокращение теневого сектора и создание равных, справедливых условий для бизнеса.

"Мы последовательно внедряем систему прослеживаемости товаров – от производства до реализации и списания. Несмотря на серьезное сопротивление, механизмы контроля постепенно внедряются, и мы не отказываемся от идеи прозрачной экономики", – подчеркнул Амангельдиев. По его словам, прозрачность – это залог честной конкуренции, где "никто не может получить незаконные преимущества или "договориться в обход правил". Замглавы кабмина особо отметил, что прозрачная экономика является основой устойчивого развития и предотвращения системных сбоев, а все изменения в Налоговый кодекс разрабатываются в тесном диалоге с бизнес-сообществом, сообщил ресурс economist.kg.

Нынешние события – свидетельство того, что Бишкек серьезно настроен обезопасить свою экономику в условиях сложной геополитической реальности.

Напомним, в своем 20-м пакете ЕС прямо указал на республику как на юрисдикцию с повышенным риском обхода санкций, поместив в нежелательный список Керемет Банк, Тулубай Банк и Капитал Банк, а также компанию TengriCoin из-за ее операций с рублевым стейблкоином А7А5 (см. "НГ" от 26.04.26).

Данияр Амангельдиев сообщил, что власти ведут переговоры с европейскими партнерами о снятии санкций с двух банков. Речь идет о Керемет Банке и Тулубай Банке, по которым уже сформирована рабочая группа и выстроено постоянное взаимодействие с европейской стороной. "Главное – всегда поддерживать диалог. Когда нет диалога, возникают односторонние мнения", – подчеркнул Амангельдиев.

В кабмине считают, что часть претензий связана не столько с конкретными операциями, сколько с общим положением страны в международной логистике и финансовых потоках. "Кыргызстан находится на пересечении торговых маршрутов, имеет границу с Китаем и тесно интегрирован в евразийское пространство, что автоматически повышает внимание со стороны внешних регуляторов", – подчеркнул чиновник.

Ранее Адылбек Касымалиев в разговоре с местными журналистами раскрыл суть дипломатических баталий: Запад – США, ЕС и Великобритания – требовали закрытия этих банков. Однако власти республики, по его словам, отказались от такого шага.

"Мы ответили, что не можем это сделать. У народа есть депозиты. Закрытие банков может разрушить нашу финансовую систему", – сказал Касымалиев. Тем не менее он подчеркнул, что компромисс возможен и те "отдельные компании, которые могут быть причастны к сомнительным схемам", все же будут закрыты.

Глава кабмина еще раз подтвердил: "Кыргызстан категорически не участвует в обходе санкций". "Но страна не может и не будет отворачиваться от многолетних, жизненно важных экономических связей с Россией. Республика получает из РФ бензин, ГСМ, древесину, металл и многое другое. Наши мигранты работают там. Есть и денежные переводы, которые они отправляют", – перечислил он, подчеркивая неразрывность этих уз. Использование рубля в банковской системе, как утверждает председатель кабмина, – это не признак теневой экономики, а естественный процесс, обусловленный миллионами переводов от трудовых мигрантов, чьи судьбы неразрывно связаны с обеими странами.

Эксперты считают, что любое сокращение объема денежных переводов, тем более вызванное искусственными барьерами в виде санкционных ограничений, напрямую угрожает экономической стабильности Киргизии.

Президент Союза банков Кыргызстана Анвар Абдраев также выступил с жесткой критикой действий Запада, назвав требования США, Великобритании и ЕС о закрытии банков прямым вмешательством во внутренние дела Киргизии. Абдраев напомнил, что "исключительное право отзывать лицензии у финансово-кредитных организаций имеет лишь Национальный банк Кыргызстана, а любое внешнее давление в этой сфере недопустимо".

Источник - Независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1779262620


