НГ: В Киргизии закрыли 50 неблагонадежных компаний

10:37 20.05.2026

В Киргизии закрыли 50 неблагонадежных компаний

Власти республики доказывают Западу, что не действуют в обход санкций



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

19.05.2026



Власти Киргизии закрыли 50 компаний, вовлеченных в операции с повышенными санкционными рисками. Решение принято в рамках нового межведомственного механизма по выявлению недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности, способных спровоцировать санкционное давление на Бишкек. При этом руководство республики отказалось выполнять требование Великобритании и ЕС о закрытии ряда банков.



Глава кабинета министров Адылбек Касымалиев ранее предупреждал о неизбежности закрытия "отдельных компаний, причастных к сомнительным схемам". 19 мая Министерство юстиции Кыргызской Республики (КР) впервые осуществило беспрецедентную меру: одномоментно прекращена деятельность сразу 50 юридических лиц. Эти компании оказались в центре внимания властей из-за вовлеченности в операции, несущие в себе повышенные санкционные риски.



Список фигурантов, чья деятельность теперь остановлена, был сформирован по результатам анализа, проведенного Министерством экономики и коммерции КР совместно с другими государственными структурами. Их задачей было выявление фактов уклонения от международных ограничений и санкционного режима.



Минюст заявил: это решение – не карательная акция, а стратегический шаг, направленный на защиту национальной экономики и минимизацию угрозы вторичных санкций со стороны западных партнеров. Новая процедура позволяет применять упрощенный механизм прекращения деятельности юридических лиц, что значительно ускоряет реакцию государства на подобные вызовы.



Санкционная повестка давно стала одной из ключевых для кабмина Киргизии, особенно после того, как ряд структур, связанных с республикой, попали под западные ограничения. В конце апреля Адылбек Касымалиев поручил госорганам усилить контроль за экспортно-импортными операциями, обеспечить максимальную прозрачность внешнеэкономической деятельности и разработать действенные меры для исключения кыргызстанских компаний из потенциальных санкционных списков.



Эта решительность подкрепляется комплексными налоговыми реформами, о которых 19 мая 2026 года рассказал заместитель председателя кабинета министров КР Данияр Амангельдиев в рамках проекта "Открытый кабинет". Главная цель этих преобразований – повышение прозрачности экономики, сокращение теневого сектора и создание равных, справедливых условий для бизнеса.



"Мы последовательно внедряем систему прослеживаемости товаров – от производства до реализации и списания. Несмотря на серьезное сопротивление, механизмы контроля постепенно внедряются, и мы не отказываемся от идеи прозрачной экономики", – подчеркнул Амангельдиев. По его словам, прозрачность – это залог честной конкуренции, где "никто не может получить незаконные преимущества или "договориться в обход правил". Замглавы кабмина особо отметил, что прозрачная экономика является основой устойчивого развития и предотвращения системных сбоев, а все изменения в Налоговый кодекс разрабатываются в тесном диалоге с бизнес-сообществом, сообщил ресурс economist.kg.



Нынешние события – свидетельство того, что Бишкек серьезно настроен обезопасить свою экономику в условиях сложной геополитической реальности.



Напомним, в своем 20-м пакете ЕС прямо указал на республику как на юрисдикцию с повышенным риском обхода санкций, поместив в нежелательный список Керемет Банк, Тулубай Банк и Капитал Банк, а также компанию TengriCoin из-за ее операций с рублевым стейблкоином А7А5 (см. "НГ" от 26.04.26).



Данияр Амангельдиев сообщил, что власти ведут переговоры с европейскими партнерами о снятии санкций с двух банков. Речь идет о Керемет Банке и Тулубай Банке, по которым уже сформирована рабочая группа и выстроено постоянное взаимодействие с европейской стороной. "Главное – всегда поддерживать диалог. Когда нет диалога, возникают односторонние мнения", – подчеркнул Амангельдиев.



В кабмине считают, что часть претензий связана не столько с конкретными операциями, сколько с общим положением страны в международной логистике и финансовых потоках. "Кыргызстан находится на пересечении торговых маршрутов, имеет границу с Китаем и тесно интегрирован в евразийское пространство, что автоматически повышает внимание со стороны внешних регуляторов", – подчеркнул чиновник.



Ранее Адылбек Касымалиев в разговоре с местными журналистами раскрыл суть дипломатических баталий: Запад – США, ЕС и Великобритания – требовали закрытия этих банков. Однако власти республики, по его словам, отказались от такого шага.



"Мы ответили, что не можем это сделать. У народа есть депозиты. Закрытие банков может разрушить нашу финансовую систему", – сказал Касымалиев. Тем не менее он подчеркнул, что компромисс возможен и те "отдельные компании, которые могут быть причастны к сомнительным схемам", все же будут закрыты.



Глава кабмина еще раз подтвердил: "Кыргызстан категорически не участвует в обходе санкций". "Но страна не может и не будет отворачиваться от многолетних, жизненно важных экономических связей с Россией. Республика получает из РФ бензин, ГСМ, древесину, металл и многое другое. Наши мигранты работают там. Есть и денежные переводы, которые они отправляют", – перечислил он, подчеркивая неразрывность этих уз. Использование рубля в банковской системе, как утверждает председатель кабмина, – это не признак теневой экономики, а естественный процесс, обусловленный миллионами переводов от трудовых мигрантов, чьи судьбы неразрывно связаны с обеими странами.



Эксперты считают, что любое сокращение объема денежных переводов, тем более вызванное искусственными барьерами в виде санкционных ограничений, напрямую угрожает экономической стабильности Киргизии.



Президент Союза банков Кыргызстана Анвар Абдраев также выступил с жесткой критикой действий Запада, назвав требования США, Великобритании и ЕС о закрытии банков прямым вмешательством во внутренние дела Киргизии. Абдраев напомнил, что "исключительное право отзывать лицензии у финансово-кредитных организаций имеет лишь Национальный банк Кыргызстана, а любое внешнее давление в этой сфере недопустимо".