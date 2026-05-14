Владимир Путин и Си Цзиньпин подвели итоги переговоров в Пекине

10:46 20.05.2026

Путин и Си Цзиньпин подвели итоги переговоров в Пекине



МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Путин и Си Цзиньпин подвели итоги переговоров в Пекине в узком и расширенном формате.



"Наши отношения самодостаточны, не зависят от текущей мировой конъюнктуры и служат образцом того, как нужно строить взаимодействие между странами и народами".

Президент РФ Владимир Путин



Он заявил, что переговоры прошли в традиционно теплой, товарищеской и конструктивной атмосфере.



