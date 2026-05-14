|Владимир Путин и Си Цзиньпин подвели итоги переговоров в Пекине
10:46 20.05.2026
Путин и Си Цзиньпин подвели итоги переговоров в Пекине
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Путин и Си Цзиньпин подвели итоги переговоров в Пекине в узком и расширенном формате.
"Наши отношения самодостаточны, не зависят от текущей мировой конъюнктуры и служат образцом того, как нужно строить взаимодействие между странами и народами".
Президент РФ Владимир Путин
Он заявил, что переговоры прошли в традиционно теплой, товарищеской и конструктивной атмосфере.
Другие заявления Путина
- Россия и Китай создали устойчивую систему взаимной торговли: в 2025-м двусторонний товарооборот достиг почти 240 миллиардов долларов.
- Практические все платежные операции между странами проходят в рублях и юанях.
- Россия - один из крупнейших экспортеров нефти, природного газа, включая сжиженный, и угля в КНР.
- На Тяньваньской атомной электростанции и АЭС "Сюйдапу" завершается возведение энергоблоков российского дизайна.
- Москва и Пекин активно прорабатывают укрепление партнерства в сфере критически важных элементов и металлов для более широкого внедрения зеленых технологий.
- Они также реализуют масштабные проекты в цветной металлургии, химической, целлюлозно-бумажной промышленности, в биотехнологиях, фармацевтике, авиастроении и освоении космоса.
- Россия и Китай привержены независимой внешней политике, их отношения играют стабилизирующую роль на мировой арене.
Заявления Си Цзиньпина
- Россия и Китай вносят значительный вклад в защиту международной справедливости.
- Страны на протяжении многих лет придерживаются принципов неприсоединения к блокам.
- Они будут решительно защищать авторитет ООН и противодействовать проявлениям гегемонии,