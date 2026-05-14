Цифровой неофеодализм: почему мы меняем прогресс на удобство? - Александр Сафонов

13:43 20.05.2026

Цифровой неофеодализм: почему мы меняем прогресс на удобство?



Профессор кафедры управления персоналом и психологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов в авторской колонке специально для "Суверенной экономики":



Сегодня принято считать, что цифровая экономика - это вершина прогресса. Но если заглянуть "под капот" ярких приложений, мы увидим не постиндустриальный рай, а гигантский разворот в прошлое. Мы строим глобальную "мануфактуру 2.0", где высокие технологии используются для возрождения самых архаичных форм эксплуатации.



В позднем Средневековье купец распределял заказы по домам ремесленников, не отвечая за их быт и орудия труда. Современные платформы работают так же: они не нанимают сотрудников, а лишь "распределяют заказы" через алгоритм. Платформа - это цифровой перекупщик, который снял с себя ответственность за социальные гарантии, больничные и пенсии, переложив все риски на плечи работников.



Вопреки мифам о "мире программистов", цифровая экономика породила колоссальный пласт низкоквалифицированного труда. На вершине пирамиды - горстка айтишников, а в основании - миллионы людей, чей труд сведен к примитивным операциям: "забери - принеси". Это деградация рабочего мастерства: алгоритм диктует каждый шаг курьера или водителя, превращая человека в биоробота, лишенного профессионального развития.



Самый опасный эффект этой системы - высасывание трудовых ресурсов из реального сектора. Когда работа курьером за счет дотаций платформ становится выгоднее и проще, чем труд молодого инженера или рабочего на заводе, страна совершает фатальный обмен. Мы тратим человеческий капитал на то, чтобы чей-то заказ приехал на 5 минут быстрее, вместо того чтобы создавать сложные производства. Потенциальные кадры для промышленности уходят "крутить педали", потому что рынок диктует сиюминутную выгоду.



На этой новой мануфактуре нет мастера с кнутом, его заменил "слепой" алгоритм. Он штрафует, блокирует и понижает рейтинг без права на апелляцию. Это власть более абсолютная, чем полномочия цехового старосты, так как с кодом нельзя договориться. Мы получили систему, где человек полностью бесправен перед лицом математической модели.



Цифровой либерализм ведет нас к технологическому тупику. Мы получаем идеально работающее приложение для доставки еды в мире, который постепенно разучивается создавать средства производства. Мы меняем реальный технический прогресс на удобный интерфейс, превращая граждан в "обслуживающий персонал" и постепенно уничтожая фундамент реальной экономики.



