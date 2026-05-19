Грузия бросила вызов мировому центру иноагентов, - Игорь Селезнев

19:49 20.05.2026

В МВД республики появятся государственные цензоры



Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поддержал идею введения государственной цензуры, которой фактически будет заниматься специальное ведомство внутри МВД. Накануне с этой инициативой выступил вице-премьер Мамука Мдинарадзе. Оппозиция утверждает, что это приведет не к преодолению политической поляризации общества, а к эскалации конфликта. Однако власти уверены, что прислушиваться к мнению иноагентов не имеет смысла.



"Мы увидели, что одной из явных целей иностранного вмешательства, включая финансирование НПО (неправительственных организаций. – "НГ"), было разжигание ненависти внутри нашей страны, в нашем обществе… Речь идет не только о государственных учреждениях, но и, например, о церкви. Они напрямую и целенаправленно финансировали распространение ненавистнических высказываний в Грузии. Мы, конечно, должны противодействовать этому с помощью правовых механизмов, и, безусловно, инициатива, озвученная вчера вице-премьером, приветствуется", – заявил Кобахидзе.



По словам главы правительства, иноагенты разжигают ненависть и вражду не только в Грузии, но ими руководят из одного центра. Кобахидзе намерен решительно бороться с этой силой. Правда, премьер не пояснил, о ком именно идет речь.



Впрочем, оппозицию такое объяснение не устроило. "Мамука Мдинарадзе станет первым генералом в мировой истории, который будет бороться с публикациями в соцсети", – сказал член политсовета парламентской партии "Гахария для Грузии" Георгий Чантурия.



По его словам, новое ведомство не будет бороться с распространением вражды, как утверждают в правящей "Грузинской мечте", а сконцентрируется на защите правящей элиты. При этом именно члены правительства будут главными распространителями ненависти в Грузии.



"Сегодня "Мечта" представляет собой правительство, которое не обеспокоено бедностью своих граждан, ростом цен, проблемами детей, коррупцией и несправедливостью, а обеспокоено справедливым протестом граждан против некомпетентного и жадного правительства. Мы все должны бороться с языком ненависти. Но правительство, которое называет своих оппонентов агентами, врагами, предателями страны и чужаками, само говорит с нами на языке ненависти… Сила ненависти будет искоренена только тогда, когда политическая сила, ответственная за государство, откажется использовать эту ненависть", – заключил политик.



В свою очередь, представители непарламентской оппозиции заявили, что ни о каком примирении с "Грузинской мечтой" не может быть речи до тех пор, пока в стране остаются политические заключенные.



"Если мы говорим о примирении в любой форме, если мы говорим о том, что в этой стране должен начаться какой-то процесс, каким бы он ни был, объединение общества, примирение общества, консолидация общества, то эти процессы никогда не будут осуществлены путем контроля над свободой слова в соцсети и принятия на себя роли моральной полиции. Они возможны только с активных шагов. Одним из них должно стать освобождение узников совести", – заявил член "Лело – Сильная Грузия" Тамаз Датунашвили.



Лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе вовсе объявил, что ситуация в стране может изменить не правительство, а общество, которое должно объединиться для участия в протесте 26 мая – в День независимости. "Нам не следует ожидать добра от людей, захвативших власть, потому что они – источник зла. Только объединенный народ сможет победить то, что происходит сегодня в стране", – считает Вашадзе.



Кобахидзе не обращает внимания на подобные нападки. Вместо этого он написал письмо главам Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента Урсуле фон дер Ляйен, Антониу Коште и Роберте Меццоле. Премьер-министр Грузии раскритиковал их за лицемерие и уничтожение привлекательного образа Европы, о котором многие уже начали забывать, но не грузины.



"Мы неоднократно отмечали, что стремление Грузии к вступлению в Европейский союз не обусловлено желанием формальной интеграции. Для нашего народа Европа – это прежде всего пространство ценностей, цивилизационный выбор наших предков, основанный на христианской морали, свободе, равенстве, уважении к правам человека и демократических принципах. Печально и тревожно, что сегодня Европейский союз зачастую игнорирует природные, культурные и исторические основы общества. Создается ощущение, что европейское пространство постепенно отдаляется от принципов, которые сделали его символом демократии и прав человека в мире", – написал Кобахидзе.