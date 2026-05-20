Среда, 20.05.2026
20:27  Многополярность по-американски: Трамп послал казашку Асель Робертс в Словению
19:49  Грузия бросила вызов мировому центру иноагентов, - Игорь Селезнев
17:51  СВР России уполномочена заявить: Украина готовит удары по России с территории Латвии
13:43  Цифровой неофеодализм: почему мы меняем прогресс на удобство? - Александр Сафонов
10:46  Владимир Путин и Си Цзиньпин подвели итоги переговоров в Пекине
10:37  НГ: В Киргизии закрыли 50 неблагонадежных компаний
06:38  22 мая 2026 года в Ашхабаде состоится заседание Совета глав правительств СНГ
05:33  Узбекистанскому АО "HAYOT BANK" присвоены кредитные S&P Ratings
04:37  Президент Казахстана о позитивном переосмыслении истории Золотой Орды. Выступление на симпозиуме в Астане
02:26  Кыргызы и другие кочевники Москву называли Баш Капы (Главный замок, Мас Кафа), - Табылды Акеров
01:09  Суров закон, но афганский еще суровее
00:05  ВС РФ прорвали оборону ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 19 мая
Вторник, 19.05.2026
22:31  Из Москвы в Душанбе доставили капсулы с землей с могил первых лидеров ТаджССР
22:00  Как и за что был казнен бывший премьер Пакистана Зульфикар Али Бхутто, - П.В.Густерин
19:34  Тегеранская фондовая биржа открылась после 80-дневного перерыва
17:21  В Астане проходит симпозиум "Золотая Орда как модель степной цивилизации"
13:54  Тесное российско-китайское сотрудничество играет важную, стабилизирующую роль на мировой арене - В. Путин
13:51  Взгляд: Россия и Китай готовят энергетический прорыв
12:33  "Степной партнер-2026". Китай и Монголия проведут совместные военные учения
06:56  Саида Мирзиеева в Лондоне: большая охота за британскими инвестициями
05:42  Нет мяса, нет мэра: жесткие кадровые перестановки в Монголии
04:29  ПМЖ в Узбекистане: статистика прибывших и выбывших за пять лет
03:48  Три измерения казахстанской экологии: глобальное, региональное и национальное, - Николай Кузьмин
02:12  Уроки Синьцзяна: что Таджикистану стоит взять из китайской модели искоренения радикалов
01:04  Кыргызстанцы активно участвуют в строительстве ж/д Китай - Узбекистан
00:05  ВС РФ блокировали подразделения ВСУ к северо-востоку от Константиновки – итоговая сводка Readovka за 18 мая
Понедельник, 18.05.2026
23:04  Запад хочет превратить Центральную Азию в плацдарм против РФ и КНР, - Тимофей Бордачев
22:09  Неизвестная древняя цивилизация на дне Иссык-Куля, - Татьяна Синицына
15:52  Инопланетяне уже здесь: реальные и не очень, - Платон Беседин
14:47  Тот самый Олень: Армянский разворот
13:26  В суде Киргизии начались в закрытом режиме слушания по делу Камчыбека Ташиева
12:50  На заседание ТРАСЕКА в Астану прибыли представители не всех стран – участниц проекта, - Виктория Панфилова
03:38  Кыргызстан против Филиппин: кому достанется единственное вакантное кресло Азии в СБ ООН
02:50  Суд против "Халал Даму": как в Казахстане приостановили главный знак халяль
01:47  Президент Узбекистана выдвинул ряд инициатив на саммите ОТГ по искусственному интеллекту
00:05  ВС РФ ликвидируют накопившиеся силы ВСУ и продолжают освобождать Константиновку – итоговая сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 17.05.2026
23:41  Кадровые назначения в Кыргызстане 15 мая 2026
16:01  Президент Казахстана принимает поздравления по случаю дня рождения
15:12  НГ: Джихадисты в Афганистане обсуждают перспективы ударов по Европе
14:15  Юань уже зашел в ЕАЭС – за счет чего? - Алексей Подымов
12:07  10 самых важных дат истории Туркменбаши, - П.В.Густерин
05:04  Туристы из каких стран чаще всего выбирают Узбекистан
04:56  Взгляд: США вернулись к "стратегической двусмысленности" с Тайванем
02:10  Айгуль Жапарова посетила Перинатальный центр и поздравила медработников с Днем матери
Суббота, 16.05.2026
21:18  Арбитражный суд Москвы взыскал в пользу ЦБ РФ 200 млрд евро с бельгийского Euroclear Bank
17:51  Олжас Бектенов выслушал рекомендации Всемирного банка по привлечению инвестиций в РК
13:38  Известия: в Белом доме расследуют секретные биолаборатории по всему миру, большинство - на границах России
13:22  Организация тюркских государств проводит саммит самоосмысления, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ готовятся занять междуречье Северского Донца и Старицы – итоговая сводка Readovka за 15 мая
Пятница, 15.05.2026
15:02  Кухня Роджерса: Визит Трампа в Китай в тени Душанбе. Си Цзиньпин показал Америке ее реальное место
14:26  Таинственный Кустанаев. Была ли фамилия настоящей? - Мурат Тюлеев
14:17  Гурбангулы Бердымухамедов посетил Казань - культурную столицу исламского мира
13:58  Садыр Жапаров выступил перед участниками встречи секретарей совбезов стран ШОС
03:33  Синьхуа: Си Цзиньпин провел переговоры с Д. Трампом в Пекине
01:13  Коммуналку и бензин привяжут к инфляции: почему казахстанцам от этого не легче
00:05  Главные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 14 мая
Четверг, 14.05.2026
19:34  О культурном наследии Золотой Орды и его значении для тюркского мира, - Галия Камбарбекова
17:32  Как слово "мугул" превратилось в "монгол", - Ержан Исакулов
16:26  Костанай: Исчезнет ли русский язык из детских садов?
11:22  Президент Узбекистана одобрил вхождение BP в проект SOCAR на плато Устюрт
11:06  В Бишкеке началось заседание секретарей совбезов стран ШОС  (с участием Ирана)
    Казахстан | КАДРЫ 
Многополярность по-американски: Трамп послал казашку Асель Робертс в Словению
20:27 20.05.2026

Сенат США утвердил уроженку Казахстана послом
Ее выдвинул на этот пост Дональд Трамп

Бекбосын Токтар
20 мая 2026

Сенат США утвердил Асель Робертс (Толенова) на должность посла в Словении. За ее кандидатуру на этот пост проголосовали 46 сенаторов, 43 - были против, еще 11 человек не приняли участие в голосовании.

Ее кандидатуру на пост посла в Словении выдвинул президент США Дональд Трамп в феврале 2026 года. В марте 2026-го она прошла слушания в комитете Сената с положительной оценкой.

В ходе мартовских слушаний Робертс заявила о намерении содействовать экономическому сотрудничеству между двумя странами. Она охарактеризовала Словению как важного союзника НАТО, друга и партнера США, отметив, что обе страны разделяют общие интересы, демократические ценности, экономические связи и сотрудничают в области обороны.

Она также отметила, что Словения планирует увеличить расходы на оборону до 3% к 2030 году, участвует в миссиях НАТО в Косово и ЕС в Боснии и Герцеговине.

Посольство Казахстана в Вашингтоне поздравило Асель Робертс с утверждением в должности посла США в Словении, отметив, что она стала первой этнической казашкой, когда-либо занявшей пост американского посла.

В 2020–2021 годах Робертс исполняла обязанности главного протокольного советника США, а в целом она участвовала в организации и проведении переговоров на высшем уровне при пяти президентских администрациях.

Асель Робертс родилась в Казахстане в 1976 году и переехала в США после распада Советского Союза. Она окончила Школу дипломатической службы Джорджтаунского университета со степенью бакалавра в области международного права и организаций. Владеет английским, русским, казахским и японским языками.

***

Справка: Связь Белого дома со Словенией и "иммигрантский" контекст

Родина Первой леди: Мелания Трамп (в девичестве Кнавс) родилась в городе Ново-Место и выросла в Севнице (Словения). Она переехала в США в 1996 году по модельному контракту и получила американское гражданство в 2006 году. Мелания - лишь вторая супруга президента в истории США, родившаяся за пределами страны (после Луизы Адамс в XIX веке).

Иностранные корни жен Трампа: Нынешний глава Белого дома на протяжении всей жизни тесно связан с иммигрантской средой. Его первая супруга Ивана Трамп (мать Иванки, Эрика и Дональда-младшего) была уроженкой Чехословакии. Таким образом, две из трех жен Дональда Трампа имеют славянское происхождение.

Дипломатический контекст: Выдвижение Дональдом Трампом Асель Робертс (уроженки Казахстана) на пост американского представителя в Словении подчеркивает пересечение личной истории президентской семьи с ключевыми кадровыми решениями Вашингтона в Центральной Европе.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - forbes.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1779298020


