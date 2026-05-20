Многополярность по-американски: Трамп послал казашку Асель Робертс в Словению

20:27 20.05.2026

Сенат США утвердил уроженку Казахстана послом

Ее выдвинул на этот пост Дональд Трамп



Бекбосын Токтар

20 мая 2026



Сенат США утвердил Асель Робертс (Толенова) на должность посла в Словении. За ее кандидатуру на этот пост проголосовали 46 сенаторов, 43 - были против, еще 11 человек не приняли участие в голосовании.



Ее кандидатуру на пост посла в Словении выдвинул президент США Дональд Трамп в феврале 2026 года. В марте 2026-го она прошла слушания в комитете Сената с положительной оценкой.



В ходе мартовских слушаний Робертс заявила о намерении содействовать экономическому сотрудничеству между двумя странами. Она охарактеризовала Словению как важного союзника НАТО, друга и партнера США, отметив, что обе страны разделяют общие интересы, демократические ценности, экономические связи и сотрудничают в области обороны.



Она также отметила, что Словения планирует увеличить расходы на оборону до 3% к 2030 году, участвует в миссиях НАТО в Косово и ЕС в Боснии и Герцеговине.



Посольство Казахстана в Вашингтоне поздравило Асель Робертс с утверждением в должности посла США в Словении, отметив, что она стала первой этнической казашкой, когда-либо занявшей пост американского посла.



В 2020–2021 годах Робертс исполняла обязанности главного протокольного советника США, а в целом она участвовала в организации и проведении переговоров на высшем уровне при пяти президентских администрациях.



Асель Робертс родилась в Казахстане в 1976 году и переехала в США после распада Советского Союза. Она окончила Школу дипломатической службы Джорджтаунского университета со степенью бакалавра в области международного права и организаций. Владеет английским, русским, казахским и японским языками.



***



Справка: Связь Белого дома со Словенией и "иммигрантский" контекст



Родина Первой леди: Мелания Трамп (в девичестве Кнавс) родилась в городе Ново-Место и выросла в Севнице (Словения). Она переехала в США в 1996 году по модельному контракту и получила американское гражданство в 2006 году. Мелания - лишь вторая супруга президента в истории США, родившаяся за пределами страны (после Луизы Адамс в XIX веке).



Иностранные корни жен Трампа: Нынешний глава Белого дома на протяжении всей жизни тесно связан с иммигрантской средой. Его первая супруга Ивана Трамп (мать Иванки, Эрика и Дональда-младшего) была уроженкой Чехословакии. Таким образом, две из трех жен Дональда Трампа имеют славянское происхождение.



Дипломатический контекст: Выдвижение Дональдом Трампом Асель Робертс (уроженки Казахстана) на пост американского представителя в Словении подчеркивает пересечение личной истории президентской семьи с ключевыми кадровыми решениями Вашингтона в Центральной Европе.