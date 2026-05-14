В Константиновке идут ожесточенные пехотные бои за контроль над городом – итоговая сводка Readovka за 20 мая

00:05 21.05.2026 В Константиновке идут ожесточенные пехотные бои за контроль над ключевыми участками города – итоговая сводка Readovka за 20 мая



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 20 мая в разрезе СВО. Русские войска ведут упорные бои за контроль над ключевыми районами Константиновки. Редакция Readovka рассмотрела признаки подготовки Киева к скорому снижению возрастного порога мобилизации до 18 лет.



Апогей



Подразделения 8-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ продолжили развитие атаки далее вглубь Константиновки от улицы Громова по кварталам многоэтажной застройки. Русским штурмовым подразделениям существенно помогли ВКС РФ, которые методично хоронили под завалами узлы обороны ВСУ в многоэтажной застройке. Но, несмотря на это, сопротивление противника максимально упорное. По свидетельствам наших военных с мест событий, неприятель с трудом, с потерями, но умудряется заводить свежие мотопехотные подразделения в город для проведения локальных контратак на критически значимых для него участках. Основной ареной встречных боев пехоты стали 1-й и 2-й микрорайоны, а также прилегающий к ним частный сектор. Каждый метр продвижения дается русским штурмовикам с большим трудом, ведь ВСУ не щадят ни сил, ни личного состава. Войска незалежной активно применяют дроны для недопущения ВС РФ в микрорайон Центральный. Ведь это будет означать для украинского гарнизона выбывание из "игры" всей южной части города (микрорайон Украинский Хутор) с подразделениями в нем, так как вход наших бойцов в микрорайон Центральный позволит соединиться с дружественными силами в промышленном районе города. Таким образом, какие-либо дополнительные пояснения о причинах столь серьезного сопротивления противника в многоэтажной застройке излишни.



В этой связи появляется вопрос о причинах того, почему штурмовые подразделения ВС РФ, занимающие позиции в промышленном районе Константиновки, не идут навстречу товарищам, вынуждая неприятеля "биться на 2 фронта" в многоквартирной застройке? Устойчивое положение русской армии в промышленном районе достигается тем, что все силы бросаются на парирование контратак ВСУ со стороны химического комбината, который также является ключевым оборонительным узлом неприятельского гарнизона. Кроме того, наша зона контроля "промки" представляет собой довольно узкий оперативный выступ, который надо максимально тщательно оберегать от угрозы флангового удара. Контроль над частью промышленного района города является "кощеевой иглой" для всей украинской обороны в Константиновке, сохранение там устойчивого присутствия ВС РФ, без сомнений, является строгим приоритетом. Таким образом, все наши силы сосредоточены на обеспечении решения именно этой задачи, то есть все вопросы выхода на соединение с русскими подразделениями в "промке" лежат всецело на плечах атакующих через многоэтажную застройку.



На северном фасе боев за Константиновку силам 98-й гвардейской ВДД удалось потеснить противника, загнав его пехоту в подвалы поселка Молочарка. Установление русскими десантниками полного контроля над ним – это вопрос ближайшего времени. Угроза северным микрорайонам Константиновки продолжает нарастать.



В совокупности складывается картина, которая указывает на то, что украинский гарнизон в скором времени может выйти на излет своих оборонительных возможностей. То есть лавинообразный процесс, который будет вызван успешным прорывом ВС РФ хотя бы на одном участке, может привести к тому, что дальнейшее сопротивление ВСУ станет бессмысленным даже для них.



Обосновать расширение мобилизации



В Киеве уже давно размышляют о том, как оправдать снижение мобилизационного возраста с 25 до 18 лет и расширить список категорий граждан, подлежащих мобилизации. Официальная линия Банковой остается прежней: эта мера сейчас не обсуждается.



Но, как накануне уточнил в беседе с одним из украинских СМИ замглавы Офиса президента Украины Павел Палиса, данный вопрос зависит от ситуации на фронте. То есть в случае критического осложнения положения ВСУ на оперативном уровне снижение мобилизационного возраста может быть "продавлено", несмотря на опасения властей незалежной из-за возможных социальных волнений.



Пехота ВСУ нужна уже сейчас – фактически немедленно. Если Киев не примет меры по пополнению частей личным составом, то оперативные осложнения станут неизбежными, и одними дронами эти проблемы не решить. Войска беспилотных систем остаются дееспособной силой только в связке с другими родами войск.



Дефицит пехоты в ВСУ уже показал, что FPV-дроны не являются "универсальной панацеей". Сдерживать локальные прорывы не получается даже на качественно подготовленной военными инженерами местности. Любые фортификации без тех, кто мог бы их занять, – это не более чем "ландшафтный дизайн".



Таким образом, Киеву жизненно важно создать качественную и достоверную видимость того, что условия для снижения мобилизационного возраста, о которых говорил Палиса, уже возникли.



На Украине, а вслед за ней и в западной прессе, началось распространение информации о том, что ВС РФ готовят наступление со стратегическими задачами. По мнению противника и его спонсоров, русские войска якобы планируют атаку с территории Белоруссии в направлении Киева и западных регионов страны, чтобы отрезать ВСУ от поставок военной помощи сухопутным маршрутом.



В СМИ незалежной также упоминается о возможной попытке "отрезать" Украину от моря через наступление на Днепропетровск с последующим смещением вектора удара на Одессу и Николаев.



"Линия фронта будет расширяться. Главнокомандующий [верховным главнокомандующим по конституции страны является президент – прим. ред.] отметил угрозу со стороны Белоруссии. Возможна операция на севере, мы знаем эти данные, российский генштаб сейчас активно планирует наступательные операции с севера", – сказал главком ВСУ Сырский в интервью украинскому интернет-СМИ.



К этому добавляется и недавнее сообщение командующего инженерными войсками ВСУ Сиротенко, который рассказал о строительстве стратегической оборонительной линии от восточного берега Киевского водохранилища до окрестностей Сум.



Таким образом, информационная кампания, которая может готовить аудиторию к непопулярным мерам, началась не сейчас. Однако в последнее время она достигла пика: источники противника, в частности пресс-секретариат ГУР, уже стали называть сроки предполагаемого наступления ВС РФ – вторую половину лета этого года.



Возникает вопрос: если наступление русских войск уже на носу, то откуда брать новые полноценные группировки, которые смогут усилить уже развернутые на фронте части или заменить их для переброски на север страны?



Украине фактически неоткуда взять "резервную армию", если в ближайшие дни или недели не начать срочную мобилизацию вчерашних школьников. По этой причине есть основания полагать, что в обозримой перспективе на Украине может произойти снижение мобилизационного возраста. Обосновать это решение Киев может угрозой скорого наступления ВС РФ со стратегическими задачами.



Отдельно стоит заметить, что главное в этой ситуации – не сама угроза наступления России. Будет оно или нет – известно лишь высшему военному руководству. Вся информационная шумиха на Украине и на Западе развернута ради одной-единственной цели: оправдать резкое расширение мобилизации, которое потенциально может частично решить проблему дефицита пехоты в ВСУ.



Но важно подчеркнуть: создание с нуля новых группировок в авральном режиме упирается даже не только в полноценную подготовку личного состава и слаживание необстрелянных подразделений. Части, появившиеся только на бумаге, сами по себе имеют крайне ограниченные боевые возможности и узкую область применения.



Стоит сказать прямо: если такие части и подразделения смогут не разбежаться при первом серьезном боестолкновении, это уже будет большим достижением.



Главный вопрос – можно ли экипировать, вооружить и найти для взводов, рот и батальонов командный состав? Его придется забирать из уже развернутых частей.



То есть глубоко сомнительно, что у Украины есть возможности формировать новые бригады в количестве, достаточном для решения поставленных задач. Прикрывать сотни километров границы все равно необходимо. Кроме того, нужно держать аналогичный резерв "вторым эшелоном" в десятках километров от переднего края в Днепропетровской области.



С чисто военной точки зрения потенциальное оправдание снижения мобилизационного возраста необходимостью прикрыть север страны и другими подобными доводами не выдерживает критики.



Единственная фактическая мотивация предварять возможное расширение мобилизации заявлениями об угрозе наступления ВС РФ – попытка кардинально решить проблему дефицита личного состава в частях ВСУ и НГУ, уже развернутых в актуальных границах зоны СВО.



При всем вышеописанном не стоит сбрасывать со счетов и то, что возможности формировать полноценную группировку прикрытия границы или резервную в виде новых бригад у противника хотя и нет, но есть важное но. При резком насыщении пополнениями фронтовых частей ВСУ получат возможность вычленять подразделения смешанного состава, то есть те, в которые входят как опытные солдаты, так и новобранцы, сколачивая малые ударные кулаки для локальных операций с ограниченными задачами. Где ВСУ могут видеть для себя перспективу? Подсказку может дать недавно начавшаяся принудительная эвакуация гражданского населения из городов Марганец и Никополь и их окрестностей, что является полноценным разведывательным признаком подготовки территории к развертыванию войск для активных действий. Таким образом, имеются основания полагать, что в случае резкого расширения мобилизации ВСУ и НГУ заполучат возможность насытить фронт пехотой. Это, в свою очередь, откроет перспективу переброски пополненных частей без большой угрозы для участка фронта-донора, чтобы попытаться решить старую задачу. Эта старая задача для Киева заключается в возвращении под свой контроль Энергодара и ЗАЭС. Банковая пыталась решить ее еще с середины 2022 года силами спецподразделений ГУР, но в актуальных условиях противник может пойти на коррекцию подхода к достижению этой ключевой для него цели в надежде улучшить свои переговорные позиции.



Вчера, 19 мая, главным событием дня стали успехи группировки "Восток" ВС РФ.

