Церемонии без гегемонии. В чем участвовали в Пекине Владимир Путин и Си Цзиньпин, - Андрей Колесников

01:53 21.05.2026 Чрезвстречайная ситуация

случилась в аэропорту Пекина, куда прилетел Владимир Путин



Поздним вечером 19 мая президент России Владимир Путин прилетел в Пекин, где его встретил специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников.



Владимира Путина в аэропорту должен был приветствовать министр иностранных дел КНР Ван И, старый его, проверенный знакомый или даже товарищ. Не такой, быть может, как председатель КНР, но все же еще какой.



Их встречу в аэропорту при этом нельзя было назвать бурной. Так, по-рабочему вышло. Самолет с президентом России приземлился минут уже через сорок после борта с журналистами и членами делегации. Их, кстати, было не много: вице-премьер Дмитрий Чернышенко, ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский; остальные, а их было много, всего около 80, выбрали иные средства доставки: кто-то, как глава "Газпрома" Алексей Миллер, пустился в путь на джете, а некоторые, как министр транспорта Андрей Никитин, выбрали ведомственный транспорт, то есть регулярный рейс "Аэрофлота". Но были и такие, кого подвез на своем самолете Владимир Путин (так случилось с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым, которого журналисты тщетно ждали на своем борту в надежде выцыганить очередную порцию комментариев, в которых ничего не подтвердить было даже труднее, чем не опровергнуть).



Да, церемония встречи Владимира Путина могла показаться не выдающейся. То есть председатель КНР в аэропорт не приехал (а бывало и такое, правда, российские комментаторы оговаривались, что формат такой).



Была непременная рота почетного караула и группа трудящихся с флажками, машущая ими не хуже чирлидерш на пятом финальном матче Кубка Гагарина "Локомотив"-"Ак Барс" в Ярославле, который начинался как раз в эти минуты.



- Добро пожаловать! Сердечно приветствуем! - скандировала эта группа (в составе которой были дети), задолго до выхода президента России.



Но все-таки, следует признать, ее энергетика уступала энергетике их единомышленников из КНДР в такой же ситуации.



Российские фотографы были крайне разочарованы поведением своих китайских коллег, которые бросились к самолету, как только он остановился. Инстинкт-то был верным и предсказуемым, но вокруг Владимира Путина и Ван И по пути следования по красной ковровой дорожке, которую едва успели раскатать, образовалась такая толпа, что лично я начал сомневаться, что встречающий и встречаемый благополучно доберутся до машины.



Но все, конечно, обошлось: президент России сел в машину и уехал, а скандирование продолжалось и через десять минут после его отъезда.



Остается сказать, что церемония встречи в аэропорту президента США Дональда Трампа была совершенно идентичной.



Ну то есть ни шага влево, ни шага вправо.



***



Церемонии без гегемонии

В чем участвовали в Пекине Владимир Путин и Си Цзиньпин



20 мая президент России Владимир Путин приехал в Китай с рабочим визитом и выпил чаю с председателем КНР Си Цзиньпином. Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников отмечает, что иногда бывало и повеселее.



Официальная церемония встречи у Дома народных собраний ничем не отличалась, а главное, не могла отличаться от всех точно таких же. Тот же караул, те же песни ("Катюша" и "Подмосковные вечера"), те же, кажется, дети и те же члены делегаций (российская - раза в три многочисленнее, зато китайская - отборная, исключительно члены Политбюро), что и год назад, и три года (в России не меняется правительство, в КНР - ничего).



Изменились уборщики, подметающие красную ковровую дорожку на площади Тяньаньмэнь. Перед нами стояли двое, оба в черных костюмах с бабочками. Один торжественно держал в руках совок и щетку. Другой - липкий ролик для чистки ковров на телескопической ручке. И такой чести не удостоилась, полагаю, красная дорожка в Канне.



Хотел, но не могу промолчать о том, как надел бросающиеся в глаза кроссовки фирмы типа Adidas в дополнение к костюму другой фирмы ректор МФТИ Дмитрий Ливанов. То есть это было так неожиданно, что, по данным "Ъ", протокол российского президента даже попросил его воздержаться от парадного выхода на площадь для полноценного участия в церемонии официальной встречи лидеров России и Китая. Что ж, он поначалу вместе со всеми и не вышел, а потом вопрос удалось уладить, и он начал спускаться по ступенькам входа в Дом народных собраний в одиночестве, то есть, наоборот, всем заметный до невозможности. Ну просто совсем нельзя было не обратить на него внимания.



Демократизм ректора Ливанова должны при этом оценить студенты, которые тем не менее, боюсь, останутся насчет него при своем мнении, ибо это ведь он несколько лет назад заставил студентов МФТИ в обязательном порядке изучать китайский язык (сам пример решил не подавать) наравне с сопроматом, причем сопромат им давался, конечно, легче, так как они ощущали в нем хотя бы производственную необходимость.



Церемония встречи началась минута в минуту и заняла четверть часа. Фотографирование, встреча в узком и широком составах... В Доме народных собраний это работает как часы, которых я тут нигде не видел, ибо не замечал их.



На встрече в узком составе, где было человек по двадцать с каждой стороны, Владимир Путин и Си Цзиньпин делали то, что хотели, то есть давали понять, как крепко они дружат, причем не вопреки, а благодаря и не против, а за.



- Мой давний друг! - констатировал председатель КНР.- Многовековая дружба, добрососедские контакты еще глубже укоренились в сердцах наших народов!



Парадигма выстраивания межгосударственных отношений нового типа, основанных на взаимоуважении, справедливости и взаимовыгодном сотрудничестве, постоянно вносит в хаотичный мир ценную стабильность и предсказуемость.



Все хаос, кроме отношений Владимира Путина и Си Цзиньпина.



Председатель КНР, которого еще на днях с легкой руки отбывших американских переговорщиков подозревали в том, что он мог сказать коллеге Трампу, что Владимир Путин еще пожалеет о том, что начал войну на Украине, на самом деле отдавал должное "храбрости и мужеству (господина Путина.- А. К.) в деле отстаивания международной справедливости в целях формирования сообщества единой судьбы человечества, несмотря на турбулентность международной обстановки".



То есть вот как это в действительности: отстаивание справедливости в целях международной справедливости.



- В настоящее время,- утверждал китайский руководитель,- в условиях хаотичной международный ситуации наблюдается разгул односторонности и гегемонии (со стороны, надо понимать уехавших коллег из США.- А. К.), но устремление к миру, развитию и сотрудничеству по-прежнему остается чаянием народа и веянием времени.



- В Китае говорят: не виделись день, а как будто минуло три осени,- напомнил российский президент.- Мы действительно рады очень вас видеть! Мы сверяем постоянно часы и лично, и через наших помощников, через правительства.



Примерно то же самое он повторил и позже, когда подписали документы (в общей сложности около сорока, причем я обратил внимание, что только глава "Росатома" Алексей Лихачев выходил на подписание своих документов не меньше трех раз.



Похоже, что прорывов в деле подписания соглашения по строительству "Силы Сибири-2" пока не случилось, хотя Дмитрий Песков и настаивал, что продвижение есть, и еще какое. Но нет, документ не подписали.



Тут по информагентствам прошла информация, что помощник президента Юрий Ушаков сказал, что Россия и Китай решили что-то очень важное. И что он предложил самим журналистам думать теперь, что именно.



Я решил уточнить это у Юрия Ушакова.



Он даже не понял сначала:



- Это кто-то что-то недослышал! Да все там было важное! К тому же предстоит очень важное чаепитие, мы готовились, ждем... Да, время пить чай!.. Я, кажется, это уже говорил...



- Чаепитие - главное в этой поездке? - старался атаковать я.



- И оно тоже главное! - легко соглашался Юрий Ушаков.- Это очень хороший формат, чтобы доверительно обсудить важнейшие и чувствительные вопросы!



- С Дональдом Трампом у Си Цзиньпина же чаепития не было? - пробовал уточнить я.



- Если не ошибаюсь, не было,- обрадованно подтверждал Юрий Ушаков.



- А мир сейчас двухполярный или трехполярный? - прямо спросил я его.



Не только США и Китай, то есть его полюса, а и Россия. Вот на что я рассчитывал.



- Многополярный,- твердо сказал Юрий Ушаков.- Россия и Китай - эта связка играет очень важную роль, важнейшую, стабилизирующую, позитивную роль в международных делах! Особенно с учетом кризисных явлений и в мировой экономике, и международной политике.



- То есть скорее все-таки трехполярный, да?



Юрий Ушаков великодушно не подтверждал и не опровергал.



А Владимир Путин уже собирался в свою резиденцию, где его ждал Пэн Пай, китайский гражданин, который учился в Советском Союзе. В свое время багаж советских знаний позволил ему работать в одной из технологичных китайских отраслей. А повод для встречи состоял еще и в том, что Владимир Путин, оказывается, видел Пэн Пая в пекинском парке в 2000 году и сфотографировался с ним. И, в общем, это, видимо, должно было оказаться трогательно.



Сразу скажу, что все цели были поражены.



- Я посмотрел кадры нашей встречи, такой неожиданной встречи,- признался российский президент,- и вспомнил эту встречу! И, честно говоря, это было очень приятно!



Пэн Пай широко и доверчиво улыбался.



- Я понимаю, вы родом с юга Китая... Москва не отличается такой теплой погодой.



- Мне кажется, что у меня сейчас такое какое-то мифическое состояние! - проговорил Пэн Пай.- Более фантастическое состояние, чем в любом фантастическом фильме!



Судя по его блуждающему взгляду, все так и было.



Немного успокоившись, он продолжил:



- Все знания я привез из России назад в Китай и устроился на работу в одну из строительных компаний в провинции Хунань... Можно сказать, что в Москве мой второй дом.



- Приятно слышать,- улыбался, похоже, и правда растроганный и заинтересованный Владимир Путин.- Вы родом как раз из провинции, где работаете сейчас...



- Да, я вернулся в Хунань! Да, я родился в Хунани и вернулся туда после Москвы!



- У нас говорят: где родился, там и пригодился! - триумфально закончил Владимир Путин.



Именно к этому он и вел.



Но главное было впереди.



- Насколько я помню, это и родина основателя сегодняшнего китайского государства Мао Цзэдуна...- сказал президент России.



– Да-да! Да, да! - благодарно воскликнул Пэн Пай.



- Да,- кивнул президент России,- и помнится, в 1972 году, именно 20 мая, он призвал весь мир бороться с американским империализмом...



Вот в чем тут было все дело.



Владимир Путин со значением улыбнулся:



- Наша встреча проходит в знаменательный день....



Пэн Пай пал сейчас жертвой этой борьбы, но, слава богу, не понял этого.



Да и господин Путин решил смягчить смыслы:



- Но сегодня мы вместе с Китаем дружим не против кого-то!.. Мы ни с кем не боремся, мы боремся только за наши интересы, за наше развитие и, более того, готовы сотрудничать со всеми, в том числе с нашими партнерами во всем мире, включая Соединенные Штаты...



Однако все равно слова-то были сказаны, и мизансцена состоялась.



- Что-то еще есть? - неожиданно тихо спросил президент Пэн Пая, который просто понравился ему.



Он даже отвел его в сторонку, косо посмотрев на нас, а скорее всего, на меня.- Может, какие-то вопросы? Пожалуйста!..



Пэн Пай, этот добрый человек из Хунани, держал теперь руку президента в своей и не отпускал ее. Вряд ли была в мире сила, способная сейчас разжать эту руку. Ну, может, только охрана президента России.



И ведь так продолжалось минуты две, не меньше.



Ясно, что имел в виду Владимир Путин, когда так тихо спрашивал. Он хотел что-нибудь сделать для Пэн Пая.



- Я очень только рассчитываю на то, что наши встречи будут продолжаться! - воскликнул Пэн Пай.



Президент посмотрел на него с сочувствием.



Они перешли к фото, которое предлагалось подписать Владимиру Путину, и он, конечно, подписал. На фото были маленький Пэн Пай, Владимир Путин и еще один человек.



- Это мой отец,- сказал Пэн Пай и даже подарил Владимиру Путину китайский чайный сервиз, сделанный в свое время по заказу как раз Мао Цзэдуна.



Сервиз явно был не из запасников Пэн Пая.



Президенту очень понравилась история сервиза.



Он будет пить из этих чашек с особенным удовольствием.



Владимир Путин еще раз попрощался и вышел, а журналисты заставляли теперь Пэн Пая произнести хоть одно русское слово.



Он бледнел, оправдывался, между прочим, на русском, что сейчас слишком взволнован...



- Но вы верите, что это произошло? - пытал его мой коллега, начавший терять терпение.- Давайте слова на русском! На меня смотрите, на меня!



Пэн Пай молчал, но не сдавался.



Андрей Колесников Источник - Коммерсантъ

