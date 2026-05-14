Ва-банк 2, или Ответный удар: ЦБ России требует немедленно взыскать 200 млрд евро с Euroclear

02:30 21.05.2026

ЦБ России просит немедленно исполнить решение по иску к Euroclear



МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Банк России просит арбитражный суд Москвы обратить к немедленному исполнению решение о взыскании по его иску порядка 200 миллиардов евро с бельгийского Euroclear Bank, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.



"В арбитражный суд города Москвы поступило ходатайство об обращении решения по иску Центрального банка РФ к Euroclear Bank S.A./N.V к немедленному исполнению", - сказали в пресс-службе.



Заявление поступило в суд 19 мая, следует из материалов дела. Оно пока не рассмотрено.



Исковое заявление ЦБ поступило в суд в декабре. Банк России, комментируя иск, сообщал, что просит взыскать с ответчика убытки, поскольку действиями Euroclear Центробанку был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжаться принадлежащими ему денежными средствами и ценными бумагами.



Как пояснял регулятор, величина иска складывается из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды. Суд 15 мая полностью удовлетворил исковые требования. [https://kad.arbitr.ru/Card?number=А40-345157/2025]



После этого ЦБ РФ сообщил, что удовлетворен решением суда, который признал незаконность действий депозитария Euroclear, причиняющих убытки Банку России, но напомнил, что Euroclear имеет право обжаловать его.



Euroclear, комментируя решение арбитражного суда Москвы, заявил, что активы ЦБ РФ до сих пор заморожены, и обещал оспорить судебный акт, передавало агентство Рейтер.



Евросоюз 12 декабря 2025 принял решение о бессрочной заморозке российских госактивов в странах сообщества. При этом лидеры ЕС безуспешно пытались принять решение об использовании активов России.



***



Справка: Зачем ЦБ требует исполнительный лист к Euroclear прямо сейчас?



Документ нужен прямо сейчас для реализации двух задач:



- Заблокировать остатки Euroclear: Мгновенно арестовать принадлежащие евро-депозитарию 2,5 млрд евро и все новые капающие проценты, исключив любые лазейки для их вывода.



- Создать базу для кросс-конфискации: Этот лист станет законным основанием, чтобы в счет долга Euroclear изымать имущество других европейских компаний. Суммарно внутри России сейчас находится по разным подсчетам около 120–183 млрд евро европейских денег.