НГ: Железная дорога Китай–Киргизия–Узбекистан становится конкурентом маршрутам через Казахстан

03:00 21.05.2026

Бишкек гарантирует безопасность инвестициям из КНР

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

20.05.2026



Бишкек обещает Пекину: законные интересы китайских инвесторов будут обеспечены. Центральное место в повестке министра общественной безопасности Китая Ван Сяохуна, посещающего республику 19–21 мая, заняли вопросы безопасности и будущее стратегического проекта – железной дороги Китай–Киргизия–Узбекистан, для финансирования которой власти республики привлекли льготный кредит в 305 млн долл. Этот проект открывает новые возможности, но может создать конкуренцию и сказаться на рентабельности существующих транспортных путей.



Визит Ван Сяохуна в Бишкек стал продолжением центральноазиатского трека. Накануне в Казахстане китайский министр принял участие во встрече глав МВД формата "Центральная Азия – Китай" с участием президента Касым-Жомарта Токаева.



В фокусе внимания находился весь спектр региональных угроз: от наркотрафика и экстремизма до киберпреступности. Токаев отдельно напомнил, что регион, будучи глобальным перекрестком, уязвим для транснациональных ОПГ, а потому развитие таких артерий, как Транскаспийский маршрут, требует беспрецедентных мер безопасности.



В Киргизии эти тезисы получили развитие. Переговоры Ван Сяохуна с секретарем Совбеза КР Адилетом Орозбековым подтвердили совпадение взглядов Бишкека и Пекина на современные вызовы. Практическую готовность Киргизии защищать совместные рубежи и экономические проекты подтвердили силовики. Глава Госкомитета по национальной безопасности (ГКНБ) Жумгалбек Шабданбеков официально заявил, что законные интересы китайского бизнеса в республике будут обеспечены в полной мере, а глава МВД Улан Ниязбеков подкрепил эти слова демонстрацией уровня лучшего спецподразделения ведомства. Очевидно, что внимание к безопасности связано с главным проектом региона – строительством железной дороги Китай–Киргизия–Узбекистан (ККУЖД). Эта магистраль сегодня рассматривается сторонами не просто как торговый путь из Китая в Европу, но и как ключевой военный объект стратегической инфраструктуры.



Накануне замминистра транспорта республики Алмаз Тургунбаев раскрыл детали финансирования: Киргизия получит от КНР льготный кредит в размере 305 млн долл. Заем рассчитан на 25 лет с пятилетней отсрочкой платежей под 1,5% годовых, а 35% от общей суммы и вовсе составляет грантовый элемент. При этом общая стоимость новой магистрали оценивается в 5 млрд долл. Основной объем инвестиций – около 4,7 млрд долл. – уйдет на киргизский участок, где пути придется прокладывать фактически с нуля.



Зачем региону эти вложения, наглядно объясняют логистические расчеты: маршрут ККУЖД сократит путь в Европу на 900 км, а грузы будут доходить на неделю быстрее. По мнению спикера парламента Киргизии Марлена Маматалиева, озвученному в начале апреля на конференции в КГТУ им. И. Раззакова, эта дорога раз и навсегда решит проблему транспортного тупика для республики. Для страны без выхода к морю новые логистические решения – вопрос выживания, уверен спикер. Он напомнил, что в XXI веке транспортные артерии перестали быть просто инфраструктурой: сегодня это полноценная кровеносная система всей национальной экономики.



О вызовах и рисках, которые подстерегают реализацию проекта, рассказал "НГ" директор Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" Игорь Шестаков: "Кредит в 305 млн долл., хоть и является скромной суммой в контексте масштабных инфраструктурных проектов, сегодня несет значительные политические риски для Кыргызстана". По его словам, в преддверии предстоящих в январе следующего года президентских выборов курс президента Садыра Жапарова на расширение инвестиционного сотрудничества с Китаем становится мишенью для оппонентов. В социальных сетях уже активно "кошмарится" тема китайского присутствия в республике, и любое движение в сторону Пекина будет подаваться как сдача национальных интересов. Железная дорога, таким образом, рискует стать ключевой темой для критики президента и правительства.



"Если абстрагироваться от информационных вбросов, которые будут лишь усиливаться по мере запуска этой магистрали, становится очевидным существование более выгодных и геополитически обусловленных альтернативных маршрутов", – подчеркивает эксперт. Среди них – действующий транспортный коридор через Казахстан, а также ряд западных инициатив, таких как потенциальные маршруты через Закавказье, заинтересованные в привлечении китайских транзитных грузов", – отметил Шестаков.



Но побеждать будут уже не страны с самым коротким маршрутом, а государства с наиболее эффективной, быстрой и предсказуемой логистикой.



Появление железной дороги Китай–Киргизия–Узбекистан отменяет многолетнюю монополию Казахстана на железнодорожные перевозки. Экономисты не раз указывали на этот аспект. Транспортно-логистические пути – больше вопрос геополитики, нежели чистой экономики. Возникает вопрос: кто будет защищать дорогу? Несмотря на то что проект проходит по странам – участницам Шанхайской организации сотрудничества и изначально позиционировался как флагманский проект этой организации, эксперт считает, что по крайней мере на территории Киргизии другого защитника, кроме Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нет. ОДКБ, несущая ответственность за безопасность южных рубежей, может гарантировать стабильность части маршрута, поскольку железная дорога является объектом двойного назначения – экономическим и стратегическим. Появление в роли охранных структур китайских частных военных компаний или официальных военных неизбежно обострит ситуацию и спровоцирует новые информационные войны. "Поскольку Кыргызстан находится в зоне ответственности ОДКБ, именно на нее ложится обязанность по охране маршрута, что создаст меньше поводов для спекуляций, чем присутствие китайских силовых структур. ОДКБ в этом контексте является более приемлемым решением", – заключает эксперт.