03:00  НГ: Железная дорога Китай–Киргизия–Узбекистан становится конкурентом маршрутам через Казахстан
02:30  Ва-банк 2, или Ответный удар: ЦБ России требует немедленно взыскать 200 млрд евро с Euroclear
01:53  Церемонии без гегемонии. В чем участвовали в Пекине Владимир Путин и Си Цзиньпин, - Андрей Колесников
00:05  В Константиновке идут ожесточенные пехотные бои за контроль над городом – итоговая сводка Readovka за 20 мая
Среда, 20.05.2026
20:27  Многополярность по-американски: Трамп послал казашку Асель Робертс в Словению
19:49  Грузия бросила вызов мировому центру иноагентов, - Игорь Селезнев
17:51  СВР России уполномочена заявить: Украина готовит удары по России с территории Латвии
13:43  Цифровой неофеодализм: почему мы меняем прогресс на удобство? - Александр Сафонов
10:46  Владимир Путин и Си Цзиньпин подвели итоги переговоров в Пекине
10:37  НГ: В Киргизии закрыли 50 неблагонадежных компаний
06:38  22 мая 2026 года в Ашхабаде состоится заседание Совета глав правительств СНГ
05:33  Узбекистанскому АО "HAYOT BANK" присвоены кредитные S&P Ratings
04:37  Президент Казахстана о позитивном переосмыслении истории Золотой Орды. Выступление на симпозиуме в Астане
02:26  Кыргызы и другие кочевники Москву называли Баш Капы (Главный замок, Мас Кафа), - Табылды Акеров
01:09  Суров закон, но афганский еще суровее
00:05  ВС РФ прорвали оборону ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 19 мая
Вторник, 19.05.2026
22:31  Из Москвы в Душанбе доставили капсулы с землей с могил первых лидеров ТаджССР
22:00  Как и за что был казнен бывший премьер Пакистана Зульфикар Али Бхутто, - П.В.Густерин
19:34  Тегеранская фондовая биржа открылась после 80-дневного перерыва
17:21  В Астане проходит симпозиум "Золотая Орда как модель степной цивилизации"
13:54  Тесное российско-китайское сотрудничество играет важную, стабилизирующую роль на мировой арене - В. Путин
13:51  Взгляд: Россия и Китай готовят энергетический прорыв
12:33  "Степной партнер-2026". Китай и Монголия проведут совместные военные учения
06:56  Саида Мирзиеева в Лондоне: большая охота за британскими инвестициями
05:42  Нет мяса, нет мэра: жесткие кадровые перестановки в Монголии
04:29  ПМЖ в Узбекистане: статистика прибывших и выбывших за пять лет
03:48  Три измерения казахстанской экологии: глобальное, региональное и национальное, - Николай Кузьмин
02:12  Уроки Синьцзяна: что Таджикистану стоит взять из китайской модели искоренения радикалов
01:04  Кыргызстанцы активно участвуют в строительстве ж/д Китай - Узбекистан
00:05  ВС РФ блокировали подразделения ВСУ к северо-востоку от Константиновки – итоговая сводка Readovka за 18 мая
Понедельник, 18.05.2026
23:04  Запад хочет превратить Центральную Азию в плацдарм против РФ и КНР, - Тимофей Бордачев
22:09  Неизвестная древняя цивилизация на дне Иссык-Куля, - Татьяна Синицына
15:52  Инопланетяне уже здесь: реальные и не очень, - Платон Беседин
14:47  Тот самый Олень: Армянский разворот
13:26  В суде Киргизии начались в закрытом режиме слушания по делу Камчыбека Ташиева
12:50  На заседание ТРАСЕКА в Астану прибыли представители не всех стран – участниц проекта, - Виктория Панфилова
03:38  Кыргызстан против Филиппин: кому достанется единственное вакантное кресло Азии в СБ ООН
02:50  Суд против "Халал Даму": как в Казахстане приостановили главный знак халяль
01:47  Президент Узбекистана выдвинул ряд инициатив на саммите ОТГ по искусственному интеллекту
00:05  ВС РФ ликвидируют накопившиеся силы ВСУ и продолжают освобождать Константиновку – итоговая сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 17.05.2026
23:41  Кадровые назначения в Кыргызстане 15 мая 2026
16:01  Президент Казахстана принимает поздравления по случаю дня рождения
15:12  НГ: Джихадисты в Афганистане обсуждают перспективы ударов по Европе
14:15  Юань уже зашел в ЕАЭС – за счет чего? - Алексей Подымов
12:07  10 самых важных дат истории Туркменбаши, - П.В.Густерин
05:04  Туристы из каких стран чаще всего выбирают Узбекистан
04:56  Взгляд: США вернулись к "стратегической двусмысленности" с Тайванем
02:10  Айгуль Жапарова посетила Перинатальный центр и поздравила медработников с Днем матери
Суббота, 16.05.2026
21:18  Арбитражный суд Москвы взыскал в пользу ЦБ РФ 200 млрд евро с бельгийского Euroclear Bank
17:51  Олжас Бектенов выслушал рекомендации Всемирного банка по привлечению инвестиций в РК
13:38  Известия: в Белом доме расследуют секретные биолаборатории по всему миру, большинство - на границах России
13:22  Организация тюркских государств проводит саммит самоосмысления, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ готовятся занять междуречье Северского Донца и Старицы – итоговая сводка Readovka за 15 мая
Пятница, 15.05.2026
15:02  Кухня Роджерса: Визит Трампа в Китай в тени Душанбе. Си Цзиньпин показал Америке ее реальное место
14:26  Таинственный Кустанаев. Была ли фамилия настоящей? - Мурат Тюлеев
14:17  Гурбангулы Бердымухамедов посетил Казань - культурную столицу исламского мира
13:58  Садыр Жапаров выступил перед участниками встречи секретарей совбезов стран ШОС
03:33  Синьхуа: Си Цзиньпин провел переговоры с Д. Трампом в Пекине
01:13  Коммуналку и бензин привяжут к инфляции: почему казахстанцам от этого не легче
00:05  Главные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 14 мая
Четверг, 14.05.2026
19:34  О культурном наследии Золотой Орды и его значении для тюркского мира, - Галия Камбарбекова
НГ: Железная дорога Китай–Киргизия–Узбекистан становится конкурентом маршрутам через Казахстан
03:00 21.05.2026

Бишкек гарантирует безопасность инвестициям из КНР
Железная дорога Китай–Киргизия–Узбекистан становится конкурентом маршрутам через Казахстан

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
20.05.2026

Бишкек обещает Пекину: законные интересы китайских инвесторов будут обеспечены. Центральное место в повестке министра общественной безопасности Китая Ван Сяохуна, посещающего республику 19–21 мая, заняли вопросы безопасности и будущее стратегического проекта – железной дороги Китай–Киргизия–Узбекистан, для финансирования которой власти республики привлекли льготный кредит в 305 млн долл. Этот проект открывает новые возможности, но может создать конкуренцию и сказаться на рентабельности существующих транспортных путей.

Визит Ван Сяохуна в Бишкек стал продолжением центральноазиатского трека. Накануне в Казахстане китайский министр принял участие во встрече глав МВД формата "Центральная Азия – Китай" с участием президента Касым-Жомарта Токаева.

В фокусе внимания находился весь спектр региональных угроз: от наркотрафика и экстремизма до киберпреступности. Токаев отдельно напомнил, что регион, будучи глобальным перекрестком, уязвим для транснациональных ОПГ, а потому развитие таких артерий, как Транскаспийский маршрут, требует беспрецедентных мер безопасности.

В Киргизии эти тезисы получили развитие. Переговоры Ван Сяохуна с секретарем Совбеза КР Адилетом Орозбековым подтвердили совпадение взглядов Бишкека и Пекина на современные вызовы. Практическую готовность Киргизии защищать совместные рубежи и экономические проекты подтвердили силовики. Глава Госкомитета по национальной безопасности (ГКНБ) Жумгалбек Шабданбеков официально заявил, что законные интересы китайского бизнеса в республике будут обеспечены в полной мере, а глава МВД Улан Ниязбеков подкрепил эти слова демонстрацией уровня лучшего спецподразделения ведомства. Очевидно, что внимание к безопасности связано с главным проектом региона – строительством железной дороги Китай–Киргизия–Узбекистан (ККУЖД). Эта магистраль сегодня рассматривается сторонами не просто как торговый путь из Китая в Европу, но и как ключевой военный объект стратегической инфраструктуры.

Накануне замминистра транспорта республики Алмаз Тургунбаев раскрыл детали финансирования: Киргизия получит от КНР льготный кредит в размере 305 млн долл. Заем рассчитан на 25 лет с пятилетней отсрочкой платежей под 1,5% годовых, а 35% от общей суммы и вовсе составляет грантовый элемент. При этом общая стоимость новой магистрали оценивается в 5 млрд долл. Основной объем инвестиций – около 4,7 млрд долл. – уйдет на киргизский участок, где пути придется прокладывать фактически с нуля.

Зачем региону эти вложения, наглядно объясняют логистические расчеты: маршрут ККУЖД сократит путь в Европу на 900 км, а грузы будут доходить на неделю быстрее. По мнению спикера парламента Киргизии Марлена Маматалиева, озвученному в начале апреля на конференции в КГТУ им. И. Раззакова, эта дорога раз и навсегда решит проблему транспортного тупика для республики. Для страны без выхода к морю новые логистические решения – вопрос выживания, уверен спикер. Он напомнил, что в XXI веке транспортные артерии перестали быть просто инфраструктурой: сегодня это полноценная кровеносная система всей национальной экономики.

О вызовах и рисках, которые подстерегают реализацию проекта, рассказал "НГ" директор Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" Игорь Шестаков: "Кредит в 305 млн долл., хоть и является скромной суммой в контексте масштабных инфраструктурных проектов, сегодня несет значительные политические риски для Кыргызстана". По его словам, в преддверии предстоящих в январе следующего года президентских выборов курс президента Садыра Жапарова на расширение инвестиционного сотрудничества с Китаем становится мишенью для оппонентов. В социальных сетях уже активно "кошмарится" тема китайского присутствия в республике, и любое движение в сторону Пекина будет подаваться как сдача национальных интересов. Железная дорога, таким образом, рискует стать ключевой темой для критики президента и правительства.

"Если абстрагироваться от информационных вбросов, которые будут лишь усиливаться по мере запуска этой магистрали, становится очевидным существование более выгодных и геополитически обусловленных альтернативных маршрутов", – подчеркивает эксперт. Среди них – действующий транспортный коридор через Казахстан, а также ряд западных инициатив, таких как потенциальные маршруты через Закавказье, заинтересованные в привлечении китайских транзитных грузов", – отметил Шестаков.

Но побеждать будут уже не страны с самым коротким маршрутом, а государства с наиболее эффективной, быстрой и предсказуемой логистикой.

Появление железной дороги Китай–Киргизия–Узбекистан отменяет многолетнюю монополию Казахстана на железнодорожные перевозки. Экономисты не раз указывали на этот аспект. Транспортно-логистические пути – больше вопрос геополитики, нежели чистой экономики. Возникает вопрос: кто будет защищать дорогу? Несмотря на то что проект проходит по странам – участницам Шанхайской организации сотрудничества и изначально позиционировался как флагманский проект этой организации, эксперт считает, что по крайней мере на территории Киргизии другого защитника, кроме Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нет. ОДКБ, несущая ответственность за безопасность южных рубежей, может гарантировать стабильность части маршрута, поскольку железная дорога является объектом двойного назначения – экономическим и стратегическим. Появление в роли охранных структур китайских частных военных компаний или официальных военных неизбежно обострит ситуацию и спровоцирует новые информационные войны. "Поскольку Кыргызстан находится в зоне ответственности ОДКБ, именно на нее ложится обязанность по охране маршрута, что создаст меньше поводов для спекуляций, чем присутствие китайских силовых структур. ОДКБ в этом контексте является более приемлемым решением", – заключает эксперт.

Источник - Независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1779321600


