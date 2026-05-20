12:36  Президент Узбекистана готовит новые памятники: в Андижане появится величественный монумент Бабуру
11:26  Госсекретарь Киргизии Арслан Койчиев выступил на симпозиуме "Золотая Орда как модель степной цивилизации"
03:00  НГ: Железная дорога Китай–Киргизия–Узбекистан становится конкурентом маршрутам через Казахстан
02:30  Ва-банк 2, или Ответный удар: ЦБ России требует немедленно взыскать 200 млрд евро с Euroclear
01:53  Церемонии без гегемонии. В чем участвовали в Пекине Владимир Путин и Си Цзиньпин, - Андрей Колесников
00:05  В Константиновке идут ожесточенные пехотные бои за контроль над городом – итоговая сводка Readovka за 20 мая
Среда, 20.05.2026
20:27  Многополярность по-американски: Трамп послал казашку Асель Робертс в Словению
19:49  Грузия бросила вызов мировому центру иноагентов, - Игорь Селезнев
17:51  СВР России уполномочена заявить: Украина готовит удары по России с территории Латвии
13:43  Цифровой неофеодализм: почему мы меняем прогресс на удобство? - Александр Сафонов
10:46  Владимир Путин и Си Цзиньпин подвели итоги переговоров в Пекине
10:37  НГ: В Киргизии закрыли 50 неблагонадежных компаний
06:38  22 мая 2026 года в Ашхабаде состоится заседание Совета глав правительств СНГ
05:33  Узбекистанскому АО "HAYOT BANK" присвоены кредитные S&P Ratings
04:37  Президент Казахстана о позитивном переосмыслении истории Золотой Орды. Выступление на симпозиуме в Астане
02:26  Кыргызы и другие кочевники Москву называли Баш Капы (Главный замок, Мас Кафа), - Табылды Акеров
01:09  Суров закон, но афганский еще суровее
00:05  ВС РФ прорвали оборону ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 19 мая
Вторник, 19.05.2026
22:31  Из Москвы в Душанбе доставили капсулы с землей с могил первых лидеров ТаджССР
22:00  Как и за что был казнен бывший премьер Пакистана Зульфикар Али Бхутто, - П.В.Густерин
19:34  Тегеранская фондовая биржа открылась после 80-дневного перерыва
17:21  В Астане проходит симпозиум "Золотая Орда как модель степной цивилизации"
13:54  Тесное российско-китайское сотрудничество играет важную, стабилизирующую роль на мировой арене - В. Путин
13:51  Взгляд: Россия и Китай готовят энергетический прорыв
12:33  "Степной партнер-2026". Китай и Монголия проведут совместные военные учения
06:56  Саида Мирзиеева в Лондоне: большая охота за британскими инвестициями
05:42  Нет мяса, нет мэра: жесткие кадровые перестановки в Монголии
04:29  ПМЖ в Узбекистане: статистика прибывших и выбывших за пять лет
03:48  Три измерения казахстанской экологии: глобальное, региональное и национальное, - Николай Кузьмин
02:12  Уроки Синьцзяна: что Таджикистану стоит взять из китайской модели искоренения радикалов
01:04  Кыргызстанцы активно участвуют в строительстве ж/д Китай - Узбекистан
00:05  ВС РФ блокировали подразделения ВСУ к северо-востоку от Константиновки – итоговая сводка Readovka за 18 мая
Понедельник, 18.05.2026
23:04  Запад хочет превратить Центральную Азию в плацдарм против РФ и КНР, - Тимофей Бордачев
22:09  Неизвестная древняя цивилизация на дне Иссык-Куля, - Татьяна Синицына
15:52  Инопланетяне уже здесь: реальные и не очень, - Платон Беседин
14:47  Тот самый Олень: Армянский разворот
13:26  В суде Киргизии начались в закрытом режиме слушания по делу Камчыбека Ташиева
12:50  На заседание ТРАСЕКА в Астану прибыли представители не всех стран – участниц проекта, - Виктория Панфилова
03:38  Кыргызстан против Филиппин: кому достанется единственное вакантное кресло Азии в СБ ООН
02:50  Суд против "Халал Даму": как в Казахстане приостановили главный знак халяль
01:47  Президент Узбекистана выдвинул ряд инициатив на саммите ОТГ по искусственному интеллекту
00:05  ВС РФ ликвидируют накопившиеся силы ВСУ и продолжают освобождать Константиновку – итоговая сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 17.05.2026
23:41  Кадровые назначения в Кыргызстане 15 мая 2026
16:01  Президент Казахстана принимает поздравления по случаю дня рождения
15:12  НГ: Джихадисты в Афганистане обсуждают перспективы ударов по Европе
14:15  Юань уже зашел в ЕАЭС – за счет чего? - Алексей Подымов
12:07  10 самых важных дат истории Туркменбаши, - П.В.Густерин
05:04  Туристы из каких стран чаще всего выбирают Узбекистан
04:56  Взгляд: США вернулись к "стратегической двусмысленности" с Тайванем
02:10  Айгуль Жапарова посетила Перинатальный центр и поздравила медработников с Днем матери
Суббота, 16.05.2026
21:18  Арбитражный суд Москвы взыскал в пользу ЦБ РФ 200 млрд евро с бельгийского Euroclear Bank
17:51  Олжас Бектенов выслушал рекомендации Всемирного банка по привлечению инвестиций в РК
13:38  Известия: в Белом доме расследуют секретные биолаборатории по всему миру, большинство - на границах России
13:22  Организация тюркских государств проводит саммит самоосмысления, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ готовятся занять междуречье Северского Донца и Старицы – итоговая сводка Readovka за 15 мая
Пятница, 15.05.2026
15:02  Кухня Роджерса: Визит Трампа в Китай в тени Душанбе. Си Цзиньпин показал Америке ее реальное место
14:26  Таинственный Кустанаев. Была ли фамилия настоящей? - Мурат Тюлеев
14:17  Гурбангулы Бердымухамедов посетил Казань - культурную столицу исламского мира
13:58  Садыр Жапаров выступил перед участниками встречи секретарей совбезов стран ШОС
03:33  Синьхуа: Си Цзиньпин провел переговоры с Д. Трампом в Пекине
01:13  Коммуналку и бензин привяжут к инфляции: почему казахстанцам от этого не легче
11:26 21.05.2026

Госсекретарь Арслан Койчиев принял участие в международном симпозиуме "Золотая Орда как модель степной цивилизации"

Государственный секретарь Кыргызской Республики Арслан Койчиев принял участие в международном симпозиуме "Золотая Орда как модель степной цивилизации: история, археология, культура, идентичность"", проходящем 19-20 мая в г. Астана (Республика Казахстан).

Мероприятие состоялось с участием Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Государственный секретарь КР Арслан Койчиев выступил с докладом, представив научно обоснованные выводы о роли и исторической миссии кыргызского народа в развитии Золотой Орды.

Госсекретарь отметил, что кыргызы имеют прямое отношение к исторической судьбе Золотой Орды. Опираясь на историко-архивные и документальные источники, он привел доказательства того, что отдельные племенные группы кыргызского народа стали последней политической и военной опорой золотоордынского хана Тохтамыша. Также он подчеркнул, что кыргызские племена ветвей Адыгине и Тагай на протяжении долгого времени вели активную борьбу за сохранение и восстановление политического наследия Золотой Орды.

Арслан Койчиев сделал особый акцент на общности исторических судеб кыргызского и казахского народов, отметив, что их многовековые духовные, культурные и исторические связи не теряют своего значения и сегодня. Он подчеркнул, что понятие "кыргызы и казахи - братские народы" опирается на историческую память и общие цивилизационные основы.

В завершение доклада Госсекретарь остановился на стратегической важности углубления интеграции тюркского мира, отметив необходимость изучения общей тюркской истории с точки зрения новых научных подходов и принципа "извлечения уроков из истории".

Для комплексного исследования общего исторического наследия тюркских народов Арслан Койчиев выдвинул инициативу совместной реализации двух крупных международных научных проектов: "Тюркский мир и Русь" и "Тюркский мир и Китай".

Данный симпозиум получил высокую оценку как важная международная площадка, направленная на научное переосмысление исторического наследия на евразийском пространстве, глубокое изучение общих цивилизационных основ тюркских народов и укрепление будущего сотрудничества.

На международном симпозиуме в Астане собрался цвет мировой медиевистики, востоковедения и политологии.
Ниже приведен список из двух десятков наиболее известных и знаковых участников форума (политиков, дипломатов, международных чиновников и ученых с мировым именем):

Государственные и международные деятели
1. Касым-Жомарт Токаев - Президент Республики Казахстан, председатель и главный спикер форума.
2. Арслан Койчиев - Государственный секретарь Кыргызской Республики.
3. Саясат Нурбек - Министр науки и высшего образования Республики Казахстан, ключевой соорганизатор.
4. Ирада Аюпова - Министр культуры Республики Татарстан (РФ).
5. Элунду Лазар - Директор Центра всемирного наследия ЮНЕСКО.
6. Махмуд Эрол Кылыч - Генеральный директор Исследовательского центра исламской истории, искусства и культуры (IRCICA), видный турецкий дипломат.
7. Шахин Мустафаев - Президент Международной Тюркской академии, академик.
8. Кубанычбек Омуралиев - Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ).

Зарубежные ученые и мировые эксперты
9. Урадин Э. Булаг - всемирно известный профессор социальной антропологии Кембриджского университета (Великобритания).
10. Иминг Ха - авторитетный профессор кафедры истории Гонконгского баптистского университета, специалист по кочевым империям.
11. Ильнур Миргалиев - главный российский специалист по теме, руководитель Центра исследований Золотой Орды им. Ш. Марджани (Татарстан, РФ).
12. Чэнь Гаохуа - ведущий китайский историк-монголовед, эксперт по связям династии Юань и Улуса Джучи (КНР).
13. Никола Ди Козмо - профессор Института перспективных исследований в Принстоне, один из ведущих историков степных цивилизаций в США.
14. Мари Фаверо - французский историк, автор бестселлеров об экономике и устройстве Золотой Орды (Оксфордский / Парижский университеты).
15. Юн Джи-Хен - профессор Сеульского национального университета, эксперт по кочевой культуре Евразии (Южная Корея).
16. Ахмед аль-Мансури - египетский историк-арабист, эксперт по дипломатическим связям Золотой Орды и мамлюкского Египта.

Казахстанская академическая элита
17. Жансеит Туймебаев - Ректор Казахского национального университета им. аль-Фараби, известный дипломат и тюрколог.
18. Берик Абдыгалиулы - известный казахстанский политик, историк, активно продвигающий изучение Улуса Джучи.
19. Жаксылык Сабитов - ведущий казахстанский историк, эксперт Научного института изучения Улуса Джучи и главный специалист по генеалогии (ДНК-проектам) чингизидов.
20. Бауржан Байтанаев - академик НАН РК, видный археолог, руководивший многими раскопками золотоордынских городищ.

Медиевистика - это раздел исторической науки, который занимается изучением истории Средних веков (примерно с V по XV век нашей эры).
Применительно к прошедшему в Астане симпозиуму по Золотой Орде, историки-медиевисты составляли ядро академической дискуссии. Их исследования на форуме фокусировались на следующих направлениях:
- Политическая медиевистика: изучение государственного устройства Улуса Джучи, престолонаследия, институтов ханской власти и взаимодействия кочевой элиты.
- Экономическая медиевистика: анализ торговых путей Шелкового пути, золотоордынской нумизматики (монетных дворов) и фискальной системы.
- Дипломатическая медиевистика: разбор средневековых письменных источников, договоров и международных связей Орды с Русью, мамлюкским Египтом, династией Юань и Европой.
- Культурная медиевистика: исследование симбиоза городской и кочевой культур, фольклора, эпосов и религиозных традиций (включая исламизацию) Средневековой Евразии.

