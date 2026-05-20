Госсекретарь Киргизии Арслан Койчиев выступил на симпозиуме "Золотая Орда как модель степной цивилизации"

11:26 21.05.2026

Госсекретарь Арслан Койчиев принял участие в международном симпозиуме "Золотая Орда как модель степной цивилизации"



20.05.2026



Государственный секретарь Кыргызской Республики Арслан Койчиев принял участие в международном симпозиуме "Золотая Орда как модель степной цивилизации: история, археология, культура, идентичность"", проходящем 19-20 мая в г. Астана (Республика Казахстан).



Мероприятие состоялось с участием Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.



Государственный секретарь КР Арслан Койчиев выступил с докладом, представив научно обоснованные выводы о роли и исторической миссии кыргызского народа в развитии Золотой Орды.



Госсекретарь отметил, что кыргызы имеют прямое отношение к исторической судьбе Золотой Орды. Опираясь на историко-архивные и документальные источники, он привел доказательства того, что отдельные племенные группы кыргызского народа стали последней политической и военной опорой золотоордынского хана Тохтамыша. Также он подчеркнул, что кыргызские племена ветвей Адыгине и Тагай на протяжении долгого времени вели активную борьбу за сохранение и восстановление политического наследия Золотой Орды.



Арслан Койчиев сделал особый акцент на общности исторических судеб кыргызского и казахского народов, отметив, что их многовековые духовные, культурные и исторические связи не теряют своего значения и сегодня. Он подчеркнул, что понятие "кыргызы и казахи - братские народы" опирается на историческую память и общие цивилизационные основы.



В завершение доклада Госсекретарь остановился на стратегической важности углубления интеграции тюркского мира, отметив необходимость изучения общей тюркской истории с точки зрения новых научных подходов и принципа "извлечения уроков из истории".



Для комплексного исследования общего исторического наследия тюркских народов Арслан Койчиев выдвинул инициативу совместной реализации двух крупных международных научных проектов: "Тюркский мир и Русь" и "Тюркский мир и Китай".



Данный симпозиум получил высокую оценку как важная международная площадка, направленная на научное переосмысление исторического наследия на евразийском пространстве, глубокое изучение общих цивилизационных основ тюркских народов и укрепление будущего сотрудничества.



На международном симпозиуме в Астане собрался цвет мировой медиевистики, востоковедения и политологии.

Ниже приведен список из двух десятков наиболее известных и знаковых участников форума (политиков, дипломатов, международных чиновников и ученых с мировым именем):



Государственные и международные деятели

1. Касым-Жомарт Токаев - Президент Республики Казахстан, председатель и главный спикер форума.

2. Арслан Койчиев - Государственный секретарь Кыргызской Республики.

3. Саясат Нурбек - Министр науки и высшего образования Республики Казахстан, ключевой соорганизатор.

4. Ирада Аюпова - Министр культуры Республики Татарстан (РФ).

5. Элунду Лазар - Директор Центра всемирного наследия ЮНЕСКО.

6. Махмуд Эрол Кылыч - Генеральный директор Исследовательского центра исламской истории, искусства и культуры (IRCICA), видный турецкий дипломат.

7. Шахин Мустафаев - Президент Международной Тюркской академии, академик.

8. Кубанычбек Омуралиев - Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ).



Зарубежные ученые и мировые эксперты

9. Урадин Э. Булаг - всемирно известный профессор социальной антропологии Кембриджского университета (Великобритания).

10. Иминг Ха - авторитетный профессор кафедры истории Гонконгского баптистского университета, специалист по кочевым империям.

11. Ильнур Миргалиев - главный российский специалист по теме, руководитель Центра исследований Золотой Орды им. Ш. Марджани (Татарстан, РФ).

12. Чэнь Гаохуа - ведущий китайский историк-монголовед, эксперт по связям династии Юань и Улуса Джучи (КНР).

13. Никола Ди Козмо - профессор Института перспективных исследований в Принстоне, один из ведущих историков степных цивилизаций в США.

14. Мари Фаверо - французский историк, автор бестселлеров об экономике и устройстве Золотой Орды (Оксфордский / Парижский университеты).

15. Юн Джи-Хен - профессор Сеульского национального университета, эксперт по кочевой культуре Евразии (Южная Корея).

16. Ахмед аль-Мансури - египетский историк-арабист, эксперт по дипломатическим связям Золотой Орды и мамлюкского Египта.



Казахстанская академическая элита

17. Жансеит Туймебаев - Ректор Казахского национального университета им. аль-Фараби, известный дипломат и тюрколог.

18. Берик Абдыгалиулы - известный казахстанский политик, историк, активно продвигающий изучение Улуса Джучи.

19. Жаксылык Сабитов - ведущий казахстанский историк, эксперт Научного института изучения Улуса Джучи и главный специалист по генеалогии (ДНК-проектам) чингизидов.

20. Бауржан Байтанаев - академик НАН РК, видный археолог, руководивший многими раскопками золотоордынских городищ.



Медиевистика - это раздел исторической науки, который занимается изучением истории Средних веков (примерно с V по XV век нашей эры).

Применительно к прошедшему в Астане симпозиуму по Золотой Орде, историки-медиевисты составляли ядро академической дискуссии. Их исследования на форуме фокусировались на следующих направлениях:

- Политическая медиевистика: изучение государственного устройства Улуса Джучи, престолонаследия, институтов ханской власти и взаимодействия кочевой элиты.

- Экономическая медиевистика: анализ торговых путей Шелкового пути, золотоордынской нумизматики (монетных дворов) и фискальной системы.

- Дипломатическая медиевистика: разбор средневековых письменных источников, договоров и международных связей Орды с Русью, мамлюкским Египтом, династией Юань и Европой.

- Культурная медиевистика: исследование симбиоза городской и кочевой культур, фольклора, эпосов и религиозных традиций (включая исламизацию) Средневековой Евразии.