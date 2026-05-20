|Президент Узбекистана готовит новые памятники: в Андижане появится величественный монумент Бабуру
12:36 21.05.2026
Президент ознакомился с созидательными проектами
20.05.2026
Президент Шавкат Мирзиеев ознакомился с презентацией строительных проектов в различных сферах.
Главе государства представлен проект установки величественного памятника выдающемуся государственному деятелю, полководцу и поэту Захириддину Мухаммаду Бабуру в составе архитектурного ансамбля, возводимого в городе Бабуре Андижанской области.
Чтобы увековечить память нашего великого предка, передать молодому поколению его богатое научное и литературное наследие, идеи государственности и неоценимый вклад в мировую цивилизацию, особое внимание при возведении этого памятника уделяется заложению в него особого содержания и художественного решения.
Президенту представлены эскизы будущего памятника, его композиционные решения, а также научно-художественные подходы к созданию образа Бабура. Как отмечалось, образ великого исторического деятеля формируется на основе глубокого изучения многочисленных исторических источников, рукописей, миниатюр и образцов культурного наследия, а также результатов исследований, проведенных отечественными учеными в сотрудничестве с зарубежными коллегами.
Наряду с этим в рамках государственного визита Президента нашей страны в Пакистан один из парков города Исламабада был назван в честь Захириддина Мухаммада Бабура. Рассмотрен проект установки памятника великому предку и в этом парке.
Глава нашего государства подчеркнул, что при создании памятников необходимо раскрыть во всей полноте образ Захириддина Мухаммада Бабура не только как великого писателя и поэта, но и как талантливого полководца, основателя могущественного государства и мудрого правителя. Отмечалось, что его воля, государственные дела, высокая духовность и созидательные идеи должны быть ясно отражены в общем художественном облике монумента.
Президенту нашей страны также представлена информация о разрабатываемых проектах по совершенствованию материально-технической базы международной школы-интерната имени Абу Райхана Беруни, развитию туристической и транспортной инфраструктуры в городе Бухаре, модернизации домов культуры в районах.
Глава государства дал указания по дальнейшей доработке проектов и их тщательной подготовке на основе передового опыта.