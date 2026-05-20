Президент Узбекистана готовит новые памятники: в Андижане появится величественный монумент Бабуру

12:36 21.05.2026

Президент ознакомился с созидательными проектами

20.05.2026



Президент Шавкат Мирзиеев ознакомился с презентацией строительных проектов в различных сферах.



Главе государства представлен проект установки величественного памятника выдающемуся государственному деятелю, полководцу и поэту Захириддину Мухаммаду Бабуру в составе архитектурного ансамбля, возводимого в городе Бабуре Андижанской области.



