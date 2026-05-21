Конная дипломатия. Ашхабад расширяет связи с Британией, - Виктория Панфилова

20:46 21.05.2026

Ашхабад расширяет связи с Евросоюзом и Британией

Туркменистан готов присоединиться к каспийскому энергомосту



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Правительство Туркменистана изучает перспективы интеграции в проект транскаспийского энерготранзита. Речь идет о строительстве подводной высоковольтной магистрали, которая свяжет энергосистемы Узбекистана, Казахстана и Азербайджана с Европейским союзом. Наряду с диверсификацией поставок электроэнергии Ашхабад активизирует усилия и на традиционном направлении, вернувшись к обсуждению прямых поставок природного газа в государства ЕС и участию в транспортно-логистических проектах.



