 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 21.05.2026
20:46  Конная дипломатия. Ашхабад расширяет связи с Британией, - Виктория Панфилова
12:36  Президент Узбекистана готовит новые памятники: в Андижане появится величественный монумент Бабуру
11:26  Госсекретарь Киргизии Арслан Койчиев выступил на симпозиуме "Золотая Орда как модель степной цивилизации"
03:00  НГ: Железная дорога Китай–Киргизия–Узбекистан становится конкурентом маршрутам через Казахстан
02:30  Ва-банк 2, или Ответный удар: ЦБ России требует немедленно взыскать 200 млрд евро с Euroclear
01:53  Церемонии без гегемонии. В чем участвовали в Пекине Владимир Путин и Си Цзиньпин, - Андрей Колесников
00:05  В Константиновке идут ожесточенные пехотные бои за контроль над городом – итоговая сводка Readovka за 20 мая
Среда, 20.05.2026
20:27  Многополярность по-американски: Трамп послал казашку Асель Робертс в Словению
19:49  Грузия бросила вызов мировому центру иноагентов, - Игорь Селезнев
17:51  СВР России уполномочена заявить: Украина готовит удары по России с территории Латвии
13:43  Цифровой неофеодализм: почему мы меняем прогресс на удобство? - Александр Сафонов
10:46  Владимир Путин и Си Цзиньпин подвели итоги переговоров в Пекине
10:37  НГ: В Киргизии закрыли 50 неблагонадежных компаний
06:38  22 мая 2026 года в Ашхабаде состоится заседание Совета глав правительств СНГ
05:33  Узбекистанскому АО "HAYOT BANK" присвоены кредитные S&P Ratings
04:37  Президент Казахстана о позитивном переосмыслении истории Золотой Орды. Выступление на симпозиуме в Астане
02:26  Кыргызы и другие кочевники Москву называли Баш Капы (Главный замок, Мас Кафа), - Табылды Акеров
01:09  Суров закон, но афганский еще суровее
00:05  ВС РФ прорвали оборону ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 19 мая
Вторник, 19.05.2026
22:31  Из Москвы в Душанбе доставили капсулы с землей с могил первых лидеров ТаджССР
22:00  Как и за что был казнен бывший премьер Пакистана Зульфикар Али Бхутто, - П.В.Густерин
19:34  Тегеранская фондовая биржа открылась после 80-дневного перерыва
17:21  В Астане проходит симпозиум "Золотая Орда как модель степной цивилизации"
13:54  Тесное российско-китайское сотрудничество играет важную, стабилизирующую роль на мировой арене - В. Путин
13:51  Взгляд: Россия и Китай готовят энергетический прорыв
12:33  "Степной партнер-2026". Китай и Монголия проведут совместные военные учения
06:56  Саида Мирзиеева в Лондоне: большая охота за британскими инвестициями
05:42  Нет мяса, нет мэра: жесткие кадровые перестановки в Монголии
04:29  ПМЖ в Узбекистане: статистика прибывших и выбывших за пять лет
03:48  Три измерения казахстанской экологии: глобальное, региональное и национальное, - Николай Кузьмин
02:12  Уроки Синьцзяна: что Таджикистану стоит взять из китайской модели искоренения радикалов
01:04  Кыргызстанцы активно участвуют в строительстве ж/д Китай - Узбекистан
00:05  ВС РФ блокировали подразделения ВСУ к северо-востоку от Константиновки – итоговая сводка Readovka за 18 мая
Понедельник, 18.05.2026
23:04  Запад хочет превратить Центральную Азию в плацдарм против РФ и КНР, - Тимофей Бордачев
22:09  Неизвестная древняя цивилизация на дне Иссык-Куля, - Татьяна Синицына
15:52  Инопланетяне уже здесь: реальные и не очень, - Платон Беседин
14:47  Тот самый Олень: Армянский разворот
13:26  В суде Киргизии начались в закрытом режиме слушания по делу Камчыбека Ташиева
12:50  На заседание ТРАСЕКА в Астану прибыли представители не всех стран – участниц проекта, - Виктория Панфилова
03:38  Кыргызстан против Филиппин: кому достанется единственное вакантное кресло Азии в СБ ООН
02:50  Суд против "Халал Даму": как в Казахстане приостановили главный знак халяль
01:47  Президент Узбекистана выдвинул ряд инициатив на саммите ОТГ по искусственному интеллекту
00:05  ВС РФ ликвидируют накопившиеся силы ВСУ и продолжают освобождать Константиновку – итоговая сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 17.05.2026
23:41  Кадровые назначения в Кыргызстане 15 мая 2026
16:01  Президент Казахстана принимает поздравления по случаю дня рождения
15:12  НГ: Джихадисты в Афганистане обсуждают перспективы ударов по Европе
14:15  Юань уже зашел в ЕАЭС – за счет чего? - Алексей Подымов
12:07  10 самых важных дат истории Туркменбаши, - П.В.Густерин
05:04  Туристы из каких стран чаще всего выбирают Узбекистан
04:56  Взгляд: США вернулись к "стратегической двусмысленности" с Тайванем
02:10  Айгуль Жапарова посетила Перинатальный центр и поздравила медработников с Днем матери
Суббота, 16.05.2026
21:18  Арбитражный суд Москвы взыскал в пользу ЦБ РФ 200 млрд евро с бельгийского Euroclear Bank
17:51  Олжас Бектенов выслушал рекомендации Всемирного банка по привлечению инвестиций в РК
13:38  Известия: в Белом доме расследуют секретные биолаборатории по всему миру, большинство - на границах России
13:22  Организация тюркских государств проводит саммит самоосмысления, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ готовятся занять междуречье Северского Донца и Старицы – итоговая сводка Readovka за 15 мая
Пятница, 15.05.2026
15:02  Кухня Роджерса: Визит Трампа в Китай в тени Душанбе. Си Цзиньпин показал Америке ее реальное место
14:26  Таинственный Кустанаев. Была ли фамилия настоящей? - Мурат Тюлеев
14:17  Гурбангулы Бердымухамедов посетил Казань - культурную столицу исламского мира
13:58  Садыр Жапаров выступил перед участниками встречи секретарей совбезов стран ШОС
03:33  Синьхуа: Си Цзиньпин провел переговоры с Д. Трампом в Пекине
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Туркменистан   | 
Конная дипломатия. Ашхабад расширяет связи с Британией, - Виктория Панфилова
20:46 21.05.2026

Ашхабад расширяет связи с Евросоюзом и Британией
Туркменистан готов присоединиться к каспийскому энергомосту

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
21.05.2026

Правительство Туркменистана изучает перспективы интеграции в проект транскаспийского энерготранзита. Речь идет о строительстве подводной высоковольтной магистрали, которая свяжет энергосистемы Узбекистана, Казахстана и Азербайджана с Европейским союзом. Наряду с диверсификацией поставок электроэнергии Ашхабад активизирует усилия и на традиционном направлении, вернувшись к обсуждению прямых поставок природного газа в государства ЕС и участию в транспортно-логистических проектах.



Каспийский регион становится ареной для амбициозных инфраструктурных проектов, и Туркменистан играет в этом не последнюю роль. Страна не просто расширяет сотрудничество, а последовательно выстраивает стратегические "мосты", соединяющие Восток и Запад. Начало этому было положено еще в 2019 году при подписании соглашения о подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) между Туркменбаши и азербайджанской Сиазанью – ключевом элементе глобальной инициативы "Цифровой Шелковый путь". Эта магистраль протяженностью более 300 км пока находится в разработке, но обещает революционизировать передачу данных, обеспечивая пропускную способность до 4–5 Тбит/с между телекоммуникационными сетями Азии и Европы.

Теперь же Ашхабад готов пойти дальше, к созданию не менее значимого "энергетического моста". Речь идет о потенциальном участии Туркменистана в проекте прокладки энергокабеля по дну Каспия, призванного экспортировать электроэнергию в Европейский союз. Этот замысел позволит не только монетизировать излишки мощностей, но и оптимизировать энергобаланс всего Центрально-Азиатского и Кавказского регионов.

Первый официальный сигнал о готовности Туркменистана к переговорам по прокладке энергокабеля прозвучал на полях Всемирного форума городов (WUF13), проходящего в Баку с 17 по 22 мая 2026 года.

Старший сотрудник отдела внешэкономических связей и экспорта Государственной энергетической корпорации "Туркменэнерго" при Министерстве энергетики Туркменистана Абдулла Джелилов сообщил о намерении властей начать предметные переговоры по прокладке кабеля через Каспийское море.

Этот проект приобретает особую актуальность в свете строительства в Туркменбаши мощной электростанции комбинированного цикла на 1574 МВт. "Как только она будет введена в эксплуатацию, – пояснил Абдулла Джелилов, – начнется экспорт электроэнергии в Азербайджан, а оттуда – в другие страны через каспийский кабель".

Джелилов отметил, что вопрос о транскаспийском энергомосте регулярно обсуждается на уровне межправительственных комиссий Азербайджана и Туркменистана. Несмотря на то что окончательное решение еще не принято, Ашхабад демонстрирует твердое намерение реализовать этот проект, видя в нем значительную экономическую выгоду для всех участников. При этом Азербайджан рассматривается как ключевая транзитная страна для дальнейших поставок туркменской электроэнергии на европейские рынки, сообщил ресурс report.az.

Новое заявление знаменует собой важный шаг в энергетическом диалоге между Туркменистаном и Брюсселем, органично дополняя ранее озвученные планы. Еще в апреле 2026 года на дипломатическом форуме в Анталии министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов подтвердил стремление страны наладить поставки природного газа в Европейский союз.

"Одним из ключевых приоритетов энергетической повестки Туркменистана является поставка природного газа в Европу", – заявил министр, напоминая о плодотворном сотрудничестве с европейскими партнерами 15–20-летней давности по проекту доставки туркменского газа через Каспий.

Мередов подчеркнул, что для реализации этих планов критически важно урегулировать международно-правовые вопросы делимитации дна Каспийского моря, согласно действующей конвенции. В контексте современной геополитики, по его словам, вопросы безопасности, в том числе энергетической, выходят на первый план, и Туркменистан готов к широкому сотрудничеству, предлагая свои возможности всем заинтересованным сторонам.

Кроме энергетического аспекта, глава МИД затронул и тему транспортной безопасности. Он обозначил Центральную Азию как стратегический транспортный узел на перекрестке маршрутов Восток–Запад и Север–Юг. Для максимального раскрытия логистического потенциала региона, по мнению министра, странам необходимо консолидировать усилия для обеспечения бесперебойного функционирования коридоров, соединяющих Азию и Европу.

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов на торжествах в Ашхабде по случаю празднования Дня Европы 16 мая подытожил, что сотрудничество между Туркменистаном и Европейским союзом выходит на качественно новый практический уровень. Он подчеркнул, что интеграция с ЕС стала одним из ключевых векторов внешней политики Ашхабада. Высокий градус политического диалога подтверждается регулярными контактами на высшем уровне, включая участие президента Туркменистана в саммите "Центральная Азия – ЕС".

Важным шагом в реализации европейской стратегии "Глобальные ворота" (Global Gateway) стал масштабный бизнес-форум "Туркменистан – Европейский союз", прошедший в Ашхабаде в марте 2026 года. Комментируя итоги встречи, министр финансов и экономики Туркменистана Мамметгулы Астанагулов подчеркнул: "Наше сотрудничество с Евросоюзом развивается максимально конструктивно. Туркменистан полностью поддерживает курс ЕС на расширение взаимовыгодных связей в торговой, энергетической и транспортно-логистической сферах".

Пока эксперты спорят о многовекторности центральноазиатской политики, Ашхабад делает изящный ход, мягко вписывая себя в орбиту влияния Лондона. Двусторонняя дорожная карта сотрудничества, подписанная едва ли пару месяцев назад (см. "НГ" от 01.03.26), уже начала обрастать не просто официальными реверансами, а настоящим восточным колоритом на берегах Темзы.

На днях Национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов совершил визит в Великобританию. Приглашение исходило от королевской семьи, что само по себе задает тон тонкой дипломатической игре. В поездке экс-президента сопровождала дочь, Огулджахан Атабаева – вице-президент Благотворительного фонда охраны детства, что добавило визиту особую гуманитарную весомость.

Главной сценой для этой встречи стал не строгий кабинет, а залитые солнцем лужайки Виндзорского замка, где гремело знаменитое Королевское конное шоу (Royal Windsor Horse Show). Именно здесь, среди роскоши и аристократического лоска, состоялась встреча Бердымухамедова с королем Карлом III. Британский монарх тепло вспомнил их первое знакомство в далеком 2015 году на мемориальных торжествах в турецком Чанаккале, признавшись, что те дни оставили у него "незабываемые впечатления".

Кажется, "конная дипломатия" снова доказала свою безупречную эффективность. Карл III уже выразил желание увидеть легендарных ахалтекинцев на британских скачках в 2027 году. В ответ Гурбангулы Бердымухамедов пригласил монарха на празднование 35-летия независимости Туркменистана. Приглашение было принято.

Источник - Независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1779385560


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Парламент принял ряд Конституционных законов
- Предпринимательское крыло партии "AMANAT" обсудило с бизнесом перспективы сферы IT и Искусственного интеллекта
- Поручения Президента: Нурлыбек Налибаев ознакомился с ходом реализации производственных, транспортно-логистических, энергетических и инфраструктурных проектов в Алматинской области
- Верховный Суд провел очередное пленарное заседание
- Дан старт разработке проекта: в Казахстане началась подготовка к строительству крупного НПЗ на 10 млн тонн
- Нацбанк разработал проект Постановления по введению предельного уровня коэффициента долга к доходу заемщика
- Кадровые перестановки
- Свыше 700 млн тенге вложено в финансовую пирамиду в Шымкенте
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  