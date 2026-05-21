|Конная дипломатия. Ашхабад расширяет связи с Британией, - Виктория Панфилова
Ашхабад расширяет связи с Евросоюзом и Британией
Туркменистан готов присоединиться к каспийскому энергомосту
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
21.05.2026
Правительство Туркменистана изучает перспективы интеграции в проект транскаспийского энерготранзита. Речь идет о строительстве подводной высоковольтной магистрали, которая свяжет энергосистемы Узбекистана, Казахстана и Азербайджана с Европейским союзом. Наряду с диверсификацией поставок электроэнергии Ашхабад активизирует усилия и на традиционном направлении, вернувшись к обсуждению прямых поставок природного газа в государства ЕС и участию в транспортно-логистических проектах.
Каспийский регион становится ареной для амбициозных инфраструктурных проектов, и Туркменистан играет в этом не последнюю роль. Страна не просто расширяет сотрудничество, а последовательно выстраивает стратегические "мосты", соединяющие Восток и Запад. Начало этому было положено еще в 2019 году при подписании соглашения о подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) между Туркменбаши и азербайджанской Сиазанью – ключевом элементе глобальной инициативы "Цифровой Шелковый путь". Эта магистраль протяженностью более 300 км пока находится в разработке, но обещает революционизировать передачу данных, обеспечивая пропускную способность до 4–5 Тбит/с между телекоммуникационными сетями Азии и Европы.
Теперь же Ашхабад готов пойти дальше, к созданию не менее значимого "энергетического моста". Речь идет о потенциальном участии Туркменистана в проекте прокладки энергокабеля по дну Каспия, призванного экспортировать электроэнергию в Европейский союз. Этот замысел позволит не только монетизировать излишки мощностей, но и оптимизировать энергобаланс всего Центрально-Азиатского и Кавказского регионов.
Первый официальный сигнал о готовности Туркменистана к переговорам по прокладке энергокабеля прозвучал на полях Всемирного форума городов (WUF13), проходящего в Баку с 17 по 22 мая 2026 года.
Старший сотрудник отдела внешэкономических связей и экспорта Государственной энергетической корпорации "Туркменэнерго" при Министерстве энергетики Туркменистана Абдулла Джелилов сообщил о намерении властей начать предметные переговоры по прокладке кабеля через Каспийское море.
Этот проект приобретает особую актуальность в свете строительства в Туркменбаши мощной электростанции комбинированного цикла на 1574 МВт. "Как только она будет введена в эксплуатацию, – пояснил Абдулла Джелилов, – начнется экспорт электроэнергии в Азербайджан, а оттуда – в другие страны через каспийский кабель".
Джелилов отметил, что вопрос о транскаспийском энергомосте регулярно обсуждается на уровне межправительственных комиссий Азербайджана и Туркменистана. Несмотря на то что окончательное решение еще не принято, Ашхабад демонстрирует твердое намерение реализовать этот проект, видя в нем значительную экономическую выгоду для всех участников. При этом Азербайджан рассматривается как ключевая транзитная страна для дальнейших поставок туркменской электроэнергии на европейские рынки, сообщил ресурс report.az.
Новое заявление знаменует собой важный шаг в энергетическом диалоге между Туркменистаном и Брюсселем, органично дополняя ранее озвученные планы. Еще в апреле 2026 года на дипломатическом форуме в Анталии министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов подтвердил стремление страны наладить поставки природного газа в Европейский союз.
"Одним из ключевых приоритетов энергетической повестки Туркменистана является поставка природного газа в Европу", – заявил министр, напоминая о плодотворном сотрудничестве с европейскими партнерами 15–20-летней давности по проекту доставки туркменского газа через Каспий.
Мередов подчеркнул, что для реализации этих планов критически важно урегулировать международно-правовые вопросы делимитации дна Каспийского моря, согласно действующей конвенции. В контексте современной геополитики, по его словам, вопросы безопасности, в том числе энергетической, выходят на первый план, и Туркменистан готов к широкому сотрудничеству, предлагая свои возможности всем заинтересованным сторонам.
Кроме энергетического аспекта, глава МИД затронул и тему транспортной безопасности. Он обозначил Центральную Азию как стратегический транспортный узел на перекрестке маршрутов Восток–Запад и Север–Юг. Для максимального раскрытия логистического потенциала региона, по мнению министра, странам необходимо консолидировать усилия для обеспечения бесперебойного функционирования коридоров, соединяющих Азию и Европу.
Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов на торжествах в Ашхабде по случаю празднования Дня Европы 16 мая подытожил, что сотрудничество между Туркменистаном и Европейским союзом выходит на качественно новый практический уровень. Он подчеркнул, что интеграция с ЕС стала одним из ключевых векторов внешней политики Ашхабада. Высокий градус политического диалога подтверждается регулярными контактами на высшем уровне, включая участие президента Туркменистана в саммите "Центральная Азия – ЕС".
Важным шагом в реализации европейской стратегии "Глобальные ворота" (Global Gateway) стал масштабный бизнес-форум "Туркменистан – Европейский союз", прошедший в Ашхабаде в марте 2026 года. Комментируя итоги встречи, министр финансов и экономики Туркменистана Мамметгулы Астанагулов подчеркнул: "Наше сотрудничество с Евросоюзом развивается максимально конструктивно. Туркменистан полностью поддерживает курс ЕС на расширение взаимовыгодных связей в торговой, энергетической и транспортно-логистической сферах".
Пока эксперты спорят о многовекторности центральноазиатской политики, Ашхабад делает изящный ход, мягко вписывая себя в орбиту влияния Лондона. Двусторонняя дорожная карта сотрудничества, подписанная едва ли пару месяцев назад (см. "НГ" от 01.03.26), уже начала обрастать не просто официальными реверансами, а настоящим восточным колоритом на берегах Темзы.
На днях Национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов совершил визит в Великобританию. Приглашение исходило от королевской семьи, что само по себе задает тон тонкой дипломатической игре. В поездке экс-президента сопровождала дочь, Огулджахан Атабаева – вице-президент Благотворительного фонда охраны детства, что добавило визиту особую гуманитарную весомость.
Главной сценой для этой встречи стал не строгий кабинет, а залитые солнцем лужайки Виндзорского замка, где гремело знаменитое Королевское конное шоу (Royal Windsor Horse Show). Именно здесь, среди роскоши и аристократического лоска, состоялась встреча Бердымухамедова с королем Карлом III. Британский монарх тепло вспомнил их первое знакомство в далеком 2015 году на мемориальных торжествах в турецком Чанаккале, признавшись, что те дни оставили у него "незабываемые впечатления".
Кажется, "конная дипломатия" снова доказала свою безупречную эффективность. Карл III уже выразил желание увидеть легендарных ахалтекинцев на британских скачках в 2027 году. В ответ Гурбангулы Бердымухамедов пригласил монарха на празднование 35-летия независимости Туркменистана. Приглашение было принято.