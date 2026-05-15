05:33  Взгляд: Москва решила вразумить Пашиняна... для начала цветами
03:06  "Пусти козла в огород": как Казахстан добровольно отдал судебный суверенитет Британии и что из этого вышло
02:43  Страны ЦА начали подозревать, что они на пути не к новой "Золотой Орде", а к старой доброй Средней Азии, - Дмитрий Евстафьев
00:05  ВС РФ сорвали замысел оборонительной операции ВСУ на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 21 мая
Четверг, 21.05.2026
20:46  Конная дипломатия. Ашхабад расширяет связи с Британией, - Виктория Панфилова
12:36  Президент Узбекистана готовит новые памятники: в Андижане появится величественный монумент Бабуру
11:26  Госсекретарь Киргизии Арслан Койчиев выступил на симпозиуме "Золотая Орда как модель степной цивилизации"
03:00  НГ: Железная дорога Китай–Киргизия–Узбекистан становится конкурентом маршрутам через Казахстан
02:30  Ва-банк 2, или Ответный удар: ЦБ России требует немедленно взыскать 200 млрд евро с Euroclear
01:53  Церемонии без гегемонии. В чем участвовали в Пекине Владимир Путин и Си Цзиньпин, - Андрей Колесников
00:05  В Константиновке идут ожесточенные пехотные бои за контроль над городом – итоговая сводка Readovka за 20 мая
Среда, 20.05.2026
20:27  Многополярность по-американски: Трамп послал казашку Асель Робертс в Словению
19:49  Грузия бросила вызов мировому центру иноагентов, - Игорь Селезнев
17:51  СВР России уполномочена заявить: Украина готовит удары по России с территории Латвии
13:43  Цифровой неофеодализм: почему мы меняем прогресс на удобство? - Александр Сафонов
10:46  Владимир Путин и Си Цзиньпин подвели итоги переговоров в Пекине
10:37  НГ: В Киргизии закрыли 50 неблагонадежных компаний
06:38  22 мая 2026 года в Ашхабаде состоится заседание Совета глав правительств СНГ
05:33  Узбекистанскому АО "HAYOT BANK" присвоены кредитные S&P Ratings
04:37  Президент Казахстана о позитивном переосмыслении истории Золотой Орды. Выступление на симпозиуме в Астане
02:26  Кыргызы и другие кочевники Москву называли Баш Капы (Главный замок, Мас Кафа), - Табылды Акеров
01:09  Суров закон, но афганский еще суровее
00:05  ВС РФ прорвали оборону ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 19 мая
Вторник, 19.05.2026
22:31  Из Москвы в Душанбе доставили капсулы с землей с могил первых лидеров ТаджССР
22:00  Как и за что был казнен бывший премьер Пакистана Зульфикар Али Бхутто, - П.В.Густерин
19:34  Тегеранская фондовая биржа открылась после 80-дневного перерыва
17:21  В Астане проходит симпозиум "Золотая Орда как модель степной цивилизации"
13:54  Тесное российско-китайское сотрудничество играет важную, стабилизирующую роль на мировой арене - В. Путин
13:51  Взгляд: Россия и Китай готовят энергетический прорыв
12:33  "Степной партнер-2026". Китай и Монголия проведут совместные военные учения
06:56  Саида Мирзиеева в Лондоне: большая охота за британскими инвестициями
05:42  Нет мяса, нет мэра: жесткие кадровые перестановки в Монголии
04:29  ПМЖ в Узбекистане: статистика прибывших и выбывших за пять лет
03:48  Три измерения казахстанской экологии: глобальное, региональное и национальное, - Николай Кузьмин
02:12  Уроки Синьцзяна: что Таджикистану стоит взять из китайской модели искоренения радикалов
01:04  Кыргызстанцы активно участвуют в строительстве ж/д Китай - Узбекистан
00:05  ВС РФ блокировали подразделения ВСУ к северо-востоку от Константиновки – итоговая сводка Readovka за 18 мая
Понедельник, 18.05.2026
23:04  Запад хочет превратить Центральную Азию в плацдарм против РФ и КНР, - Тимофей Бордачев
22:09  Неизвестная древняя цивилизация на дне Иссык-Куля, - Татьяна Синицына
15:52  Инопланетяне уже здесь: реальные и не очень, - Платон Беседин
14:47  Тот самый Олень: Армянский разворот
13:26  В суде Киргизии начались в закрытом режиме слушания по делу Камчыбека Ташиева
12:50  На заседание ТРАСЕКА в Астану прибыли представители не всех стран – участниц проекта, - Виктория Панфилова
03:38  Кыргызстан против Филиппин: кому достанется единственное вакантное кресло Азии в СБ ООН
02:50  Суд против "Халал Даму": как в Казахстане приостановили главный знак халяль
01:47  Президент Узбекистана выдвинул ряд инициатив на саммите ОТГ по искусственному интеллекту
00:05  ВС РФ ликвидируют накопившиеся силы ВСУ и продолжают освобождать Константиновку – итоговая сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 17.05.2026
23:41  Кадровые назначения в Кыргызстане 15 мая 2026
16:01  Президент Казахстана принимает поздравления по случаю дня рождения
15:12  НГ: Джихадисты в Афганистане обсуждают перспективы ударов по Европе
14:15  Юань уже зашел в ЕАЭС – за счет чего? - Алексей Подымов
12:07  10 самых важных дат истории Туркменбаши, - П.В.Густерин
05:04  Туристы из каких стран чаще всего выбирают Узбекистан
04:56  Взгляд: США вернулись к "стратегической двусмысленности" с Тайванем
02:10  Айгуль Жапарова посетила Перинатальный центр и поздравила медработников с Днем матери
Суббота, 16.05.2026
21:18  Арбитражный суд Москвы взыскал в пользу ЦБ РФ 200 млрд евро с бельгийского Euroclear Bank
17:51  Олжас Бектенов выслушал рекомендации Всемирного банка по привлечению инвестиций в РК
13:38  Известия: в Белом доме расследуют секретные биолаборатории по всему миру, большинство - на границах России
13:22  Организация тюркских государств проводит саммит самоосмысления, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ готовятся занять междуречье Северского Донца и Старицы – итоговая сводка Readovka за 15 мая
Пятница, 15.05.2026
15:02  Кухня Роджерса: Визит Трампа в Китай в тени Душанбе. Си Цзиньпин показал Америке ее реальное место
00:05 22.05.2026

ВС РФ сорвали замысел оборонительной операции ВСУ на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 21 мая

Михаил Пшеничников

Редакция Readovka собрала самые важные события 21 мая в разрезе СВО. Стойкость бойцов 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии сорвала планы ВСУ по стабилизации восточного сектора Запорожского направления.



Когда время – злейший враг

В восточном и западном секторах Запорожского направления сложилась парадоксальная ситуация. Несмотря на то что противник формирует картину своего мнимого успеха в боях против 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в районе Степногорска, на самом деле ситуация далека от понятия "успех". Локальное численное превосходство, которого неприятелю удалось добиться в операции против оперативного выступа ВС РФ к северо-востоку от Орехова, дало ему определенный результат. Ему удалось завязать бои непосредственно за основную часть Степногорска и южную часть села Приморское, соседствующего с ним, однако главную задачу подразделения ВСУ, усиленные спецназом ГУР, выполнить не смогли. Полностью выбить наших десантников из города им не удалось и, соответственно, задача выйти на рубеж Каменское – Лобковое – Степовое – Малые Щербаки – Щербаки оказалась нереализованной. Даже переброска подкреплений из района пгт Покровское и привлечение ведомственных спецподразделений ГУР не помогли форсировать вопрос, а ограниченный результат был оплачен неадекватно большой ценой. Но противник продолжает кидать в "топку" все новые и новые силы в надежде на скорое достижение желаемого. То есть он спешит, очень спешит, что демонстрируется готовностью не считаться с потерями даже в спецподразделениях ГУР. В чем причина такой спешки? Можно предположить, что главная задача ВСУ могла заключаться не только в выходе на указанный рубеж, но и в том, чтобы сделать это быстро для переброски сил, ранее задействованных против 7-й гв. ДШД ВС РФ, на усиление войск, оборонявших села Верхняя Терса и Воздвижевка. Но с учетом того, что они уже утрачены противником и линия обороны по Гайчуру прорвана нашими войсками, ВСУ опоздали. Потенциально, первичный вариант плана заключался в нанесении поражения 7-й гв. ДШД с последующей немедленной переброской сил на западный берег Гайчура для спасения положения в Верхней Терсе и Воздвижевке. Однако в районе Степногорска противник "дожать" ситуацию не смог, а 5-я гвардейская армия ВС РФ устремилась в направлении трассы Т-04-08, войдя во внутренний контур системы полевых укреплений за Верхней Терсой, что сделало прежде возведенные ВСУ укрепления отчасти бесполезными.

В общем смысле, сделав ставку на "скоростное" решение сразу 2 больших задач, фактически противник не выполнил ни одной, но заплатил за попытку чрезвычайно дорого.

Отдельно стоит заметить: все сказанное выше не означает, что "у нас все блеск и восторг, не обращаем внимания на мелочи". Отважные бойцы 7-й гв. ДШД с честью приняли вызов вступить в бой с численно превосходящим и хорошо подготовленным противником. В сложившейся крайне тяжелой обстановке нельзя уверенно говорить, что нашим десантникам удастся в ближайшее время вернуть утраченные позиции в Степногорске и его окрестностях, ВСУ продолжают "заваливать" пехотой сектор боев. Но десантники 7-й дивизии сделали все возможное и даже больше для общего успеха наших войск.

Подготовка к большой провокации

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте накануне сделал примечательное заявление.

"Если это [ВС РФ применят ядерное оружие –прим. ред.] произойдет, реакция будет разрушительной", – сказал он на пресс-конференции в штаб-квартире Альянса в Брюсселе 20 мая.

В те же сутки Украина приступила к реализации плана, который может подразумевать создание условий для обвинения России или ее союзного государства Белоруссии в использовании оружия массового поражения.

Эта информационная операция началась с сообщения украинского журналиста Цаплиенко о том, что ВС РФ якобы начали оснащать БПЛА "Герань" радиоактивными материалами. Основанием для этой версии стало утверждение, что на месте падения изделия в Черниговской области фиксируется "повышенный радиоактивный фон". СМИ противника утверждает, что источником радиации является ракета класса "воздух – воздух" Р-60, которая может устанавливаться на "Герань" в качестве средства борьбы с вертолетами-охотниками на БПЛА, которые применяют воздушные силы ВСУ. Цаплиенко к своему посту в Telegram прикрепил фото обломков ракеты Р-60 и цилиндрической металлической малогабаритной детали со знаком, который наносится на датчики, авиационные или ракетные элементы. Выдавать этот символ за "грязную бомбу", как это названо в сообщении Цаплиенко, которое ему "спустила" СБУ, откровенно нелепо. Такие маркировки могут наноситься на элементы, содержащие изотопы, но в мизерном количестве. Но вот странность: ракеты Р-60 ставятся на "Герани" уже давно. И ранее были случаи, когда эти ракеты вместе с БПЛА падали в относительно целом виде. И эти ракеты, учитывая, что они устаревшие, в системе наведения могли иметь изотопные элементы. Но вот раньше Украина молчала о том, что ее якобы пытаются "бомбить ракетами "воздух – воздух", превращенными в "грязные бомбы"". Стоит обратить внимание на сообщение Цаплиенко, где в переводе с украинского речь идет об излучении 12 микрозивертов/час. Это достаточно сильный фон. Но возникает дополнительный вопрос: откуда сотрудники СБУ поняли, что вполне себе рядовое изделие "фонит", раз взяли с собой спецаппаратуру? И почему при нахождении в зоне потенциального заражения все в обычной форме одежды, не странно ли?

На этом история не закончилась. СБУ утром 21 мая опубликовала сообщение о том, что в северном приграничье Украины с Белоруссией начались мероприятия по усиленной проверке граждан и личного автотранспорта в рамках борьбы с диверсионно-разведывательными группами. Эти мероприятия, помимо Черниговской, проходят и в Киевской, Житомирской и Ровенской областях.

"В первую очередь работа будет направлена на недопущение проникновения врага в районы приграничья, совершение диверсионно-террористических проявлений, ведение подрывной и разведывательной деятельности, других военных преступлений", – гласит сообщение украинской спецслужбы.

Учитывая то, что вчера начался процесс нагнетания "ядерной истерии", стоит допустить, что СБУ в рамках вышеуказанных мероприятий может готовить диверсию с применением радиоактивных материалов высокой интенсивности излучения как раз под ныне проходящие совместные учения ВС РФ и ВС РБ по отработке сценариев применения ядерного оружия.

Вчера, 20 мая, главным событием дня стали ожесточенные бои за ключевые районы Константиновки.

Источник - Readovka
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Парламент принял ряд Конституционных законов
- Предпринимательское крыло партии "AMANAT" обсудило с бизнесом перспективы сферы IT и Искусственного интеллекта
- Поручения Президента: Нурлыбек Налибаев ознакомился с ходом реализации производственных, транспортно-логистических, энергетических и инфраструктурных проектов в Алматинской области
- Верховный Суд провел очередное пленарное заседание
- Дан старт разработке проекта: в Казахстане началась подготовка к строительству крупного НПЗ на 10 млн тонн
- Нацбанк разработал проект Постановления по введению предельного уровня коэффициента долга к доходу заемщика
- Кадровые перестановки
- Свыше 700 млн тенге вложено в финансовую пирамиду в Шымкенте
- Рабочий график главы государства
