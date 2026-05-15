00:05 22.05.2026
ВС РФ сорвали замысел оборонительной операции ВСУ на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 21 мая
Михаил Пшеничников
Редакция Readovka собрала самые важные события 21 мая в разрезе СВО. Стойкость бойцов 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии сорвала планы ВСУ по стабилизации восточного сектора Запорожского направления.
Когда время – злейший враг
В восточном и западном секторах Запорожского направления сложилась парадоксальная ситуация. Несмотря на то что противник формирует картину своего мнимого успеха в боях против 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в районе Степногорска, на самом деле ситуация далека от понятия "успех". Локальное численное превосходство, которого неприятелю удалось добиться в операции против оперативного выступа ВС РФ к северо-востоку от Орехова, дало ему определенный результат. Ему удалось завязать бои непосредственно за основную часть Степногорска и южную часть села Приморское, соседствующего с ним, однако главную задачу подразделения ВСУ, усиленные спецназом ГУР, выполнить не смогли. Полностью выбить наших десантников из города им не удалось и, соответственно, задача выйти на рубеж Каменское – Лобковое – Степовое – Малые Щербаки – Щербаки оказалась нереализованной. Даже переброска подкреплений из района пгт Покровское и привлечение ведомственных спецподразделений ГУР не помогли форсировать вопрос, а ограниченный результат был оплачен неадекватно большой ценой. Но противник продолжает кидать в "топку" все новые и новые силы в надежде на скорое достижение желаемого. То есть он спешит, очень спешит, что демонстрируется готовностью не считаться с потерями даже в спецподразделениях ГУР. В чем причина такой спешки? Можно предположить, что главная задача ВСУ могла заключаться не только в выходе на указанный рубеж, но и в том, чтобы сделать это быстро для переброски сил, ранее задействованных против 7-й гв. ДШД ВС РФ, на усиление войск, оборонявших села Верхняя Терса и Воздвижевка. Но с учетом того, что они уже утрачены противником и линия обороны по Гайчуру прорвана нашими войсками, ВСУ опоздали. Потенциально, первичный вариант плана заключался в нанесении поражения 7-й гв. ДШД с последующей немедленной переброской сил на западный берег Гайчура для спасения положения в Верхней Терсе и Воздвижевке. Однако в районе Степногорска противник "дожать" ситуацию не смог, а 5-я гвардейская армия ВС РФ устремилась в направлении трассы Т-04-08, войдя во внутренний контур системы полевых укреплений за Верхней Терсой, что сделало прежде возведенные ВСУ укрепления отчасти бесполезными.
В общем смысле, сделав ставку на "скоростное" решение сразу 2 больших задач, фактически противник не выполнил ни одной, но заплатил за попытку чрезвычайно дорого.
Отдельно стоит заметить: все сказанное выше не означает, что "у нас все блеск и восторг, не обращаем внимания на мелочи". Отважные бойцы 7-й гв. ДШД с честью приняли вызов вступить в бой с численно превосходящим и хорошо подготовленным противником. В сложившейся крайне тяжелой обстановке нельзя уверенно говорить, что нашим десантникам удастся в ближайшее время вернуть утраченные позиции в Степногорске и его окрестностях, ВСУ продолжают "заваливать" пехотой сектор боев. Но десантники 7-й дивизии сделали все возможное и даже больше для общего успеха наших войск.
Подготовка к большой провокации
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте накануне сделал примечательное заявление.
"Если это [ВС РФ применят ядерное оружие –прим. ред.] произойдет, реакция будет разрушительной", – сказал он на пресс-конференции в штаб-квартире Альянса в Брюсселе 20 мая.
В те же сутки Украина приступила к реализации плана, который может подразумевать создание условий для обвинения России или ее союзного государства Белоруссии в использовании оружия массового поражения.
Эта информационная операция началась с сообщения украинского журналиста Цаплиенко о том, что ВС РФ якобы начали оснащать БПЛА "Герань" радиоактивными материалами. Основанием для этой версии стало утверждение, что на месте падения изделия в Черниговской области фиксируется "повышенный радиоактивный фон". СМИ противника утверждает, что источником радиации является ракета класса "воздух – воздух" Р-60, которая может устанавливаться на "Герань" в качестве средства борьбы с вертолетами-охотниками на БПЛА, которые применяют воздушные силы ВСУ. Цаплиенко к своему посту в Telegram прикрепил фото обломков ракеты Р-60 и цилиндрической металлической малогабаритной детали со знаком, который наносится на датчики, авиационные или ракетные элементы. Выдавать этот символ за "грязную бомбу", как это названо в сообщении Цаплиенко, которое ему "спустила" СБУ, откровенно нелепо. Такие маркировки могут наноситься на элементы, содержащие изотопы, но в мизерном количестве. Но вот странность: ракеты Р-60 ставятся на "Герани" уже давно. И ранее были случаи, когда эти ракеты вместе с БПЛА падали в относительно целом виде. И эти ракеты, учитывая, что они устаревшие, в системе наведения могли иметь изотопные элементы. Но вот раньше Украина молчала о том, что ее якобы пытаются "бомбить ракетами "воздух – воздух", превращенными в "грязные бомбы"". Стоит обратить внимание на сообщение Цаплиенко, где в переводе с украинского речь идет об излучении 12 микрозивертов/час. Это достаточно сильный фон. Но возникает дополнительный вопрос: откуда сотрудники СБУ поняли, что вполне себе рядовое изделие "фонит", раз взяли с собой спецаппаратуру? И почему при нахождении в зоне потенциального заражения все в обычной форме одежды, не странно ли?
На этом история не закончилась. СБУ утром 21 мая опубликовала сообщение о том, что в северном приграничье Украины с Белоруссией начались мероприятия по усиленной проверке граждан и личного автотранспорта в рамках борьбы с диверсионно-разведывательными группами. Эти мероприятия, помимо Черниговской, проходят и в Киевской, Житомирской и Ровенской областях.
"В первую очередь работа будет направлена на недопущение проникновения врага в районы приграничья, совершение диверсионно-террористических проявлений, ведение подрывной и разведывательной деятельности, других военных преступлений", – гласит сообщение украинской спецслужбы.
Учитывая то, что вчера начался процесс нагнетания "ядерной истерии", стоит допустить, что СБУ в рамках вышеуказанных мероприятий может готовить диверсию с применением радиоактивных материалов высокой интенсивности излучения как раз под ныне проходящие совместные учения ВС РФ и ВС РБ по отработке сценариев применения ядерного оружия.
