Страны ЦА начали подозревать, что они на пути не к новой "Золотой Орде", а к старой доброй Средней Азии, - Дмитрий Евстафьев

02:43 22.05.2026

Профессор смотрит в мiръ. Авторский Анонимный канал Дмитрия Евстафьева



Почему я предпочитаю в аналитике (тем более, предназначенной для закрытых платформ) выждать день? Есть возможность не писать банальности про чувство исторического оптимизма, большие перспективы и проч. А на второй день, как правило, появляются некие комментарии "источников", близких к источникам", с информацией о том, что стороны очень хотели бы сказать друг другу, но не могли по причине природной деликатности и необходимости решения практических задач.



Визит В.В.Путина в Пекин исключением не является. И я даже вынужден сказать, что российская сторона, решая свои имиджевые задачи, явно переборщила с нагнетанием "исторического оптимизма". Понятно, что обе стороны вполне осознают ответственность исторического момента и неизбежный риск любого варианта геополитического маневра. Давайте согласимся, наша планета просто не выдержит двух Трампов, вообще не озабоченных объемом дров, которые придется наломать на пути к только им одним понятной цели. Ее я бы определил как восстановление "старого доброго американского империализма". И Путину и Си не все равно, в каком мире им придется жить.



И тут первое важное замечание: я боюсь сглазить, но у китайцев начинает прорисовываться начальное понимание того, что одними вассалами, сателлитами и прокси в неоглобальном мире не обойтись. Нужны союзники. Как далеко китайцы смогут развить это понимание - пока сказать не рискну. Но это уже весьма интересный сдвиг.



Теперь о главном: ключевой момент на переговорах - согласие России на подключение к китайской инициативе новой (альтернативной американской) глобальной системы управления. Здесь есть несколько очевидных и неочевидных моментов. Самый очевидный: чуткий сигнал Вашингтону, что "дух Анкориджа" если не "все", то уже "почти все". Несколько менее очевидный: признание Пекином того обстоятельства (не совсем для него приятного), что без активного участия России китайская инициатива не "взлетела".



Ну и самый важный и деликатный сигнал "великим сердарам", что дальше играть на противоречиях России и Китая более не удастся. Как и постепенно дрейфовать к Анкаре, думая, что там есть "телепорт" до Лондона и Вашингтона.



Вот где, видимо, сейчас самые тяжкие раздумья, так это в центральноазиатских столицах. Там начали подозревать, что они на верном пути не к новой "Золотой Орде", а к старой доброй Средней Азии.



Прочие комментарии, в том числе по экономическим аспектам, подвергающимся у нас критике, дам на платформах эксклюзивного контента.



Главное, что получила Россия от визита - полный и окончательный уход Китая от позиции немедленного замораживания конфликта на Украине. Да, формула "устранение первопричин конфликта" у китайцев звучала и ранее. Но она на встречах с американцами и европейцами регулярно "смягчалась" заявлениями о необходимости немедленного прекращения конфликта. Теперь статус этой формулы таков, что от него не отвернуть. Тем более, что заявление в ходе визита было сделано на фоне попытки европейцев выставить России "входные" условия к переговорам, где требование немедленного прекращения боевых действий стало основным. А Европа, напомню, стратегический партнер Китая.



