 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 22.05.2026
05:33  Взгляд: Москва решила вразумить Пашиняна... для начала цветами
03:06  "Пусти козла в огород": как Казахстан добровольно отдал судебный суверенитет Британии и что из этого вышло
02:43  Страны ЦА начали подозревать, что они на пути не к новой "Золотой Орде", а к старой доброй Средней Азии, - Дмитрий Евстафьев
00:05  ВС РФ сорвали замысел оборонительной операции ВСУ на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 21 мая
Четверг, 21.05.2026
20:46  Конная дипломатия. Ашхабад расширяет связи с Британией, - Виктория Панфилова
12:36  Президент Узбекистана готовит новые памятники: в Андижане появится величественный монумент Бабуру
11:26  Госсекретарь Киргизии Арслан Койчиев выступил на симпозиуме "Золотая Орда как модель степной цивилизации"
03:00  НГ: Железная дорога Китай–Киргизия–Узбекистан становится конкурентом маршрутам через Казахстан
02:30  Ва-банк 2, или Ответный удар: ЦБ России требует немедленно взыскать 200 млрд евро с Euroclear
01:53  Церемонии без гегемонии. В чем участвовали в Пекине Владимир Путин и Си Цзиньпин, - Андрей Колесников
00:05  В Константиновке идут ожесточенные пехотные бои за контроль над городом – итоговая сводка Readovka за 20 мая
Среда, 20.05.2026
20:27  Многополярность по-американски: Трамп послал казашку Асель Робертс в Словению
19:49  Грузия бросила вызов мировому центру иноагентов, - Игорь Селезнев
17:51  СВР России уполномочена заявить: Украина готовит удары по России с территории Латвии
13:43  Цифровой неофеодализм: почему мы меняем прогресс на удобство? - Александр Сафонов
10:46  Владимир Путин и Си Цзиньпин подвели итоги переговоров в Пекине
10:37  НГ: В Киргизии закрыли 50 неблагонадежных компаний
06:38  22 мая 2026 года в Ашхабаде состоится заседание Совета глав правительств СНГ
05:33  Узбекистанскому АО "HAYOT BANK" присвоены кредитные S&P Ratings
04:37  Президент Казахстана о позитивном переосмыслении истории Золотой Орды. Выступление на симпозиуме в Астане
02:26  Кыргызы и другие кочевники Москву называли Баш Капы (Главный замок, Мас Кафа), - Табылды Акеров
01:09  Суров закон, но афганский еще суровее
00:05  ВС РФ прорвали оборону ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 19 мая
Вторник, 19.05.2026
22:31  Из Москвы в Душанбе доставили капсулы с землей с могил первых лидеров ТаджССР
22:00  Как и за что был казнен бывший премьер Пакистана Зульфикар Али Бхутто, - П.В.Густерин
19:34  Тегеранская фондовая биржа открылась после 80-дневного перерыва
17:21  В Астане проходит симпозиум "Золотая Орда как модель степной цивилизации"
13:54  Тесное российско-китайское сотрудничество играет важную, стабилизирующую роль на мировой арене - В. Путин
13:51  Взгляд: Россия и Китай готовят энергетический прорыв
12:33  "Степной партнер-2026". Китай и Монголия проведут совместные военные учения
06:56  Саида Мирзиеева в Лондоне: большая охота за британскими инвестициями
05:42  Нет мяса, нет мэра: жесткие кадровые перестановки в Монголии
04:29  ПМЖ в Узбекистане: статистика прибывших и выбывших за пять лет
03:48  Три измерения казахстанской экологии: глобальное, региональное и национальное, - Николай Кузьмин
02:12  Уроки Синьцзяна: что Таджикистану стоит взять из китайской модели искоренения радикалов
01:04  Кыргызстанцы активно участвуют в строительстве ж/д Китай - Узбекистан
00:05  ВС РФ блокировали подразделения ВСУ к северо-востоку от Константиновки – итоговая сводка Readovka за 18 мая
Понедельник, 18.05.2026
23:04  Запад хочет превратить Центральную Азию в плацдарм против РФ и КНР, - Тимофей Бордачев
22:09  Неизвестная древняя цивилизация на дне Иссык-Куля, - Татьяна Синицына
15:52  Инопланетяне уже здесь: реальные и не очень, - Платон Беседин
14:47  Тот самый Олень: Армянский разворот
13:26  В суде Киргизии начались в закрытом режиме слушания по делу Камчыбека Ташиева
12:50  На заседание ТРАСЕКА в Астану прибыли представители не всех стран – участниц проекта, - Виктория Панфилова
03:38  Кыргызстан против Филиппин: кому достанется единственное вакантное кресло Азии в СБ ООН
02:50  Суд против "Халал Даму": как в Казахстане приостановили главный знак халяль
01:47  Президент Узбекистана выдвинул ряд инициатив на саммите ОТГ по искусственному интеллекту
00:05  ВС РФ ликвидируют накопившиеся силы ВСУ и продолжают освобождать Константиновку – итоговая сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 17.05.2026
23:41  Кадровые назначения в Кыргызстане 15 мая 2026
16:01  Президент Казахстана принимает поздравления по случаю дня рождения
15:12  НГ: Джихадисты в Афганистане обсуждают перспективы ударов по Европе
14:15  Юань уже зашел в ЕАЭС – за счет чего? - Алексей Подымов
12:07  10 самых важных дат истории Туркменбаши, - П.В.Густерин
05:04  Туристы из каких стран чаще всего выбирают Узбекистан
04:56  Взгляд: США вернулись к "стратегической двусмысленности" с Тайванем
02:10  Айгуль Жапарова посетила Перинатальный центр и поздравила медработников с Днем матери
Суббота, 16.05.2026
21:18  Арбитражный суд Москвы взыскал в пользу ЦБ РФ 200 млрд евро с бельгийского Euroclear Bank
17:51  Олжас Бектенов выслушал рекомендации Всемирного банка по привлечению инвестиций в РК
13:38  Известия: в Белом доме расследуют секретные биолаборатории по всему миру, большинство - на границах России
13:22  Организация тюркских государств проводит саммит самоосмысления, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ готовятся занять междуречье Северского Донца и Старицы – итоговая сводка Readovka за 15 мая
Пятница, 15.05.2026
15:02  Кухня Роджерса: Визит Трампа в Китай в тени Душанбе. Си Цзиньпин показал Америке ее реальное место
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Страны ЦА начали подозревать, что они на пути не к новой "Золотой Орде", а к старой доброй Средней Азии, - Дмитрий Евстафьев
02:43 22.05.2026

Профессор смотрит в мiръ. Авторский Анонимный канал Дмитрия Евстафьева

Почему я предпочитаю в аналитике (тем более, предназначенной для закрытых платформ) выждать день? Есть возможность не писать банальности про чувство исторического оптимизма, большие перспективы и проч. А на второй день, как правило, появляются некие комментарии "источников", близких к источникам", с информацией о том, что стороны очень хотели бы сказать друг другу, но не могли по причине природной деликатности и необходимости решения практических задач.

Визит В.В.Путина в Пекин исключением не является. И я даже вынужден сказать, что российская сторона, решая свои имиджевые задачи, явно переборщила с нагнетанием "исторического оптимизма". Понятно, что обе стороны вполне осознают ответственность исторического момента и неизбежный риск любого варианта геополитического маневра. Давайте согласимся, наша планета просто не выдержит двух Трампов, вообще не озабоченных объемом дров, которые придется наломать на пути к только им одним понятной цели. Ее я бы определил как восстановление "старого доброго американского империализма". И Путину и Си не все равно, в каком мире им придется жить.

И тут первое важное замечание: я боюсь сглазить, но у китайцев начинает прорисовываться начальное понимание того, что одними вассалами, сателлитами и прокси в неоглобальном мире не обойтись. Нужны союзники. Как далеко китайцы смогут развить это понимание - пока сказать не рискну. Но это уже весьма интересный сдвиг.

Теперь о главном: ключевой момент на переговорах - согласие России на подключение к китайской инициативе новой (альтернативной американской) глобальной системы управления. Здесь есть несколько очевидных и неочевидных моментов. Самый очевидный: чуткий сигнал Вашингтону, что "дух Анкориджа" если не "все", то уже "почти все". Несколько менее очевидный: признание Пекином того обстоятельства (не совсем для него приятного), что без активного участия России китайская инициатива не "взлетела".

Ну и самый важный и деликатный сигнал "великим сердарам", что дальше играть на противоречиях России и Китая более не удастся. Как и постепенно дрейфовать к Анкаре, думая, что там есть "телепорт" до Лондона и Вашингтона.

Вот где, видимо, сейчас самые тяжкие раздумья, так это в центральноазиатских столицах. Там начали подозревать, что они на верном пути не к новой "Золотой Орде", а к старой доброй Средней Азии.

Прочие комментарии, в том числе по экономическим аспектам, подвергающимся у нас критике, дам на платформах эксклюзивного контента.

Главное, что получила Россия от визита - полный и окончательный уход Китая от позиции немедленного замораживания конфликта на Украине. Да, формула "устранение первопричин конфликта" у китайцев звучала и ранее. Но она на встречах с американцами и европейцами регулярно "смягчалась" заявлениями о необходимости немедленного прекращения конфликта. Теперь статус этой формулы таков, что от него не отвернуть. Тем более, что заявление в ходе визита было сделано на фоне попытки европейцев выставить России "входные" условия к переговорам, где требование немедленного прекращения боевых действий стало основным. А Европа, напомню, стратегический партнер Китая.

Источник - Дмитрий Евстафьев
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1779406980


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Парламент принял ряд Конституционных законов
- Предпринимательское крыло партии "AMANAT" обсудило с бизнесом перспективы сферы IT и Искусственного интеллекта
- Поручения Президента: Нурлыбек Налибаев ознакомился с ходом реализации производственных, транспортно-логистических, энергетических и инфраструктурных проектов в Алматинской области
- Верховный Суд провел очередное пленарное заседание
- Дан старт разработке проекта: в Казахстане началась подготовка к строительству крупного НПЗ на 10 млн тонн
- Нацбанк разработал проект Постановления по введению предельного уровня коэффициента долга к доходу заемщика
- Кадровые перестановки
- Свыше 700 млн тенге вложено в финансовую пирамиду в Шымкенте
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  