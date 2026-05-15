"Пусти козла в огород": как Казахстан добровольно отдал судебный суверенитет Британии и что из этого вышло

03:06 22.05.2026

Суд в Казахстане разрешил "Нафтогазу" взыскать с "Газпрома" более $1,4 млрд, сообщают Ведомости.



Суд Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) удовлетворил заявление НАК "Нафтогаз Украины" о признании и принудительном исполнении в Казахстане арбитражного решения от 16 июня 2025 г. против ПАО "Газпром". Решение опубликовано на сайте суда.



В соответствии с приказом судьи, "Газпром" обязан выплатить "Нафтогазу" $1,13 млрд основного долга, $182 млн процентов, $117 млн штрафных процентов за просрочку платежа, а также компенсировать арбитражные расходы в размере 4,9 млн евро и проценты на эту сумму.



В июне 2025 г. "Нафтогаз Украины" официально запросил у "Газпрома" выплату $1,37 млрд после получения окончательного решения международного арбитража в Цюрихе. Спор касается соглашения от 30 декабря 2019 г. об организации транспортировки природного газа через территорию Украины.



"Газпром" не признает юрисдикцию международных судов по спорам с "Нафтогазом". В августе 2025 г. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретил украинской компании инициировать, продолжать или поддерживать против "Газпрома" любые арбитражные и судебные разбирательства за пределами РФ по спору, связанному с соглашением о транзите газа.



В августе 2025 г. российкий суд запретил "Нафтогазу" исполнять решения иностранных судов против "Газпрома".



Казахстан не связан с решением МФЦА по спору "Газпрома" и "Нафтогаза", по которому Украина хочет взыскать с России $1,4 млрд, сообщает замглавы Минюста РК Даниель Ваисов.



"Суд "Международного финансового центра "Астана" не госорган и не часть судебной системы РК. В правовом смысле он является экстерриториальным. В решении коммерческих споров данная организация руководствуется не законодательством, а своим регламентом и международными правилами", - цитирует его @sputnikKZ.



ПАО "Газпром" вправе обратиться с заявлением об отмене судебного определения, добавил он.



