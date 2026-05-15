Пятница, 22.05.2026
05:33  Взгляд: Москва решила вразумить Пашиняна... для начала цветами
03:06  "Пусти козла в огород": как Казахстан добровольно отдал судебный суверенитет Британии и что из этого вышло
02:43  Страны ЦА начали подозревать, что они на пути не к новой "Золотой Орде", а к старой доброй Средней Азии, - Дмитрий Евстафьев
00:05  ВС РФ сорвали замысел оборонительной операции ВСУ на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 21 мая
Четверг, 21.05.2026
20:46  Конная дипломатия. Ашхабад расширяет связи с Британией, - Виктория Панфилова
12:36  Президент Узбекистана готовит новые памятники: в Андижане появится величественный монумент Бабуру
11:26  Госсекретарь Киргизии Арслан Койчиев выступил на симпозиуме "Золотая Орда как модель степной цивилизации"
03:00  НГ: Железная дорога Китай–Киргизия–Узбекистан становится конкурентом маршрутам через Казахстан
02:30  Ва-банк 2, или Ответный удар: ЦБ России требует немедленно взыскать 200 млрд евро с Euroclear
01:53  Церемонии без гегемонии. В чем участвовали в Пекине Владимир Путин и Си Цзиньпин, - Андрей Колесников
00:05  В Константиновке идут ожесточенные пехотные бои за контроль над городом – итоговая сводка Readovka за 20 мая
Среда, 20.05.2026
20:27  Многополярность по-американски: Трамп послал казашку Асель Робертс в Словению
19:49  Грузия бросила вызов мировому центру иноагентов, - Игорь Селезнев
17:51  СВР России уполномочена заявить: Украина готовит удары по России с территории Латвии
13:43  Цифровой неофеодализм: почему мы меняем прогресс на удобство? - Александр Сафонов
10:46  Владимир Путин и Си Цзиньпин подвели итоги переговоров в Пекине
10:37  НГ: В Киргизии закрыли 50 неблагонадежных компаний
06:38  22 мая 2026 года в Ашхабаде состоится заседание Совета глав правительств СНГ
05:33  Узбекистанскому АО "HAYOT BANK" присвоены кредитные S&P Ratings
04:37  Президент Казахстана о позитивном переосмыслении истории Золотой Орды. Выступление на симпозиуме в Астане
02:26  Кыргызы и другие кочевники Москву называли Баш Капы (Главный замок, Мас Кафа), - Табылды Акеров
01:09  Суров закон, но афганский еще суровее
00:05  ВС РФ прорвали оборону ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 19 мая
Вторник, 19.05.2026
22:31  Из Москвы в Душанбе доставили капсулы с землей с могил первых лидеров ТаджССР
22:00  Как и за что был казнен бывший премьер Пакистана Зульфикар Али Бхутто, - П.В.Густерин
19:34  Тегеранская фондовая биржа открылась после 80-дневного перерыва
17:21  В Астане проходит симпозиум "Золотая Орда как модель степной цивилизации"
13:54  Тесное российско-китайское сотрудничество играет важную, стабилизирующую роль на мировой арене - В. Путин
13:51  Взгляд: Россия и Китай готовят энергетический прорыв
12:33  "Степной партнер-2026". Китай и Монголия проведут совместные военные учения
06:56  Саида Мирзиеева в Лондоне: большая охота за британскими инвестициями
05:42  Нет мяса, нет мэра: жесткие кадровые перестановки в Монголии
04:29  ПМЖ в Узбекистане: статистика прибывших и выбывших за пять лет
03:48  Три измерения казахстанской экологии: глобальное, региональное и национальное, - Николай Кузьмин
02:12  Уроки Синьцзяна: что Таджикистану стоит взять из китайской модели искоренения радикалов
01:04  Кыргызстанцы активно участвуют в строительстве ж/д Китай - Узбекистан
00:05  ВС РФ блокировали подразделения ВСУ к северо-востоку от Константиновки – итоговая сводка Readovka за 18 мая
Понедельник, 18.05.2026
23:04  Запад хочет превратить Центральную Азию в плацдарм против РФ и КНР, - Тимофей Бордачев
22:09  Неизвестная древняя цивилизация на дне Иссык-Куля, - Татьяна Синицына
15:52  Инопланетяне уже здесь: реальные и не очень, - Платон Беседин
14:47  Тот самый Олень: Армянский разворот
13:26  В суде Киргизии начались в закрытом режиме слушания по делу Камчыбека Ташиева
12:50  На заседание ТРАСЕКА в Астану прибыли представители не всех стран – участниц проекта, - Виктория Панфилова
03:38  Кыргызстан против Филиппин: кому достанется единственное вакантное кресло Азии в СБ ООН
02:50  Суд против "Халал Даму": как в Казахстане приостановили главный знак халяль
01:47  Президент Узбекистана выдвинул ряд инициатив на саммите ОТГ по искусственному интеллекту
00:05  ВС РФ ликвидируют накопившиеся силы ВСУ и продолжают освобождать Константиновку – итоговая сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 17.05.2026
23:41  Кадровые назначения в Кыргызстане 15 мая 2026
16:01  Президент Казахстана принимает поздравления по случаю дня рождения
15:12  НГ: Джихадисты в Афганистане обсуждают перспективы ударов по Европе
14:15  Юань уже зашел в ЕАЭС – за счет чего? - Алексей Подымов
12:07  10 самых важных дат истории Туркменбаши, - П.В.Густерин
05:04  Туристы из каких стран чаще всего выбирают Узбекистан
04:56  Взгляд: США вернулись к "стратегической двусмысленности" с Тайванем
02:10  Айгуль Жапарова посетила Перинатальный центр и поздравила медработников с Днем матери
Суббота, 16.05.2026
21:18  Арбитражный суд Москвы взыскал в пользу ЦБ РФ 200 млрд евро с бельгийского Euroclear Bank
17:51  Олжас Бектенов выслушал рекомендации Всемирного банка по привлечению инвестиций в РК
13:38  Известия: в Белом доме расследуют секретные биолаборатории по всему миру, большинство - на границах России
13:22  Организация тюркских государств проводит саммит самоосмысления, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ готовятся занять междуречье Северского Донца и Старицы – итоговая сводка Readovka за 15 мая
Пятница, 15.05.2026
15:02  Кухня Роджерса: Визит Трампа в Китай в тени Душанбе. Си Цзиньпин показал Америке ее реальное место
"Пусти козла в огород": как Казахстан добровольно отдал судебный суверенитет Британии и что из этого вышло
03:06 22.05.2026

Суд в Казахстане разрешил "Нафтогазу" взыскать с "Газпрома" более $1,4 млрд, сообщают Ведомости.

Суд Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) удовлетворил заявление НАК "Нафтогаз Украины" о признании и принудительном исполнении в Казахстане арбитражного решения от 16 июня 2025 г. против ПАО "Газпром". Решение опубликовано на сайте суда.

В соответствии с приказом судьи, "Газпром" обязан выплатить "Нафтогазу" $1,13 млрд основного долга, $182 млн процентов, $117 млн штрафных процентов за просрочку платежа, а также компенсировать арбитражные расходы в размере 4,9 млн евро и проценты на эту сумму.

В июне 2025 г. "Нафтогаз Украины" официально запросил у "Газпрома" выплату $1,37 млрд после получения окончательного решения международного арбитража в Цюрихе. Спор касается соглашения от 30 декабря 2019 г. об организации транспортировки природного газа через территорию Украины.

"Газпром" не признает юрисдикцию международных судов по спорам с "Нафтогазом". В августе 2025 г. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретил украинской компании инициировать, продолжать или поддерживать против "Газпрома" любые арбитражные и судебные разбирательства за пределами РФ по спору, связанному с соглашением о транзите газа.

В августе 2025 г. российкий суд запретил "Нафтогазу" исполнять решения иностранных судов против "Газпрома".

***

Казахстан не связан с решением МФЦА по спору "Газпрома" и "Нафтогаза", по которому Украина хочет взыскать с России $1,4 млрд, сообщает замглавы Минюста РК Даниель Ваисов.

"Суд "Международного финансового центра "Астана" не госорган и не часть судебной системы РК. В правовом смысле он является экстерриториальным. В решении коммерческих споров данная организация руководствуется не законодательством, а своим регламентом и международными правилами", - цитирует его @sputnikKZ.

ПАО "Газпром" вправе обратиться с заявлением об отмене судебного определения, добавил он.



***

Комментарий Google ИИ:

Раздел 1. Как козел оказался в огороде: создание МФЦА

- Суть реформы: В 2018 году Казахстан ради привлечения западных инвестиций пошел на беспрецедентный шаг - вывел из-под национальной юрисдикции целый финансовый кластер (МФЦА).

- Добровольный отказ от суверенитета: Страна официально закрепила в своем Конституционном законе, что Суд МФЦА полностью изолирован от Верховного суда РК и руководствуется исключительно английским общим правом.

- Судейский десант: На работу в Астану пригласили элиту британского правосудия - дюжину лордов, сэров и королевских адвокатов, выдав им абсолютный иммунитет от давления со стороны казахстанских властей.

Раздел 2. Почему британцы "накинулись" на Газпром

- Техническое исполнение конвенций: Британские судьи МФЦА действуют как холодные исполнители букв международных соглашений. Получив решение Цюрихского арбитража о долге "Газпрома" перед "Нафтогазом" на $1,4 млрд, они механически применили Нью-Йоркскую конвенцию.

- Геополитический подтекст: Для британских юристов "Газпром" - это подсанкционный госорган страны, с которой у Лондона идет жесткое политическое противостояние. Защита интересов украинского "Нафтогаза" полностью совпадает с общим вектором британской юриспруденции последних лет.

- Игнорирование интересов Астаны: Судьям из Британии не нужно думать о деликатных союзнических отношениях Казахстана и России. Они защищают "чистоту английского права" на предоставленной им площадке.

Раздел 3. Что из этого вышло: ловушка для Казахстана

- Дипломатический шпагат: Казахстан оказался в ситуации, когда на его суверенной территории иностранные граждане выносят решения об аресте активов его главного стратегического партнера - России.

- Парадокс исполнения: Суд МФЦА считается "экстерриториальным", но его исполнительные листы по закону обязаны выполнять обычные казахские судебные приставы. Руками казахов британцы могут начать блокировать российские финансовые потоки (например, за транзит газа в Узбекистан).

- Попытки Минюста сохранить лицо: Заявления Министерства юстиции РК о том, что "суд МФЦА не является частью судебной системы Казахстана" - это попытка юридически и политически дистанцироваться от скандала перед Москвой.

Резюме. Создание МФЦА, призванного защитить иностранных инвесторов от произвола местных чиновников, привело к парадоксальному результату, когда британские судьи использовали юрисдикцию Казахстана для сведения геополитических счетов с "Газпромом" в интересах Украины. Добровольный отказ от части судебного суверенитета превратился в ловушку, ставящую под удар стратегические интересы страны.

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1779408360


