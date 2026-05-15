|"Пусти козла в огород": как Казахстан добровольно отдал судебный суверенитет Британии и что из этого вышло
03:06 22.05.2026
Суд в Казахстане разрешил "Нафтогазу" взыскать с "Газпрома" более $1,4 млрд, сообщают Ведомости.
Суд Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) удовлетворил заявление НАК "Нафтогаз Украины" о признании и принудительном исполнении в Казахстане арбитражного решения от 16 июня 2025 г. против ПАО "Газпром". Решение опубликовано на сайте суда.
В соответствии с приказом судьи, "Газпром" обязан выплатить "Нафтогазу" $1,13 млрд основного долга, $182 млн процентов, $117 млн штрафных процентов за просрочку платежа, а также компенсировать арбитражные расходы в размере 4,9 млн евро и проценты на эту сумму.
В июне 2025 г. "Нафтогаз Украины" официально запросил у "Газпрома" выплату $1,37 млрд после получения окончательного решения международного арбитража в Цюрихе. Спор касается соглашения от 30 декабря 2019 г. об организации транспортировки природного газа через территорию Украины.
"Газпром" не признает юрисдикцию международных судов по спорам с "Нафтогазом". В августе 2025 г. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретил украинской компании инициировать, продолжать или поддерживать против "Газпрома" любые арбитражные и судебные разбирательства за пределами РФ по спору, связанному с соглашением о транзите газа.
В августе 2025 г. российкий суд запретил "Нафтогазу" исполнять решения иностранных судов против "Газпрома".
Казахстан не связан с решением МФЦА по спору "Газпрома" и "Нафтогаза", по которому Украина хочет взыскать с России $1,4 млрд, сообщает замглавы Минюста РК Даниель Ваисов.
"Суд "Международного финансового центра "Астана" не госорган и не часть судебной системы РК. В правовом смысле он является экстерриториальным. В решении коммерческих споров данная организация руководствуется не законодательством, а своим регламентом и международными правилами", - цитирует его @sputnikKZ.
ПАО "Газпром" вправе обратиться с заявлением об отмене судебного определения, добавил он.
Комментарий Google ИИ:
Раздел 1. Как козел оказался в огороде: создание МФЦА
- Суть реформы: В 2018 году Казахстан ради привлечения западных инвестиций пошел на беспрецедентный шаг - вывел из-под национальной юрисдикции целый финансовый кластер (МФЦА).
- Добровольный отказ от суверенитета: Страна официально закрепила в своем Конституционном законе, что Суд МФЦА полностью изолирован от Верховного суда РК и руководствуется исключительно английским общим правом.
- Судейский десант: На работу в Астану пригласили элиту британского правосудия - дюжину лордов, сэров и королевских адвокатов, выдав им абсолютный иммунитет от давления со стороны казахстанских властей.
Раздел 2. Почему британцы "накинулись" на Газпром
- Техническое исполнение конвенций: Британские судьи МФЦА действуют как холодные исполнители букв международных соглашений. Получив решение Цюрихского арбитража о долге "Газпрома" перед "Нафтогазом" на $1,4 млрд, они механически применили Нью-Йоркскую конвенцию.
- Геополитический подтекст: Для британских юристов "Газпром" - это подсанкционный госорган страны, с которой у Лондона идет жесткое политическое противостояние. Защита интересов украинского "Нафтогаза" полностью совпадает с общим вектором британской юриспруденции последних лет.
- Игнорирование интересов Астаны: Судьям из Британии не нужно думать о деликатных союзнических отношениях Казахстана и России. Они защищают "чистоту английского права" на предоставленной им площадке.
Раздел 3. Что из этого вышло: ловушка для Казахстана
- Дипломатический шпагат: Казахстан оказался в ситуации, когда на его суверенной территории иностранные граждане выносят решения об аресте активов его главного стратегического партнера - России.
- Парадокс исполнения: Суд МФЦА считается "экстерриториальным", но его исполнительные листы по закону обязаны выполнять обычные казахские судебные приставы. Руками казахов британцы могут начать блокировать российские финансовые потоки (например, за транзит газа в Узбекистан).
- Попытки Минюста сохранить лицо: Заявления Министерства юстиции РК о том, что "суд МФЦА не является частью судебной системы Казахстана" - это попытка юридически и политически дистанцироваться от скандала перед Москвой.
Резюме. Создание МФЦА, призванного защитить иностранных инвесторов от произвола местных чиновников, привело к парадоксальному результату, когда британские судьи использовали юрисдикцию Казахстана для сведения геополитических счетов с "Газпромом" в интересах Украины. Добровольный отказ от части судебного суверенитета превратился в ловушку, ставящую под удар стратегические интересы страны.