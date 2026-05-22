Пекин и Бишкек обеспечат защиту железной дороги Китай – Киргизия – Узбекистан

22.05.2026 | Обзор событий



Министр общественной безопасности КНР Ван Сяохун прибыл с официальным двухдневным визитом в Бишкек, где его встретил председатель ГКНБ Киргизии Жумгалбек Шабданбеков.



Главной темой переговоров стало укрепление сотрудничества в борьбе с терроризмом, религиозным экстремизмом, экономическими преступлениями и киберугрозами.



Вопросы безопасности при строительстве и эксплуатации железной дороги Китай – Киргизия – Узбекистан (ККУЖД) стали приоритетом в переговорной повестке.



ГКНБ Киргизии и МВД Китая договорились о практических мерах по защите стратегических инициатив, включая флагманский проект (ККУЖД). Магистраль, оцениваемая в 4,7 млрд долл., призвана кардинально изменить логистику континента, соединить Восток и Запад и стать перспективным драйвером развития стран-участниц.



Председатель нацбезопасности Киргизии Шабданбеков рассказал главе китайского министерства о мерах, принятых ГКНБ по борьбе с организованной преступностью и сокращению теневой экономики.



Глава ведомства подчеркнул, что рассматривает Пекин как ключевого стратегического партнера, и подтвердил готовность к дальнейшему расширению двустороннего взаимодействия и на площадке Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).



По итогам встречи стороны согласовали ряд практических шагов для повышения уровня безопасности. Собеседники отметили высокий уровень доверия и динамичное развитие отношений между Киргизией и Китаем. Бишкек подтвердил готовность обеспечить защиту прав и законных интересов китайских инвесторов в Киргизии.