Показали всем, как надо целиться: снайперам Минобороны Узбекистана нет равных в Турции

12:22 23.05.2026

Мастера точного выстрела. Снайперы Узбекистана в третий раз подряд завоевали золото на международных соревнованиях



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Военнослужащие Министерства обороны Узбекистана завоевали золотые медали на VI Международных соревнованиях "Самая передовая команда снайперов" в Турции.



Турнир прошел с 10 по 21 мая в городе Испарта на базе горного учебного центра "Коммандос". В соревнованиях участвовали 24 команды из 13 стран, включая Турцию, Пакистан, Италию, Испанию, Азербайджан, Грузию и другие государства.



Участники состязались в восьми сложнейших дисциплинах, среди которых стрельба с башни и лодки, высокоточная стрельба, выполнение заданий с препятствиями, стрельба с вертолета, ночные стрельбы на неизвестные дистанции и другие испытания.



По итогам отборочных этапов сильнейшие десять команд вышли в финал. В решающем раунде узбекские снайперы продемонстрировали исключительную точность, скорость и слаженность действий, выполнив ряд заданий досрочно и установив рекордные показатели.



Команда Министерства обороны Узбекистана заняла первое место и получила золотые медали. Это уже третья подряд победа наших стрелков: в 2022–2023 годах они становились серебряными призерами, а в 2024–2026 годах неизменно занимали первое место.



