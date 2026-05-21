В аэропорту Ташкента пресекли незаконный вывоз золотых монет императора Всероссийского Николая II

02:07 24.05.2026

Пресечена попытка незаконного вывоза культурных ценностей



2026-05-21



23 апреля 2026 года на специализированном пограничном таможенном посту "Ташкент-Аэро" имени Ислама Каримова в городе Ташкенте выявлена попытка незаконного вывоза культурных ценностей. В ходе проведения таможенного контроля гражданина Республики Узбекистан, вылетавшего рейсом "Ташкент - Баку", среди его ручной клади были обнаружены 24 золотые монеты, не заявленные в установленном порядке при устном опросе.



В целях определения историко-культурной ценности указанные предметы в установленном порядке были направлены на экспертизу специалистам Управления художественной экспертизы Агентства культурного наследия. Согласно экспертному заключению, данные 24 золотые монеты в соответствии с требованиями Положения, утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 23 марта 1999 года №131, относятся к категории культурных ценностей и обладают исторической значимостью.



Также установлено, что монеты были отчеканены в 1897–1911 годах, а их ориентировочная стоимость составляет 219 миллионов сумов. Специалистами рекомендовано передать вещественные доказательства в Агентство драгоценных металлов при Центральном банке Республики Узбекистан.



Для сведения: в соответствии со статьей 8 Закона Республики Узбекистан "О вывозе и ввозе культурных ценностей" вывоз указанных культурных ценностей за пределы Республики Узбекистан запрещается.



