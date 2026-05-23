В Бишкеке запустили электронное табло "До VI Всемирных игр кочевников осталось 100 дней"

03:06 24.05.2026

На площади Ала-Тоо запустили электронное табло "Осталось 100 дней до VI Всемирных игр кочевников"



23 мая 2026



"Культура" (АКИpress) - На площади Ала-Тоо в Бишкеке вечером 23 мая запустили электронное табло "Осталось 100 дней до VI Всемирных игр кочевников".



В мероприятии, посвященному запуску электронного табло, принимают участие заместитель председателя Кабинета министров Улан Маматканов, министр культуры Мирбек Мамбеталиев, гости и жители столицы.



Старт обратному отсчету дал Улан Маматканов, нажав кнопку.



Дата "Осталось 100 дней до Игр" знаменует приближение Всемирных игр кочевников, одного из крупнейших этнокультурных и этноспортивных мероприятий в мире.



VI Всемирные игры кочевников пройдут в Кыргызстане с 31 августа по 6 сентября 2026 года.



