04:51  Известия: Иран топит облигации крупнейших держав
03:06  В Бишкеке запустили электронное табло "До VI Всемирных игр кочевников осталось 100 дней"
02:07  В аэропорту Ташкента пресекли незаконный вывоз золотых монет императора Всероссийского Николая II
Суббота, 23.05.2026
18:56  Вклад Авиценны в мировую цивилизацию, - И.Якубовский
12:22  Показали всем, как надо целиться: снайперам Минобороны Узбекистана нет равных в Турции
03:43  Слабоумие и отвага. Во что Армении обойдутся "европонты" Пашиняна
01:53  Проблема лабораторий американского биооружия на Украине глобальна, - Сергей Андреев
00:05  ВС РФ обходят укрепления ВСУ у Белого Колодезя – итоговая сводка Readovka за 22 мая
Пятница, 22.05.2026
23:40  Небензя: удар по колледжу в ЛНР подтвердил террористическую сущность Киева
13:02  Пекин и Бишкек обеспечат защиту железной дороги Китай – Киргизия – Узбекистан
05:33  Взгляд: Москва решила вразумить Пашиняна... для начала цветами
03:06  "Пусти козла в огород": как Казахстан добровольно отдал судебный суверенитет Британии и что из этого вышло
02:43  Страны ЦА начали подозревать, что они на пути не к новой "Золотой Орде", а к старой доброй Средней Азии, - Дмитрий Евстафьев
00:05  ВС РФ сорвали замысел оборонительной операции ВСУ на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 21 мая
Четверг, 21.05.2026
20:46  Конная дипломатия. Ашхабад расширяет связи с Британией, - Виктория Панфилова
12:36  Президент Узбекистана готовит новые памятники: в Андижане появится величественный монумент Бабуру
11:26  Госсекретарь Киргизии Арслан Койчиев выступил на симпозиуме "Золотая Орда как модель степной цивилизации"
03:00  НГ: Железная дорога Китай–Киргизия–Узбекистан становится конкурентом маршрутам через Казахстан
02:30  Ва-банк 2, или Ответный удар: ЦБ России требует немедленно взыскать 200 млрд евро с Euroclear
01:53  Церемонии без гегемонии. В чем участвовали в Пекине Владимир Путин и Си Цзиньпин, - Андрей Колесников
00:05  В Константиновке идут ожесточенные пехотные бои за контроль над городом – итоговая сводка Readovka за 20 мая
Среда, 20.05.2026
20:27  Многополярность по-американски: Трамп послал казашку Асель Робертс в Словению
19:49  Грузия бросила вызов мировому центру иноагентов, - Игорь Селезнев
17:51  СВР России уполномочена заявить: Украина готовит удары по России с территории Латвии
13:43  Цифровой неофеодализм: почему мы меняем прогресс на удобство? - Александр Сафонов
10:46  Владимир Путин и Си Цзиньпин подвели итоги переговоров в Пекине
10:37  НГ: В Киргизии закрыли 50 неблагонадежных компаний
06:38  22 мая 2026 года в Ашхабаде состоится заседание Совета глав правительств СНГ
05:33  Узбекистанскому АО "HAYOT BANK" присвоены кредитные S&P Ratings
04:37  Президент Казахстана о позитивном переосмыслении истории Золотой Орды. Выступление на симпозиуме в Астане
02:26  Кыргызы и другие кочевники Москву называли Баш Капы (Главный замок, Мас Кафа), - Табылды Акеров
01:09  Суров закон, но афганский еще суровее
00:05  ВС РФ прорвали оборону ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 19 мая
Вторник, 19.05.2026
22:31  Из Москвы в Душанбе доставили капсулы с землей с могил первых лидеров ТаджССР
22:00  Как и за что был казнен бывший премьер Пакистана Зульфикар Али Бхутто, - П.В.Густерин
19:34  Тегеранская фондовая биржа открылась после 80-дневного перерыва
17:21  В Астане проходит симпозиум "Золотая Орда как модель степной цивилизации"
13:54  Тесное российско-китайское сотрудничество играет важную, стабилизирующую роль на мировой арене - В. Путин
13:51  Взгляд: Россия и Китай готовят энергетический прорыв
12:33  "Степной партнер-2026". Китай и Монголия проведут совместные военные учения
06:56  Саида Мирзиеева в Лондоне: большая охота за британскими инвестициями
05:42  Нет мяса, нет мэра: жесткие кадровые перестановки в Монголии
04:29  ПМЖ в Узбекистане: статистика прибывших и выбывших за пять лет
03:48  Три измерения казахстанской экологии: глобальное, региональное и национальное, - Николай Кузьмин
02:12  Уроки Синьцзяна: что Таджикистану стоит взять из китайской модели искоренения радикалов
01:04  Кыргызстанцы активно участвуют в строительстве ж/д Китай - Узбекистан
00:05  ВС РФ блокировали подразделения ВСУ к северо-востоку от Константиновки – итоговая сводка Readovka за 18 мая
Понедельник, 18.05.2026
23:04  Запад хочет превратить Центральную Азию в плацдарм против РФ и КНР, - Тимофей Бордачев
22:09  Неизвестная древняя цивилизация на дне Иссык-Куля, - Татьяна Синицына
15:52  Инопланетяне уже здесь: реальные и не очень, - Платон Беседин
14:47  Тот самый Олень: Армянский разворот
13:26  В суде Киргизии начались в закрытом режиме слушания по делу Камчыбека Ташиева
12:50  На заседание ТРАСЕКА в Астану прибыли представители не всех стран – участниц проекта, - Виктория Панфилова
03:38  Кыргызстан против Филиппин: кому достанется единственное вакантное кресло Азии в СБ ООН
02:50  Суд против "Халал Даму": как в Казахстане приостановили главный знак халяль
01:47  Президент Узбекистана выдвинул ряд инициатив на саммите ОТГ по искусственному интеллекту
00:05  ВС РФ ликвидируют накопившиеся силы ВСУ и продолжают освобождать Константиновку – итоговая сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 17.05.2026
23:41  Кадровые назначения в Кыргызстане 15 мая 2026
16:01  Президент Казахстана принимает поздравления по случаю дня рождения
15:12  НГ: Джихадисты в Афганистане обсуждают перспективы ударов по Европе
14:15  Юань уже зашел в ЕАЭС – за счет чего? - Алексей Подымов
Известия: Иран топит облигации крупнейших держав
04:51 24.05.2026

Госдолг с молотка: Иран топит облигации крупнейших держав
Как война в Персидском заливе ускорила приход "судного дня" для фиатных валют

Дмитрий Мигунов
24 мая 2026

Мировой рынок государственного долга оказался в фазе затяжной коррекции, сопоставимой по масштабам с долговыми кризисами начала 1980-х годов. Согласно данным Bloomberg, доходность долгосрочных облигаций в большинстве развитых экономик достигла 20-летних максимумов. Инвесторы в экстренном порядке пересматривают оценки рисков, закладывая в котировки сочетание хронического дефицита энергии и бесконтрольного роста государственных заимствований. Бонды крупнейших держав, даже США, быстро теряют статус "тихой гавани". Текущий конфликт на Ближнем Востоке не стимулирует уход в безопасные облигации, а, напротив, провоцирует массовый сброс долговых бумаг. Приведет ли нынешняя ситуация к повсеместным государственным дефолтам и коллапсу фиатных (эмиссионных) валют - в материале "Известий".

Облигации тонут в Ормузском проливе

Непосредственной причиной обвала бондов стал энергетический кризис, вызванный блокировкой Ормузского пролива. Нефть, закрепившаяся выше отметки $100 за баррель, и спотовые цены на газ в Европе, превышающие $550 за 1 тыс. куб. м, изменили ожидания по траектории процентных ставок.

Центральные банки (ФРС, ЕЦБ, Банк Англии) оказались лишены возможности смягчать денежно-кредитную политику. Инструментарий регуляторов рассчитан на управление спросом, но он малоэффективен перед неурядицами в предложении. В итоге рынки, ожидавшие снижения ставок к середине 2026 года, столкнулись с перспективой режима higher for longer - сохранения стоимости денег на пиковых значениях на неопределенный срок.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США (трежерис) в мае пробила отметку в 5,2%. Для сравнения: еще в начале года показатель находился в районе 3,8–4%. Аналогичная динамика наблюдается в Великобритании, где доходность 10-летних гилтов вплотную приблизилась к 5%, и в Германии, где доходность Bunds превысила 3,3% - уровень, немыслимый для немецкой финансовой системы в последние 15 лет.

Нынешний скачок происходит на фоне исторически рекордных уровней задолженности. За период с 2020 по 2025 год отношение государственного долга к ВВП в развитых странах выросло в среднем на 25–30%.

В США государственный долг превысил $36 трлн, что составляет около 124% ВВП. При доходности облигаций выше 5% стоимость обслуживания этого долга становится крупнейшей статьей федерального бюджета, превышая расходы на национальную оборону. По оценкам бюджетного управления конгресса, в 2026 году процентные платежи могут поглотить до 16% всех налоговых поступлений.

В Европе ситуация осложняется фрагментацией долгового рынка. В зоне риска традиционно находятся страны "южного фланга". Долг Италии составляет 142% ВВП, Франции - 112%. Рост доходности французских облигаций выше 4,3% создает сильнейшее давление на бюджет страны, который и так сводится с дефицитом в 5,5% ВВП. Спред (разница в доходности) между французскими и немецкими бумагами расширился до 95 базисных пунктов, сигнализируя о потере доверия к фискальной устойчивости Парижа.

Япония представляет собой крайний случай долговой ловушки. При долге свыше 260% ВВП даже минимальное повышение доходностей по 10-летним облигациям выше 1,5% вынуждает Банк Японии выбирать между банкротством и потерей контроля над курсом иены. Валюта уже торгуется на уровнях 162–165 за доллар, что делает импорт критически необходимых стране энергоресурсов слишком дорогим. Ко всему прочему, повышение ставки рефинансирования еще и приведет к эпичной репатриации капиталов в Японию, что может спровоцировать новый глобальный финансовый кризис.

Спасет ли фискальный допинг

Ситуацию усугубляет необходимость новых заимствований. Правительства Европы и Азии вынуждены запускать масштабные пакеты энергетических субсидий, чтобы предотвратить социальные взрывы из-за взлета тарифов на электричество и цен на бензин.

Возникает порочный круг: война в Иране взвинчивает стоимость энергии, государства печатают новые облигации, чтобы субсидировать потребление. Рынок, перенасыщенный предложением госдолга, требует еще более высокую доходность за риск абсорбции этих бумаг. Высокая доходность увеличивает дефицит бюджета, требуя еще больше новых заимствований.

Институциональные инвесторы - пенсионные фонды и страховые компании - не могут поглотить такой объем предложения при текущей инфляции. Более того, центральные банки, пытаясь бороться с ростом цен, продолжают программы количественного ужесточения (QT), изымая ликвидность из системы, вместо того чтобы выступать покупателями "последней надежды".

Без дефолтов - но только пока

Конечно, на горизонте ближайших двух лет не просматривается сценария одномоментного краха фиатных валют или массовых банкротств государств уровня G7. У ведущих экономик сохраняется ресурс для маневра через механизмы "финансовой репрессии". Это ситуация, при которой государства через регуляторные нормы будут вынуждать банки и фонды покупать гособлигации по ставкам ниже реальной инфляции.

Однако это лишь откладывает решение проблемы. Основной риск заключается в переходе к режиму "фискального доминирования". Это момент, когда центральные банки будут вынуждены отказаться от борьбы с инфляцией и начать печатать деньги для оплаты процентов по госдолгу, чтобы избежать технического дефолта.

Согласно прогнозам аналитиков JPMorgan, если ближневосточный кризис не будет разрешен в течение следующих 4–6 месяцев, глобальная экономика столкнется с необходимостью масштабной реструктуризации долгов. Для ряда развивающихся рынков (Турции, Египта, Пакистана) этот процесс может начаться уже в текущем году. Для развитых стран это будет означать многолетний период высокой инфляции, которая постепенно "сожжет" реальную стоимость накопленных обязательств.

По сути, можно говорить о том, что эпоха безрисковых активов длиной в несколько десятилетий постепенно подходит к концу. Государственный долг перестал быть инструментом сбережения и превратился в механизм перекладывания геополитических издержек на будущие поколения. Отсутствие политической воли к сокращению расходов в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе гарантирует, что доходности продолжат рост до тех пор, пока физический дефицит ресурсов не приведет к принудительному сжатию мировой экономики до уровня ее реальной платежеспособности. Тогда и дефолты даже ведущих государств мира окажутся вполне вероятным сценарием.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1779587460


