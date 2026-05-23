Как "Соглашения Исаака" подрывают "Соглашения Авраама", - Дмитрий Минин

14:44 24.05.2026 Как "Соглашения Исаака" подрывают "Соглашения Авраама"

Региональная система коллективной безопасности на Ближнем Востоке может быть создана без Израиля



23.05.2026 | Дмитрий МИНИН



Символизм древних времен традиционно сопровождает политические реалии современного Близкого Востока, будто указывая на то, что корни раздирающих его противоречий зародились еще в библейскую эпоху, пусть порою подобный подход и выглядит как не вполне корректный. Так, свою стратегию "Соглашений Авраама" по примирению Израиля с его региональными соседями США совместно с местными партнерами назвали не случайно.



Имелось в виду, что праотец Авраам, по Писанию, породивший от рабыни Агари старшего сына Исмаила и от жены Сарры – младшего Исаака, является общим предком и для арабов, и для евреев, что делает их близкими родственниками и должно исключать конфликты между ними. Первые ведут свой род от Исмаила и, согласно Корану, считают, что именно он был любимым сыном Авраама (Ибрахима), обреченным на заклание, но чудесным образом спасенным в результате Божественного вмешательства. Вторые видят себя потомками Исаака и роль любимца отца целиком отводят ему.



В своем конечном воплощении идея "Соглашений Авраама" мнилась ее авторам не просто примирительной инициативой, а как прообраз создания региональной системы безопасности, а также тесной кооперации и сотрудничества в прочном взаимодействии с Соединенными Штатами. Израилю отводилась роль осевого стержня указанной структуры. Наиболее смелые разработчики называли ее даже будущей ближневосточной НАТО и ЕС одновременно, только под более звучным и знаковым названием.



Для реализации этого масштабного геополитического и геоидеологического проекта было предпринято немало усилий. Кульминацией стало торжественное подписание "Соглашений Авраама" в 2020 году в США еще в период первого мандата президента Дональда Трампа. На первом этапе документы о присоединении к данной инициативе подписали, помимо Израиля, только ОАЭ и Бахрейн. Дистанционно к ней подключились Марокко и вроде бы Судан, который так и не ратифицировал этот акт. Вот и все. Достаточно неожиданно о своем присоединении к "Соглашениям Авраама" заявил президент Казахстана К. Токаев во время встречи с президентом Трампом, но чего только ни сделаешь, чтобы понравиться сильным мира сего. О каких-то практических действиях Астаны по выполнению своего обещания так никто и не слышал. Самое большое внимание Вашингтон уделял подключению к соглашениям Саудовской Аравии (КСА), вслед за которой в его понимании должен был бы последовать и весь остальной арабский мир. Именно ради этого, как считают эксперты, наследному принципу КСА Мухаммеду бен Салману был забыт эпизод с заказным расчленением саудовского бизнесмена и журналиста Хашогги.



Движение обернулось вспять после событий 7 октября 2023 года и тотального разрушения Израилем сектора Газа. Хотя американские дипломаты продолжают твердить о необходимости продолжения процесса "Соглашений Авраама", присоединяться к ним больше никто не хочет. Да и среди их действующих арабских участников начинают преобладать скептические настроения. С некоторых пор и сам Израиль, который явно не намерен менять хоть что-то по отношению к палестинцам в своей политике, стал искать альтернативы данному проекту. Так, на свет появилась "свежая идея", запущенная и вовсе с экзотического направления.



Близкий друг Нетаньяху и горячий сторонник Трампа президент Аргентины Х. Милей, от которого даже из-за его экзальтированности слегка обалдевает и сам обожаемый им президент США, предложил во время визита в Израиль в апреле с. г. похоронить все эти иллюзии об общем арабо-израильском происхождении и вместо них лансировать "Соглашения Исаака" (на испанском – Acuerdos de Isaac).







Нетаньяху этот план подписал и данную стратегию отныне можно считать официальной для его страны, хотя, как говорят обозреватели, от нее ежатся даже в израильском МИД. Сутью идеи является глобальное объединение стран иудео-христианской традиции (потомков Исаака, а не Исмаила) вокруг поддержки Израилю. На первых порах Милей обещал вовлечь в "Соглашения Исаака" всю Латинскую Америку, что довольно смело, а затем привлечь к ним США и Европу. Нетрудно заметить, что подобная инициатива полностью подрывает и дух, и букву "Соглашений Авраама", являясь по отношению к ним, по сути, конфронтационной и ксенофобичной. Неудивительно, что Белый дом был несколько ошарашен планами двух своих ближайших союзников, наносящими ущерб его собственным глобальным замыслам, но никак не стал комментировать предпринятые ими действия, не желая, видимо, их от себя отталкивать. На фоне осложнившихся отношений Вашингтона со странами Персидского залива, в том числе из-за его неспособности защитить их, после того как он сам навлек на них конфликт, ему еще "дезавуирования" наследия праотца Авраама не хватало!



Тем не менее Нетаньяху продолжает делать вид, что он поддерживает линию, рекомендованную ему Соединенными Штатами, и стремится к нормализации отношений с арабскими странами региона. В своем рвении он зашел настолько далеко, что поставил в крайне неудобное положение региональную державу, о которой действительно можно сказать, что у нее были весьма деликатные отношения с Израилем, – ОАЭ.



Так, узнав, что его основной оппозиционный соперник Н. Беннетт собирается посетить ОАЭ для демонстрации готовности выстраивать конструктивное взаимодействие с арабскими государствами, Нетаньяху через свою канцелярию сообщил, что посещал с секретным визитом эту страну еще 26 марта и провел переговоры по ситуации в регионе с ее правителем. Более того, по последующим заявлениям, там в эти дни дважды побывал директор "Моссада" Давид Барнеа, а также отметились директор контрразведки ШАБАК Давид Зини и начальник Генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Эяль Замир.



Замир находился в ОАЭ с двумя другими высокопоставленными военными и встречался с официальными лицами ОАЭ, в том числе с президентом шейхом Мухаммедом бен Заидом. Они решали вопросы направления в ОАЭ элементов израильской системы ПВО/ПРО "Железный купол" вместе с расчетами.



Руководству ОАЭ подобное никак не согласованное раскрытие конфиденциальных контактов пришлось сильно не по душе. МИД страны даже попытался опровергнуть указанную информацию, назвав разговоры о тайных визитах израильтян в военное время "совершенно необоснованными". При этом, правда, ОАЭ почему-то призвали только СМИ "проявлять точность и профессионализм, воздерживаться от распространения непроверенной информации и продвижения вводящих в заблуждение политических нарративов". При чем тут СМИ, если данные заявления делали государственные представители Израиля, понять трудно. Возможно, шейхи все же не хотели пока рушить все "авраамистские" мосты. Но ситуация для них сложилась крайне неудобная, поскольку данная информация отвечала заявлениям Тегерана о том, что ОАЭ превратились в "военную базу израильской агрессии против Ирана".



Однако окружение Нетаньяху на этом не упокоилось и подтвердило все прежние сообщения о визитах в ОАЭ. В израильской прессе даже появились "от участников" подробности личных встреч и "сердечных объятий" Нетаньяху с шейхом аль Нахайаном. Легко представить, насколько последнему могла "понравиться" такая двойная дискредитация его курса вопреки всем канонам межгосударственного общения.



Как и следовало ожидать, Иран тут же подхватил указанную информацию для оправдания своих действий против ОАЭ. Иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи написал в соцсетях: "Нетаньяху публично обнародовал то, что службы безопасности Ирана уже давно передали нашему руководству". По его словам, "вражда с великим народом Ирана – глупая затея. А сговор с Израилем – непростительный поступок. Те, кто вступает в сговор с Израилем, чтобы посеять раздор, будут привлечены к ответственности".



В результате, если в начале нынешнего военного конфликта ОАЭ пытались безуспешно сколотить совместную коалицию с другими странами Персидского залива для борьбы с Ираном, то сейчас и они переориентировались на поиск компромиссов с Тегераном. А ведь еще недавно ОАЭ даже враждовали по этому поводу с более осторожной КСА, в том числе объявив о решении выйти из картеля ОПЕК.



По данным от арабских дипломатов, дело движется к созданию в регионе системы коллективной безопасности по образцу Хельсинкских соглашений, опирающейся на многосторонние договоры о ненападении. В пользу указанного процесса говорит и то, что уже объявленное президентом Трампом на 19 мая повторное крупномасштабное нападение на Иран было отменено по личной просьбе к нему эмира Катара, наследного принца КСА и президента ОАЭ (!). Об этом Трамп пишет сам в соцсети Truth Social.



Таким образом, в регионе постепенно складывается система, которая, очевидно, не будет направлена против Израиля, но может просто его игнорировать. И уж во всяком случае ключевым элементом он в ней точно не станет. Вот к чему приводит шараханье от одного громкого лозунга к другому вместо конкретного решения имеющихся проблем.



Как вариант, может подыскать еще какую-то звучную идею, например, "Соглашения Адама", которая будет учитывать интересы всего человечества, безотносительно расы и веры? Источник - Фонд стратегической культуры

