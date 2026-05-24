Евразийский союз делает все более уверенные шаги на глобальном уровне, - Рустам Масалиев

18:59 24.05.2026

24.05.2026 | Рустам МАСАЛИЕВ



На фоне таких архаичных международных организаций, таких как ВТО, Всемирный банк, МВФ и прочих объединений, утративших былую мощь, но по-прежнему пытающихся затащить в свою финансовую кабалу центральноазиатские государства, Евразийский экономический союз только укрепляет свои позиции.



Поводом к этим выводам становится проведение за последнее время ряда знаковых мероприятий под эгидой ЕАЭС, доказывающих, что организация действительно действует в интересах всесторонней модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня населения государств-членов.



В качестве примера стоит обозначить V Евразийский экономический форум, которое пройдет 28-29 мая в Астане. Он приурочен к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС и ориентирован на участие глав крупного, среднего и малого бизнеса государств–членов и третьих стран, руководителей и представителей органов государственной власти членов ЕАЭС и третьих стран, акторов международных организаций, заинтересованных в развитии взаимодействия с Союзом. Участниками форума станут более 70 делегатов от третьих стран, включая США, Китай, Азербайджан, Вьетнам, Египет, Монголию, Туркменистан, Таджикистан и ряд других стран.



По данным министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК Данияра Иманалиева, в центре программы предусмотрены две связанные между собой сессии, каждая из которых фокусируется на разных аспектах одной и той же задачи – трансформации ЕАЭС в полюс глобального экономического притяжения. В ходе первой и наиболее масштабной дискуссии "Интеграция без барьеров: диалог объединений для усиления экономических связей" участники намерены обсудить лучшие региональные практики, новые точки роста для мировой экономики и то, как межгосударственное взаимодействие способствует глобальной стабильности. При этом логическим продолжением диалога станет сессия "ЕАЭС – СНГ: экономическое партнерство во имя прогресса", посвященная взаимодействию двух крупнейших объединений на постсоветском пространстве. Здесь планируется обсудить лучшие интеграционные практики данных группировок, механизмы укрепления торгово-экономического сотрудничества, а также конкретные направления совместной работы: кооперацию в промышленности и агропромышленном комплексе, развитие международных транспортных коридоров, цифровизацию экономики.



По словам Д. Иманалиева, в основу вышеназванных дискуссий ляжет продуктивная деятельность ЕАЭС по итогам 2025 года, поскольку именно в прошлом году организация осуществила сразу несколько стратегических шагов: вступило в силу соглашение о свободной торговле с Ираном, были подписаны три новых преференциальных соглашения с Монголией, ОАЭ и Индонезией (сейчас они проходят внутригосударственные процедуры). Одновременно с этим развивалось и сотрудничество с государствами-наблюдателями: прошли заседания совместных рабочих групп с Узбекистаном и Кубой.



Но на этом эффективная работа ЕАЭС на внешнем контуре не закончилась, особенно в части налаживания системного диалога с другими региональными объединениями. Сейчас на завершающей стадии находится согласование планов совместных мероприятий с СНГ, ШОС и Совещанием по взаимодействию и мерам доверия в Азии, а также проекта меморандума с Восточноафриканским сообществом в сфере конкуренции. Кроме того, подписан план сотрудничества с координационным транспортным совещанием государств–участников СНГ в области транспорта, инфраструктуры, логистики и развития международных транспортных коридоров до 2030 года. А для взаимодействия с Африкой реализуется отдельный план мероприятий на 2025-2027 годы, параллельно выстраивается диалог с межгосударственным объединением БРИКС.



Предпринятые шаги реально укрепляют положение ЕАЭС на мировой арене. Так, за время существования объединения его торговля с третьими странами достигла порядка 800 млрд долларов США, это огромный показатель, сопоставимый с ведущими экономиками мира. В связи с этим подобная динамика позволяет государствам-участникам организации уверенно заявлять о себе в качестве надежных торговых партнеров и открывать новые ниши для своей продукции на глобальных рынках.



С учетом изложенного предстоящий Евразийский экономический форум в Астане способен еще раз продемонстрировать, как интеграция повышает устойчивость и конкурентоспособность экономик государств–членов ЕАЭС. И это даже с учетом вибрирующей позиции Армении. Последняя, как известно, желает вступить в Евросоюз, но до того момента намерена продолжать пользоваться преимуществами членства в ЕАЭС.



Впрочем, Николу Пашиняну уже дали внятно понять, что усидеть сразу на двух стульях не получится.