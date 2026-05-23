Трамп резко полюбил Иран? Al Jazeera раскрыла истинную причину ближневосточной дипломатии США

22:36 24.05.2026 От ракет до боеприпасов: рискует ли США остаться без основных видов оружия?



Хотя американские чиновники публично заявляют о своей уверенности в запасах оружия, аналитики говорят, что сокращение запасов боеприпасов может влиять на расчеты Вашингтона относительно возобновления войны с Ираном.



Автор: Уруба Джамал

23 мая 2026 г.



В четверг исполняющий обязанности министра военно-морских сил США Хун Цао был задан сенатским комитетом вопрос о продаже Тайваню оружия на сумму 14 миллиардов долларов, которую Конгресс одобрил, но которая должна быть утверждена президентом Дональдом Трампом.



"Сейчас мы делаем паузу, - сказал Цао, - чтобы убедиться, что у нас есть все необходимые боеприпасы для Epic Fury, а их у нас предостаточно".



"Эпическая ярость" - так называлась военная операция США, начатая администрацией Трампа 28 февраля против Ирана. Госсекретарь Трампа Марко Рубио впоследствии заявил, что "Эпическая ярость" завершена, поэтому комментарии Цао о необходимости боеприпасов для операции, по-видимому, противоречат словам главного дипломата США.



Однако комментарии министра военно-морских сил о необходимости боеприпасов для войны с Ираном также выявили еще одно противоречие между заявлениями администрации и фактами.



Хотя Цао категорически утверждал, что приостановка поставок на Тайвань не связана с критической нехваткой оружия – вторя заявлениям других чиновников администрации Трампа – появляется все больше свидетельств того, что США расходуют свои боеприпасы и ракеты в войне с Ираном гораздо быстрее, чем их можно пополнить.



Это напряжение отразилось и в собственных комментариях Цао. "Мы просто убеждаемся, что у нас есть все необходимое, а затем зарубежные военные продажи продолжатся, когда администрация сочтет это необходимым", - сказал он сенаторам.



В четверг газета Washington Post сообщила, что США использовали для защиты Израиля больше своих современных средств противоракетной обороны, чем даже сам Израиль, за 40 дней войны с Ираном до вступления в силу соглашения о прекращении огня 8 апреля.



В докладе говорится, что США запустили более 200 перехватчиков системы противоракетной обороны THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), что составляет примерно половину всего их арсенала, и более 100 перехватчиков Standard Missile-3 и Standard Missile-6. В отличие от них, Израиль выпустил менее 100 перехватчиков Arrow и около 90 перехватчиков David's Sling.



Хотя американские чиновники публично заявляют о своей уверенности в запасах боеприпасов, аналитики говорят, что сокращение их количества может быть одним из факторов, влияющих на расчеты Вашингтона при возобновлении войны против Тегерана.



Риск кроется в будущих войнах.



После публикации в The Washington Post Пентагон и Израиль выступили в защиту своей совместной стратегии развертывания истребителей, при этом оборонное ведомство США преуменьшило опасения по поводу сокращения вооружений.



Перехватчики баллистических ракет - это "лишь один из инструментов" в американской системе противовоздушной обороны, и Израиль, и США "в равной степени" разделили бремя операции "Эпическая ярость", заявил главный представитель Пентагона Шон Парнелл американскому изданию.



Уже в первую неделю войны Трамп отмахнулся от опасений по поводу истощения запасов некоторых критически важных ракет в США.



Однако в конце апреля, когда прекращение огня сократило ежедневное использование ракет и перехватчиков, Центр стратегических и международных исследований (CSIS), вашингтонский аналитический центр, предупредил, что американские войска интенсивно использовали семь критически важных видов боеприпасов, причем на четыре из них было израсходовано более половины довоенного запаса. В их число вошли перехватчики THAAD, ракеты Patriot, а также корабельные зенитные ракеты SM-3 и SM-6, используемые для перехвата баллистических ракет.



Согласно отчету CSIS, к 21 апреля США также израсходовали более 1000 из своих примерно 3100 ракет Tomahawk.



"Восстановление до довоенного уровня для семи видов боеприпасов займет от одного до четырех лет, поскольку будут поставлены находящиеся в процессе поставки ракеты", - говорится в отчете.



Безусловно, Феликс Артеага, научный сотрудник по вопросам обороны и безопасности Королевского института Элькано в Мадриде, заявил, что, если сегодня не разразится конфликт с Китаем из-за Тайваня, США в значительной степени готовы – по крайней мере, на данный момент.



"Они подготовились, потому что провели расчеты для планирования - альтернативное планирование, планирование на случай непредвиденных обстоятельств и планирование действий в чрезвычайных ситуациях", - сказал Артеага в интервью Al Jazeera.



Однако Омар Ашур, профессор кафедры безопасности и военных исследований в Дохинском институте аспирантуры в Катаре, заявил, что, хотя война с Ираном и не истощила арсенал США, она уничтожила некоторые из наиболее важных и стратегически ценных слоев этого арсенала.



"Это не тактическое истощение, это просто, если хотите, стратегический дефицит ресурсов, потому что это истощение повлияет на другие театры военных действий", - сказал Ашур в интервью Al Jazeera.



Он добавил, что, хотя расходы на такое оружие, как ракеты "Томагавк", являются серьезными, истощение системы противоракетной обороны представляет собой более острую стратегическую проблему для США.



Хотя Центр разведки и безопасности (CSIS) заявил, что у США достаточно ракет, чтобы продолжать войну с Ираном при "любом правдоподобном сценарии", риск, "который будет сохраняться в течение многих лет, заключается в будущих войнах", говорится в сообщении.



Фактор вооружений в расчетах Вашингтона на войну с Ираном



Хотя Трамп настаивал на том, что отменил военные атаки на Иран в последние несколько недель по просьбе союзников США в Персидском заливе, Ашур заявил, что сокращение запасов боеприпасов действительно является частью его расчетов при принятии этого решения.



"Запасы теперь являются частью расчетов по эскалации", - сказал Ашур.



"США могут возобновить удары, но каждая новая волна имеет свою цену… Вопрос уже не в том, „Можем ли мы нанести удар?", а в том, „Какие стратегические ресурсы мы расходуем на удар и как это повлияет на другие театры военных действий?""



Газета Washington Post также сообщила, что постоянное давление Израиля с целью возобновления войны "раздражает некоторых американских чиновников, особенно учитывая нагрузку, которую возобновление боевых действий создаст для запасов боеприпасов Пентагона".



В апреле Центр разведки и безопасности США (CSIS) опубликовал доклад, в котором говорится, что иранские ракеты и беспилотники во время войны уничтожили американскую военную технику на сумму от 2,3 до 2,8 миллиардов долларов, что стало дополнительным фактором сокращения поставок иранского оружия.



И несмотря на заявления Трампа о том, что ракетный арсенал Ирана "в основном уничтожен", оценки американской разведки указывают на то, что Тегеран по-прежнему сохраняет около 70 процентов своего довоенного запаса.



Таким образом, хотя война с Ираном и не доказала слабость США, она доказала устойчивость Ирана, сказал Ашур.



"[Иран] способен к многодоменному сопротивлению и способен выдержать 21 000 ударов и… продолжительное обезглавливание, не рухнув. Немногие государства, немногие режимы могут этим похвастаться".



В США нет "неограниченной глубины магазина".



Согласно апрельскому докладу CSIS о вооружениях США, создание запасов оружия для будущих войн займет годы. Даже восстановление до довоенного уровня семи критически важных видов боеприпасов, упомянутых в докладе, "займет от одного до четырех лет, поскольку поставки ракет, находящихся в процессе разработки, будут продолжаться".



Длительные сроки выполнения заказов, узкие места в цепочке поставок, нехватка рабочей силы и доступность материалов являются проблемами, влияющими на быстрое производство, написал Альберт Видаль Рибе, аналитик Международного института стратегических исследований.



Это создает проблемы не только для США, но и для их союзников в Персидском заливе, многие из которых полагались на системы обороны американского производства и поставок для отражения ответных атак Ирана, заявил Артеага.



Хотя доверие к этим системам остается высоким, поскольку они в значительной степени доказали свою эффективность, государства Персидского залива также понимают, что сокращение запасов боеприпасов в США может сделать их более уязвимыми в случае возобновления войны, добавил он.



По словам Рибе, вторая администрация Трампа пыталась расширить производство, но темпы роста оказались ниже ожидаемых из-за проблем с цепочками поставок, связанных с пандемией COVID-19, а также из-за высокой инфляции и высоких цен на энергоносители, которые сдерживали дополнительные инвестиции.



Артеага прямо заявил: "Американские заводы наращивают производственные линии… но не поставляют продукцию в тех же количествах, в которых она [американские войска] потребляется".



Трамп неоднократно выражал недовольство темпами производства боеприпасов американскими производителями оружия.



Между тем, нехватка американских самолетов-перехватчиков встревожила союзников США в Азии, особенно Японию и Южную Корею, которые полагаются на Вашингтон как на "сдерживающий фактор потенциальных угроз со стороны Северной Кореи и Китая", сообщила газета Post.



"Иранская война - это именно тот тип непредвиденных обстоятельств, который должен беспокоить любого стратегического планировщика в Индо-Тихоокеанском регионе. Почему? Потому что эта региональная кампания потребляет те же самые средства высокоточных ударов и противоракетной обороны, которые необходимы для борьбы с Китаем", - сказал Ашур.



Сокращение запасов также повлияет на поставки США в Украину систем противоракетной обороны Patriot, THAAD и высокоточных ракет PrSM, сообщила Канадская служба разведки и безопасности (CSIS).



Таким образом, война в Иране выявила структурный дисбаланс в США, заявил Ашур.



"Американские военные способны создавать высокоинтенсивные пожары быстрее, чем оборонно-промышленная база способна их восстанавливать".



Речь идет не только о деньгах, но и о производственных линиях, двигателях, квалифицированной рабочей силе, редкоземельных материалах - обо всех этих проблемах нельзя решить, "просто забрасывая их деньгами", добавил он.



"США по-прежнему обладают глобальным влиянием, но их ассортимент магазинов не является неограниченным". Источник - Al Jazeera

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1779651360





