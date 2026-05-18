00:05 25.05.2026 ВС РФ ведут бои в Константиновке и срывают оборонительный замысел ВСУ в Запорожской области – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю



Марат Быков, Михаил Пшеничников



СВО



На уходящей неделе русские штурмовики вели ожесточенные бои в Константиновке, продвигаясь вглубь многоэтажной застройки при максимально упорном сопротивлении противника. На Запорожском направлении 5-я гвардейская армия вскрыла оборонительный периметр неприятеля по реке Гайчур, а ВСУ попытались одновременно решить две большие задачи – и не выполнили ни одной. Тем временем на севере Харьковской области ВС РФ начали обход украинского укрепрайона у Белого Колодезя.







Харьковское направление



Части 44-го армейского корпуса ГрВ "Север" развили наступление на восток от Верхней Писаревки и опрокинули оборону противника в Шестеровке. Подразделения ВСУ оставили населенный пункт и откатились в Лосевку – ВС РФ уже готовятся к штурму этого села. Вышеперечисленными действиями "северяне" обозначили начало обхода полосы полевых укреплений, возведенных неприятелем от Лосевки и соединяющихся с сельским укрепрайоном с центром в Белом Колодезе.



Наша армия также полностью заняла Волоховку, Караичное и хутор Чайковка, находящийся в 10 км от Белого Колодезя. Если силы 44-го АК преодолеют Лосевку, то у них появится возможность развивать движение как на восток, так и на юг, где сеть украинских полевых позиций менее плотная. Можно ожидать, что командование ВС РФ не пойдет в Белый Колодезь напрямую, а продолжит движение от Верхней Писаревки далее на юг.



Преимущество этого варианта состоит в том, что противник не сможет далеко уводить свои силы, прикрывающие Белый Колодезь, что потенциально облегчит русским бойцам дело – ошибка будет стоить ВСУ очень дорого.



Запорожское направление



Части 5-й гвардейской общевойсковой армии овладели селом Верхняя Терса и его окрестностями, фактически ликвидировав центральный сектор оборонительной линии неприятеля по реке Гайчур. В руках ВСУ осталась лишь часть Воздвижевки, куда уже ворвались передовые силы 5-й гвардейской ОА. Теперь в распоряжении противника – только резервная линия обороны по реке Верхняя Терса, протекающей в 10 км западнее.



Непосредственно за ней пролегает трасса Т-04-08, по которой командование незалежной снабжает свои войска в Ореховском укрепрайоне. С приближением фронта к этому шоссе оно рискует превратиться в "дорогу смерти". Примечательно, что вся система укреплений ВСУ строилась в расчете на удар с юга на север, тогда как ВС РФ наступают с востока на запад, что делает значительную часть фортификаций либо бесполезными, либо лишь частично выполняющими возложенные на них задачи.



Южнее соединениям 35-й гвардейской ОА удалось занять село Чудесное и приступить к охвату Гуляйпольского – после его занятия наши подразделения смогут выйти к оборонительному узлу у села Омельник, создав критическую угрозу непосредственно Орехову. У противника нет ресурсов для стабилизации обстановки к западу от Гуляйполя, а вариант снабжения укрепрайона по "восточной дуге" в виде сельских трасс, включая шоссе Т-04-08, в скором времени станет невозможным.



Запорожское направление (Степногорск)



В районе Степногорска ВСУ, усиленные спецназом ГУР и подкреплениями из района пгт Покровское, добились локального численного превосходства и завязали бои непосредственно за основную часть Степногорска и южную часть соседнего Приморского. Однако главную задачу – полностью выбить 7-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию из города и выйти на рубеж Каменское – Лобковое – Степовое – Щербаки – противник выполнить не смог.



За ограниченный результат была заплачена неадекватно большая цена, что касается и спецподразделений ГУР. Неприятель продолжает кидать в "топку" все новые силы. Предположительно, причина такого упорства кроется в том, что первичный план ВСУ состоял не только в выходе на ранее указанный рубеж, но и в немедленной переброске соединений на западный берег Гайчура для спасения Верхней Терсы и Воздвижевки.



Однако "дожать" ситуацию в Степногорске не вышло, а 5-я гвардейская армия ВС РФ тем временем вошла во внутренний контур системы полевых укреплений за Верхней Терсой – прежде оборудованные ВСУ позиции отчасти стали бесполезными. Можно констатировать, что противник, сделав ставку на быстрое решение сразу двух больших задач, не выполнил ни одной, но заплатил за попытку чрезвычайно дорого. При этом нельзя с уверенностью говорить о том, что нашим десантникам удастся в ближайшее время вернуть утраченные позиции в Степногорске – ВСУ продолжают "заваливать" пехотой сектор боев.



Константиновское направление



Подразделения 8-й гвардейской общевойсковой армии продолжают развитие наступления вглубь Константиновки – от улицы Громова по кварталам многоэтажной застройки. ВКС РФ методично уничтожают узлы обороны ВСУ в многоэтажках, однако сопротивление неприятеля максимально упорное: он с трудом, с потерями, но умудряется заводить свежие мотопехотные подразделения для локальных контратак. Основной ареной встречных боев пехоты стали 1-й и 2-й микрорайоны с прилегающим частным сектором.



ВСУ активно применяют дроны для недопущения ВС РФ в микрорайон Центральный – его взятие позволило бы русским штурмовикам соединиться с силами, действующими в промышленном районе, отрезав южную часть города. Подразделения ВС РФ в промзоне пока не продвигаются навстречу – все ресурсы брошены на парирование контратак ВСУ со стороны химического комбината, а сама зона контроля представляет собой узкий оперативный выступ, сохранение присутствия на котором является строгим приоритетом.



В совокупности складывается картина, которая указывает на то, что украинский гарнизон в скором времени может выйти на излет своих оборонительных возможностей. То есть лавинообразный процесс, который будет вызван успешным прорывом ВС РФ хотя бы на одном участке, может привести к тому, что дальнейшее сопротивление ВСУ станет для них бессмысленным.



Константиновское направление (Часов Яр)



Подразделениям 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии удалось сорвать попытку противника создать кризис прорывом в Часов Яр. Штурмовые группы 100-й ОМБр и 5-й ОШБр накапливались в треугольнике сел Николаевка – Червоное – Подольское, рассчитывая ворваться в город и вынудить ВС РФ переключить внимание с Константиновки. Однако план пошел прахом. В свою очередь, наши штурмовики вошли в Новодмитровку и атакуют со стороны западных подступов к Часову Яру, критически сузив "коридор" связи украинских подразделений с основными силами.



Фактически неприятель, оказавшийся на площади между Константиновкой и Часовым Яром, блокирован и не может двинуться ни назад, ни вперед – любая активность пехоты ВСУ автоматически "примагничивает" дроны и артиллерию ВС РФ. Украинская пехота вынуждена безвылазно сидеть на месте, выполняя роль сковывающей силы. Кроме того, на северном фасе 98-я гвардейская ВДД потеснила противника и загнала его пехоту в подвалы Молочарки – установление полного контроля над поселком остается вопросом ближайшего времени. Источник - Readovka

