00:05  ВС РФ ведут бои в Константиновке и срывают оборонительный замысел ВСУ в Запорожской области – сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 24.05.2026
22:36  Трамп резко полюбил Иран? Al Jazeera раскрыла истинную причину ближневосточной дипломатии США
18:59  Евразийский союз делает все более уверенные шаги на глобальном уровне, - Рустам Масалиев
14:44  Пришло время "Соглашению Адама"? Как "Соглашения Исаака" подрывают "Соглашения Авраама", - Дмитрий Минин
04:51  Известия: Иран топит облигации крупнейших держав
03:06  В Бишкеке запустили электронное табло "До VI Всемирных игр кочевников осталось 100 дней"
02:07  В аэропорту Ташкента пресекли незаконный вывоз золотых монет императора Всероссийского Николая II
Суббота, 23.05.2026
18:56  Вклад Авиценны в мировую цивилизацию, - И.Якубовский
12:22  Показали всем, как надо целиться: снайперам Минобороны Узбекистана нет равных в Турции
03:43  Слабоумие и отвага. Во что Армении обойдутся "европонты" Пашиняна
01:53  Проблема лабораторий американского биооружия на Украине глобальна, - Сергей Андреев
00:05  ВС РФ обходят укрепления ВСУ у Белого Колодезя – итоговая сводка Readovka за 22 мая
Пятница, 22.05.2026
23:40  Небензя: удар по колледжу в ЛНР подтвердил террористическую сущность Киева
13:02  Пекин и Бишкек обеспечат защиту железной дороги Китай – Киргизия – Узбекистан
05:33  Взгляд: Москва решила вразумить Пашиняна... для начала цветами
03:06  "Пусти козла в огород": как Казахстан добровольно отдал судебный суверенитет Британии и что из этого вышло
02:43  Страны ЦА начали подозревать, что они на пути не к новой "Золотой Орде", а к старой доброй Средней Азии, - Дмитрий Евстафьев
00:05  ВС РФ сорвали замысел оборонительной операции ВСУ на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 21 мая
Четверг, 21.05.2026
20:46  Конная дипломатия. Ашхабад расширяет связи с Британией, - Виктория Панфилова
12:36  Президент Узбекистана готовит новые памятники: в Андижане появится величественный монумент Бабуру
11:26  Госсекретарь Киргизии Арслан Койчиев выступил на симпозиуме "Золотая Орда как модель степной цивилизации"
03:00  НГ: Железная дорога Китай–Киргизия–Узбекистан становится конкурентом маршрутам через Казахстан
02:30  Ва-банк 2, или Ответный удар: ЦБ России требует немедленно взыскать 200 млрд евро с Euroclear
01:53  Церемонии без гегемонии. В чем участвовали в Пекине Владимир Путин и Си Цзиньпин, - Андрей Колесников
00:05  В Константиновке идут ожесточенные пехотные бои за контроль над городом – итоговая сводка Readovka за 20 мая
Среда, 20.05.2026
20:27  Многополярность по-американски: Трамп послал казашку Асель Робертс в Словению
19:49  Грузия бросила вызов мировому центру иноагентов, - Игорь Селезнев
17:51  СВР России уполномочена заявить: Украина готовит удары по России с территории Латвии
13:43  Цифровой неофеодализм: почему мы меняем прогресс на удобство? - Александр Сафонов
10:46  Владимир Путин и Си Цзиньпин подвели итоги переговоров в Пекине
10:37  НГ: В Киргизии закрыли 50 неблагонадежных компаний
06:38  22 мая 2026 года в Ашхабаде состоится заседание Совета глав правительств СНГ
05:33  Узбекистанскому АО "HAYOT BANK" присвоены кредитные S&P Ratings
04:37  Президент Казахстана о позитивном переосмыслении истории Золотой Орды. Выступление на симпозиуме в Астане
02:26  Кыргызы и другие кочевники Москву называли Баш Капы (Главный замок, Мас Кафа), - Табылды Акеров
01:09  Суров закон, но афганский еще суровее
00:05  ВС РФ прорвали оборону ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 19 мая
Вторник, 19.05.2026
22:31  Из Москвы в Душанбе доставили капсулы с землей с могил первых лидеров ТаджССР
22:00  Как и за что был казнен бывший премьер Пакистана Зульфикар Али Бхутто, - П.В.Густерин
19:34  Тегеранская фондовая биржа открылась после 80-дневного перерыва
17:21  В Астане проходит симпозиум "Золотая Орда как модель степной цивилизации"
13:54  Тесное российско-китайское сотрудничество играет важную, стабилизирующую роль на мировой арене - В. Путин
13:51  Взгляд: Россия и Китай готовят энергетический прорыв
12:33  "Степной партнер-2026". Китай и Монголия проведут совместные военные учения
06:56  Саида Мирзиеева в Лондоне: большая охота за британскими инвестициями
05:42  Нет мяса, нет мэра: жесткие кадровые перестановки в Монголии
04:29  ПМЖ в Узбекистане: статистика прибывших и выбывших за пять лет
03:48  Три измерения казахстанской экологии: глобальное, региональное и национальное, - Николай Кузьмин
02:12  Уроки Синьцзяна: что Таджикистану стоит взять из китайской модели искоренения радикалов
01:04  Кыргызстанцы активно участвуют в строительстве ж/д Китай - Узбекистан
00:05  ВС РФ блокировали подразделения ВСУ к северо-востоку от Константиновки – итоговая сводка Readovka за 18 мая
Понедельник, 18.05.2026
23:04  Запад хочет превратить Центральную Азию в плацдарм против РФ и КНР, - Тимофей Бордачев
22:09  Неизвестная древняя цивилизация на дне Иссык-Куля, - Татьяна Синицына
15:52  Инопланетяне уже здесь: реальные и не очень, - Платон Беседин
14:47  Тот самый Олень: Армянский разворот
13:26  В суде Киргизии начались в закрытом режиме слушания по делу Камчыбека Ташиева
12:50  На заседание ТРАСЕКА в Астану прибыли представители не всех стран – участниц проекта, - Виктория Панфилова
03:38  Кыргызстан против Филиппин: кому достанется единственное вакантное кресло Азии в СБ ООН
02:50  Суд против "Халал Даму": как в Казахстане приостановили главный знак халяль
01:47  Президент Узбекистана выдвинул ряд инициатив на саммите ОТГ по искусственному интеллекту
00:05  ВС РФ ликвидируют накопившиеся силы ВСУ и продолжают освобождать Константиновку – итоговая сводка Readovka за неделю
00:05 25.05.2026

ВС РФ ведут бои в Константиновке и срывают оборонительный замысел ВСУ в Запорожской области – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю

Марат Быков, Михаил Пшеничников

СВО

На уходящей неделе русские штурмовики вели ожесточенные бои в Константиновке, продвигаясь вглубь многоэтажной застройки при максимально упорном сопротивлении противника. На Запорожском направлении 5-я гвардейская армия вскрыла оборонительный периметр неприятеля по реке Гайчур, а ВСУ попытались одновременно решить две большие задачи – и не выполнили ни одной. Тем временем на севере Харьковской области ВС РФ начали обход украинского укрепрайона у Белого Колодезя.



Харьковское направление

Части 44-го армейского корпуса ГрВ "Север" развили наступление на восток от Верхней Писаревки и опрокинули оборону противника в Шестеровке. Подразделения ВСУ оставили населенный пункт и откатились в Лосевку – ВС РФ уже готовятся к штурму этого села. Вышеперечисленными действиями "северяне" обозначили начало обхода полосы полевых укреплений, возведенных неприятелем от Лосевки и соединяющихся с сельским укрепрайоном с центром в Белом Колодезе.

Наша армия также полностью заняла Волоховку, Караичное и хутор Чайковка, находящийся в 10 км от Белого Колодезя. Если силы 44-го АК преодолеют Лосевку, то у них появится возможность развивать движение как на восток, так и на юг, где сеть украинских полевых позиций менее плотная. Можно ожидать, что командование ВС РФ не пойдет в Белый Колодезь напрямую, а продолжит движение от Верхней Писаревки далее на юг.

Преимущество этого варианта состоит в том, что противник не сможет далеко уводить свои силы, прикрывающие Белый Колодезь, что потенциально облегчит русским бойцам дело – ошибка будет стоить ВСУ очень дорого.

Запорожское направление

Части 5-й гвардейской общевойсковой армии овладели селом Верхняя Терса и его окрестностями, фактически ликвидировав центральный сектор оборонительной линии неприятеля по реке Гайчур. В руках ВСУ осталась лишь часть Воздвижевки, куда уже ворвались передовые силы 5-й гвардейской ОА. Теперь в распоряжении противника – только резервная линия обороны по реке Верхняя Терса, протекающей в 10 км западнее.

Непосредственно за ней пролегает трасса Т-04-08, по которой командование незалежной снабжает свои войска в Ореховском укрепрайоне. С приближением фронта к этому шоссе оно рискует превратиться в "дорогу смерти". Примечательно, что вся система укреплений ВСУ строилась в расчете на удар с юга на север, тогда как ВС РФ наступают с востока на запад, что делает значительную часть фортификаций либо бесполезными, либо лишь частично выполняющими возложенные на них задачи.

Южнее соединениям 35-й гвардейской ОА удалось занять село Чудесное и приступить к охвату Гуляйпольского – после его занятия наши подразделения смогут выйти к оборонительному узлу у села Омельник, создав критическую угрозу непосредственно Орехову. У противника нет ресурсов для стабилизации обстановки к западу от Гуляйполя, а вариант снабжения укрепрайона по "восточной дуге" в виде сельских трасс, включая шоссе Т-04-08, в скором времени станет невозможным.

Запорожское направление (Степногорск)

В районе Степногорска ВСУ, усиленные спецназом ГУР и подкреплениями из района пгт Покровское, добились локального численного превосходства и завязали бои непосредственно за основную часть Степногорска и южную часть соседнего Приморского. Однако главную задачу – полностью выбить 7-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию из города и выйти на рубеж Каменское – Лобковое – Степовое – Щербаки – противник выполнить не смог.

За ограниченный результат была заплачена неадекватно большая цена, что касается и спецподразделений ГУР. Неприятель продолжает кидать в "топку" все новые силы. Предположительно, причина такого упорства кроется в том, что первичный план ВСУ состоял не только в выходе на ранее указанный рубеж, но и в немедленной переброске соединений на западный берег Гайчура для спасения Верхней Терсы и Воздвижевки.

Однако "дожать" ситуацию в Степногорске не вышло, а 5-я гвардейская армия ВС РФ тем временем вошла во внутренний контур системы полевых укреплений за Верхней Терсой – прежде оборудованные ВСУ позиции отчасти стали бесполезными. Можно констатировать, что противник, сделав ставку на быстрое решение сразу двух больших задач, не выполнил ни одной, но заплатил за попытку чрезвычайно дорого. При этом нельзя с уверенностью говорить о том, что нашим десантникам удастся в ближайшее время вернуть утраченные позиции в Степногорске – ВСУ продолжают "заваливать" пехотой сектор боев.

Константиновское направление

Подразделения 8-й гвардейской общевойсковой армии продолжают развитие наступления вглубь Константиновки – от улицы Громова по кварталам многоэтажной застройки. ВКС РФ методично уничтожают узлы обороны ВСУ в многоэтажках, однако сопротивление неприятеля максимально упорное: он с трудом, с потерями, но умудряется заводить свежие мотопехотные подразделения для локальных контратак. Основной ареной встречных боев пехоты стали 1-й и 2-й микрорайоны с прилегающим частным сектором.

ВСУ активно применяют дроны для недопущения ВС РФ в микрорайон Центральный – его взятие позволило бы русским штурмовикам соединиться с силами, действующими в промышленном районе, отрезав южную часть города. Подразделения ВС РФ в промзоне пока не продвигаются навстречу – все ресурсы брошены на парирование контратак ВСУ со стороны химического комбината, а сама зона контроля представляет собой узкий оперативный выступ, сохранение присутствия на котором является строгим приоритетом.

В совокупности складывается картина, которая указывает на то, что украинский гарнизон в скором времени может выйти на излет своих оборонительных возможностей. То есть лавинообразный процесс, который будет вызван успешным прорывом ВС РФ хотя бы на одном участке, может привести к тому, что дальнейшее сопротивление ВСУ станет для них бессмысленным.

Константиновское направление (Часов Яр)

Подразделениям 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии удалось сорвать попытку противника создать кризис прорывом в Часов Яр. Штурмовые группы 100-й ОМБр и 5-й ОШБр накапливались в треугольнике сел Николаевка – Червоное – Подольское, рассчитывая ворваться в город и вынудить ВС РФ переключить внимание с Константиновки. Однако план пошел прахом. В свою очередь, наши штурмовики вошли в Новодмитровку и атакуют со стороны западных подступов к Часову Яру, критически сузив "коридор" связи украинских подразделений с основными силами.

Фактически неприятель, оказавшийся на площади между Константиновкой и Часовым Яром, блокирован и не может двинуться ни назад, ни вперед – любая активность пехоты ВСУ автоматически "примагничивает" дроны и артиллерию ВС РФ. Украинская пехота вынуждена безвылазно сидеть на месте, выполняя роль сковывающей силы. Кроме того, на северном фасе 98-я гвардейская ВДД потеснила противника и загнала его пехоту в подвалы Молочарки – установление полного контроля над поселком остается вопросом ближайшего времени.

Источник - Readovka
