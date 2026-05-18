Блокчейн в системе образования Казахстана: сертификаты и дипломы

12:12 25.05.2026

Значительная часть населения Казахстана уже слышала о блокчейне, но думает, что его используют только в мире криптовалют. Владельцы цифровых активов внимательно следят за таким показателем, как цена биткоина в долларах, но не понимают всей ценности распределенного реестра. Между тем, его активно внедряют во все сферы жизни: от государственных закупок до сельского хозяйства.



Одной из первых преимущества блокчейна ощутила система образования. Причем Казахстан является лидером в вопросах внедрения децентрализованных технологий в Центральной Азии.



Главные направления использования блокчейна в системе образования



Казахстан активно внедряет технологию распределенного реестра для повышения прозрачности и безопасности. РК стала первой страной в мире со столь масштабной программой изучения блокчейн-инжиниринга. Программа из шести дисциплин внедрена уже в 22 университетах страны. Более 350 преподавателей из разных вузов Казахстана прошли такое обучение. Планируется подготовить в этом направлении 40000 студентов.



Далеко не последнюю роль в подготовке специалистов играет платформа Binance. Она предлагает обучающие вебинары, выдает сертификаты, которые также могут интегрироваться в блокчейн-систему. Также похожие образовательные курсы предлагает Astana Hub в партнерстве с Министерством науки и высшего образования РК.



Один из университетов страны (Нархоз) не так давно внедрил NFT-дипломы. Это невзаимозаменяемые токены в которых данные выпускников хранятся в децентрализованном реестре. Документы о высшем образовании надежно защищены, но потенциальные работодатели всегда могут ознакомиться с такими дипломами, оценить квалификацию выпускника при поиске новых сотрудников.



Блокчейн-технологии имеют неизменную природу. Поэтому использование этой децентрализованной технологии делает подделку дипломов или других документов невозможной. Существуют специальные сервисы или приложения, где можно проверить их подлинность за считанные секунды.



Почему система образования использует блокчейн-технологии?



Многие отрасли Казахстана активно внедряют децентрализованные технологии, которые пришли из мира криптовалют. Первой после сферы финансов, на блокчейн обратила внимание система образования РК. Это связано с многочисленными преимуществами распределенного реестра. Среди наиболее явных из них:



- высокая надежность хранения информации (данные хранятся децентрализовано, что гарантирует их сохранность и неизменность);



- прозрачность (получение сертификатов или дипломов становится открытым);



- высокая эффективность (с помощью блокчейна можно быстро получить необходимые данные о квалификации выпускника).



Это лишь незначительная часть преимуществ, которые несут блокчейн-технологии в системе образования. Внедрение возможностей децентрализованных реестров продолжается. Со временем оно будет охватывать не только высшие учебные заведения, но и другие образовательные учреждения. Например, некоторые из преимуществ будут полезными и в средней школе.