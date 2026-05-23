О Международной премии Абуали ибн Сино (Авиценны) в области медицины. Комментарий к Указу Президента Таджикистан

12:21 25.05.2026
Комментарий к Указу Президента Республики Таджикистан о Международной премии Абуали ибн Сино (Авиценны) в области медицины
23.05.2026
город Душанбе
Международная премия имени Абуали ибн Сино (Авиценны) в области медицины учреждена на основании Указа Президента Республики Таджикистан с целью признания вклада великого сына таджикского народа Абуали ибн Сино в сферу здравоохранения и развитие медицинской науки на мировой арене.
Очередная инициатива Президента Республики Таджикистан, Лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона по учреждению Международной премии имени Абуали ибн Сино в области медицины является неординарным шагом на международном уровне и важной вехой в изучении научного наследия этого выдающегося сына таджикского народа в мировом масштабе. Данная инициатива внесет значительный вклад в развитие медицинской науки и международной системы здравоохранения.
Следует особо отметить, что в научном наследии Абуали ибн Сино ключевое место занимали вопросы здоровья и санитарии, а темы, связанные со здоровьем человека, окружающей средой и профилактикой инфекционных заболеваний, нашли широкое отражение в его научных трудах. Благодаря своему бессмертному наследию ибн Сино и сегодня остается духовным и интеллектуальным спутником человечества.
Научные исследования, теории и практические рекомендации Абуали ибн Сино до настоящего времени не только сохраняют свою научную и практическую значимость, но и способствуют укреплению здоровья мирового сообщества, особенно в сфере профилактики инфекционных заболеваний, которые в последние годы вызывают серьезную озабоченность человечества. Более того, многие его идеи получили подтверждение с использованием современных научных методов.
В настоящее время в нашей стране его именем названы Государственный медицинский университет, а также один из районов столицы – города Душанбе.
Вместе с тем, ежегодно 18 августа – в день рождения Абуали ибн Сино – согласно Закону Республики Таджикистан "О праздничных днях" в стране отмечается профессиональный праздник работников сферы здравоохранения.
Учреждение Международной премии имени Абуали ибн Сино в области медицины, как очередной инициативы Лидера нации, является важным шагом в деле популяризации таджикской медицинской науки и увековечения памяти выдающихся сынов таджикского народа. Это еще раз подтверждает, что Шайх-ар-раис ("Учитель мудрецов") Абуали ибн Сино, как величайший таджикский философ, ученый, врач и поэт, внес выдающийся вклад в развитие мировой цивилизации, а его имя стало бесценным и бессмертным для всего человечества.
Учреждение данной премии Указом Президента Республики Таджикистан является признанием выдающихся достижений в области медицины на международном уровне. Указ также охватывает вопросы учреждения премии, разработки и утверждения соответствующих положений, а также формирования ее Фонда.
Указанная инициатива направлена на поощрение ученых в области медицины не только внутри страны, но и на международном уровне. Она вновь свидетельствует о древних традициях таджикской медицинской науки и вносит значительный вклад в решение существующих проблем в сфере междунароного здравоохранения и санитарии.
Данной премии будут удостаиваться лица, внесшие выдающийся вклад в развитие международного здравоохранения и мировой медицинской науки.
С уверенностью можно сказать, что очередная инициатива Президента Республики Таджикистан, Лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона, сыграет важную роль в решении глобальных вопросов сферы здравоохранения и, как и другие его инициативы мирового уровня, найдет поддержку международного сообщества.