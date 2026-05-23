ЦентрАзия
  Новости и события
Понедельник, 25.05.2026
12:21  О Международной премии Абуали ибн Сино (Авиценны) в области медицины. Комментарий к Указу Президента Таджикистан
12:12  Блокчейн в системе образования Казахстана: сертификаты и дипломы
00:05  ВС РФ ведут бои в Константиновке и срывают оборонительный замысел ВСУ в Запорожской области – сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 24.05.2026
22:36  Трамп резко полюбил Иран? Al Jazeera раскрыла истинную причину ближневосточной дипломатии США
18:59  Евразийский союз делает все более уверенные шаги на глобальном уровне, - Рустам Масалиев
14:44  Пришло время "Соглашению Адама"? Как "Соглашения Исаака" подрывают "Соглашения Авраама", - Дмитрий Минин
04:51  Известия: Иран топит облигации крупнейших держав
03:06  В Бишкеке запустили электронное табло "До VI Всемирных игр кочевников осталось 100 дней"
02:07  В аэропорту Ташкента пресекли незаконный вывоз золотых монет императора Всероссийского Николая II
Суббота, 23.05.2026
18:56  Вклад Авиценны в мировую цивилизацию, - И.Якубовский
12:22  Показали всем, как надо целиться: снайперам Минобороны Узбекистана нет равных в Турции
03:43  Слабоумие и отвага. Во что Армении обойдутся "европонты" Пашиняна
01:53  Проблема лабораторий американского биооружия на Украине глобальна, - Сергей Андреев
00:05  ВС РФ обходят укрепления ВСУ у Белого Колодезя – итоговая сводка Readovka за 22 мая
Пятница, 22.05.2026
23:40  Небензя: удар по колледжу в ЛНР подтвердил террористическую сущность Киева
13:02  Пекин и Бишкек обеспечат защиту железной дороги Китай – Киргизия – Узбекистан
05:33  Взгляд: Москва решила вразумить Пашиняна... для начала цветами
03:06  "Пусти козла в огород": как Казахстан добровольно отдал судебный суверенитет Британии и что из этого вышло
02:43  Страны ЦА начали подозревать, что они на пути не к новой "Золотой Орде", а к старой доброй Средней Азии, - Дмитрий Евстафьев
00:05  ВС РФ сорвали замысел оборонительной операции ВСУ на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 21 мая
Четверг, 21.05.2026
20:46  Конная дипломатия. Ашхабад расширяет связи с Британией, - Виктория Панфилова
12:36  Президент Узбекистана готовит новые памятники: в Андижане появится величественный монумент Бабуру
11:26  Госсекретарь Киргизии Арслан Койчиев выступил на симпозиуме "Золотая Орда как модель степной цивилизации"
03:00  НГ: Железная дорога Китай–Киргизия–Узбекистан становится конкурентом маршрутам через Казахстан
02:30  Ва-банк 2, или Ответный удар: ЦБ России требует немедленно взыскать 200 млрд евро с Euroclear
01:53  Церемонии без гегемонии. В чем участвовали в Пекине Владимир Путин и Си Цзиньпин, - Андрей Колесников
00:05  В Константиновке идут ожесточенные пехотные бои за контроль над городом – итоговая сводка Readovka за 20 мая
Среда, 20.05.2026
20:27  Многополярность по-американски: Трамп послал казашку Асель Робертс в Словению
19:49  Грузия бросила вызов мировому центру иноагентов, - Игорь Селезнев
17:51  СВР России уполномочена заявить: Украина готовит удары по России с территории Латвии
13:43  Цифровой неофеодализм: почему мы меняем прогресс на удобство? - Александр Сафонов
10:46  Владимир Путин и Си Цзиньпин подвели итоги переговоров в Пекине
10:37  НГ: В Киргизии закрыли 50 неблагонадежных компаний
06:38  22 мая 2026 года в Ашхабаде состоится заседание Совета глав правительств СНГ
05:33  Узбекистанскому АО "HAYOT BANK" присвоены кредитные S&P Ratings
04:37  Президент Казахстана о позитивном переосмыслении истории Золотой Орды. Выступление на симпозиуме в Астане
02:26  Кыргызы и другие кочевники Москву называли Баш Капы (Главный замок, Мас Кафа), - Табылды Акеров
01:09  Суров закон, но афганский еще суровее
00:05  ВС РФ прорвали оборону ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 19 мая
Вторник, 19.05.2026
22:31  Из Москвы в Душанбе доставили капсулы с землей с могил первых лидеров ТаджССР
22:00  Как и за что был казнен бывший премьер Пакистана Зульфикар Али Бхутто, - П.В.Густерин
19:34  Тегеранская фондовая биржа открылась после 80-дневного перерыва
17:21  В Астане проходит симпозиум "Золотая Орда как модель степной цивилизации"
13:54  Тесное российско-китайское сотрудничество играет важную, стабилизирующую роль на мировой арене - В. Путин
13:51  Взгляд: Россия и Китай готовят энергетический прорыв
12:33  "Степной партнер-2026". Китай и Монголия проведут совместные военные учения
06:56  Саида Мирзиеева в Лондоне: большая охота за британскими инвестициями
05:42  Нет мяса, нет мэра: жесткие кадровые перестановки в Монголии
04:29  ПМЖ в Узбекистане: статистика прибывших и выбывших за пять лет
03:48  Три измерения казахстанской экологии: глобальное, региональное и национальное, - Николай Кузьмин
02:12  Уроки Синьцзяна: что Таджикистану стоит взять из китайской модели искоренения радикалов
01:04  Кыргызстанцы активно участвуют в строительстве ж/д Китай - Узбекистан
00:05  ВС РФ блокировали подразделения ВСУ к северо-востоку от Константиновки – итоговая сводка Readovka за 18 мая
Понедельник, 18.05.2026
23:04  Запад хочет превратить Центральную Азию в плацдарм против РФ и КНР, - Тимофей Бордачев
22:09  Неизвестная древняя цивилизация на дне Иссык-Куля, - Татьяна Синицына
15:52  Инопланетяне уже здесь: реальные и не очень, - Платон Беседин
14:47  Тот самый Олень: Армянский разворот
13:26  В суде Киргизии начались в закрытом режиме слушания по делу Камчыбека Ташиева
12:50  На заседание ТРАСЕКА в Астану прибыли представители не всех стран – участниц проекта, - Виктория Панфилова
03:38  Кыргызстан против Филиппин: кому достанется единственное вакантное кресло Азии в СБ ООН
02:50  Суд против "Халал Даму": как в Казахстане приостановили главный знак халяль
О Международной премии Абуали ибн Сино (Авиценны) в области медицины. Комментарий к Указу Президента Таджикистан
12:21 25.05.2026

Комментарий к Указу Президента Республики Таджикистан о Международной премии Абуали ибн Сино (Авиценны) в области медицины

23.05.2026
город Душанбе

Международная премия имени Абуали ибн Сино (Авиценны) в области медицины учреждена на основании Указа Президента Республики Таджикистан с целью признания вклада великого сына таджикского народа Абуали ибн Сино в сферу здравоохранения и развитие медицинской науки на мировой арене.



Очередная инициатива Президента Республики Таджикистан, Лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона по учреждению Международной премии имени Абуали ибн Сино в области медицины является неординарным шагом на международном уровне и важной вехой в изучении научного наследия этого выдающегося сына таджикского народа в мировом масштабе. Данная инициатива внесет значительный вклад в развитие медицинской науки и международной системы здравоохранения.

Следует особо отметить, что в научном наследии Абуали ибн Сино ключевое место занимали вопросы здоровья и санитарии, а темы, связанные со здоровьем человека, окружающей средой и профилактикой инфекционных заболеваний, нашли широкое отражение в его научных трудах. Благодаря своему бессмертному наследию ибн Сино и сегодня остается духовным и интеллектуальным спутником человечества.

Научные исследования, теории и практические рекомендации Абуали ибн Сино до настоящего времени не только сохраняют свою научную и практическую значимость, но и способствуют укреплению здоровья мирового сообщества, особенно в сфере профилактики инфекционных заболеваний, которые в последние годы вызывают серьезную озабоченность человечества. Более того, многие его идеи получили подтверждение с использованием современных научных методов.

В настоящее время в нашей стране его именем названы Государственный медицинский университет, а также один из районов столицы – города Душанбе.

Вместе с тем, ежегодно 18 августа – в день рождения Абуали ибн Сино – согласно Закону Республики Таджикистан "О праздничных днях" в стране отмечается профессиональный праздник работников сферы здравоохранения.

Учреждение Международной премии имени Абуали ибн Сино в области медицины, как очередной инициативы Лидера нации, является важным шагом в деле популяризации таджикской медицинской науки и увековечения памяти выдающихся сынов таджикского народа. Это еще раз подтверждает, что Шайх-ар-раис ("Учитель мудрецов") Абуали ибн Сино, как величайший таджикский философ, ученый, врач и поэт, внес выдающийся вклад в развитие мировой цивилизации, а его имя стало бесценным и бессмертным для всего человечества.

Учреждение данной премии Указом Президента Республики Таджикистан является признанием выдающихся достижений в области медицины на международном уровне. Указ также охватывает вопросы учреждения премии, разработки и утверждения соответствующих положений, а также формирования ее Фонда.

Указанная инициатива направлена на поощрение ученых в области медицины не только внутри страны, но и на международном уровне. Она вновь свидетельствует о древних традициях таджикской медицинской науки и вносит значительный вклад в решение существующих проблем в сфере междунароного здравоохранения и санитарии.

Данной премии будут удостаиваться лица, внесшие выдающийся вклад в развитие международного здравоохранения и мировой медицинской науки.

С уверенностью можно сказать, что очередная инициатива Президента Республики Таджикистан, Лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона, сыграет важную роль в решении глобальных вопросов сферы здравоохранения и, как и другие его инициативы мирового уровня, найдет поддержку международного сообщества.

Источник - President.tj
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1779700860


