S&P подтверждает рейтинг Узбекистана благодаря высоким резервам и ценам на золото

13:03 25.05.2026

S&P подтверждает рейтинг Узбекистана на уровне BB/B благодаря высоким резервам и ценам на золото.



Investing.com - 22 мая 2026 года S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Узбекистана в иностранной и местной валюте на уровне BB/B. Прогноз стабильный. Оценка возможности перевода и конвертируемости остается на уровне BB+.



Международные резервы центрального банка с 2023 года увеличились более чем вдвое, достигнув 71 миллиарда долларов к началу мая 2026 года, что составляет 41% ВВП, благодаря благоприятным ценам на золото, ключевой экспортный товар Узбекистана. На золото и другие металлы приходится около 40% товарного экспорта, а на золото в денежной форме приходится около 85% международных резервов центрального банка. S&P Global Ratings прогнозирует, что доступные резервы достигнут пика в 78 миллиардов долларов к концу 2026 года, после чего начнут снижаться к 2029 году, что отражает предположение компании о падении цен на золото до 3700 долларов в 2027 году и до 3000 долларов в 2028-2029 годах с 4500 долларов в 2026 году.



Чистый государственный долг составляет 23% ВВП, однако программа развития правительства включает значительные инвестиции, финансируемые за счет заемных средств, что в среднесрочной перспективе приведет к росту долга и стоимости заимствований. S&P Global Ratings прогнозирует, что продолжение государственных инвестиций приведет к увеличению чистого государственного долга примерно до 34% ВВП к 2029 году по сравнению с чистым активом в 2017 году. Дефицит бюджета сократился до 2,1% ВВП в 2025 году, достигнув самого низкого уровня с 2018 года.



По оценкам S&P Global Ratings, подверженность Узбекистана негативным последствиям войны на Ближнем Востоке в целом остается ограниченной, учитывая, что его физические поставки углеводородов в основном осуществляются из России, Казахстана и Туркменистана. Страна по-прежнему является чистым импортером углеводородов, объем импорта достигнет 3,7 млрд долларов в 2025 году. Прямая торговля с пострадавшими от конфликта странами Ближнего Востока ограничена и составляет менее 3% от общего объема торговли, хотя уязвимость обусловлена транзитом через Иран, который до войны обрабатывал 8% импорта и 4% экспорта.



Экономика выросла на 8,7% в первом квартале 2026 года по сравнению с 6,8% за тот же период 2025 года, чему способствовали высокие показатели в информационно-коммуникационном секторе, строительстве, туризме и торговле. S&P Global Ratings прогнозирует небольшое замедление роста до 6,1% в 2026 году, после чего он составит в среднем 6,5% в период 2027-2029 годов, чему будут способствовать устойчивый спрос со стороны домохозяйств и значительные государственные инвестиции в энергетику, проекты расширения мощностей горнодобывающего сектора и другие инфраструктурные проекты.