13:03  S&P подтверждает рейтинг Узбекистана благодаря высоким резервам и ценам на золото
12:21  О Международной премии Абуали ибн Сино (Авиценны) в области медицины. Комментарий к Указу Президента Таджикистан
12:12  Блокчейн в системе образования Казахстана: сертификаты и дипломы
00:05  ВС РФ ведут бои в Константиновке и срывают оборонительный замысел ВСУ в Запорожской области – сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 24.05.2026
22:36  Трамп резко полюбил Иран? Al Jazeera раскрыла истинную причину ближневосточной дипломатии США
18:59  Евразийский союз делает все более уверенные шаги на глобальном уровне, - Рустам Масалиев
14:44  Пришло время "Соглашению Адама"? Как "Соглашения Исаака" подрывают "Соглашения Авраама", - Дмитрий Минин
04:51  Известия: Иран топит облигации крупнейших держав
03:06  В Бишкеке запустили электронное табло "До VI Всемирных игр кочевников осталось 100 дней"
02:07  В аэропорту Ташкента пресекли незаконный вывоз золотых монет императора Всероссийского Николая II
Суббота, 23.05.2026
18:56  Вклад Авиценны в мировую цивилизацию, - И.Якубовский
12:22  Показали всем, как надо целиться: снайперам Минобороны Узбекистана нет равных в Турции
03:43  Слабоумие и отвага. Во что Армении обойдутся "европонты" Пашиняна
01:53  Проблема лабораторий американского биооружия на Украине глобальна, - Сергей Андреев
00:05  ВС РФ обходят укрепления ВСУ у Белого Колодезя – итоговая сводка Readovka за 22 мая
Пятница, 22.05.2026
23:40  Небензя: удар по колледжу в ЛНР подтвердил террористическую сущность Киева
13:02  Пекин и Бишкек обеспечат защиту железной дороги Китай – Киргизия – Узбекистан
05:33  Взгляд: Москва решила вразумить Пашиняна... для начала цветами
03:06  "Пусти козла в огород": как Казахстан добровольно отдал судебный суверенитет Британии и что из этого вышло
02:43  Страны ЦА начали подозревать, что они на пути не к новой "Золотой Орде", а к старой доброй Средней Азии, - Дмитрий Евстафьев
00:05  ВС РФ сорвали замысел оборонительной операции ВСУ на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 21 мая
Четверг, 21.05.2026
20:46  Конная дипломатия. Ашхабад расширяет связи с Британией, - Виктория Панфилова
12:36  Президент Узбекистана готовит новые памятники: в Андижане появится величественный монумент Бабуру
11:26  Госсекретарь Киргизии Арслан Койчиев выступил на симпозиуме "Золотая Орда как модель степной цивилизации"
03:00  НГ: Железная дорога Китай–Киргизия–Узбекистан становится конкурентом маршрутам через Казахстан
02:30  Ва-банк 2, или Ответный удар: ЦБ России требует немедленно взыскать 200 млрд евро с Euroclear
01:53  Церемонии без гегемонии. В чем участвовали в Пекине Владимир Путин и Си Цзиньпин, - Андрей Колесников
00:05  В Константиновке идут ожесточенные пехотные бои за контроль над городом – итоговая сводка Readovka за 20 мая
Среда, 20.05.2026
20:27  Многополярность по-американски: Трамп послал казашку Асель Робертс в Словению
19:49  Грузия бросила вызов мировому центру иноагентов, - Игорь Селезнев
17:51  СВР России уполномочена заявить: Украина готовит удары по России с территории Латвии
13:43  Цифровой неофеодализм: почему мы меняем прогресс на удобство? - Александр Сафонов
10:46  Владимир Путин и Си Цзиньпин подвели итоги переговоров в Пекине
10:37  НГ: В Киргизии закрыли 50 неблагонадежных компаний
06:38  22 мая 2026 года в Ашхабаде состоится заседание Совета глав правительств СНГ
05:33  Узбекистанскому АО "HAYOT BANK" присвоены кредитные S&P Ratings
04:37  Президент Казахстана о позитивном переосмыслении истории Золотой Орды. Выступление на симпозиуме в Астане
02:26  Кыргызы и другие кочевники Москву называли Баш Капы (Главный замок, Мас Кафа), - Табылды Акеров
01:09  Суров закон, но афганский еще суровее
00:05  ВС РФ прорвали оборону ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 19 мая
Вторник, 19.05.2026
22:31  Из Москвы в Душанбе доставили капсулы с землей с могил первых лидеров ТаджССР
22:00  Как и за что был казнен бывший премьер Пакистана Зульфикар Али Бхутто, - П.В.Густерин
19:34  Тегеранская фондовая биржа открылась после 80-дневного перерыва
17:21  В Астане проходит симпозиум "Золотая Орда как модель степной цивилизации"
13:54  Тесное российско-китайское сотрудничество играет важную, стабилизирующую роль на мировой арене - В. Путин
13:51  Взгляд: Россия и Китай готовят энергетический прорыв
12:33  "Степной партнер-2026". Китай и Монголия проведут совместные военные учения
06:56  Саида Мирзиеева в Лондоне: большая охота за британскими инвестициями
05:42  Нет мяса, нет мэра: жесткие кадровые перестановки в Монголии
04:29  ПМЖ в Узбекистане: статистика прибывших и выбывших за пять лет
03:48  Три измерения казахстанской экологии: глобальное, региональное и национальное, - Николай Кузьмин
02:12  Уроки Синьцзяна: что Таджикистану стоит взять из китайской модели искоренения радикалов
01:04  Кыргызстанцы активно участвуют в строительстве ж/д Китай - Узбекистан
00:05  ВС РФ блокировали подразделения ВСУ к северо-востоку от Константиновки – итоговая сводка Readovka за 18 мая
Понедельник, 18.05.2026
23:04  Запад хочет превратить Центральную Азию в плацдарм против РФ и КНР, - Тимофей Бордачев
22:09  Неизвестная древняя цивилизация на дне Иссык-Куля, - Татьяна Синицына
15:52  Инопланетяне уже здесь: реальные и не очень, - Платон Беседин
14:47  Тот самый Олень: Армянский разворот
13:26  В суде Киргизии начались в закрытом режиме слушания по делу Камчыбека Ташиева
12:50  На заседание ТРАСЕКА в Астану прибыли представители не всех стран – участниц проекта, - Виктория Панфилова
03:38  Кыргызстан против Филиппин: кому достанется единственное вакантное кресло Азии в СБ ООН
    Узбекистан 
S&P подтверждает рейтинг Узбекистана благодаря высоким резервам и ценам на золото
S&P подтверждает рейтинг Узбекистана на уровне BB/B благодаря высоким резервам и ценам на золото.

Investing.com - 22 мая 2026 года S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Узбекистана в иностранной и местной валюте на уровне BB/B. Прогноз стабильный. Оценка возможности перевода и конвертируемости остается на уровне BB+.

Международные резервы центрального банка с 2023 года увеличились более чем вдвое, достигнув 71 миллиарда долларов к началу мая 2026 года, что составляет 41% ВВП, благодаря благоприятным ценам на золото, ключевой экспортный товар Узбекистана. На золото и другие металлы приходится около 40% товарного экспорта, а на золото в денежной форме приходится около 85% международных резервов центрального банка. S&P Global Ratings прогнозирует, что доступные резервы достигнут пика в 78 миллиардов долларов к концу 2026 года, после чего начнут снижаться к 2029 году, что отражает предположение компании о падении цен на золото до 3700 долларов в 2027 году и до 3000 долларов в 2028-2029 годах с 4500 долларов в 2026 году.

Чистый государственный долг составляет 23% ВВП, однако программа развития правительства включает значительные инвестиции, финансируемые за счет заемных средств, что в среднесрочной перспективе приведет к росту долга и стоимости заимствований. S&P Global Ratings прогнозирует, что продолжение государственных инвестиций приведет к увеличению чистого государственного долга примерно до 34% ВВП к 2029 году по сравнению с чистым активом в 2017 году. Дефицит бюджета сократился до 2,1% ВВП в 2025 году, достигнув самого низкого уровня с 2018 года.

По оценкам S&P Global Ratings, подверженность Узбекистана негативным последствиям войны на Ближнем Востоке в целом остается ограниченной, учитывая, что его физические поставки углеводородов в основном осуществляются из России, Казахстана и Туркменистана. Страна по-прежнему является чистым импортером углеводородов, объем импорта достигнет 3,7 млрд долларов в 2025 году. Прямая торговля с пострадавшими от конфликта странами Ближнего Востока ограничена и составляет менее 3% от общего объема торговли, хотя уязвимость обусловлена транзитом через Иран, который до войны обрабатывал 8% импорта и 4% экспорта.

Экономика выросла на 8,7% в первом квартале 2026 года по сравнению с 6,8% за тот же период 2025 года, чему способствовали высокие показатели в информационно-коммуникационном секторе, строительстве, туризме и торговле. S&P Global Ratings прогнозирует небольшое замедление роста до 6,1% в 2026 году, после чего он составит в среднем 6,5% в период 2027-2029 годов, чему будут способствовать устойчивый спрос со стороны домохозяйств и значительные государственные инвестиции в энергетику, проекты расширения мощностей горнодобывающего сектора и другие инфраструктурные проекты.

Источник - Investing.com
