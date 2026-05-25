Заявление МИД РФ: иностранцам рекомендовано покинуть Киев перед ударами по ВПК

21:45 25.05.2026

Заявление МИД России в связи с ударами вооруженных формирований киевского режима по гражданскому населению России

25.05.2026 16:26



Совершенная ВСУ в ночь на 22 мая с использованием БПЛА кровавая атака на учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске (ЛHP) стала очередным вопиющим свидетельством нацистской и террористической сущности киевского режима, который преднамеренно наносит удары по гражданским лицам, не останавливается перед хладнокровным убийством детей.



