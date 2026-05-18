|Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 25 мая
00:05 26.05.2026
20-я армия ВС РФ выдержала серию массированных контратак ВСУ – итоговая сводка Readovka за 25 мая
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 25 мая в разрезе СВО. 20-я армия ВС РФ отразила серию массированных контратак противника. Редакция Readovka рассмотрела актуальную внутриполитическую ситуацию на Украине.
"Шахматы"
После захода на окраины пгт Боровая в середине мая передовые силы 1-й гвардейской танковой армии ВС РФ были вынуждены вернуться на исходные позиции. ВСУ решили попытаться перехватить инициативу и немедленно навязать 20-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ бои за село Редкодуб и Среднее. К попытке прорвать наш передний край украинское командование привлекло штурмовые подразделения 115-й ОМБр, 3-й ОТМБр (бывшая 3-я ОМБР), которые поддерживали силы 3-й ОШБр. Перед неприятелем стояла задача воспользоваться тем, что 1-й гвардейской ТА потребуется время для повторения рывка на Боровую, и предпринять действия против северного фланга 20-й гвардейской ОА. Солдаты незалежной атаковали позиции ВС РФ в районе сел Редкодуб и Среднее. Ключевое направление атаки – село Среднее, так как ВСУ необходимо прорваться в Шандриголово. Активность у Редкодуба выглядит как вспомогательные действия с целью "растащить" русские части и не допустить их концентрации в обороне на одном конкретном участке.
Атака на Шандриголово с севера была начата противником неспроста. На южном фланге 20-й гвардейской ОА ВС РФ неприятель продолжает попытки пробиться из района Дробышево к Шандриголово с юга, через Дерилово и Новоселовку. Таким образом становится понятно, что ВСУ хотят действиями против северного и южного фланга 20-й армии ВС РФ срезать большой оперативный выступ. Благодаря ему русские войска непосредственно угрожают Святогорску, уже переправились через Северский Донец и заняли село Пришиб, ведут штурм Татьяновки. Нужно указать, что ВС РФ могут в скором времени перекрыть сухопутный коридор, соединяющий украинскую группировку на восточном берегу Оскольского водохранилища с ее тылами.
Становится понятно, что командование незалежной решило попытаться решить целый веер накопленных и критически угрожающих проблем, но результата достигнуть не смогло. 20-я армия прежде уже неоднократно сталкивалась с подобными действиями ВСУ, особенно в районе села Рубцы, так что каких-то неожиданностей для нее не возникло. Естественно, ограниченными силами без эффекта внезапности какого-либо результата противник не достиг.
Весьма вероятно, что неприятель из-за текущей неудачи сменит направление атаки и попробует решить более скромную задачу – отрезать наш десант на правом берегу Северского Донца в Татьяновке и Пришибе. Для этого он может попытаться атаковать по сходящимся направлениям от Дробышево и поселка Сосновое, чтобы полностью занять село Яровая. У него есть время пытаться насолить 20-й армии ВС РФ лишь до тех пор, пока 1-я гвардейская ТА готовится к новому рывку на Боровую. Как только 1-я танковая активизируется, ВСУ утратят возможность давить на 20-ю.
Жаба против гадюки
В незалежной разразились "агрессивные бурления" в местном сегменте Telegram после публикации нардепа Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о необходимости скорее идти на мир. Украинский военный блогер Бунятов (позывной "Осман" в ВСУ) резко отреагировал на предложение парламентария.
"Стоимость твоей жизни – 800 долларов, поэтому закрой рот, голова петушиная. Что конкретно ты сделал для того, чтобы эта война закончилась? Покажи хоть один донат на ВСУ. Смотрю на наших депутатов и диву даюсь: один петух лучше другого", – написал Бунятов в своем Telegram-канале.
Эта история показательна сразу в нескольких отношениях, которые стоит детально разложить для получения целостной картины. Стоит начать с того, что лежит на поверхности. Перепалка военных блогеров с Гончаренко, а равно с Петром Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) идет уже давно, в ней участвуют почти все представители местной блогосферы. Дело в том, что украинские военные блогеры не просто выступают проводниками милитаристской пропаганды и нарративов от Офиса президента страны. Их прямая задача – играть роль "преданных Зеленскому" лидеров общественного мнения. Соответственно, любое заявление от представителя оппозиции, даже самое разумное, будет восприниматься в штыки с жесткой критикой как спикера, так и того, что он предложил, вне зависимости от сути вопроса.
Судя по тому, как активизировался Гончаренко, экс-президент страны Порошенко прощупывает возможность отстройки своего политического образа через "миролюбие и конструктивизм с Россией". Ставка бывшим руководителем незалежной и его людьми сделана верная. Украинское население крайне устало от боевых действий, также как и личный состав самих ВСУ. Гончаренко, пользуясь доступом к трибуне Рады, делает определенные вбросы в медиа для проверки реакции с разных сторон и попутным привлечением внимания обывателей к своей политической силе. Учитывая то, что вопрос мира среди украинцев весьма популярен, перехват инициативы партией "Евросолидарность", фактически управляемой Порошенко, Банковая допустить никак не может. Решительно против Порошенко и его партии Зеленский действовать не может, что по множеству признаков свидетельствует о наличии негласного соглашения между текущей президентской администрацией и самим олигархов. Но вот против непосредственно связанных с ним лиц Банковая может применять весьма широкий спектр мер, перед нашими глазами медийная их часть.
Стоит обратить внимание на нарратив, которым "стегают" Гончаренко. Ему называют цену в долларах и задают вопрос о том, сколько он пожертвовал денег для ВСУ. На Украине всем отлично известно, что Гончаренко был членом "Партии регионов" и потом переметнулся на сторону новой власти после Майдана. Кроме того, для обычного обывателя незалежной сформирована картина, согласно которой степень "украинского патриотизма" измеряется в количестве "донатов" для военных. Логика проста и примитивна: всякий, кто выскажется в аналогичных смыслах и тонах, сразу будет ассоциироваться с ренегатом и оппортунистом Гончаренко.
Пикировка Бунятова с Гончаренко и самим олигархом – это демонстрация того, что системная оппозиция Зеленскому активно ищет и нашла самый надежный и эффективный ключик от "электорального ящика". Это вопрос скорейших переговоров с РФ о мире и реальное достижение их итогов. Но у Банковой есть целая "связка решений" для подобных ситуаций. Набор медиа, которые в нужный момент достанут на всеобщее обозрение "грязное белье" тех, кого выдвинул Порошенко расчищать тропу перед выборами, которые рано или поздно пройдут на Украине.
Учитывая вышесказанное, стоит допустить, что очевидные просчеты экс-президента, выдвинувшего всем очевидного ренегата и посмешище в лице Гончаренко, – это сознательная диверсия под любыми инициативами идти на мир. Ведь нет большей гарантии отсутствия спроса на "товар", который предлагает нардеп, чем знание, что он как "торговец" идеей полностью дискредитирован и не имеет реальных предпосылок к успеху даже с самыми лучшими, самыми разумными и самыми востребованными лозунгами.
Вчера, 24 мая, редакция подвела итоги недели.