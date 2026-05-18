04:38  НГ: Таджикистан продвигает глобальную экологическую повестку ООН
02:56  Казахстан как альтернатива для трудовой миграции из Средней Азии, - Александр Шустов
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 25 мая
Понедельник, 25.05.2026
21:45  Заявление МИД РФ: иностранцам рекомендовано покинуть Киев перед ударами по ВПК
17:49  Беназир Бхутто: дочь Востока - гордость Пакистана, - П.В.Густерин
13:03  S&P подтверждает рейтинг Узбекистана благодаря высоким резервам и ценам на золото
12:21  О Международной премии Абуали ибн Сино (Авиценны) в области медицины. Комментарий к Указу Президента Таджикистан
12:12  Блокчейн в системе образования Казахстана: сертификаты и дипломы
00:05  ВС РФ ведут бои в Константиновке и срывают оборонительный замысел ВСУ в Запорожской области – сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 24.05.2026
22:36  Трамп резко полюбил Иран? Al Jazeera раскрыла истинную причину ближневосточной дипломатии США
18:59  Евразийский союз делает все более уверенные шаги на глобальном уровне, - Рустам Масалиев
14:44  Пришло время "Соглашению Адама"? Как "Соглашения Исаака" подрывают "Соглашения Авраама", - Дмитрий Минин
04:51  Известия: Иран топит облигации крупнейших держав
03:06  В Бишкеке запустили электронное табло "До VI Всемирных игр кочевников осталось 100 дней"
02:07  В аэропорту Ташкента пресекли незаконный вывоз золотых монет императора Всероссийского Николая II
Суббота, 23.05.2026
18:56  Вклад Авиценны в мировую цивилизацию, - И.Якубовский
12:22  Показали всем, как надо целиться: снайперам Минобороны Узбекистана нет равных в Турции
03:43  Слабоумие и отвага. Во что Армении обойдутся "европонты" Пашиняна
01:53  Проблема лабораторий американского биооружия на Украине глобальна, - Сергей Андреев
00:05  ВС РФ обходят укрепления ВСУ у Белого Колодезя – итоговая сводка Readovka за 22 мая
Пятница, 22.05.2026
23:40  Небензя: удар по колледжу в ЛНР подтвердил террористическую сущность Киева
13:02  Пекин и Бишкек обеспечат защиту железной дороги Китай – Киргизия – Узбекистан
05:33  Взгляд: Москва решила вразумить Пашиняна... для начала цветами
03:06  "Пусти козла в огород": как Казахстан добровольно отдал судебный суверенитет Британии и что из этого вышло
02:43  Страны ЦА начали подозревать, что они на пути не к новой "Золотой Орде", а к старой доброй Средней Азии, - Дмитрий Евстафьев
00:05  ВС РФ сорвали замысел оборонительной операции ВСУ на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 21 мая
Четверг, 21.05.2026
20:46  Конная дипломатия. Ашхабад расширяет связи с Британией, - Виктория Панфилова
12:36  Президент Узбекистана готовит новые памятники: в Андижане появится величественный монумент Бабуру
11:26  Госсекретарь Киргизии Арслан Койчиев выступил на симпозиуме "Золотая Орда как модель степной цивилизации"
03:00  НГ: Железная дорога Китай–Киргизия–Узбекистан становится конкурентом маршрутам через Казахстан
02:30  Ва-банк 2, или Ответный удар: ЦБ России требует немедленно взыскать 200 млрд евро с Euroclear
01:53  Церемонии без гегемонии. В чем участвовали в Пекине Владимир Путин и Си Цзиньпин, - Андрей Колесников
00:05  В Константиновке идут ожесточенные пехотные бои за контроль над городом – итоговая сводка Readovka за 20 мая
Среда, 20.05.2026
20:27  Многополярность по-американски: Трамп послал казашку Асель Робертс в Словению
19:49  Грузия бросила вызов мировому центру иноагентов, - Игорь Селезнев
17:51  СВР России уполномочена заявить: Украина готовит удары по России с территории Латвии
13:43  Цифровой неофеодализм: почему мы меняем прогресс на удобство? - Александр Сафонов
10:46  Владимир Путин и Си Цзиньпин подвели итоги переговоров в Пекине
10:37  НГ: В Киргизии закрыли 50 неблагонадежных компаний
06:38  22 мая 2026 года в Ашхабаде состоится заседание Совета глав правительств СНГ
05:33  Узбекистанскому АО "HAYOT BANK" присвоены кредитные S&P Ratings
04:37  Президент Казахстана о позитивном переосмыслении истории Золотой Орды. Выступление на симпозиуме в Астане
02:26  Кыргызы и другие кочевники Москву называли Баш Капы (Главный замок, Мас Кафа), - Табылды Акеров
01:09  Суров закон, но афганский еще суровее
00:05  ВС РФ прорвали оборону ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 19 мая
Вторник, 19.05.2026
22:31  Из Москвы в Душанбе доставили капсулы с землей с могил первых лидеров ТаджССР
22:00  Как и за что был казнен бывший премьер Пакистана Зульфикар Али Бхутто, - П.В.Густерин
19:34  Тегеранская фондовая биржа открылась после 80-дневного перерыва
17:21  В Астане проходит симпозиум "Золотая Орда как модель степной цивилизации"
13:54  Тесное российско-китайское сотрудничество играет важную, стабилизирующую роль на мировой арене - В. Путин
13:51  Взгляд: Россия и Китай готовят энергетический прорыв
12:33  "Степной партнер-2026". Китай и Монголия проведут совместные военные учения
06:56  Саида Мирзиеева в Лондоне: большая охота за британскими инвестициями
05:42  Нет мяса, нет мэра: жесткие кадровые перестановки в Монголии
04:29  ПМЖ в Узбекистане: статистика прибывших и выбывших за пять лет
03:48  Три измерения казахстанской экологии: глобальное, региональное и национальное, - Николай Кузьмин
02:12  Уроки Синьцзяна: что Таджикистану стоит взять из китайской модели искоренения радикалов
01:04  Кыргызстанцы активно участвуют в строительстве ж/д Китай - Узбекистан
00:05  ВС РФ блокировали подразделения ВСУ к северо-востоку от Константиновки – итоговая сводка Readovka за 18 мая
Понедельник, 18.05.2026
23:04  Запад хочет превратить Центральную Азию в плацдарм против РФ и КНР, - Тимофей Бордачев
22:09  Неизвестная древняя цивилизация на дне Иссык-Куля, - Татьяна Синицына
Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 25 мая
00:05 26.05.2026

20-я армия ВС РФ выдержала серию массированных контратак ВСУ – итоговая сводка Readovka за 25 мая

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 25 мая в разрезе СВО. 20-я армия ВС РФ отразила серию массированных контратак противника. Редакция Readovka рассмотрела актуальную внутриполитическую ситуацию на Украине.



"Шахматы"

После захода на окраины пгт Боровая в середине мая передовые силы 1-й гвардейской танковой армии ВС РФ были вынуждены вернуться на исходные позиции. ВСУ решили попытаться перехватить инициативу и немедленно навязать 20-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ бои за село Редкодуб и Среднее. К попытке прорвать наш передний край украинское командование привлекло штурмовые подразделения 115-й ОМБр, 3-й ОТМБр (бывшая 3-я ОМБР), которые поддерживали силы 3-й ОШБр. Перед неприятелем стояла задача воспользоваться тем, что 1-й гвардейской ТА потребуется время для повторения рывка на Боровую, и предпринять действия против северного фланга 20-й гвардейской ОА. Солдаты незалежной атаковали позиции ВС РФ в районе сел Редкодуб и Среднее. Ключевое направление атаки – село Среднее, так как ВСУ необходимо прорваться в Шандриголово. Активность у Редкодуба выглядит как вспомогательные действия с целью "растащить" русские части и не допустить их концентрации в обороне на одном конкретном участке.

Атака на Шандриголово с севера была начата противником неспроста. На южном фланге 20-й гвардейской ОА ВС РФ неприятель продолжает попытки пробиться из района Дробышево к Шандриголово с юга, через Дерилово и Новоселовку. Таким образом становится понятно, что ВСУ хотят действиями против северного и южного фланга 20-й армии ВС РФ срезать большой оперативный выступ. Благодаря ему русские войска непосредственно угрожают Святогорску, уже переправились через Северский Донец и заняли село Пришиб, ведут штурм Татьяновки. Нужно указать, что ВС РФ могут в скором времени перекрыть сухопутный коридор, соединяющий украинскую группировку на восточном берегу Оскольского водохранилища с ее тылами.

Становится понятно, что командование незалежной решило попытаться решить целый веер накопленных и критически угрожающих проблем, но результата достигнуть не смогло. 20-я армия прежде уже неоднократно сталкивалась с подобными действиями ВСУ, особенно в районе села Рубцы, так что каких-то неожиданностей для нее не возникло. Естественно, ограниченными силами без эффекта внезапности какого-либо результата противник не достиг.

Весьма вероятно, что неприятель из-за текущей неудачи сменит направление атаки и попробует решить более скромную задачу – отрезать наш десант на правом берегу Северского Донца в Татьяновке и Пришибе. Для этого он может попытаться атаковать по сходящимся направлениям от Дробышево и поселка Сосновое, чтобы полностью занять село Яровая. У него есть время пытаться насолить 20-й армии ВС РФ лишь до тех пор, пока 1-я гвардейская ТА готовится к новому рывку на Боровую. Как только 1-я танковая активизируется, ВСУ утратят возможность давить на 20-ю.

Жаба против гадюки

В незалежной разразились "агрессивные бурления" в местном сегменте Telegram после публикации нардепа Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о необходимости скорее идти на мир. Украинский военный блогер Бунятов (позывной "Осман" в ВСУ) резко отреагировал на предложение парламентария.

"Стоимость твоей жизни – 800 долларов, поэтому закрой рот, голова петушиная. Что конкретно ты сделал для того, чтобы эта война закончилась? Покажи хоть один донат на ВСУ. Смотрю на наших депутатов и диву даюсь: один петух лучше другого", – написал Бунятов в своем Telegram-канале.

Эта история показательна сразу в нескольких отношениях, которые стоит детально разложить для получения целостной картины. Стоит начать с того, что лежит на поверхности. Перепалка военных блогеров с Гончаренко, а равно с Петром Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) идет уже давно, в ней участвуют почти все представители местной блогосферы. Дело в том, что украинские военные блогеры не просто выступают проводниками милитаристской пропаганды и нарративов от Офиса президента страны. Их прямая задача – играть роль "преданных Зеленскому" лидеров общественного мнения. Соответственно, любое заявление от представителя оппозиции, даже самое разумное, будет восприниматься в штыки с жесткой критикой как спикера, так и того, что он предложил, вне зависимости от сути вопроса.

Судя по тому, как активизировался Гончаренко, экс-президент страны Порошенко прощупывает возможность отстройки своего политического образа через "миролюбие и конструктивизм с Россией". Ставка бывшим руководителем незалежной и его людьми сделана верная. Украинское население крайне устало от боевых действий, также как и личный состав самих ВСУ. Гончаренко, пользуясь доступом к трибуне Рады, делает определенные вбросы в медиа для проверки реакции с разных сторон и попутным привлечением внимания обывателей к своей политической силе. Учитывая то, что вопрос мира среди украинцев весьма популярен, перехват инициативы партией "Евросолидарность", фактически управляемой Порошенко, Банковая допустить никак не может. Решительно против Порошенко и его партии Зеленский действовать не может, что по множеству признаков свидетельствует о наличии негласного соглашения между текущей президентской администрацией и самим олигархов. Но вот против непосредственно связанных с ним лиц Банковая может применять весьма широкий спектр мер, перед нашими глазами медийная их часть.

Стоит обратить внимание на нарратив, которым "стегают" Гончаренко. Ему называют цену в долларах и задают вопрос о том, сколько он пожертвовал денег для ВСУ. На Украине всем отлично известно, что Гончаренко был членом "Партии регионов" и потом переметнулся на сторону новой власти после Майдана. Кроме того, для обычного обывателя незалежной сформирована картина, согласно которой степень "украинского патриотизма" измеряется в количестве "донатов" для военных. Логика проста и примитивна: всякий, кто выскажется в аналогичных смыслах и тонах, сразу будет ассоциироваться с ренегатом и оппортунистом Гончаренко.

Пикировка Бунятова с Гончаренко и самим олигархом – это демонстрация того, что системная оппозиция Зеленскому активно ищет и нашла самый надежный и эффективный ключик от "электорального ящика". Это вопрос скорейших переговоров с РФ о мире и реальное достижение их итогов. Но у Банковой есть целая "связка решений" для подобных ситуаций. Набор медиа, которые в нужный момент достанут на всеобщее обозрение "грязное белье" тех, кого выдвинул Порошенко расчищать тропу перед выборами, которые рано или поздно пройдут на Украине.

Учитывая вышесказанное, стоит допустить, что очевидные просчеты экс-президента, выдвинувшего всем очевидного ренегата и посмешище в лице Гончаренко, – это сознательная диверсия под любыми инициативами идти на мир. Ведь нет большей гарантии отсутствия спроса на "товар", который предлагает нардеп, чем знание, что он как "торговец" идеей полностью дискредитирован и не имеет реальных предпосылок к успеху даже с самыми лучшими, самыми разумными и самыми востребованными лозунгами.

Вчера, 24 мая, редакция подвела итоги недели.

Источник - Readovka
