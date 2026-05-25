04:38  НГ: Таджикистан продвигает глобальную экологическую повестку ООН
02:56  Казахстан как альтернатива для трудовой миграции из Средней Азии, - Александр Шустов
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 25 мая
Понедельник, 25.05.2026
21:45  Заявление МИД РФ: иностранцам рекомендовано покинуть Киев перед ударами по ВПК
17:49  Беназир Бхутто: дочь Востока - гордость Пакистана, - П.В.Густерин
13:03  S&P подтверждает рейтинг Узбекистана благодаря высоким резервам и ценам на золото
12:21  О Международной премии Абуали ибн Сино (Авиценны) в области медицины. Комментарий к Указу Президента Таджикистан
12:12  Блокчейн в системе образования Казахстана: сертификаты и дипломы
00:05  ВС РФ ведут бои в Константиновке и срывают оборонительный замысел ВСУ в Запорожской области – сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 24.05.2026
22:36  Трамп резко полюбил Иран? Al Jazeera раскрыла истинную причину ближневосточной дипломатии США
18:59  Евразийский союз делает все более уверенные шаги на глобальном уровне, - Рустам Масалиев
14:44  Пришло время "Соглашению Адама"? Как "Соглашения Исаака" подрывают "Соглашения Авраама", - Дмитрий Минин
04:51  Известия: Иран топит облигации крупнейших держав
03:06  В Бишкеке запустили электронное табло "До VI Всемирных игр кочевников осталось 100 дней"
02:07  В аэропорту Ташкента пресекли незаконный вывоз золотых монет императора Всероссийского Николая II
Суббота, 23.05.2026
18:56  Вклад Авиценны в мировую цивилизацию, - И.Якубовский
12:22  Показали всем, как надо целиться: снайперам Минобороны Узбекистана нет равных в Турции
03:43  Слабоумие и отвага. Во что Армении обойдутся "европонты" Пашиняна
01:53  Проблема лабораторий американского биооружия на Украине глобальна, - Сергей Андреев
00:05  ВС РФ обходят укрепления ВСУ у Белого Колодезя – итоговая сводка Readovka за 22 мая
Пятница, 22.05.2026
23:40  Небензя: удар по колледжу в ЛНР подтвердил террористическую сущность Киева
13:02  Пекин и Бишкек обеспечат защиту железной дороги Китай – Киргизия – Узбекистан
05:33  Взгляд: Москва решила вразумить Пашиняна... для начала цветами
03:06  "Пусти козла в огород": как Казахстан добровольно отдал судебный суверенитет Британии и что из этого вышло
02:43  Страны ЦА начали подозревать, что они на пути не к новой "Золотой Орде", а к старой доброй Средней Азии, - Дмитрий Евстафьев
00:05  ВС РФ сорвали замысел оборонительной операции ВСУ на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 21 мая
Четверг, 21.05.2026
20:46  Конная дипломатия. Ашхабад расширяет связи с Британией, - Виктория Панфилова
12:36  Президент Узбекистана готовит новые памятники: в Андижане появится величественный монумент Бабуру
11:26  Госсекретарь Киргизии Арслан Койчиев выступил на симпозиуме "Золотая Орда как модель степной цивилизации"
03:00  НГ: Железная дорога Китай–Киргизия–Узбекистан становится конкурентом маршрутам через Казахстан
02:30  Ва-банк 2, или Ответный удар: ЦБ России требует немедленно взыскать 200 млрд евро с Euroclear
01:53  Церемонии без гегемонии. В чем участвовали в Пекине Владимир Путин и Си Цзиньпин, - Андрей Колесников
00:05  В Константиновке идут ожесточенные пехотные бои за контроль над городом – итоговая сводка Readovka за 20 мая
Среда, 20.05.2026
20:27  Многополярность по-американски: Трамп послал казашку Асель Робертс в Словению
19:49  Грузия бросила вызов мировому центру иноагентов, - Игорь Селезнев
17:51  СВР России уполномочена заявить: Украина готовит удары по России с территории Латвии
13:43  Цифровой неофеодализм: почему мы меняем прогресс на удобство? - Александр Сафонов
10:46  Владимир Путин и Си Цзиньпин подвели итоги переговоров в Пекине
10:37  НГ: В Киргизии закрыли 50 неблагонадежных компаний
06:38  22 мая 2026 года в Ашхабаде состоится заседание Совета глав правительств СНГ
05:33  Узбекистанскому АО "HAYOT BANK" присвоены кредитные S&P Ratings
04:37  Президент Казахстана о позитивном переосмыслении истории Золотой Орды. Выступление на симпозиуме в Астане
02:26  Кыргызы и другие кочевники Москву называли Баш Капы (Главный замок, Мас Кафа), - Табылды Акеров
01:09  Суров закон, но афганский еще суровее
00:05  ВС РФ прорвали оборону ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 19 мая
Вторник, 19.05.2026
22:31  Из Москвы в Душанбе доставили капсулы с землей с могил первых лидеров ТаджССР
22:00  Как и за что был казнен бывший премьер Пакистана Зульфикар Али Бхутто, - П.В.Густерин
19:34  Тегеранская фондовая биржа открылась после 80-дневного перерыва
17:21  В Астане проходит симпозиум "Золотая Орда как модель степной цивилизации"
13:54  Тесное российско-китайское сотрудничество играет важную, стабилизирующую роль на мировой арене - В. Путин
13:51  Взгляд: Россия и Китай готовят энергетический прорыв
12:33  "Степной партнер-2026". Китай и Монголия проведут совместные военные учения
06:56  Саида Мирзиеева в Лондоне: большая охота за британскими инвестициями
05:42  Нет мяса, нет мэра: жесткие кадровые перестановки в Монголии
04:29  ПМЖ в Узбекистане: статистика прибывших и выбывших за пять лет
03:48  Три измерения казахстанской экологии: глобальное, региональное и национальное, - Николай Кузьмин
02:12  Уроки Синьцзяна: что Таджикистану стоит взять из китайской модели искоренения радикалов
01:04  Кыргызстанцы активно участвуют в строительстве ж/д Китай - Узбекистан
00:05  ВС РФ блокировали подразделения ВСУ к северо-востоку от Константиновки – итоговая сводка Readovka за 18 мая
Понедельник, 18.05.2026
23:04  Запад хочет превратить Центральную Азию в плацдарм против РФ и КНР, - Тимофей Бордачев
22:09  Неизвестная древняя цивилизация на дне Иссык-Куля, - Татьяна Синицына
НГ: Таджикистан продвигает глобальную экологическую повестку ООН
Женщины готовы взять в свои руки управление водными ресурсами

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
25.05.2026

Душанбе с 25 по 28 мая стал мировой площадкой для обсуждения будущего водных ресурсов – здесь стартовала IV международная конференция "Вода для устойчивого развития" 2018–2028 годов, известная как Душанбинский водный процесс. Форум открыли региональные и тематические дискуссии. В центре внимания первого дня оказался призыв министра водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржана Нуржигитова к странам Центральной Азии – перейти от долгих разговоров о водных проблемах к формированию конкретных, действенных механизмов совместной работы.



Открывая "женскую" часть водного саммита, заместитель премьер-министра Таджикистана Дилрабо Мансури заявила о создании международной платформы для преодоления водного неравенства и усиления роли женщин – как в принятии решений, так и в финансировании инноваций. Похоже, пока традиционные переговорщики увязают в дебатах, позволяя драгоценной влаге утекать "в песок", женщины решили взять управление водными ресурсами в свои руки.

Участницы не теряли времени зря, рассматривая широкий спектр вопросов – от создания целевых финансовых механизмов для женщин-предпринимателей и внедрения ИИ для их специфических потребностей до интеграции гендерного равенства в национальные стратегии, механизмы управления, а также региональное и международное сотрудничество в области защиты ледников.

Кульминацией стало принятие душанбинской декларации "Женщины и вода", которая, как ожидается, внесет "значимый вклад" в повестку Конференции ООН по водным ресурсам, которая состоится в конце 2026 года в Объединенных Арабских Эмиратах. Кроме того, был дан официальный старт партнерской сети "Женщины и вода" и анонсирована разработка регионального плана действий. Все это чтобы гендерно ориентированное управление водой в Центральной Азии стало не просто красивой фразой, а, возможно, даже реальностью.

Министр экономического развития и торговли Таджикистана Абдурахмон Абдурахмонзода в который раз напомнил: для его страны вода, климат и устойчивое развитие – это важнейшие государственные приоритеты. И, конечно же, Таджикистан годами неустанно генерирует глобальные водные инициативы в ООН, представляя миру новые программы и платформы. По словам министра, стратегическое видение президента Эмомали Рахмона неизменно двигает вперед мировую климатическую и водную повестку. Ведь вода, по его словам, стала мультифактором национальной безопасности, экономики, энергетики и социальной стабильности – особенно в условиях изменения климата, роста населения и умножения стихийных бедствий.

На форуме также обсуждались "актуальные вызовы" и "поиск практических решений" через укрепление международного сотрудничества и обмен опытом. И само собой совместные усилия непременно приведут нас к "устойчивому развитию, процветанию и благополучию будущих поколений".

Министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов подчеркнул, что устойчивое управление трансграничными водами – залог долгосрочного развития Центральной Азии. Он отметил: климатические изменения, сокращение ледников и растущее потребление воды диктуют необходимость новых подходов и тесной региональной координации, поскольку национальные решения уже неэффективны.

По словам Нуржигитова, устойчивость водных ресурсов зависит не только от природы, но и от качества решений, достоверности данных, цифровизации и эффективности регионального взаимодействия. "Казахстан активно модернизирует свою водную систему: принял новый Водный кодекс с принципом экологического стока и переходит к бассейновому управлению. К 2026 году будут разработаны бассейновые планы, а затем и единый Генеральный план интегрированного управления водными ресурсами страны", – сказал Нуржигитов агентству "Ховар". Однако, по его мнению, даже самые передовые национальные системы бессильны без совместных региональных решений.

Министр убежден: лишь объединив национальные усилия и региональное сотрудничество, Центральная Азия сможет обеспечить устойчивое управление водными ресурсами.

Заведующий сектором Центральной Азии и Кавказа ИМЭМО РАН Станислав Притчин сказал "НГ", что, хотя водная тематика очевидно является ключевым элементом экополитического и экспертного диалога, главная проблема заключается в том, что каждое государство Центральной Азии стремится продвигать эту тему в первую очередь через призму собственных национальных интересов.

"Несмотря на серьезное представительство региональных игроков, эта конференция изначально позиционируется как таджикистанская, а не как по-настоящему центральноазиатская площадка, способная объединить все заинтересованные стороны, включая Афганистан, чей канал Кош-Тепа является важнейшим фактором в региональных водных вопросах", – пояснил Притчин.

По его мнению, подобный подход превращает форум скорее во внешнеполитический инструмент для самопозиционирования на международной арене, нежели в эффективный механизм для реального решения проблем. "Такой путь не способствует подлинному разрешению водного кризиса в регионе, который требует консолидированных усилий, создания действенных нормативных и инклюзивных механизмов для разрешения споров, а также привлечения игроков с передовыми технологиями и реальным влиянием", – подчеркнул эксперт.

Притчин заключил: "Четвертая по счету конференция, безусловно, заявлена с серьезным международным участием. Однако скорее всего она вряд ли станет той площадкой, где будут решаться реальные проблемы водообеспечения и распределения воды в Центральной Азии".

Источник - Независимая газета
