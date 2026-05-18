12:02  Американские команды для "шелковых" союзников, - Сергей Кожемякин
04:38  НГ: Таджикистан продвигает глобальную экологическую повестку ООН
02:56  Казахстан как альтернатива для трудовой миграции из Средней Азии, - Александр Шустов
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 25 мая
Понедельник, 25.05.2026
21:45  Заявление МИД РФ: иностранцам рекомендовано покинуть Киев перед ударами по ВПК
17:49  Беназир Бхутто: дочь Востока - гордость Пакистана, - П.В.Густерин
13:03  S&P подтверждает рейтинг Узбекистана благодаря высоким резервам и ценам на золото
12:21  О Международной премии Абуали ибн Сино (Авиценны) в области медицины. Комментарий к Указу Президента Таджикистан
12:12  Блокчейн в системе образования Казахстана: сертификаты и дипломы
00:05  ВС РФ ведут бои в Константиновке и срывают оборонительный замысел ВСУ в Запорожской области – сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 24.05.2026
22:36  Трамп резко полюбил Иран? Al Jazeera раскрыла истинную причину ближневосточной дипломатии США
18:59  Евразийский союз делает все более уверенные шаги на глобальном уровне, - Рустам Масалиев
14:44  Пришло время "Соглашению Адама"? Как "Соглашения Исаака" подрывают "Соглашения Авраама", - Дмитрий Минин
04:51  Известия: Иран топит облигации крупнейших держав
03:06  В Бишкеке запустили электронное табло "До VI Всемирных игр кочевников осталось 100 дней"
02:07  В аэропорту Ташкента пресекли незаконный вывоз золотых монет императора Всероссийского Николая II
Суббота, 23.05.2026
18:56  Вклад Авиценны в мировую цивилизацию, - И.Якубовский
12:22  Показали всем, как надо целиться: снайперам Минобороны Узбекистана нет равных в Турции
03:43  Слабоумие и отвага. Во что Армении обойдутся "европонты" Пашиняна
01:53  Проблема лабораторий американского биооружия на Украине глобальна, - Сергей Андреев
00:05  ВС РФ обходят укрепления ВСУ у Белого Колодезя – итоговая сводка Readovka за 22 мая
Пятница, 22.05.2026
23:40  Небензя: удар по колледжу в ЛНР подтвердил террористическую сущность Киева
13:02  Пекин и Бишкек обеспечат защиту железной дороги Китай – Киргизия – Узбекистан
05:33  Взгляд: Москва решила вразумить Пашиняна... для начала цветами
03:06  "Пусти козла в огород": как Казахстан добровольно отдал судебный суверенитет Британии и что из этого вышло
02:43  Страны ЦА начали подозревать, что они на пути не к новой "Золотой Орде", а к старой доброй Средней Азии, - Дмитрий Евстафьев
00:05  ВС РФ сорвали замысел оборонительной операции ВСУ на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 21 мая
Четверг, 21.05.2026
20:46  Конная дипломатия. Ашхабад расширяет связи с Британией, - Виктория Панфилова
12:36  Президент Узбекистана готовит новые памятники: в Андижане появится величественный монумент Бабуру
11:26  Госсекретарь Киргизии Арслан Койчиев выступил на симпозиуме "Золотая Орда как модель степной цивилизации"
03:00  НГ: Железная дорога Китай–Киргизия–Узбекистан становится конкурентом маршрутам через Казахстан
02:30  Ва-банк 2, или Ответный удар: ЦБ России требует немедленно взыскать 200 млрд евро с Euroclear
01:53  Церемонии без гегемонии. В чем участвовали в Пекине Владимир Путин и Си Цзиньпин, - Андрей Колесников
00:05  В Константиновке идут ожесточенные пехотные бои за контроль над городом – итоговая сводка Readovka за 20 мая
Среда, 20.05.2026
20:27  Многополярность по-американски: Трамп послал казашку Асель Робертс в Словению
19:49  Грузия бросила вызов мировому центру иноагентов, - Игорь Селезнев
17:51  СВР России уполномочена заявить: Украина готовит удары по России с территории Латвии
13:43  Цифровой неофеодализм: почему мы меняем прогресс на удобство? - Александр Сафонов
10:46  Владимир Путин и Си Цзиньпин подвели итоги переговоров в Пекине
10:37  НГ: В Киргизии закрыли 50 неблагонадежных компаний
06:38  22 мая 2026 года в Ашхабаде состоится заседание Совета глав правительств СНГ
05:33  Узбекистанскому АО "HAYOT BANK" присвоены кредитные S&P Ratings
04:37  Президент Казахстана о позитивном переосмыслении истории Золотой Орды. Выступление на симпозиуме в Астане
02:26  Кыргызы и другие кочевники Москву называли Баш Капы (Главный замок, Мас Кафа), - Табылды Акеров
01:09  Суров закон, но афганский еще суровее
00:05  ВС РФ прорвали оборону ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 19 мая
Вторник, 19.05.2026
22:31  Из Москвы в Душанбе доставили капсулы с землей с могил первых лидеров ТаджССР
22:00  Как и за что был казнен бывший премьер Пакистана Зульфикар Али Бхутто, - П.В.Густерин
19:34  Тегеранская фондовая биржа открылась после 80-дневного перерыва
17:21  В Астане проходит симпозиум "Золотая Орда как модель степной цивилизации"
13:54  Тесное российско-китайское сотрудничество играет важную, стабилизирующую роль на мировой арене - В. Путин
13:51  Взгляд: Россия и Китай готовят энергетический прорыв
12:33  "Степной партнер-2026". Китай и Монголия проведут совместные военные учения
06:56  Саида Мирзиеева в Лондоне: большая охота за британскими инвестициями
05:42  Нет мяса, нет мэра: жесткие кадровые перестановки в Монголии
04:29  ПМЖ в Узбекистане: статистика прибывших и выбывших за пять лет
03:48  Три измерения казахстанской экологии: глобальное, региональное и национальное, - Николай Кузьмин
02:12  Уроки Синьцзяна: что Таджикистану стоит взять из китайской модели искоренения радикалов
01:04  Кыргызстанцы активно участвуют в строительстве ж/д Китай - Узбекистан
00:05  ВС РФ блокировали подразделения ВСУ к северо-востоку от Константиновки – итоговая сводка Readovka за 18 мая
Понедельник, 18.05.2026
23:04  Запад хочет превратить Центральную Азию в плацдарм против РФ и КНР, - Тимофей Бордачев
Американские команды для "шелковых" союзников, - Сергей Кожемякин
12:02 26.05.2026

Американские команды для "шелковых" союзников

Западное проникновение в Центральную Азию не ограничивается экономическими проектами. В поле пристального внимания Вашингтона - военная сфера. В июне стороны проведут совместные учения, республики переориентируют вооруженные силы на стандарты НАТО.

В российской экспертной среде можно встретить оптимистические оценки сотрудничества с центральноазиатскими странами. Последние, мол, могут сколько угодно укреплять отношения с Западом в добыче полезных ископаемых или транспортной сфере, но военно-политические связи с Москвой останутся нерушимыми. Такой поверхностный подход игнорирует очевидное: политика и экономика идут рука об руку, тем более что правящие круги США и Евросоюза не скрывают своих целей.

В апреле в Вашингтоне была презентована новая стратегия сотрудничества с регионом S7+ ("Шелковая семерка плюс"), предусматривающая создание экономического пространства, интегрированного с Западом. Помимо пяти постсоветских республик, в него предполагается включить Пакистан и Афганистан. В качестве близкого партнера объединения рассматривается Азербайджан. Провозглашая снижение зависимости региона от Китая и России, инициатива предполагает развитие транспортно-инфраструктурных коридоров через Каспийское море и Кавказ, а также через пакистанские порты.

"Соединенные Штаты, несмотря на свою неизменную экономическую и политическую привлекательность, слишком часто упускали из виду регион, уступая место конкурентам в то время, когда многие страны активно стремятся к более сбалансированному набору партнерских отношений, - рекламирует стратегию американский журнал "Национальный интерес". - Инициатива S7+ предлагает прагматичный путь развития, в котором Соединенные Штаты выступают в качестве ключевого посредника. Она признает, что страны Евразии - это не пассивная арена для конкуренции великих держав, а активные субъекты, способные формировать собственное будущее".

Подобная интеграция, как утверждается, позволит снизить угрозы безопасности, тем более что Вашингтон все активнее работает в этом направлении. Тема сотрудничества в борьбе с терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков обсуждалась в конце апреля в Душанбе, куда прибыл специальный посланник президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гор. Глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин отметил заинтересованность республики в укреплении связей с Вашингтоном. Согласно официальному сообщению, собеседники обменялись мнениями по региональной ситуации и подчеркнули важность совместных мер по поддержанию стабильности и предотвращению гуманитарных рисков.

В Киргизии побывала делегация, состоящая из представителей центрального командования американской армии, военно-воздушных сил и национальной гвардии штата Монтана. На встрече с руководством министерства обороны Киргизии обсуждались планы военного сотрудничества на 2026-2027 годы. К слову, отношениям Бишкека с национальной гвардией Монтаны в этом году исполняется 30 лет. Осенью прошлого года стороны провели совместные военные учения "Ак-Шумкар-2025". На них отрабатывались навыки охраны границы, поисково-спасательных работ и т.п.

Главной ставкой в региональной игре Запада остается Казахстан. В рамках реформы вооруженных сил власти республики намерены добиться самообеспечения в некоторых вооружениях и боеприпасах. Для этого будут построены четыре завода по производству артиллерийских снарядов и мин, причем как по советско-российским стандартам, так и по стандартам НАТО. К последним относятся, в частности, минометные снаряды калибров 155 и 60 миллиметров.

В ходе государственного визита в Казахстан президента Турции (страны - члена НАТО) Реджепа Тайипа Эрдогана в середине мая стороны договорились о создании совместного предприятия по производству и обслуживанию ударных беспилотников Anka. Ранее Астана и Анкара подписали соглашение об упрощенном воздушном транзите военного имущества и персонала. Вместо разовых согласований вводится система годовых дипломатических разрешений. В случае вынужденной посадки принимающая сторона обязуется обеспечить безопасность и допустить специалистов для ремонта техники.

6 мая, во время поездки в Турцию начальника генштаба вооруженных сил Казахстана Каныша Абубакирова, две страны договорились вывести на новый уровень сотрудничество в сфере ВПК и активизировать программы обучения казахстанских военнослужащих в турецких военных вузах. Соглашение о военно-техническом сотрудничестве подписано Астаной с Азербайджаном - ближайшим союзником Анкары.

Все это соответствует интересам Запада. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), доля России в оборонных закупках Астаны за последние пять лет снизилась с 88 до 83 процентов. Зато растут поставки из стран - членов НАТО: Турции, Испании, Франции. Закрепить успех помогут многонациональные военные учения Regional Cooperation 2026. Они пройдут в июне в США с участием военнослужащих из государств Центральной и Южной Азии. Закрывать глаза на подобные тенденции недопустимо.

Сергей Кожемякин

Источник - Правда
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1779786120


