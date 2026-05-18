Американские команды для "шелковых" союзников, - Сергей Кожемякин

12:02 26.05.2026

Западное проникновение в Центральную Азию не ограничивается экономическими проектами. В поле пристального внимания Вашингтона - военная сфера. В июне стороны проведут совместные учения, республики переориентируют вооруженные силы на стандарты НАТО.



В российской экспертной среде можно встретить оптимистические оценки сотрудничества с центральноазиатскими странами. Последние, мол, могут сколько угодно укреплять отношения с Западом в добыче полезных ископаемых или транспортной сфере, но военно-политические связи с Москвой останутся нерушимыми. Такой поверхностный подход игнорирует очевидное: политика и экономика идут рука об руку, тем более что правящие круги США и Евросоюза не скрывают своих целей.



В апреле в Вашингтоне была презентована новая стратегия сотрудничества с регионом S7+ ("Шелковая семерка плюс"), предусматривающая создание экономического пространства, интегрированного с Западом. Помимо пяти постсоветских республик, в него предполагается включить Пакистан и Афганистан. В качестве близкого партнера объединения рассматривается Азербайджан. Провозглашая снижение зависимости региона от Китая и России, инициатива предполагает развитие транспортно-инфраструктурных коридоров через Каспийское море и Кавказ, а также через пакистанские порты.



"Соединенные Штаты, несмотря на свою неизменную экономическую и политическую привлекательность, слишком часто упускали из виду регион, уступая место конкурентам в то время, когда многие страны активно стремятся к более сбалансированному набору партнерских отношений, - рекламирует стратегию американский журнал "Национальный интерес". - Инициатива S7+ предлагает прагматичный путь развития, в котором Соединенные Штаты выступают в качестве ключевого посредника. Она признает, что страны Евразии - это не пассивная арена для конкуренции великих держав, а активные субъекты, способные формировать собственное будущее".



Подобная интеграция, как утверждается, позволит снизить угрозы безопасности, тем более что Вашингтон все активнее работает в этом направлении. Тема сотрудничества в борьбе с терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков обсуждалась в конце апреля в Душанбе, куда прибыл специальный посланник президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гор. Глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин отметил заинтересованность республики в укреплении связей с Вашингтоном. Согласно официальному сообщению, собеседники обменялись мнениями по региональной ситуации и подчеркнули важность совместных мер по поддержанию стабильности и предотвращению гуманитарных рисков.



В Киргизии побывала делегация, состоящая из представителей центрального командования американской армии, военно-воздушных сил и национальной гвардии штата Монтана. На встрече с руководством министерства обороны Киргизии обсуждались планы военного сотрудничества на 2026-2027 годы. К слову, отношениям Бишкека с национальной гвардией Монтаны в этом году исполняется 30 лет. Осенью прошлого года стороны провели совместные военные учения "Ак-Шумкар-2025". На них отрабатывались навыки охраны границы, поисково-спасательных работ и т.п.



Главной ставкой в региональной игре Запада остается Казахстан. В рамках реформы вооруженных сил власти республики намерены добиться самообеспечения в некоторых вооружениях и боеприпасах. Для этого будут построены четыре завода по производству артиллерийских снарядов и мин, причем как по советско-российским стандартам, так и по стандартам НАТО. К последним относятся, в частности, минометные снаряды калибров 155 и 60 миллиметров.



В ходе государственного визита в Казахстан президента Турции (страны - члена НАТО) Реджепа Тайипа Эрдогана в середине мая стороны договорились о создании совместного предприятия по производству и обслуживанию ударных беспилотников Anka. Ранее Астана и Анкара подписали соглашение об упрощенном воздушном транзите военного имущества и персонала. Вместо разовых согласований вводится система годовых дипломатических разрешений. В случае вынужденной посадки принимающая сторона обязуется обеспечить безопасность и допустить специалистов для ремонта техники.



6 мая, во время поездки в Турцию начальника генштаба вооруженных сил Казахстана Каныша Абубакирова, две страны договорились вывести на новый уровень сотрудничество в сфере ВПК и активизировать программы обучения казахстанских военнослужащих в турецких военных вузах. Соглашение о военно-техническом сотрудничестве подписано Астаной с Азербайджаном - ближайшим союзником Анкары.



Все это соответствует интересам Запада. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), доля России в оборонных закупках Астаны за последние пять лет снизилась с 88 до 83 процентов. Зато растут поставки из стран - членов НАТО: Турции, Испании, Франции. Закрепить успех помогут многонациональные военные учения Regional Cooperation 2026. Они пройдут в июне в США с участием военнослужащих из государств Центральной и Южной Азии. Закрывать глаза на подобные тенденции недопустимо.



Сергей Кожемякин