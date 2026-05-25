Президент Кыргызстана подписал Указ о жестком контроле работы чиновников на местах

12:26 26.05.2026

Подписан Указ "О мерах по повышению эффективности работы местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с гражданами и качества обеспечения жизнедеятельности населения"



25.05.2026



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ "О мерах по повышению эффективности работы местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с гражданами и качества обеспечения жизнедеятельности населения".



Указ принят в целях повышения эффективности взаимодействия местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с населением, обеспечения своевременного рассмотрения обращений граждан, повышения качества оказания услуг населению и создания условий для достойной жизнедеятельности граждан.



Указом предусматриваются меры по внедрению практики проведения прямых телефонных линий, выездных личных приемов граждан, организации общественных приемных, развитию цифровых сервисов взаимодействия с населением, обеспечению надлежащей работы горячих линий, а также повышению уровня служебной этики и ответственности должностных лиц при работе с гражданами и юридическими лицами.



Документ направлен на повышение открытости и доступности местных органов власти, внедрение современных цифровых механизмов обратной связи с населением, обеспечение оперативного реагирования на обращения граждан, а также укрепление ответственности должностных лиц при осуществлении своих полномочий.



Указом предусматривается также расширение использования цифровых платформ и интернет-сервисов для взаимодействия государственных органов с населением при обеспечении требований информационной безопасности.



Кроме того, Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики поручено на постоянной основе осуществлять мониторинг обращений граждан, содержащих критику деятельности правоохранительных органов, в том числе размещенных в средствах массовой информации и сети Интернет.



В случае выявления нарушений – обеспечивать восстановление законности и привлечение виновных должностных лиц к ответственности.



Принятие данного Указа позволит повысить качество обеспечения жизнедеятельности населения, совершенствовать систему взаимодействия государственных органов с гражданами, а также создать дополнительные условия для дальнейшей дебюрократизации деятельности государственных органов.



Настоящий Указ вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.