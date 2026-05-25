15:43  В Астане прошла масштабная дискуссия ученых-историков о наследии Золотой Орды, - Табылды Акеров
12:26  Президент Кыргызстана подписал Указ о жестком контроле работы чиновников на местах
12:02  Американские команды для "шелковых" союзников, - Сергей Кожемякин
04:38  НГ: Таджикистан продвигает глобальную экологическую повестку ООН
02:56  Казахстан как альтернатива для трудовой миграции из Средней Азии, - Александр Шустов
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 25 мая
Понедельник, 25.05.2026
21:45  Заявление МИД РФ: иностранцам рекомендовано покинуть Киев перед ударами по ВПК
17:49  Беназир Бхутто: дочь Востока - гордость Пакистана, - П.В.Густерин
13:03  S&P подтверждает рейтинг Узбекистана благодаря высоким резервам и ценам на золото
12:21  О Международной премии Абуали ибн Сино (Авиценны) в области медицины. Комментарий к Указу Президента Таджикистан
12:12  Блокчейн в системе образования Казахстана: сертификаты и дипломы
00:05  ВС РФ ведут бои в Константиновке и срывают оборонительный замысел ВСУ в Запорожской области – сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 24.05.2026
22:36  Трамп резко полюбил Иран? Al Jazeera раскрыла истинную причину ближневосточной дипломатии США
18:59  Евразийский союз делает все более уверенные шаги на глобальном уровне, - Рустам Масалиев
14:44  Пришло время "Соглашению Адама"? Как "Соглашения Исаака" подрывают "Соглашения Авраама", - Дмитрий Минин
04:51  Известия: Иран топит облигации крупнейших держав
03:06  В Бишкеке запустили электронное табло "До VI Всемирных игр кочевников осталось 100 дней"
02:07  В аэропорту Ташкента пресекли незаконный вывоз золотых монет императора Всероссийского Николая II
Суббота, 23.05.2026
18:56  Вклад Авиценны в мировую цивилизацию, - И.Якубовский
12:22  Показали всем, как надо целиться: снайперам Минобороны Узбекистана нет равных в Турции
03:43  Слабоумие и отвага. Во что Армении обойдутся "европонты" Пашиняна
01:53  Проблема лабораторий американского биооружия на Украине глобальна, - Сергей Андреев
00:05  ВС РФ обходят укрепления ВСУ у Белого Колодезя – итоговая сводка Readovka за 22 мая
Пятница, 22.05.2026
23:40  Небензя: удар по колледжу в ЛНР подтвердил террористическую сущность Киева
13:02  Пекин и Бишкек обеспечат защиту железной дороги Китай – Киргизия – Узбекистан
05:33  Взгляд: Москва решила вразумить Пашиняна... для начала цветами
03:06  "Пусти козла в огород": как Казахстан добровольно отдал судебный суверенитет Британии и что из этого вышло
02:43  Страны ЦА начали подозревать, что они на пути не к новой "Золотой Орде", а к старой доброй Средней Азии, - Дмитрий Евстафьев
00:05  ВС РФ сорвали замысел оборонительной операции ВСУ на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 21 мая
Четверг, 21.05.2026
20:46  Конная дипломатия. Ашхабад расширяет связи с Британией, - Виктория Панфилова
12:36  Президент Узбекистана готовит новые памятники: в Андижане появится величественный монумент Бабуру
11:26  Госсекретарь Киргизии Арслан Койчиев выступил на симпозиуме "Золотая Орда как модель степной цивилизации"
03:00  НГ: Железная дорога Китай–Киргизия–Узбекистан становится конкурентом маршрутам через Казахстан
02:30  Ва-банк 2, или Ответный удар: ЦБ России требует немедленно взыскать 200 млрд евро с Euroclear
01:53  Церемонии без гегемонии. В чем участвовали в Пекине Владимир Путин и Си Цзиньпин, - Андрей Колесников
00:05  В Константиновке идут ожесточенные пехотные бои за контроль над городом – итоговая сводка Readovka за 20 мая
Среда, 20.05.2026
20:27  Многополярность по-американски: Трамп послал казашку Асель Робертс в Словению
19:49  Грузия бросила вызов мировому центру иноагентов, - Игорь Селезнев
17:51  СВР России уполномочена заявить: Украина готовит удары по России с территории Латвии
13:43  Цифровой неофеодализм: почему мы меняем прогресс на удобство? - Александр Сафонов
10:46  Владимир Путин и Си Цзиньпин подвели итоги переговоров в Пекине
10:37  НГ: В Киргизии закрыли 50 неблагонадежных компаний
06:38  22 мая 2026 года в Ашхабаде состоится заседание Совета глав правительств СНГ
05:33  Узбекистанскому АО "HAYOT BANK" присвоены кредитные S&P Ratings
04:37  Президент Казахстана о позитивном переосмыслении истории Золотой Орды. Выступление на симпозиуме в Астане
02:26  Кыргызы и другие кочевники Москву называли Баш Капы (Главный замок, Мас Кафа), - Табылды Акеров
01:09  Суров закон, но афганский еще суровее
00:05  ВС РФ прорвали оборону ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 19 мая
Вторник, 19.05.2026
22:31  Из Москвы в Душанбе доставили капсулы с землей с могил первых лидеров ТаджССР
22:00  Как и за что был казнен бывший премьер Пакистана Зульфикар Али Бхутто, - П.В.Густерин
19:34  Тегеранская фондовая биржа открылась после 80-дневного перерыва
17:21  В Астане проходит симпозиум "Золотая Орда как модель степной цивилизации"
13:54  Тесное российско-китайское сотрудничество играет важную, стабилизирующую роль на мировой арене - В. Путин
13:51  Взгляд: Россия и Китай готовят энергетический прорыв
12:33  "Степной партнер-2026". Китай и Монголия проведут совместные военные учения
06:56  Саида Мирзиеева в Лондоне: большая охота за британскими инвестициями
05:42  Нет мяса, нет мэра: жесткие кадровые перестановки в Монголии
04:29  ПМЖ в Узбекистане: статистика прибывших и выбывших за пять лет
03:48  Три измерения казахстанской экологии: глобальное, региональное и национальное, - Николай Кузьмин
02:12  Уроки Синьцзяна: что Таджикистану стоит взять из китайской модели искоренения радикалов
01:04  Кыргызстанцы активно участвуют в строительстве ж/д Китай - Узбекистан
Президент Кыргызстана подписал Указ о жестком контроле работы чиновников на местах
Подписан Указ "О мерах по повышению эффективности работы местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с гражданами и качества обеспечения жизнедеятельности населения"

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ "О мерах по повышению эффективности работы местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с гражданами и качества обеспечения жизнедеятельности населения".

Указ принят в целях повышения эффективности взаимодействия местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с населением, обеспечения своевременного рассмотрения обращений граждан, повышения качества оказания услуг населению и создания условий для достойной жизнедеятельности граждан.

Указом предусматриваются меры по внедрению практики проведения прямых телефонных линий, выездных личных приемов граждан, организации общественных приемных, развитию цифровых сервисов взаимодействия с населением, обеспечению надлежащей работы горячих линий, а также повышению уровня служебной этики и ответственности должностных лиц при работе с гражданами и юридическими лицами.

Документ направлен на повышение открытости и доступности местных органов власти, внедрение современных цифровых механизмов обратной связи с населением, обеспечение оперативного реагирования на обращения граждан, а также укрепление ответственности должностных лиц при осуществлении своих полномочий.

Указом предусматривается также расширение использования цифровых платформ и интернет-сервисов для взаимодействия государственных органов с населением при обеспечении требований информационной безопасности.

Кроме того, Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики поручено на постоянной основе осуществлять мониторинг обращений граждан, содержащих критику деятельности правоохранительных органов, в том числе размещенных в средствах массовой информации и сети Интернет.

В случае выявления нарушений – обеспечивать восстановление законности и привлечение виновных должностных лиц к ответственности.

Принятие данного Указа позволит повысить качество обеспечения жизнедеятельности населения, совершенствовать систему взаимодействия государственных органов с гражданами, а также создать дополнительные условия для дальнейшей дебюрократизации деятельности государственных органов.

Настоящий Указ вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.

Источник - President.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1779787560


