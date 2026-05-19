ВСУ отступают за Волчью в полосе 29-й армии ВС РФ - итоговая сводка Readovka за 26 мая

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 26 мая в разрезе СВО. Части 29-й армии вышли к южному берегу реки Волчьей неподалеку от пгт Покровское, противник отступает за реку. Редакция Readovka рассмотрела признаки подготовки киевского режима к ликвидации организаций радикалов как главной угрозы власти Зеленского. На Украине констатировали, что областные центры готовятся к круговой обороне, что свидетельствует об ускорившийся деградации положения неприятельских войск.







Приятная неожиданность



Предположения редакции Readovka о том, что ВСУ отступают за реки Волчья и Вороная в рамках переброски сил в район Степногорска и на другие участки, подтверждаются. Бойцы 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 29-й гвардейской ОА овладели населенным пунктом Добропасово, о чем свидетельствуют данные объективного контроля. Таким образом, полоса активности украинской мотопехоты к югу от пгт Покровское в скором времени может быть окончательно занята русскими войсками. Это же касается и площадей восточнее и юго-восточнее Добропасово. Южный берег Волчьей у Великомихайловки в складывающихся обстоятельствах становится ловушкой для подразделений незалежной, если те, что там остались, не отойдут за водную преграду.



Прорыв в Добропасово является очень плохим сигналом для украинского командования. К данному населенному пункту непосредственно примыкает село Александровка, на противоположном берегу Волчьей находится пгт Покровское. Над этим крупным и важным для обороны всей Днепропетровской области "населенником" нависла непосредственная угроза скорого штурма. Кроме того, контроль над Добропасово открывает русским штурмовикам возможность занять узкую излучину Волчьей с селом Коломийцы и далее развивать успех уже за рекой, чтобы полностью установить контроль над прибрежной зоной вышеупомянутых рек в полосе 29-й гвардейской ОА ВС РФ. Попутно создаются условия, при которых неприятель не будет иметь возможности просачивания в наш оперативный тыл, чтобы "колебать" северный фланг группировки "Восток". Это условие достигается уже уверенным присутствием русской армии на противоположном берегу Волчьей, Вороной и Каменки.



На данный момент нельзя говорить о том, что собирается предпринимать командование 29-й армии. Но стоит сказать, что наше оперативное войсковое объединение заполучило большое количество вариантов развития картины боевых действий в своем секторе. ВСУ в этом плане попали в крайне тяжелое положение, спрогнозировать что-либо крайне тяжело, а с учетом того, что часть стоявших против 29-й ОА украинских сил переброшена в другой сектор, ситуация для противника откровенно опасная.



"Мавр доделывает свое дело"



Массовое бегство украинцев с Украины и высочайшие потери на фронте стали благоприятными факторами для появления в незалежной уже существенного количества трудовых мигрантов. У местных жителей встал резонный вопрос о том, какое будущее ждет незалежную с этнографической точки зрения, если часть трудоспособного населения покинула страну и едва ли вернется, а другая ее часть уже погибла или погибнет ради "хотелок" Зеленского и его хозяев. Эти размышления стали на Украине если не повсеместными, то как минимум входящими в первую пятерку самых острых тем.



Особо остро на это реагирует не усредненный обыватель, а полноценная и оформленная в стране сила – "азовские" (организация признана в России террористической и запрещена) радикалы, которые в основном сконцентрированы в ВСУ (3-я ОШБр) и НГУ (12-я ОБрОН), а также представлены политической партией "Гражданский корпус" (организация запрещена в России). Учитывая идеологическую базу украинских радикалов, радоваться такому положению вещей они не могут. Ведь речь идет не о трудовой миграции, а о замещающей, потому что новый глава ОП Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) относительно недавно анонсировал то, что будут прорабатываться механизмы недопущения использования Украины как "транзитной страны" для дальнейшего переезда в ЕС. То есть Банковая желает, чтобы поток рабочих оседал в стране как минимум надолго в рамках долгосрочных трудовых контрактов. В совокупности всех вышеприведенных аспектов незалежную ожидает кардинальное изменение национального состава населения. И это не домыслы редакции Readovka, именно в таких тонах характеризуют перспективу местные социологи.



"После окончания конфликта Украину могут начать заселять африканцами и афганцами, чтобы предотвратить демографическую катастрофу", – сказал в интервью изданию "Фокус" летом 2025 года директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто.



"Азовцы" забили тревогу, в частности медийный боевик Жорин, ответственный за создание и работу "школ хорунжих", которые готовят "политофицеров" для ВСУ.



Естественная реакция, которой не могло не быть со стороны местных обывателей и радикалов, стала "универсальным средством" против последних, оказавшимся в руках Банковой. Подконтрольное ей СМИ "Украинская правда" (УП) опубликовала постер, где прямо заявляется, что лозунг "Украина для украинцев" (внесен Минюстом РФ в перечень нацистских символов и лозунгов) именуется "российским нарративом". Примечательно, что такого рода лозунги, включая знаменитый "в Україні господар українець" (внесен Минюстом РФ в перечень нацистских символов и лозунгов), были становым хребтом идеологической обработки населения. Теперь политический ветер переменился, причем, по всей видимости, центром "смены вех" стал именно Лондон – главный источник приказов для политической верхушки незалежной. Стоит обратить внимание на свежее заявление мэра Лондона Садика Хана, который является потомком мигрантов из Пакистана.



"Информацию о связи бесконтрольной миграции и роста преступности распространяют Кремль, администрация Трампа и Китай", – заявил британский политик.



Таким образом, идентичность смыслового содержания нарративов в Лондоне и Киеве – это не совпадение, а "политическая франшиза". При такой существенной смене риторики украинским радикалам остается только 2 пути. Первый – полностью идти в канве Банковой и ограничиваться максимум недовольными постами на канале Жорина и других в Telegram. Это, разумеется, в среднесрочной перспективе приведет к тому, что идейная база "азовцев" будет размыта, а "организация боевиков", которой она была и существует по сей день, станет "оберткой без содержания", которая безопасна для режима. Второй – "азовцам" и им сочувствующим не останется ничего, кроме как выбирать ход "ва-банк" и брать власть, пока в их распоряжении есть полноценные фронтовые соединения корпусного уровня (3-й АК ВСУ и 1-й АК НГУ) и прочее. Но Банковая отлично осознает, что этот контингент является единственной реальной угрозой. Остальные персоналии, такие как Буданов и экс-главком ВСУ Залужный, сами по себе не являются большой проблемой. Именно наличие вооруженной и организованной силы или союз с ней делает политического актора второго или даже третьего плана непосредственной угрозой. Помимо этого осознания, Банковая получила "наступательное оружие" в виде пришедшего из Лондона нарратива о том, что "всякий кто против мигрантов – агент России". Теперь у Зеленского есть не просто рычаг, а полноценная база для обоснования требований к "азовцам" отказаться от собственных взглядов или же быть уничтоженными, расформированными или ошельмованными по подозрению в работе в интересах Москвы.



Тот факт, что "азовские" подразделения являются одними из самых стойких на фронте, для Киева не будет играть роли. Весьма вероятно, что украинские политтехнологи предложат вариант, при котором "честным и нескомпрометированным" военных из указанных частей предложат "раствориться" в других формированиях ВСУ и НГУ, а особо ретивых, как принято говорить в СБУ, "деактивируют". Кроме того, у Банковой уже есть в "джокер в рукаве", который может быть применен в нужный момент. Среди "азовцев" есть такие индивидуумы, как Сергей Коротких, известный под кличками "Боцман" или "Малюта". В СМИ незалежной еще в 2022 году были публикации, обвинявшие его в контактах с российскими и белорусскими спецслужбами. С тех пор всю медийную деятельность он свернул или ему приказали свернуть, чтобы не бросать тень на организацию "азовцев" и ее лидеров. Эта история может в любой момент быть развернута Банковой в нужной тональности под нарративом о том, что сообщество "азовцев" набито агентами ФСБ и тому подобное. Есть еще и так называемый "Интернациональный легион" ГУР, в который, помимо прочих, входят выходцы из РФ и РБ. При желании СБУ в состоянии разгромить часть формирований бывшего ведомства Буданова с попутным обвинением, что все непотребство расцвело именно в его бытность руководителем ГУР.



Непримечательный постер УП – это весьма четкий сигнал, что над украинскими радикалами сгустились тучи. В первые "постмайданные" годы они были ослом, везущим на своей спине пассажира, который сначала щедро кормил осла, а потом пустит его под нож. Принцип классический: "мавр сделал свое дело, мавр может уходить". Этот момент, учитывая возрастающую угрозу положению Зеленского, подходит все ближе, сейчас далеко не первый, но куда более громкий "звоночек", чем прежде.



В ожидании обвала



Нардеп Рады от партии "Слуга народа" Бужанский в своем Telegram-канале начал задаваться вопросами о причинах подготовки украинских областных центров к круговой обороне, если ВСУ якобы в состоянии стабилизировать фронт.



"Каждый день появляются новости о том, что ряд городов, как то Киев и Одесса, или целые области, Волынь, готовятся к круговой обороне. Все это происходит на фоне новостей об освобождении нашими войсками пятисот квадратных километров и о снижении наступательного темпа и потенциала российских войск. Возникает вопрос, почему в таком случае эти города и области не готовили к круговой обороне все эти годы, когда было хуже, и начали готовить сейчас?" – написал он.



Стоит помочь украинскому политику с поиском ответа на этот вопрос. Реальная боеспособность ВСУ и ее видимость, которая формируется на основании докладов и прочих документов, – это "две большие разницы". В качестве яркого примера стоит привести сообщение украинского МВД, которое раскрыло схему приписок, позволявшую сотрудникам одного из районных военкоматов в Закарпатье создавать впечатление, что нормы по отлову в армию исправно выполняются. Схема подразумевала, что руководители ТЦК через систему "Оберег" вносили фиктивные данные о количестве мобилизованных. В общей сложности таким образом украинские войска получили 270 человек "мертвых душ", без взвода целый батальон. Это только у одного районного военкомата. Каких объемов окажется "фантомное войско", если МВД пройдется по всем?



Какие-либо дополнительные пояснения, почему Киев выстраивает круговую оборону областных центров, излишни. Остается вопрос: а почему именно сейчас? Стоит допустить, что частотность закрытой информации дурного содержания достигла такого уровня, что даже самые "отбитые патриоты Зеленского" поняли, что иной перспективы развития ситуации быть не может, если Киев откажется от мирного урегулирования.



Вчера, 25 мая, главным событием дня стал успех 20-й армии ВС РФ в обороне "Святогорского выступа". Источник - Readovka

