Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии, - Владимир Путин

01:00 27.05.2026 Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии



Россия

27 мая 2026 г. 0:00

Владимир Путин, Президент Российской Федерации



В преддверии государственного визита в Республику Казахстан хотел бы поделиться своими оценками состояния и перспектив российско-казахстанских отношений.



Россию и Казахстан связывают по-настоящему прочные узы дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, в основе которых – общая история, тесное переплетение культур и человеческих судеб. Стратегическое партнерство и союзничество двух стран опираются на нерушимые принципы взаимного уважения и доверия, выступают важным фактором обеспечения мира, стабильности и социально-экономического развития на всем евразийском пространстве.



Подчеркну, в нашей стране с большим уважением относятся к сильному и процветающему Казахстану с его эффективной, поддерживаемой народом политической системой, стабильной и динамично растущей экономикой. Недавно ваша республика приняла новую, отвечающую духу времени и ориентированную в будущее Конституцию. Голосуя за нее, казахстанские граждане подавляющим большинством выразили одобрение проводимому Президентом Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым курсу на упрочение государственных институтов, на комплексную модернизацию страны, достижение устойчивого социально-экономического и духовно-нравственного развития. Убежден, что все эти масштабные преобразования будут успешными и на деле поспособствуют укреплению государства и росту благосостояния людей.



У нас с Касым-Жомартом Кемелевичем выстроились действительно дружеские, искренние отношения. Наши встречи, беседы всегда проходят в доверительной атмосфере и ориентированы на результат. Во главу угла мы неизменно ставим наращивание взаимовыгодных российско-казахстанских связей во всех областях.



И конечно, большое внимание мы уделяем экономике, ведь Россия и Казахстан – крупные торговые партнеры. Несколько лет подряд сохраняются стабильно высокие показатели объемов экспортно-импортных операций, подавляющая часть которых осуществляется в национальных валютах. Общая сумма накопленных российских капиталовложений в казахстанскую экономику составляет почти 30 миллиардов долларов. При этом свыше 40% всех казахстанских юридических лиц с иностранным капиталом – это компании, созданные совместно с партнерами из России. С участием российских инвесторов в республике реализуется порядка 70 крупных проектов, в том числе в автомобилестроении, тяжелом машиностроении, химической промышленности и многих других технологичных отраслях, благодаря чему уже создано более 60 тысяч новых рабочих мест.



Активно развивается российско-казахстанское сотрудничество в энергетике. За счет работы Каспийского трубопроводного консорциума через территорию России обеспечиваются поставки более 80% совокупного экспорта казахстанской нефти на мировые рынки. Для устойчивого энергоснабжения республики – с участием "Газпрома" – планируется оптимизация и расширение национальной газотранспортной инфраструктуры. Кроме того, российский бизнес предлагает казахстанским партнерам уникальные разработки и технологии в области альтернативной и "чистой" энергетики.



Важной составляющей двустороннего партнерства на долгосрочную перспективу является взаимодействие в сфере "мирного атома". Новый флагманский проект – сооружение в Казахстане с участием Госкорпорации "Росатом" первой атомной электростанции. Церемония запуска инженерных работ на площадке АЭС близ озера Балхаш в Алматинской области состоялась в прошлом году.



Расширяется и двусторонняя кооперация в области добычи и переработки критически важных природных ресурсов. Это реально способствует укреплению долгосрочной технологической и сырьевой независимости наших стран.



Весьма востребована на казахстанском рынке инновационная программная продукция крупных российских айти-компаний. В числе совместно реализуемых проектов – внедрение самых современных цифровых платформ и решений, в том числе на основе искусственного интеллекта, в сферах промышленности и сельского хозяйства, логистики и транспорта, государственного и муниципального управления, налогообложения, образования и медицины.



В нынешнем году был сделан важный совместный шаг в области космонавтики. 30 апреля с комплекса "Байтерек" состоялся первый пуск российско-казахстанской перспективной ракеты среднего класса "Союз-5 ⁄ Сункар". Символично, что это произошло в год 65-летия первого полета человека на околоземную орбиту – Юрия Гагарина, отправившегося в свою историческую миссию с космодрома "Байконур".



Благодаря географическому положению, наши страны обладают огромным логистическим потенциалом. Поэтому придаем большое значение развитию международных транспортных коридоров Север – Юг и Европа – Западный Китай.



Важное направление партнерства – экология и сбережение биоразнообразия. В связи с просьбой казахстанских друзей о содействии в восстановлении в Казахстане популяции амурского тигра наши профильные ведомства провели за год необходимую работу. В Хабаровском крае были выловлены два взрослых тигра и пара тигрят, которые прошли обследование, в том числе на предмет репродуктивного здоровья, и были перевезены рейсом "Аэрофлота" в Казахстан. Сейчас российские и казахстанские ученые совместно занимаются их адаптацией и акклиматизацией в государственном природном резервате "Иле-Балхаш", и скоро тигры будут выпущены в дикую природу.



Существенную лепту в наши добрососедские отношения вносит межрегиональное и приграничное взаимодействие. По этой линии действует более 80 соглашений в торговле и образовании, науке и культуре. Регулярно проводятся форумы регионов, обмены делегациями, бизнес-миссиями и выставками.



Активно наращиваются гуманитарные контакты, сотрудничество в сфере образования, академических и научных обменов. Полностью согласен с мнением Президента Токаева, которое он не раз высказывал в своих выступлениях, о важности вовлечения в двусторонние связи молодежи. Ведь именно молодым людям предстоит определять будущее российско-казахстанских отношений, закреплять достигнутое и наполнять наше партнерство современным содержанием.



Отмечу в этой связи, что в российских вузах, включая восемь филиалов в Казахстане, обучается более 60 тысяч казахстанских студентов. На будущий учебный год количество правительственных квот для казахстанцев увеличено до 800 мест.



Успешно работают казахстанские филиалы многих ведущих российских университетов, включая МГУ и МГИМО. В сентябре 2025 года начал свою деятельность первый в России филиал иностранного высшего учебного заведения, и примечательно, что им стал именно вуз из Казахстана – Национальный университет имени аль-Фараби.



Мы совместно двигаемся к созданию в Алматы Международной общеобразовательной школы "Казахстан-Сириус" и Центра по работе с талантами детей и молодежи. Их открытие запланировано в 2029 году, причем уже есть договоренность о сооружении второго такого же комплекса в Астане.



Предметом бережного отношения для всех нас была и остается общая история народов России и Казахстана. Особое место в ней занимает Победа в Великой Отечественной войне. В наших странах свято чтят подвиги отцов, дедов и прадедов, которые плечом к плечу сражались против нацизма, ценой огромных жертв принесли мир всей Европе. Признательны Президенту Токаеву за приезд в Москву 8–9 мая для участия в торжественных мероприятиях празднования 81-й годовщины Великой Победы.



Как справедливо отметил Президент Казахстана в статье "Вечная дружба – путеводная звезда для наших народов", опубликованной в "Российской газете" в преддверии его государственного визита к нам в страну в ноябре прошлого года, стратегическое союзничество двух наших стран – это важнейший фактор поддержания стабильности и безопасности во всей Евразии. В подписанной тогда же, в ноябре, в Москве Декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве нашла отражение общая заинтересованность двух государств в формировании более справедливого многополярного миропорядка, основанного на соблюдении норм международного права, включая положения Устава ООН. Россия и Казахстан солидарно выступают за демократизацию международных отношений на принципах равноправия, учета законных интересов всех государств, их культурной и цивилизационной самобытности.



В условиях нынешней геополитической турбулентности, по нашему общему убеждению, как никогда важна роль механизмов регионального сотрудничества, в которых деятельно участвуют Россия и Казахстан. Имею в виду прежде всего Евразийский экономический союз, очередной саммит которого пройдет на днях в Астане, а также Содружество Независимых Государств, Организацию Договора о коллективной безопасности, Шанхайскую организацию сотрудничества, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, формат "Россия – Центральная Азия".



В России высоко ценят вклад Казахстана в совместную работу и в рамках Международной организации по русскому языку, созданной по инициативе Касым-Жомарта Кемелевича. В марте в Москве первая министерская конференция дала старт практической деятельности этой уникальной структуры, нацеленной на сохранение позиций русского языка и русскоязычного культурно-гуманитарного пространства в мире.



Завершая, хотел бы вновь подчеркнуть, что Российская Федерация готова и впредь всемерно развивать многоплановые союзнические отношения с Республикой Казахстан. Убежден, что наши переговоры в ходе предстоящего визита придадут существенный импульс дальнейшему укреплению российско-казахстанского партнерства. И конечно, пользуясь случаем, передаю самые добрые пожелания здоровья, благополучия и процветания всем гражданам дружественного Казахстана. Источник - Казахстанская правда

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1779832800





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Заседание Бюро Сената

- Глава Парламента Китая посетил Мажилис

- Олжас Бектенов проверил ход подготовки к реализации проекта "Долина ЦОДов"

- "Не священное писание": Уральск

- Цены на социально значимые продукты третью неделю остаются стабильными

- Решение суда МФЦА по делу "Газпрома" не будет исполнено в Казахстане – Минюст республики

- Противодействие наркобизнесу

- В кассационном суде пересмотрено дело по мошенничеству в сфере образования

- Рабочий график главы государства

