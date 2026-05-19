ФСБ России: уроженцев СНГ в сети террористов рекрутирует филиал ИГ в Афганистане

02:40 27.05.2026

Бортников: уроженцев СНГ в сети террористов рекрутирует филиал ИГ в Афганистане



"Вилаят Хорасан" активно вербует боевиков из других терструктур, рекрутирует сторонников из числа граждан Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Казахстана, а также трудовых мигрантов в России, указал глава ФСБ



МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Активной вербовкой уроженцев стран СНГ в террористические структуры занимается филиал ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) "Вилаят Хорасан", противостоящий афганским властям. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб (СОРБ) государств - участников СНГ.



"Вилаят Хорасан" сейчас активно вербует боевиков из других терструктур, рекрутирует сторонников из числа граждан Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Казахстана, а также трудовых мигрантов в России", - отметил глава ФСБ. На территории стран СНГ создаются законспирированные террористические сети, формируются каналы их ресурсного обеспечения, готовятся акции террора.



В начале этого года, отметил Бортников, ФСБ совместно с таджикистанскими коллегами выявлена и обезврежена террористическая ячейка, планировавшая резонансные теракты. Кроме того, во взаимодействии со Службой госбезопасности Узбекистана на стадии подготовки пресечены пять нападений террористов в разных регионах России, в том числе в Москве.



Бортников отметил, что "Вилаят Хорасан", связанные с ним джихадистские группировки, а также антиталибская вооруженная оппозиция "при активной поддержке спецслужб Великобритании продолжают попытки ослабить власть в Кабуле, стремясь расширить неподконтрольные талибам районы страны, прежде всего на севере". И, опираясь на этот регион, "западники рассчитывают впоследствии влиять на ситуацию в республиках Центральной Азии в выгодном для себя ключе".



В связи с этим он подчеркнул важность развития контактов по линии антитеррора с афганскими коллегами. "Со своей стороны, ведем такую работу, в том числе в рамках более широких усилий по содействию политической стабилизации в Афганистане, нормализации отношений Кабула с Исламабадом. Очевидно, что от спокойствия в афгано-пакистанском регионе будет зависеть и наша общая безопасность", - подчеркнул директор ФСБ.