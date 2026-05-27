Кому не дает спокойствия стабильность в нейтральном Туркменистане? - Марат Нургожаев

04:44 27.05.2026

Туркменская инициатива по правам человека (TIHR) совместно с другими "правозащитными" организациями Международным партнерством по правам человека (IPHR), Казахстанским международным бюро по правам человека и верховенству права (KIBHR) и Ассоциацией по правам человека в Центральной Азии (AHRCA) выпустили очередное заявление для дополнительной встречи ОБСЕ по вопросам человеческого измерения: "Защита гражданского пространства в цифровую эпоху", прошедшей в Beнe 11-12 мая.



В частности, в адрес правительств Туркменистана и других центральноазиатских государств прозвучал призыв "выполнить свои обязательства в области гуманитарного измерения, положив конец злоупотреблению законодательством, направленным против онлайн-выражения мнений, прекратив преследование и запугивание представителей гражданского общества и обеспечив открытость, безопасность и доступность цифровых пространств, а также предпринять конкретные шаги для защиты журналистов, блогеров и правозащитников от мести за их деятельность в интернете".



Особенно беспокоит "правозащитников", что в Туркменистане, мол, царит повсеместная цензура, предположительно связанная с коррупцией, она уже привела к систематической блокировке независимых веб­сайтов, а также к ограничениям на использование VPN-сервисов, используемых для обхода подобных ограничений. Ну и как было обойтись без упоминания о "суровых репрессиях" в отношении блогеров, ведущих "независимые расследования" и потому вызывающих преследования со стороны местных властей.



Впрочем, этим происки внешних врагов в отношении Ашхабада не закончились. Госдепартамент США при содействии консорциума международного развития Миссисипи организовал продолжающуюся и в эти дни "служебную командировку" для группы специалистов, по сути, определяющих идеологию страны – журналистов, представителей МИД, Государственного информационного агентства и Госкомитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии.



По опубликованной информации, в ходе визита в США туркменские випы ознакомятся с ключевыми стратегиями и инструментами, используемыми американскими коллегами по интеграции искусственного интеллекта в журналистскую практику, а также с влиянием технологий, основанных на ИИ, изучат идеи по применению ИИ и технологий для решения проблем в области СМИ.



Что удивительно: те же самые западные организации ни в какую не желают признавать профессиональную деятельность принимаемых у себя туркменских журналистов. В частности, в опубликованном в конце апреля всемирном рейтинге прессы "Репортеры без границ" Туркменистан занял 173-е место из 180 возможных. По оценке экспертов, "регион все больше становится похож на огромную лабораторию с перевернутыми ценностями, в котором законность искусственна и работает в первую очередь на интересы властей, а не на защиту права на информацию".



Здесь, как говорится, валят с больной головы на здоровую, учитывая, какие чуждые для Ашхабада либеральные ЛГБТ*-ценности пытается внедрить коллективный Запад в сознание местного населения, особенно молодежи. И естественно, власти с такой экспансией не могут не бороться.



На фоне разлагающей работы прозападных сил особенно выигрышно выглядят взаимоотношения Туркменистана с Россией, где учится порядка 54 тыс. студентов из этой страны. Согласитесь, это хорошая долгосрочная инвестиция в союз двух стран, причем без навязывания друг другу каких-то чуждых ценностей.



В 2026 году образовательное сотрудничество Ашхабада с Москвой перешло на новую стадию – "большой стройки". В частности, проект российско-туркменского университета находится на завершающей стадии проработки: эго будет важный образовательный хаб, который закрепит статус Туркменистана как интеллектуального центра. Кроме того, стартует проект строительства нового корпуса школы имени Пушкина для младших классов.



Показательно также, что 21-22 апреля делегация во главе с ректором Института международных отношений МИД Туркменистана Гульшат Юсуповой находилась с визитом в Москве, целью которого стало обсуждение активизации взаимодействия с МГИМО МИД России. Руководители двух вузов обсудили возможности регулярных студенческих и преподавательских обменов, разработки совместных образовательных программ в сфере международных отношений и энергетической дипломатии, а также осуществление инициатив, ориентированных на вовлечение студентов в международную и общественно-дипломатическую жизнь.



По результатам стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в наращивании межвузовского взаимодействия и формировании повестки сотрудничества, объединяющей образовательный, исследовательский и международный потенциал вузов.



Также прошла встреча Гульшат Юсуповой с директором третьего департамента стран СНГ МИД России Александром Стерником, во время которой собеседники обменялись мнениями о текущем состоянии и дальнейшем развитии углубленного стратегического диалога между Туркменистаном и Россией, динамичный характер которому придают контакты на высшем уровне. В данном контексте констатирован плодотворный характер партнерства в сферах образования и науки, поскольку одним из основных векторов туркмено-российского диалога является культурно-гуманитарная область.



И наконец, в продолжение визита туркменской делегации в МГИМО состоялся круглый стол, посвященный стратегиям международного академического сотрудничества между Ашхабадом и Москвой. В нем приняли участие руководители структурных подразделений, представители экспертного сообщества, профессорско-преподавательский состав МГИМО, студенты из Туркменистана, а также российские студенты, изучающие туркменский язык.



На повестку было вынесено обсуждение вопросов развития межвузовского партнерства, где в числе перспективных направлений были обозначены реализация программ академической мобильности магистрантов и преподавателей, организация взаимных краткосрочных стажировок для студентов, визитов преподавателей, разработка и реализация совместных образовательных программ в сфере дипломатической службы, налаживание сотрудничества в научно­-экспертной сфере, распространение передовой методики преподавания иностранных языков, в том числе издание совместного учебного пособия по туркменскому языку.



Собственно говоря, какие еще весомые доводы здесь нужны, чтобы понять плодотворность взаимодействия Ашхабада и Москвы по вопросам молодежной политики, а также наращивания роли вузов в укреплении гуманитарного взаимодействия и культуры диалога.