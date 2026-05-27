СП: Ормузский пролив. Тегеран заставил весь Ближний Восток ненавидеть Трампа

13:09 27.05.2026

Ормузский пролив: Тегеран заставил весь Ближний Восток ненавидеть Трампа

Судоходные компании поставлены перед выбором - либо попадать под санкции США, либо под ракеты Ирана и идти на дно Персидского залива



Константин Ольшанский

Широко разрекламированный Дональдом Трампом "меморандум о взаимопонимании" (МОВ) между США и Ираном опять завис в воздухе.



В попытке спасти лицо перед американским избирателем он заявляет о "контроле над ситуацией", однако реальное положение дел говорит об обратном: Иран диктует свои условия, заставив американского президента метаться между угрозами и слабыми надеждами на сделку.



Шоу одного актера по имени Трамп



Политическая манера Дональда Трампа - заявить о "величайшей победе" еще до того, как начались реальные переговоры - в этот раз дала глубокую трещину. 23 мая Трамп пафосно объявил, что соглашение о прекращении войны "в значительной степени согласовано" и ждет лишь его автографа.



Но уже на следующий день, 24 мая, Тегерана вылил ушат холодной воды на Вашингтон. Иранское руководство ясно дало понять, что на американских условиях подписывать ничего не собирается.



Наконец, 25 мая Fox News сообщил, что США и Иран согласовали только рамочное соглашение по ядерной программе. Остальные пункты до сих пор не согласованы. Тут же анонимные источники в Белом доме через лояльный ресурс Axios зашептали, будто стороны все еще спорят по формулировкам, и вообще, "станет ли это соглашением - открытый вопрос".



В итоге сам Трамп был вынужден дезавуировать свои же слова, заявив, что сделка "еще даже не полностью согласована", добавив нелепую угрозу о том, что соглашение не даст Ирану "открытого пути к ядерному оружию".



Все это похоже на блеф США.



Поняв, что иранцы не прогнулись под давлением, Трамп попытался сменить риторику на "мудрое терпение", заявив, что поручил переговорщикам "не торопиться", потому что "время на стороне США". Но этот неуклюжий блеф не обманул никого в регионе.



Иран требует разговора на равных



Пока Вашингтон пытается представить меморандум как акт "американского великодушия", иранские СМИ, связанные с КСИР (в частости, Fars) открыто смеются над американской дипломатией.



Иранская позиция остается прежней: янки обязаны отменить санкции, полностью разморозить и вернуть иранские активы, снять блокаду Ормузского пролива и, наконец, окончательно решить вопрос о суверенитете Ирана над Ормузским проливом.



Попытки американских и европейских посредников "размазать" эти требования по времени или заменить их техническими обещаниями Иран жестко отверг. Тегеран не согласился ни на одну значимую уступку по своей ядерной программе.



Ярчайшим проявлением американского цинизма и двуличия стала ситуация вокруг Ливана. В то время как Трамп заявляет о желании положить конец войне "на всех фронтах", за кулисами Вашингтон продолжает поощрять израильские карательные операции против суверенного Ливана.



ЦАХАЛ ведет боевые действия в долине Бекаа и в нескольких других районах Ливана. Представители "Хезболлы" уже выступили с жестким заявлением: никаких компромиссов с оккупантами не будет.



Pax Americana - гнилой и токсичный



Сейчас самое важное - чем закончится битва за Ормузский пролив. Американский Институт изучения войны (ISW) уверен, что, вопреки расхожим мнениям, Иран не рассматривает пролив как "кассу" для сбора пошлин.



Если США предложат Тегерану выбор между "снятием санкций" и "контролем над проливом", иранское руководство может пойти на тактический торг.



Но даже "отказ" от формального суверенитета в обмен на деньги будет для Ирана лишь дымовой завесой, скрывающей достижение стратегических целей: ослабление американского присутствия и создание зоны постоянного давления на мировую экономику.



Если официальное признание суверенитета Ирана Вашингтоном кажется фантастикой (из-за резкого протеста арабских монархий и союзников США), Тегеран готов применить план "Б", уверен ISW.



Для судоходных компаний возникает дилемма. Если они платят Ирану за "безопасность" (пошлину), они попадают под вторичные санкции США. Если не платят - рискуют быть потопленными. В итоге Тегеран добивается цели без официальных сборов.



Наиболее приемлемый вариант, уверены в ISW, - чисто политический. Перевозчики могут обратиться к правительству своей страны, чтобы та заключила сделку с Ираном.



Фактически, иранцы уже победили в первой фазе борьбы за Ормуз. Даже не взимая ни одного доллара пошлины, они сделали пролив "своим". Сейчас они просто ждут момента, когда мир привыкнет к этой новой реальности и начнет договариваться не о том, "как открыть пролив", а о том, "как сделать так, чтобы Иран его не закрыл".



Попытка США "переждать" иранское упрямство провалилась. Тегеран успешно монетизирует страх мировых рынков и затягивает переговоры. И в ближайшие дни Вашингтону придется принять одно из самых тяжелых решений десятилетия: либо согласиться на условия Ирана и признать крах Pax Americana на Ближнем Востоке, либо возобновить войну.