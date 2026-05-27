 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
Среда, 27.05.2026
14:58  Москва напомнила Еревану: "Газпром" не занимается благотворительностью в отношении стран ЕС
13:09  СП: Ормузский пролив. Тегеран заставил весь Ближний Восток ненавидеть Трампа
04:44  Кому не дает спокойствия стабильность в нейтральном Туркменистане? - Марат Нургожаев
02:40  ФСБ России: уроженцев СНГ в сети террористов рекрутирует филиал ИГ в Афганистане
01:00  Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии, - Владимир Путин
00:05  ВСУ отступают за Волчью в полосе 29-й армии ВС РФ - итоговая сводка Readovka за 26 мая
Вторник, 26.05.2026
21:11  Минюст Казахстана срочно ликвидирует брешь в законах, открытую британским судом МФЦА
15:43  В Астане прошла масштабная дискуссия ученых-историков о наследии Золотой Орды, - Табылды Акеров
12:26  Президент Кыргызстана подписал Указ о жестком контроле работы чиновников на местах
12:02  Американские команды для "шелковых" союзников, - Сергей Кожемякин
04:38  НГ: Таджикистан продвигает глобальную экологическую повестку ООН
02:56  Казахстан как альтернатива для трудовой миграции из Средней Азии, - Александр Шустов
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 25 мая
Понедельник, 25.05.2026
21:45  Заявление МИД РФ: иностранцам рекомендовано покинуть Киев перед ударами по ВПК
17:49  Беназир Бхутто: дочь Востока - гордость Пакистана, - П.В.Густерин
13:03  S&P подтверждает рейтинг Узбекистана благодаря высоким резервам и ценам на золото
12:21  О Международной премии Абуали ибн Сино (Авиценны) в области медицины. Комментарий к Указу Президента Таджикистан
12:12  Блокчейн в системе образования Казахстана: сертификаты и дипломы
00:05  ВС РФ ведут бои в Константиновке и срывают оборонительный замысел ВСУ в Запорожской области – сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 24.05.2026
22:36  Трамп резко полюбил Иран? Al Jazeera раскрыла истинную причину ближневосточной дипломатии США
18:59  Евразийский союз делает все более уверенные шаги на глобальном уровне, - Рустам Масалиев
14:44  Пришло время "Соглашению Адама"? Как "Соглашения Исаака" подрывают "Соглашения Авраама", - Дмитрий Минин
04:51  Известия: Иран топит облигации крупнейших держав
03:06  В Бишкеке запустили электронное табло "До VI Всемирных игр кочевников осталось 100 дней"
02:07  В аэропорту Ташкента пресекли незаконный вывоз золотых монет императора Всероссийского Николая II
Суббота, 23.05.2026
18:56  Вклад Авиценны в мировую цивилизацию, - И.Якубовский
12:22  Показали всем, как надо целиться: снайперам Минобороны Узбекистана нет равных в Турции
03:43  Слабоумие и отвага. Во что Армении обойдутся "европонты" Пашиняна
01:53  Проблема лабораторий американского биооружия на Украине глобальна, - Сергей Андреев
00:05  ВС РФ обходят укрепления ВСУ у Белого Колодезя – итоговая сводка Readovka за 22 мая
Пятница, 22.05.2026
23:40  Небензя: удар по колледжу в ЛНР подтвердил террористическую сущность Киева
13:02  Пекин и Бишкек обеспечат защиту железной дороги Китай – Киргизия – Узбекистан
05:33  Взгляд: Москва решила вразумить Пашиняна... для начала цветами
03:06  "Пусти козла в огород": как Казахстан добровольно отдал судебный суверенитет Британии и что из этого вышло
02:43  Страны ЦА начали подозревать, что они на пути не к новой "Золотой Орде", а к старой доброй Средней Азии, - Дмитрий Евстафьев
00:05  ВС РФ сорвали замысел оборонительной операции ВСУ на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 21 мая
Четверг, 21.05.2026
20:46  Конная дипломатия. Ашхабад расширяет связи с Британией, - Виктория Панфилова
12:36  Президент Узбекистана готовит новые памятники: в Андижане появится величественный монумент Бабуру
11:26  Госсекретарь Киргизии Арслан Койчиев выступил на симпозиуме "Золотая Орда как модель степной цивилизации"
03:00  НГ: Железная дорога Китай–Киргизия–Узбекистан становится конкурентом маршрутам через Казахстан
02:30  Ва-банк 2, или Ответный удар: ЦБ России требует немедленно взыскать 200 млрд евро с Euroclear
01:53  Церемонии без гегемонии. В чем участвовали в Пекине Владимир Путин и Си Цзиньпин, - Андрей Колесников
00:05  В Константиновке идут ожесточенные пехотные бои за контроль над городом – итоговая сводка Readovka за 20 мая
Среда, 20.05.2026
20:27  Многополярность по-американски: Трамп послал казашку Асель Робертс в Словению
19:49  Грузия бросила вызов мировому центру иноагентов, - Игорь Селезнев
17:51  СВР России уполномочена заявить: Украина готовит удары по России с территории Латвии
13:43  Цифровой неофеодализм: почему мы меняем прогресс на удобство? - Александр Сафонов
10:46  Владимир Путин и Си Цзиньпин подвели итоги переговоров в Пекине
10:37  НГ: В Киргизии закрыли 50 неблагонадежных компаний
06:38  22 мая 2026 года в Ашхабаде состоится заседание Совета глав правительств СНГ
05:33  Узбекистанскому АО "HAYOT BANK" присвоены кредитные S&P Ratings
04:37  Президент Казахстана о позитивном переосмыслении истории Золотой Орды. Выступление на симпозиуме в Астане
02:26  Кыргызы и другие кочевники Москву называли Баш Капы (Главный замок, Мас Кафа), - Табылды Акеров
01:09  Суров закон, но афганский еще суровее
00:05  ВС РФ прорвали оборону ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 19 мая
Вторник, 19.05.2026
22:31  Из Москвы в Душанбе доставили капсулы с землей с могил первых лидеров ТаджССР
22:00  Как и за что был казнен бывший премьер Пакистана Зульфикар Али Бхутто, - П.В.Густерин
19:34  Тегеранская фондовая биржа открылась после 80-дневного перерыва
17:21  В Астане проходит симпозиум "Золотая Орда как модель степной цивилизации"
13:54  Тесное российско-китайское сотрудничество играет важную, стабилизирующую роль на мировой арене - В. Путин
13:51  Взгляд: Россия и Китай готовят энергетический прорыв
Ормузский пролив: Тегеран заставил весь Ближний Восток ненавидеть Трампа
Судоходные компании поставлены перед выбором - либо попадать под санкции США, либо под ракеты Ирана и идти на дно Персидского залива

Константин Ольшанский
27 мая 2026

Широко разрекламированный Дональдом Трампом "меморандум о взаимопонимании" (МОВ) между США и Ираном опять завис в воздухе.

В попытке спасти лицо перед американским избирателем он заявляет о "контроле над ситуацией", однако реальное положение дел говорит об обратном: Иран диктует свои условия, заставив американского президента метаться между угрозами и слабыми надеждами на сделку.

Шоу одного актера по имени Трамп

Политическая манера Дональда Трампа - заявить о "величайшей победе" еще до того, как начались реальные переговоры - в этот раз дала глубокую трещину. 23 мая Трамп пафосно объявил, что соглашение о прекращении войны "в значительной степени согласовано" и ждет лишь его автографа.

Но уже на следующий день, 24 мая, Тегерана вылил ушат холодной воды на Вашингтон. Иранское руководство ясно дало понять, что на американских условиях подписывать ничего не собирается.

Наконец, 25 мая Fox News сообщил, что США и Иран согласовали только рамочное соглашение по ядерной программе. Остальные пункты до сих пор не согласованы. Тут же анонимные источники в Белом доме через лояльный ресурс Axios зашептали, будто стороны все еще спорят по формулировкам, и вообще, "станет ли это соглашением - открытый вопрос".

В итоге сам Трамп был вынужден дезавуировать свои же слова, заявив, что сделка "еще даже не полностью согласована", добавив нелепую угрозу о том, что соглашение не даст Ирану "открытого пути к ядерному оружию".

Все это похоже на блеф США.

Поняв, что иранцы не прогнулись под давлением, Трамп попытался сменить риторику на "мудрое терпение", заявив, что поручил переговорщикам "не торопиться", потому что "время на стороне США". Но этот неуклюжий блеф не обманул никого в регионе.

Иран требует разговора на равных

Пока Вашингтон пытается представить меморандум как акт "американского великодушия", иранские СМИ, связанные с КСИР (в частости, Fars) открыто смеются над американской дипломатией.

Иранская позиция остается прежней: янки обязаны отменить санкции, полностью разморозить и вернуть иранские активы, снять блокаду Ормузского пролива и, наконец, окончательно решить вопрос о суверенитете Ирана над Ормузским проливом.

Попытки американских и европейских посредников "размазать" эти требования по времени или заменить их техническими обещаниями Иран жестко отверг. Тегеран не согласился ни на одну значимую уступку по своей ядерной программе.

Ярчайшим проявлением американского цинизма и двуличия стала ситуация вокруг Ливана. В то время как Трамп заявляет о желании положить конец войне "на всех фронтах", за кулисами Вашингтон продолжает поощрять израильские карательные операции против суверенного Ливана.

ЦАХАЛ ведет боевые действия в долине Бекаа и в нескольких других районах Ливана. Представители "Хезболлы" уже выступили с жестким заявлением: никаких компромиссов с оккупантами не будет.

Pax Americana - гнилой и токсичный

Сейчас самое важное - чем закончится битва за Ормузский пролив. Американский Институт изучения войны (ISW) уверен, что, вопреки расхожим мнениям, Иран не рассматривает пролив как "кассу" для сбора пошлин.

Если США предложат Тегерану выбор между "снятием санкций" и "контролем над проливом", иранское руководство может пойти на тактический торг.

Но даже "отказ" от формального суверенитета в обмен на деньги будет для Ирана лишь дымовой завесой, скрывающей достижение стратегических целей: ослабление американского присутствия и создание зоны постоянного давления на мировую экономику.

Если официальное признание суверенитета Ирана Вашингтоном кажется фантастикой (из-за резкого протеста арабских монархий и союзников США), Тегеран готов применить план "Б", уверен ISW.

Для судоходных компаний возникает дилемма. Если они платят Ирану за "безопасность" (пошлину), они попадают под вторичные санкции США. Если не платят - рискуют быть потопленными. В итоге Тегеран добивается цели без официальных сборов.

Наиболее приемлемый вариант, уверены в ISW, - чисто политический. Перевозчики могут обратиться к правительству своей страны, чтобы та заключила сделку с Ираном.

Фактически, иранцы уже победили в первой фазе борьбы за Ормуз. Даже не взимая ни одного доллара пошлины, они сделали пролив "своим". Сейчас они просто ждут момента, когда мир привыкнет к этой новой реальности и начнет договариваться не о том, "как открыть пролив", а о том, "как сделать так, чтобы Иран его не закрыл".

Попытка США "переждать" иранское упрямство провалилась. Тегеран успешно монетизирует страх мировых рынков и затягивает переговоры. И в ближайшие дни Вашингтону придется принять одно из самых тяжелых решений десятилетия: либо согласиться на условия Ирана и признать крах Pax Americana на Ближнем Востоке, либо возобновить войну.

Источник - СвободнаяПресса
