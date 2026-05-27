Россия и Афганистан договорились о военно-техническом сотрудничестве

20:28 27.05.2026

Tекст: Тимур Шайдуллин

Москва и Кабул подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Двусторонний документ о партнерстве был подписан в рамках проходящего в Подмосковье Международного форума по безопасности, передает "Интерфакс".



Ранее в среду министр обороны Афганистана Мохаммад Якуб на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу отметил расширение связей между государствами.



"Взаимодействие с Россией имеет важное значение для нас. Афганистан и Россия имеют долгие и исторические отношения, в этом направлении мы хотим двигаться дальше. Мы расширили двусторонние отношения", – подчеркнул глава афганского оборонного ведомства.



В свою очередь, Шойгу выразил уверенность, что западные страны обязаны разморозить афганские активы. По его словам, они должны полностью взять на себя ответственность за двадцатилетнее присутствие в Афганистане и обеспечить послевоенное восстановление страны.



Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу назвал неприемлемым возвращение военных баз третьих стран в Афганистан.



В июле прошлого года Москва официально признала Исламский Эмират Афганистан.



Ранее глава российского МИД Сергей Лавров выступил за снятие ограничений на международные резервы Кабула.