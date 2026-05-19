Среда, 27.05.2026
22:26  В Астану со своим Ереваном, - Андрей Колесников
20:28  Россия и Афганистан договорились о военно-техническом сотрудничестве
14:58  Москва напомнила Еревану: "Газпром" не занимается благотворительностью в отношении стран ЕС
13:09  СП: Ормузский пролив. Тегеран заставил весь Ближний Восток ненавидеть Трампа
04:44  Кому не дает спокойствия стабильность в нейтральном Туркменистане? - Марат Нургожаев
02:40  ФСБ России: уроженцев СНГ в сети террористов рекрутирует филиал ИГ в Афганистане
01:00  Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии, - Владимир Путин
00:05  ВСУ отступают за Волчью в полосе 29-й армии ВС РФ - итоговая сводка Readovka за 26 мая
Вторник, 26.05.2026
21:11  Минюст Казахстана срочно ликвидирует брешь в законах, открытую британским судом МФЦА
15:43  В Астане прошла масштабная дискуссия ученых-историков о наследии Золотой Орды, - Табылды Акеров
12:26  Президент Кыргызстана подписал Указ о жестком контроле работы чиновников на местах
12:02  Американские команды для "шелковых" союзников, - Сергей Кожемякин
04:38  НГ: Таджикистан продвигает глобальную экологическую повестку ООН
02:56  Казахстан как альтернатива для трудовой миграции из Средней Азии, - Александр Шустов
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 25 мая
Понедельник, 25.05.2026
21:45  Заявление МИД РФ: иностранцам рекомендовано покинуть Киев перед ударами по ВПК
17:49  Беназир Бхутто: дочь Востока - гордость Пакистана, - П.В.Густерин
13:03  S&P подтверждает рейтинг Узбекистана благодаря высоким резервам и ценам на золото
12:21  О Международной премии Абуали ибн Сино (Авиценны) в области медицины. Комментарий к Указу Президента Таджикистан
12:12  Блокчейн в системе образования Казахстана: сертификаты и дипломы
00:05  ВС РФ ведут бои в Константиновке и срывают оборонительный замысел ВСУ в Запорожской области – сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 24.05.2026
22:36  Трамп резко полюбил Иран? Al Jazeera раскрыла истинную причину ближневосточной дипломатии США
18:59  Евразийский союз делает все более уверенные шаги на глобальном уровне, - Рустам Масалиев
14:44  Пришло время "Соглашению Адама"? Как "Соглашения Исаака" подрывают "Соглашения Авраама", - Дмитрий Минин
04:51  Известия: Иран топит облигации крупнейших держав
03:06  В Бишкеке запустили электронное табло "До VI Всемирных игр кочевников осталось 100 дней"
02:07  В аэропорту Ташкента пресекли незаконный вывоз золотых монет императора Всероссийского Николая II
Суббота, 23.05.2026
18:56  Вклад Авиценны в мировую цивилизацию, - И.Якубовский
12:22  Показали всем, как надо целиться: снайперам Минобороны Узбекистана нет равных в Турции
03:43  Слабоумие и отвага. Во что Армении обойдутся "европонты" Пашиняна
01:53  Проблема лабораторий американского биооружия на Украине глобальна, - Сергей Андреев
00:05  ВС РФ обходят укрепления ВСУ у Белого Колодезя – итоговая сводка Readovka за 22 мая
Пятница, 22.05.2026
23:40  Небензя: удар по колледжу в ЛНР подтвердил террористическую сущность Киева
13:02  Пекин и Бишкек обеспечат защиту железной дороги Китай – Киргизия – Узбекистан
05:33  Взгляд: Москва решила вразумить Пашиняна... для начала цветами
03:06  "Пусти козла в огород": как Казахстан добровольно отдал судебный суверенитет Британии и что из этого вышло
02:43  Страны ЦА начали подозревать, что они на пути не к новой "Золотой Орде", а к старой доброй Средней Азии, - Дмитрий Евстафьев
00:05  ВС РФ сорвали замысел оборонительной операции ВСУ на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 21 мая
Четверг, 21.05.2026
20:46  Конная дипломатия. Ашхабад расширяет связи с Британией, - Виктория Панфилова
12:36  Президент Узбекистана готовит новые памятники: в Андижане появится величественный монумент Бабуру
11:26  Госсекретарь Киргизии Арслан Койчиев выступил на симпозиуме "Золотая Орда как модель степной цивилизации"
03:00  НГ: Железная дорога Китай–Киргизия–Узбекистан становится конкурентом маршрутам через Казахстан
02:30  Ва-банк 2, или Ответный удар: ЦБ России требует немедленно взыскать 200 млрд евро с Euroclear
01:53  Церемонии без гегемонии. В чем участвовали в Пекине Владимир Путин и Си Цзиньпин, - Андрей Колесников
00:05  В Константиновке идут ожесточенные пехотные бои за контроль над городом – итоговая сводка Readovka за 20 мая
Среда, 20.05.2026
20:27  Многополярность по-американски: Трамп послал казашку Асель Робертс в Словению
19:49  Грузия бросила вызов мировому центру иноагентов, - Игорь Селезнев
17:51  СВР России уполномочена заявить: Украина готовит удары по России с территории Латвии
13:43  Цифровой неофеодализм: почему мы меняем прогресс на удобство? - Александр Сафонов
10:46  Владимир Путин и Си Цзиньпин подвели итоги переговоров в Пекине
10:37  НГ: В Киргизии закрыли 50 неблагонадежных компаний
06:38  22 мая 2026 года в Ашхабаде состоится заседание Совета глав правительств СНГ
05:33  Узбекистанскому АО "HAYOT BANK" присвоены кредитные S&P Ratings
04:37  Президент Казахстана о позитивном переосмыслении истории Золотой Орды. Выступление на симпозиуме в Астане
02:26  Кыргызы и другие кочевники Москву называли Баш Капы (Главный замок, Мас Кафа), - Табылды Акеров
01:09  Суров закон, но афганский еще суровее
00:05  ВС РФ прорвали оборону ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 19 мая
Вторник, 19.05.2026
22:31  Из Москвы в Душанбе доставили капсулы с землей с могил первых лидеров ТаджССР
22:00  Как и за что был казнен бывший премьер Пакистана Зульфикар Али Бхутто, - П.В.Густерин
19:34  Тегеранская фондовая биржа открылась после 80-дневного перерыва
17:21  В Астане проходит симпозиум "Золотая Орда как модель степной цивилизации"
В Астану со своим Ереваном, - Андрей Колесников
22:26 27.05.2026

В Астану со своим Ереваном
О трудной судьбе Армении поговорят в столице Казахстана

27 мая президент России Владимир Путин прилетел в Астану с государственным визитом, который, рассказывает специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников, займет три дня. Но даже в Москве первый день начинался интересней некуда.

Перед вылетом президента в Астану в эфире появилось видео его встречи с вице-премьером Дмитрием Патрушевым.

- Пал Лаич, спасибо большое! - отчетливо произнес Дмитрий Патрушев.

Никто, мне кажется, не сможет объяснить, что это было. Никакая пресс-служба. И главное, Дмитрий Патрушев не сможет.

Может, переволновался. Может, про кого-то рассказать хотел, да спохватился.

Что-то ведь он имел в виду.

- Да, я презентацию подготовил,- продолжил Дмитрий Патрушев.- Там в целом ситуация описана в агропромышленном комплексе и в экологическом блоке.

Правильно он говорил, ссылаясь на презентацию. На себя надежды уже не было.

- В начале 2026 года в ряде регионов были проблемы, связанные с распространением заболеваний животных, но тем не менее сейчас ситуацию удалось стабилизировать,- собрался все-таки и сам Дмитрий Патрушев.- Динамика производства в животноводстве в целом соответствует уровню прошлого года! То же самое касается и выпуска готовой продукции.

О животных, обреченных на заклание,- хорошо или никак. Но не называйте их готовой продукцией!

- Мы в целом о мировой продовольственной безопасности заботимся,- признался Дмитрий Патрушев.- Поставляем нашу продукцию зарубежным партнерам. На текущий момент динамика лучше, чем годом ранее!

Нет задачи просто продать и заработать, тем более у такой страны, как Россия. И никогда не было. Речь всегда о чем-то большем. В данном случае - о мировой продовольственной безопасности.

- Экспортная выручка почти на четверть превышает уровень аналогичного периода 2025 года,- доложил вице-премьер.- В физическом весе показатели тоже растут, причем достаточно заметно!

Последний раз прибавке физического веса при мне так радовались родители в пионерлагере "Ветерок" в конце второй смены.

В целом встреча прошла в доброжелательном и жизнеутверждающем духе. Владимир Путин не обратил внимания на то, как она началась. Да, лучше не думать об этом.

Через несколько часов президент был уже в Астане с государственным визитом. Да, нарушен протокольный принцип: один госвизит за один президентский срок. Как объяснил помощник президента Юрий Ушаков, нарушить решились ввиду особо братских отношений России и Казахстана. Между тем третий день визита, посвященный саммиту лидеров ЕАЭС, обещает стать напряженным: вместо премьера Армении Никола Пашиняна будет его подчиненный, вице-премьер Мгер Григорян, то есть ему достанутся вопросы, на которые у него вряд ли найдутся ответы. Армении предложено сделать выбор между ЕАЭС и ЕС, и, похоже, она его сделала. Но намерена ли Армения выходить из ЕАЭС? Выяснилось, например, что прописанного механизма выхода не существует.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приехал встречать Владимира Путина в аэропорт.

За несколько минут до этого я спросил у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, как же быть теперь с Арменией.

- Верно ли, что толком не прописан механизм выхода страны из ЕАЭС?

- Нет, выход прописан,- возразил он.

- И какой он?

- Страна говорит: я больше не хочу,- и уходит.

- Да, но если Армения не захочет, то есть прощается и не уходит, то она останется, сколько посчитает нужным?

- Нет,- опять не согласился Дмитрий Песков.- Если не будет ничего противоречащего нормам ЕАЭС, то может остаться. А если ты вступаешь в Евросоюз или становишься ассоциированным членом, ты принимаешь его нормы, и эти нормы идут в противоречие с нормами ЕАЭС. Фитосанитарный контроль, таможенный контроль... Много всего сразу.

- То есть можно все-таки исключить?

- Ну, если страна примет те нормы и будет ориентироваться на те стандарты, которые противоречат стандартам Евразии, то все... Можно!

- Что-то в этом роде ожидается?

- Это все происходит не потому, что кто-то не хочет политически быть вместе,- сообщил мне Дмитрий Песков.- Просто две системы, которые не сочетаются... Ну да, вряд ли есть другой выход.

- Тем более что парламентские выборы в Армении вот-вот.

- В том числе потому, что и выборы скоро,- наконец-то согласился Дмитрий Песков.- Конечно, армянская страна под выборами, то есть, допустим, одна политическая сила считает, что европейская ориентированность - благо... Это же не мы приняли закон в Армении! Это ведь Армения приняла закон, что они отныне ориентируются на Европу. Это не только декларация. При чем здесь мы?

- Как всегда, мы ни при чем.

- Послушайте, мы слишком большие, чтобы быть ни при чем,- опять перестал соглашаться Дмитрий Песков.- Мы всегда будем при чем. Но это дорога с двусторонним движением! Еще раз говорю, все может и должно быть взаимовыгодно!

- И взаимоневыгодно тоже,- предположил я.

Тут к Дмитрию Пескову и главе российского протокола Владиславу Китаеву подошли и сказали, что самолет президента России приземлился и что пора встречать. Он попросил еще пару минут, пока самолет рулит: видимо, нужно было морально подготовиться.

Церемония встречи была краткой, но вполне бурной. Кроме пары истребителей, которые сопровождали самолет российского президента в небе Казахстана (знак, видимо, особого почета, а также как бы чего не вышло, оправдывайся потом), были два военных вертолета, которые пролетели над Ил-96 с государственными флагами России и Казахстана и улетели потом с ними на малой высоте в неизвестном направлении.

Дети с флажками, рота почетного караула, президентский оркестр и даже среди них, кажется, знакомые все лица.

Да, все как на днях в Китае.

Андрей Колесников, Астана

Источник - Коммерсантъ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1779909960


