Русские войска ликвидируют оборонительную линию ВСУ к северу от Сум – итоговая сводка Readovka за 27 мая

00:05 28.05.2026 ВСУ не выдерживают давления ВС РФ к северу от Сум и перебрасывают подкрепления с других направлений – итоговая сводка Readovka за 27 мая



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 27 мая в разрезе СВО. Русские войска приступили к реализации основной фазы операции по ликвидации оборонительной линии ВСУ к северу от Сум. Редакция Readovka рассмотрела отчетливо оформившиеся системные признаки неизбежного социального взрыва, за которым последует гибель Украины как государства.



Момент максимального напряжения



Части ГрВ "Север" ВС РФ начали продвигаться южнее села Корчаковка в направлении населенных пунктов Иволжанское и Кияница. Передовым штурмовым подразделениям "северян" удалось выйти на шоссе Н-07, которое соединяет Сумы с группой сел к северу от города. Эти села образуют ключевую линию обороны ВСУ, которую сейчас пытаются прорвать ВС РФ. Кроме того, наши войска сблизились с селами к западу от Корчаковки – Хотенью и Писаревкой. Данным маневром мы вынуждаем противника растянуть все наличные силы по фронту в ожидании удара. Таким образом, ВСУ не могут концентрировать силы для обороны конкретного участка. Но важно отметить, что ключевой целью для нас является другая группа сел у Корчаковки. Речь идет о населенных пунктах Кияница, Новая Сечь, Храповщина и Марьино. Овладев ими, "северяне" откроют себе дорогу далее на юг в огромный лесной массив. Учитывая, что развитой сети фортификаций в лесах нет, оборона сельской полосы на северных окраинах лесного массива для ВСУ имеет критическое значение. По сведениям российских военных источников, для усиления состава украинских войск к северу от Сум с Харьковского направления из района Белого Колодезя были переброшены подразделения 225-го отдельного штурмового полка. Соответственно, в скором времени противник предпримет серию контратак с целью отогнать нас от шоссе Н-07 и по возможности восстановить контроль над Корчаковкой и Малой Корчаковкой, тем самым стабилизировав весь сектор боев.



Отдельно стоит указать, что "северяне" также начали движение на юг от Юнаковки и сблизились с селом Марьино. Это говорит о том, что штурм вышеописанной группы сел готовится с нескольких сторон. Учитывая, что к противнику в сектор прибыло боеспособное подкрепление, которое по сути своей является "пожарной командой", накал боев будет чрезвычайно острым. Потеря Кияницы, Храповщины и Новой Сечи резко ухудшит положение ВСУ на этом участке, выход ВС РФ непосредственно к Сумам станет вопросом ближайшего времени.



Необходимо также подчеркнуть крайне важную особенность текущего момента боев в центральном секторе Сумского направления. С конца лета 2025 года он являлся сугубо донором сил для украинских войск на других направлениях. Но именно сейчас картина кардинально иная, сейчас местное украинское командование, по данным источников, получило существенные подкрепления за счет ослабления состава войск на не менее напряженном Харьковском направлении. Соответственно, угроза прорыва ВС РФ к Сумам стала непосредственной и самый конец весны и начало лета покажут всю перспективу развития ситуации на месяцы вперед.



Фундамент поражения



27 мая отметилось появлением в независимых и не связанных между собой источниках сообщений, которые позволяют доказать простую, но важную истину, которая в условиях информационной войны высочайшей интенсивности и сложности подходов может быть для многих неочевидной. Она звучит следующим образом: Украина как государство, как система и как "сакральный смысл", мотивирующий идти в солдаты и солдата идти в бой, проиграла этот конфликт.



Важно понимать, что классическое понимание выигрыша в военном конфликте в виде штурма столицы государства противника и прочее, отпечатанное в коллективном бессознательном, – это лишь вершина айсберга. Точнее говоря, закономерный итог немного иных процессов, которые произошли задолго до военной кульминации и лежат отчасти вне плоскости противостояния на полях боев. Прежде всего они происходят в общественных настроениях – среди людей, которым предстоит идти на фронт или поддерживать работу государства в тылу. Ход этих процессов и их содержание заключаются в том, насколько государство сумело установить взаимосвязь с обывателем в условиях конфликта, насколько государство сумело убедить человека в том, что государство как система и общество – оно же коллективный человек, это единое целое в условиях полномасштабных боевых действий. Насколько идущий в бой или на работу убежден в том, что взаимоотношения общества и государства обоюдны и справедливы, достойно ли оно того, чтобы становиться частью его армии и налагать на себя все обременения, связанные с военной службой и не только. Если связка "народ – государство" сохраняется, победа становится достижимой. Если этой связи установить не удалось или она была разрушена по тем или иным причинам, поражение – уже состоявшийся факт, даже если внешние признаки выглядят позитивнее.



Украина эту связь во многом утратила. Причина – аспекты, которые были названы нардепом Рады Мазурашу и журналистами из The Economist. Стоит начать со слов украинского политика в интервью медиа "Суперпозиция".



"Эти позорные действия лиц в форме [действия сотрудников ТЦК – прим. ред.] гонят часть украинцев из страны, не дают возможность мужчинам из-за границы вернуться домой и участвовать в обороне работой на экономику", – сказал Мазурашу.



На проблему указывают и украинские политики, и публикации западных СМИ. Они в унисон говорят, что подавляющее большинство тех, кто покинул Украину, по своей воле не вернутся в страну никогда. Киевский режим сделал все для этого. Вызвать устойчивую "аллергию" на собственную страну, это надо постараться.



В свою очередь, публикация The Economist, несмотря на проукраинскую позицию, все-таки сумела отразить ряд крайне важных вещей.



"За что мы воюем […] просто запихиваем людей в фургоны?" – привело издание слова простого жителя Украины, с которым побеседовали журналисты The Economist.



Это мнение простого обывателя. Такого же взгляда придерживаются большинство жителей незалежной. Если бы не это, мобильных групп "похитителей в форме" не существовало бы как явления. В военкомат все шли бы по первому требованию, без попыток уклониться. Не было бы никаких попыток вызволить похищенных, что свидетельствует о консолидации обычных людей в момент опасности для соседа, коллеги или просто незнакомца, которого пытаются забрать военкомы. Стоит задать вопрос об объективной готовности общества терпеть Зеленского, который, судя по материалу издания, приказал проработать план подготовки к ведению активных боевых действий еще 2-3 года.



The Economist также привел слова неназванного высокопоставленного сотрудника украинской спецслужбы.



"Администрация Зеленского контролирует значительную часть медиапространства, включая анонимные аккаунты в соцсетях, используемые для очернения оппонентов. Зеленский не терпит сильных людей. Он создал вокруг себя культ лояльности", – сказал он в интервью журналистам.



И это свидетельство как нельзя лучше демонстрирует ту самую причину, по которой произошел пресловутый разрыв между обществом и Украиной как государством. Речь идет о том, что Банковая создала сама себе и простым людям иллюзию, из которой исходит сама Банковая и должно, по ее мнению, исходить общество. Но проблема заключается в том, общество не верит в ту "реальность", в которой существует Банковая. А фундаментальная разница в восприятии действительности и сформировала глубокое сомнение простого украинца в том, что государство его защищает и вообще хоть как-то уважает. А если так, государство не защищает и не уважает, то зачем обывателю защищать такое государство? Судя по количеству дезертиров в ВСУ и активное сопротивление ТЦК, вплоть до вооруженной охоты на военкомов, этот вопрос в уже более "тяжелой форме" в головах местных встал, и причем давно.



Таким образом, как бы украинская верхушка громогласно ни заявляла о "правлении Россией", "будем воевать еще 2-3 года" или, как сказал The Economist неназванный высокопоставленный сотрудник украинской спецслужбы: "как бы ни было тяжело, мы справимся", – все намного сложнее картины, которую сформировал себе режим Зеленского и его функционеры. Вся эта картина в условиях полного отрыва государства и его чиновничества от народа держатся лишь на принуждении людей системой. У этого подхода есть "побочка", она заключается в том, что атмосфера страха, который является топливом видимой стабильности государства, приедается. Страх, к которому привыкли, страхом быть перестает, и он выбывает как фактор, сдерживающий агрессию. Совокупность "девальвации чувства страха перед государством" при постоянно растущей и "настаивающейся агрессии" приводит к развалу государства через общественный взрыв, за которым следует кульминация в виде военного поражения.



Вчера, 26 мая, главным событием дня стали успехи 29-й армии в боях на подступах к пгт Покровское.

