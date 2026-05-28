Новая инвестиционная стратегия: "Продавай Америку!", - Валентин Катасонов

Надежды бежавших за океан европейских инвесторов явно не оправдались



28.05.2026 | Валентин КАТАСОНОВ



Главным слоганом 47-й президента США Дональда Трампа стал MAGA – "Сделаем Америку великой опять!". Реализация этой амбициозной цели, помимо всего, предполагала вернуть Америке ее былое экономическое величие.



По итогам 2025 года доля США в мировом ВВП составила, согласно оценкам Всемирного банка и Международного валютного фонда, 14,65%. А за сорок лет до этого (в 1985 году) она была равна 35,32%. А в первые годы после окончания Второй мировой войны на США приходилось, по оценкам экспертов, более половины мирового ВВП. Незаметно, но постоянно позиции США в мировой экономике слабеют.



Трамп пожелал изменить вектор экономического развития Америки, рассчитывая добиться этого с помощью ряда радикальных мер. Главная среди них – введение высоких импортных пошлин, призванных защитить внутренний рынок от иностранных конкурентов и запустить процесс импортозамещения. Кроме того, по мнению Трампа, создание высокого протекционистского забора вокруг американской экономики будет стимулировать иностранных инвесторов (а также американских, выведших свои капиталы за границу) создавать производства внутри этого забора. Президент неоднократно озвучивал принцип, обращенный к зарубежному бизнесу: "Размещайте производство в США, и ваша тарифная ставка будет ноль".



Согласно данным Минфина США, вложения зарубежных инвесторов в долгосрочные активы США (объем чистых покупок) за 2025 год составил 1,55 трлн долл. Долгосрочными активами считаются бумаги со сроком обращения более одного года. Приведенная цифра примерно на 31% больше, чем в 2024 году (1,18 трлн долл.). Наибольший чистый приток в долгосрочные американские активы пришелся на Европу - 872,8 млрд долларов. На европейских инвесторов повлияла не только политика торгового протекционизма Трампа, но также стремительно ухудшающееся состояние экономики Старого Света. Вроде бы план Трампа по привлечению иностранного капитала успешно претворялся в жизнь.



Но, судя по всему, в этом году инвесторы (как иностранные, так и американские) могут развернуться в обратную сторону. Среди них популярным становится слоган "Продавай Америку!". Говорят, что он появился еще год назад, когда международное рейтинговое агентство Moody’s 16 мая понизило кредитный рейтинг США с ААА до АА1. Но тогда инвесторы (как иностранные, так и американские) слабо прореагировали на этот призыв. А по настоящему популярным он стал после публикации 31 января нынешнего года в The New York Times статьи Sell America Is the New Trade on Wall Street ("Продавайте Америку" - это новая торговая стратегия на Уолл-стрит". Накануне в Нью-Йорке проходила конференция компании New York Life Investments, на которой участники высказывали свои опасения по поводу грядущего значительного ухудшения инвестиционного климата в Америке. В упомянутой статье со ссылкой на выступления на конференции называются главные причины снижения интереса инвесторов к вложениям в американскую экономику.



Прежде всего, это снижение курса доллара США по отношению к другим валютам. Это неизбежное явление, связанное с попыткой Трампа активизировать товарный экспорт и ограничить товарный импорт. По итогам 2025 года курс доллара к другим ведущим валютам упал на 10 процентов. Далее затормозился рост фондового рынка, увеличилась стоимость государственных заимствований, произошел резкий рост цен на золото – на 75% за прошлый год (инвестиции в драгметаллы стали альтернативой инвестициям в американскую экономику) и т. д.



В статье отмечается: "Отток капитала из Соединенных Штатов обусловлен… фундаментальными опасениями: беспокойством по поводу безопасности американских рынков в период геополитических потрясений, угрозами в адрес центрального банка страны (угрозы Трампа в адрес главы ФРС США Джерома Пауэлла. – В.К.), растущим государственным долгом и опасениями по поводу соблюдения основополагающих принципов верховенства права".



В статье обращается внимание на противоречивость отдельных позиций экономической программы Трампа. Например, стимулирование товарного экспорта требует низкого курса доллара, а привлечение иностранных инвесторов или даже предотвращение бегства капитала из США – наоборот, высокого. Для того чтобы обеспечивать спрос на американский государственный долг, необходимо повышать ключевую ставку ФРС США. А для того чтобы снизить бюджетные расходы на обслуживание госдолга, нужно, наоборот, ее понижать. Трамп шарахается то в одну, то в другую сторону. Настоящей программы по восстановлению и укреплению американской экономики у Трампа нет, а есть набор взаимоисключающих лозунгов.



В прошлом году шли постоянные разговоры об ужасном состоянии европейской экономики. Да, оно было весьма плохим. Но все познается в сравнении. Главный европейский индекс фондового рынка – Stoxx 600. В Америке – индекс S&P 500. В номинальном выражении (т. е. соответственно в евро и в долларах) динамика обоих индексов была примерно одинаковой, прирост за год у обоих составил около 15%. Но в долларовом выражении индекс Stoxx 600 вырос на 30%. В прошлом году инвесторы ломали голову, выбирая между "плохим" и "совсем плохим". Им казалось, что "совсем плохое" - Европа. Они ошиблись: "совсем плохим" оказалась Америка.



В общем, надежды тех европейских инвесторов, которые в прошлом году бежали из Старого Света в Новый Свет, не оправдались. По крайней мере, в этом году такого "исхода" из Европы в Америку не будет. На конференции New York Life Investments говорилось о том, что бежать инвесторам особенно некуда, просто необходимо диверсифицировать состав инвестиционных портфелей, уменьшив в них долю вложений в американские активы.



В американских СМИ появляется все больше публикаций на тему "Продавай Америку". На днях в газете The New York Times выступил известный американский инвестор, основатель крупнейшего американского хедж-фонда Bridgewater миллиардер Рэй Далио. Это отредактированная стенограмма подкаста "Интересные времена" с участием бизнесмена: "A Legendary Investor on How to Prevent America’s Coming ‘Heart Attack’. Why Ray Dalio is bearish on the U.S." ("Легендарный инвестор о том, как предотвратить грядущий "сердечный приступ" в Америке. Почему Рэй Далио настроен пессимистично в отношении США").



Далио предсказал ухудшение инвестиционного климата в Америке в ближайшие пять лет. Это обусловлено следующими тремя основными причинами.



Во-первых, рост государственного долга США. Примечательно, что Далио и другие эксперты обратили внимание на символическое событие: впервые со времени Второй мировой войны государственный долг США достиг величины годового валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Он оценивается в 31,22 трлн долл. за 12-месячный период. Отмечу, что речь идет о публичном государственном долге – обязательствах перед внешними держателями, включая частных инвесторов, иностранные государства, корпорации, инвестиционные фонды и Федеральную резервную систему США. Кроме публичного есть еще внутригосударственный долг - задолженность правительства перед собственными структурами, например социальными фондами (социальное обеспечение, военные пенсии и т. д.). С учетом последнего суммарная величина государственного долга США уже давно пересекла черту в 100% ВВП и в настоящее время составляет более 39 трлн долларов, или 125% ВВП.



В предвыборной кампании в 2024 году Трамп обещал если не уменьшить, то, по крайней мере, остановить дальнейший рост государственного долга. А за время его пребывания в Белом доме с января прошлого года госдолг уже увеличился более чем на 2,5 трлн долларов. Трамп пытается хотя бы остановить рост расходов государственного бюджета на обслуживание этого долга. Но у него ничего не получается. По итогам 2025 финансового года доля процентных расходов (оплата процентов по долгу) в общих бюджетных расходах составила 14%. Впервые превысив расходы на оборону.



1 октября 2025 года начался 2026 финансовый год США. Уже есть цифры по исполнению государственного бюджета США за первый квартал нового финансового года (октябрь-декабрь 2025 г.). Оказалось, что процентные расходы составили 537 млрд долл., или 29,4% всех расходов. Государственный долг пожирает все большую часть казенных денег. Скоро денег не останется ни на социальные программы, ни на оборону.



Во-вторых, высокая вероятность усиления хаоса в США. Здесь, прежде всего, эксперты обращают внимание на то, что почти наверняка осенью этого года ослабнет политическая стабильность в стране, которая обеспечивается за счет того, что Трампа как республиканского президента поддерживает республиканское большинство в обеих палатах Конгресса США. Осталось менее полугода до промежуточных выборов, а популярность республиканцев среди американцев сильно просела. Почти все эксперты предсказывают, что демократы вернут себе большинство в нижней палате конгресса. Ослабление вертикали власти станет фактором усиление социальных волнений в стране. В ход может быть пущено даже оружие. "Я обеспокоен, но не предсказываю масштабное насилие. Насилие может иметь широкие масштабы. В Соединенных Штатах оружия больше, чем людей", – отметил Далио.



В-третьих, усиление нестабильности в мире. Конечно, нестабильность отражается и будет отражаться на всех странах. Но на Соединенных Штатах в большей мере, чем на других. По той причине, что Трамп и его команда провоцируют эту нестабильность, и Америка оказываются в ее эпицентре. Яркий пример – участие США в войне против Ирана. Просчитать все последствия ее для Америки пока невозможно. Но кое-что уже подсчитать можно. Министр войны Пит Хегсет заявил, что за два месяца война на Ближнем Востоке обошлась Америке в 25 млрд долларов. По мнению Тегерана, Вашингтон цифру занижает, она составляет 100 млрд долларов. Но не это самая главная потеря для Америки. Она продемонстрировала своим участием в войне на Ближнем Востоке, что не всесильна. Военная авантюра против Ирана сильно подорвала авторитет Америки. И в конечном счете ее инвестиционную привлекательность.



Еще в прошлом году Саудовская Аравия и другие монархии Персидского залива обещали Трампу, что инвестируют в американскую экономику сотни миллиардов долларов. Теперь об этих обещаниях можно забыть. Во-первых, Трамп лишил значительно части их доходов. Во-вторых, они перестали доверять Трампу.



Приведу некоторые цифры официальной статистики США. Бюро экономического анализа Министерства торговли США рассчитывает на квартальной основе такой показатель, как чистая инвестиционная позиция США.



Он представляет собой разницу между активами, которые сформированы экспортом капитала за рубежом и активами иностранных инвесторов в американской экономике. Уже несколько десятилетий вторые больше первых. Чистые накопленные трансграничные инвестиции в американской экономике на начало прошлого года, когда Трамп стал 47-м президентом США, составили 26,4 трлн долларов. На такую величину накопленные вложения иностранцев в американскую экономику превышали накопленные вложения американских инвесторов за рубежом. Это почти равняется годовому ВВП США.



По итогам 2 квартала прошлого года превышение иностранных инвестиций в США над американскими за рубежом увеличилось еще на 1,5 триллиона долларов. По итогам 3 квартала – еще на 1,4 трлн долларов. А вот по итогам четвертого квартала 2025 года прироста не было, произошло небольшое, но символическое снижение – на 11 млрд долларов. Т. е. поначалу действовали принцип "Покупай Америку". А вот в последнем квартале прошлого года он перестал действовать. Появились признаки перехода к принципу "Продавай Америку". Отток капитала из США превысил его приток.



По первому кварталу 2026 года официальной статистики по трансграничному движению капитала США пока нет. Но, судя по целому ряду признаков, движение инвесторов "Продавай Америку" набирает силу. Источник - Фонд стратегической культуры

