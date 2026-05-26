 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 28.05.2026
17:10  Рубежи Центральной Азии: терроризм в порядке дня, - Сергей Кожемякин
16:47  О семи основах дружбы и добрососедства народов Казахстана и России. Совместное заявление Президентов двух стран
12:33  Автодорога "Ташкент – Самарканд" и аэропорт "Новый Ташкент". Узбекистан планирует крупные инвестиционные проекты
12:22  Вода для устойчивого развития. Президент Таджикистана выступил на конференции в Душанбе
04:17  Новая инвестиционная стратегия: "Продавай Америку!", - Валентин Катасонов
00:05  Русские войска ликвидируют оборонительную линию ВСУ к северу от Сум – итоговая сводка Readovka за 27 мая
Среда, 27.05.2026
22:26  В Астану со своим Ереваном, - Андрей Колесников
20:28  Россия и Афганистан договорились о военно-техническом сотрудничестве
14:58  Москва напомнила Еревану: "Газпром" не занимается благотворительностью в отношении стран ЕС
13:09  СП: Ормузский пролив. Тегеран заставил весь Ближний Восток ненавидеть Трампа
04:44  Кому не дает спокойствия стабильность в нейтральном Туркменистане? - Марат Нургожаев
02:40  ФСБ России: уроженцев СНГ в сети террористов рекрутирует филиал ИГ в Афганистане
01:00  Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии, - Владимир Путин
00:05  ВСУ отступают за Волчью в полосе 29-й армии ВС РФ - итоговая сводка Readovka за 26 мая
Вторник, 26.05.2026
21:11  Минюст Казахстана срочно ликвидирует брешь в законах, открытую британским судом МФЦА
15:43  В Астане прошла масштабная дискуссия ученых-историков о наследии Золотой Орды, - Табылды Акеров
12:26  Президент Кыргызстана подписал Указ о жестком контроле работы чиновников на местах
12:02  Американские команды для "шелковых" союзников, - Сергей Кожемякин
04:38  НГ: Таджикистан продвигает глобальную экологическую повестку ООН
02:56  Казахстан как альтернатива для трудовой миграции из Средней Азии, - Александр Шустов
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 25 мая
Понедельник, 25.05.2026
21:45  Заявление МИД РФ: иностранцам рекомендовано покинуть Киев перед ударами по ВПК
17:49  Беназир Бхутто: дочь Востока - гордость Пакистана, - П.В.Густерин
13:03  S&P подтверждает рейтинг Узбекистана благодаря высоким резервам и ценам на золото
12:21  О Международной премии Абуали ибн Сино (Авиценны) в области медицины. Комментарий к Указу Президента Таджикистан
12:12  Блокчейн в системе образования Казахстана: сертификаты и дипломы
00:05  ВС РФ ведут бои в Константиновке и срывают оборонительный замысел ВСУ в Запорожской области – сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 24.05.2026
22:36  Трамп резко полюбил Иран? Al Jazeera раскрыла истинную причину ближневосточной дипломатии США
18:59  Евразийский союз делает все более уверенные шаги на глобальном уровне, - Рустам Масалиев
14:44  Пришло время "Соглашению Адама"? Как "Соглашения Исаака" подрывают "Соглашения Авраама", - Дмитрий Минин
04:51  Известия: Иран топит облигации крупнейших держав
03:06  В Бишкеке запустили электронное табло "До VI Всемирных игр кочевников осталось 100 дней"
02:07  В аэропорту Ташкента пресекли незаконный вывоз золотых монет императора Всероссийского Николая II
Суббота, 23.05.2026
18:56  Вклад Авиценны в мировую цивилизацию, - И.Якубовский
12:22  Показали всем, как надо целиться: снайперам Минобороны Узбекистана нет равных в Турции
03:43  Слабоумие и отвага. Во что Армении обойдутся "европонты" Пашиняна
01:53  Проблема лабораторий американского биооружия на Украине глобальна, - Сергей Андреев
00:05  ВС РФ обходят укрепления ВСУ у Белого Колодезя – итоговая сводка Readovka за 22 мая
Пятница, 22.05.2026
23:40  Небензя: удар по колледжу в ЛНР подтвердил террористическую сущность Киева
13:02  Пекин и Бишкек обеспечат защиту железной дороги Китай – Киргизия – Узбекистан
05:33  Взгляд: Москва решила вразумить Пашиняна... для начала цветами
03:06  "Пусти козла в огород": как Казахстан добровольно отдал судебный суверенитет Британии и что из этого вышло
02:43  Страны ЦА начали подозревать, что они на пути не к новой "Золотой Орде", а к старой доброй Средней Азии, - Дмитрий Евстафьев
00:05  ВС РФ сорвали замысел оборонительной операции ВСУ на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 21 мая
Четверг, 21.05.2026
20:46  Конная дипломатия. Ашхабад расширяет связи с Британией, - Виктория Панфилова
12:36  Президент Узбекистана готовит новые памятники: в Андижане появится величественный монумент Бабуру
11:26  Госсекретарь Киргизии Арслан Койчиев выступил на симпозиуме "Золотая Орда как модель степной цивилизации"
03:00  НГ: Железная дорога Китай–Киргизия–Узбекистан становится конкурентом маршрутам через Казахстан
02:30  Ва-банк 2, или Ответный удар: ЦБ России требует немедленно взыскать 200 млрд евро с Euroclear
01:53  Церемонии без гегемонии. В чем участвовали в Пекине Владимир Путин и Си Цзиньпин, - Андрей Колесников
00:05  В Константиновке идут ожесточенные пехотные бои за контроль над городом – итоговая сводка Readovka за 20 мая
Среда, 20.05.2026
20:27  Многополярность по-американски: Трамп послал казашку Асель Робертс в Словению
19:49  Грузия бросила вызов мировому центру иноагентов, - Игорь Селезнев
17:51  СВР России уполномочена заявить: Украина готовит удары по России с территории Латвии
13:43  Цифровой неофеодализм: почему мы меняем прогресс на удобство? - Александр Сафонов
10:46  Владимир Путин и Си Цзиньпин подвели итоги переговоров в Пекине
10:37  НГ: В Киргизии закрыли 50 неблагонадежных компаний
06:38  22 мая 2026 года в Ашхабаде состоится заседание Совета глав правительств СНГ
05:33  Узбекистанскому АО "HAYOT BANK" присвоены кредитные S&P Ratings
04:37  Президент Казахстана о позитивном переосмыслении истории Золотой Орды. Выступление на симпозиуме в Астане
02:26  Кыргызы и другие кочевники Москву называли Баш Капы (Главный замок, Мас Кафа), - Табылды Акеров
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Таджикистан   | 
Вода для устойчивого развития. Президент Таджикистана выступил на конференции в Душанбе
12:22 28.05.2026

Выступление на Четвертой международной конференции высокого уровня, посвященной Международному десятилетию действий "Вода для устойчивого развития, 2018–2028 годы"
26.05.2026
город Душанбе

Ваши превосходительства,

Уважаемые главы делегаций,

Дамы и господа!

Прежде всего, сердечно приветствую каждого из вас на древней земле Таджикистана!



Для нас является предметом гордости, что сегодня в рамках Душанбинского водного процесса проводится Четвертая международная конференция высокого уровня по Международному десятилетию действий "Вода для устойчивого развития, 2018–2028 годы".

Данная конференция способствует формированию наших общих обязательств по укреплению сотрудничества и ускорению действий, направленных на решение одной из наиболее уязвимых проблем современности. Мы высоко ценим ваше активное участие и вклад в продвижение глобальной водной повестки.

Уважаемые участники!

За последние годы Таджикистан предпринял ряд практических мер с целью выдвижения вопросов воды в центр международной повестки устойчивого развития. В этом направлении наша страна последовательно продвигала свои инициативы в водной сфере, которые неизменно находили поддержку Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Суть наших усилий заключается в повышении значения воды как бесценного источника жизни. Таджикистан неизменно выступает за сбалансированный, инклюзивный и ориентированный на практический результат подход.

Провозглашение Международного десятилетия действий "Вода для устойчивого развития" является ярким свидетельством наших совместных усилий в этом направлении. Кроме того, успешное проведение исторической Конференции ООН по водным ресурсам в 2023 году под сопредседательством Таджикистана и Нидерландов ясно продемонстрировало необходимость ускорения глобальных действий в водной сфере.

В рамках Душанбинского водного процесса мы продолжаем наши усилия по созданию инклюзивной и прозрачной международной платформы и сегодня, по традиции, вновь собрали правительства и другие заинтересованные стороны со всего мира для практической реализации обязательств, связанных с водой.

Следует признать, что, несмотря на достигнутый прогресс в водной сфере, мир по-прежнему сталкивается с рядом серьезных проблем, которые затрудняют достижение шестой Цели устойчивого развития. В настоящее время миллиарды людей не имеют доступа к безопасной питьевой воде и санитарным услугам, а около 4-х миллиардов человек ежегодно сталкиваются как минимум с месячным периодом острого дефицита воды.

Текущие тенденции свидетельствуют о том, что эти проблемы в будущем будут значительно усиливаться. Согласно новым экспертным оценкам, мировой спрос на питьевую воду к 2050 году увеличится как минимум на 25 процентов, что, в свою очередь, потребует производства на 50 процентов больше продовольствия для растущего населения.

Одновременно с этим почти половина городского населения мира может столкнуться с нехваткой воды. Новые и быстро развивающиеся отрасли, включая "зеленую" промышленность, градостроительство, производство продовольствия и цифровую инфраструктуру, будут еще больше увеличивать спрос на водные ресурсы.

Данная тенденция делает еще более актуальным переход к водосберегающим технологиям, эффективному управлению ресурсами и лучшей координации политики в сферах воды, энергетики и продовольствия. Кроме того, последствия изменения климата, включая засухи, наводнения, стремительное таяние ледников и повышение уровня моря, еще больше усугубляют текущую ситуацию.

Указанные факторы создают дополнительную нагрузку на уже уязвимые системы. Эти показатели являются не просто прогнозами, а серьезным предупреждением и призывом к действиям для каждого из нас.

Уважаемые участники!

В целях решения существующих проблем Таджикистан также принимает необходимые меры на национальном и региональном уровнях.

В рамках Программы реформирования водного сектора значительно укреплены правовые и институциональные основы поэтапного внедрения интегрированного управления водными ресурсами, а также модернизирована ключевая инфраструктура, что уже повышает эффективность и устойчивость водопользования.

Для ускорения достижения шестой Цели устойчивого развития в нашей стране приняты Национальная водная стратегия до 2040 года и Государственная программа обеспечения питьевой водой и санитарии на 2025-2029 годы.

Данные документы определяют долгосрочные приоритеты и конкретные меры по развитию водного сектора. Мы намерены к 2030 году обеспечить полное внедрение интегрированного управления водными ресурсами на национальном и окружном уровнях, создав современную, научно обоснованную, устойчивую и эффективную систему.

Одновременно мы стремимся к тому, чтобы к 2040 году обеспечить доступ к централизованному водоснабжению как минимум для 90 процентов населения.

Мы намерены таким образом гарантировать доступ каждого гражданина к чистой питьевой воде.

Наряду с этим Таджикистан планирует увеличить масштабы внедрения водосберегающих технологий более чем в сорок раз, превратив эффективное использование этого бесценного ресурса в ключевой инструмент адаптации к изменению климата.

Кроме того, мы намерены к 2040 году довести уровень цифровизации управления водными ресурсами до 80 процентов, тем самым обеспечив прозрачность, эффективность и устойчивость принятия соответствующих решений.

Дорогие друзья!

Мы придаем особое значение развитию трансграничного сотрудничества в водной сфере.

Мы прилагаем неизменные усилия для укрепления доверия, партнерства и конструктивного диалога в Центральной Азии по решению ключевых водных вопросов. Таджикистан рассматривает Международный фонд спасения Арала как важную региональную платформу для обсуждения и решения комплекса водных проблем в интересах устойчивого развития.

В этой связи, учитывая современные вызовы и потребности стран региона, мы выступаем за совершенствование структуры данного фонда и создание в его рамках Межгосударственной энергетической комиссии Центральной Азии.

Данная комиссия может стать важным инструментом укрепления регионального сотрудничества и обеспечения устойчивого развития бассейна Аральского моря.

Уважаемые присутствующие!

В последние годы Международное десятилетие действий "Вода для устойчивого развития" и Водная повестка действий создали прочную основу для решения водных проблем. Однако, несмотря на это, в интересах настоящего и будущего планеты мы по-прежнему сталкиваемся с серьезными препятствиями на пути их преодоления.

Для устранения этих барьеров во всем мире на национальном, региональном и глобальном уровнях реализуются значимые инициативы, направленные на укрепление единства и сотрудничества в водной сфере.

В этой связи нам необходимы сбалансированные, эффективные и инклюзивные меры, учитывающие общие интересы. Таджикистан считает, что для расширения и практической реализации этих усилий сегодня назрела необходимость перехода к новому этапу глобального сотрудничества в водной сфере.

В этой связи мы предлагаем создать "Душанбинскую рамочную программу по водным вопросам". Данная рамочная программа может укрепить текущие процессы в водной сфере и создать благоприятную основу для координации и объединения совместных усилий по достижению практических результатов.

Уважаемые присутствующие!

Мы приближаемся к завершающему этапу Международного десятилетия действий "Вода для устойчивого развития". Уже сейчас необходимо задуматься о глобальной водной повестке после 2030 года.

Наши дальнейшие шаги в этом направлении должны опираться на достижения Десятилетия, Водной повестки действий и опыт Душанбинского водного процесса, а также быть направлены на решение все более актуальных водных проблем.

Хотел бы напомнить, что впереди нас ожидает серия важных международных мероприятий высокого уровня в водной сфере, включая Конференцию ООН по водным ресурсам в 2026 году и Саммит по Целям устойчивого развития в 2027 году.

Одновременно в 2028 году город Душанбе примет Конференцию ООН по водным ресурсам, которая подведет итоги текущего Международного десятилетия действий "Вода для устойчивого развития". Убежден, что результаты этих мероприятий будут способствовать формированию глобальной водной повестки после 2030 года.

В этом процессе достижение практических результатов, устойчивое финансирование, интеграция водной политики с климатической, энергетической и продовольственной повестками, а также с экологическими системами, наряду с укреплением регионального и международного сотрудничества, должны стать ключевыми направлениями новой водной повестки.

В этом контексте "Душанбинская рамочная программа по водным вопросам" станет движущей силой продвижения глобальной водной повестки после 2030 года.

Уважаемые дамы и господа!

Успех на этом пути, прежде всего, зависит от надежного сотрудничества, общего понимания проблем и поиска путей их решения.

Давайте используем возможности сегодняшней конференции как поворотный момент в решении водных вопросов. У всех нас есть важная общая ответственность - рационально и эффективно управлять бесценным богатством планеты, то есть водными ресурсами, во благо нынешних и будущих поколений.

Уважаемые присутствующие!

В заключение хотел бы объявить, что в целях продвижения и укрепления водной дипломатии, а также объединения усилий мирового сообщества во имя устойчивого и безопасного будущего учреждена Международная премия Президента Республики Таджикистан в области водных ресурсов.

Данная премия направлена на признание выдающегося вклада в развитие международного сотрудничества, научных исследований, устойчивой водной политики и продвижение эффективных решений глобальных водных проблем.

Благодарю за внимание.

Источник - President.tj
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1779960120


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с Председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей
- В Правительстве рассмотрен вопрос завершения учебного года: поручено обеспечить безопасность проведения экзаменов
- Реализация Указа Президента по внедрению ИИ в образовательный процесс: Премьер-министр акцентировал внимание Минпросвещения
- Олжас Бектенов: задача для всех госорганов – провести летний период максимально организованно и безопасно
- Партийное поле за три месяца до выборов
- Государственный советник провел заседание Комиссии по вопросам гражданства
- Аида Балаева: Almaty Superski должен стать примером ответственного развития горного туризма
- Состоялось очередное заседание Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности
- Прошел международный фестиваль AUYL INVEST FEST
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  