|Вода для устойчивого развития. Президент Таджикистана выступил на конференции в Душанбе
12:22 28.05.2026
Выступление на Четвертой международной конференции высокого уровня, посвященной Международному десятилетию действий "Вода для устойчивого развития, 2018–2028 годы"
26.05.2026
город Душанбе
Ваши превосходительства,
Уважаемые главы делегаций,
Дамы и господа!
Прежде всего, сердечно приветствую каждого из вас на древней земле Таджикистана!
Для нас является предметом гордости, что сегодня в рамках Душанбинского водного процесса проводится Четвертая международная конференция высокого уровня по Международному десятилетию действий "Вода для устойчивого развития, 2018–2028 годы".
Данная конференция способствует формированию наших общих обязательств по укреплению сотрудничества и ускорению действий, направленных на решение одной из наиболее уязвимых проблем современности. Мы высоко ценим ваше активное участие и вклад в продвижение глобальной водной повестки.
Уважаемые участники!
За последние годы Таджикистан предпринял ряд практических мер с целью выдвижения вопросов воды в центр международной повестки устойчивого развития. В этом направлении наша страна последовательно продвигала свои инициативы в водной сфере, которые неизменно находили поддержку Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
Суть наших усилий заключается в повышении значения воды как бесценного источника жизни. Таджикистан неизменно выступает за сбалансированный, инклюзивный и ориентированный на практический результат подход.
Провозглашение Международного десятилетия действий "Вода для устойчивого развития" является ярким свидетельством наших совместных усилий в этом направлении. Кроме того, успешное проведение исторической Конференции ООН по водным ресурсам в 2023 году под сопредседательством Таджикистана и Нидерландов ясно продемонстрировало необходимость ускорения глобальных действий в водной сфере.
В рамках Душанбинского водного процесса мы продолжаем наши усилия по созданию инклюзивной и прозрачной международной платформы и сегодня, по традиции, вновь собрали правительства и другие заинтересованные стороны со всего мира для практической реализации обязательств, связанных с водой.
Следует признать, что, несмотря на достигнутый прогресс в водной сфере, мир по-прежнему сталкивается с рядом серьезных проблем, которые затрудняют достижение шестой Цели устойчивого развития. В настоящее время миллиарды людей не имеют доступа к безопасной питьевой воде и санитарным услугам, а около 4-х миллиардов человек ежегодно сталкиваются как минимум с месячным периодом острого дефицита воды.
Текущие тенденции свидетельствуют о том, что эти проблемы в будущем будут значительно усиливаться. Согласно новым экспертным оценкам, мировой спрос на питьевую воду к 2050 году увеличится как минимум на 25 процентов, что, в свою очередь, потребует производства на 50 процентов больше продовольствия для растущего населения.
Одновременно с этим почти половина городского населения мира может столкнуться с нехваткой воды. Новые и быстро развивающиеся отрасли, включая "зеленую" промышленность, градостроительство, производство продовольствия и цифровую инфраструктуру, будут еще больше увеличивать спрос на водные ресурсы.
Данная тенденция делает еще более актуальным переход к водосберегающим технологиям, эффективному управлению ресурсами и лучшей координации политики в сферах воды, энергетики и продовольствия. Кроме того, последствия изменения климата, включая засухи, наводнения, стремительное таяние ледников и повышение уровня моря, еще больше усугубляют текущую ситуацию.
Указанные факторы создают дополнительную нагрузку на уже уязвимые системы. Эти показатели являются не просто прогнозами, а серьезным предупреждением и призывом к действиям для каждого из нас.
Уважаемые участники!
В целях решения существующих проблем Таджикистан также принимает необходимые меры на национальном и региональном уровнях.
В рамках Программы реформирования водного сектора значительно укреплены правовые и институциональные основы поэтапного внедрения интегрированного управления водными ресурсами, а также модернизирована ключевая инфраструктура, что уже повышает эффективность и устойчивость водопользования.
Для ускорения достижения шестой Цели устойчивого развития в нашей стране приняты Национальная водная стратегия до 2040 года и Государственная программа обеспечения питьевой водой и санитарии на 2025-2029 годы.
Данные документы определяют долгосрочные приоритеты и конкретные меры по развитию водного сектора. Мы намерены к 2030 году обеспечить полное внедрение интегрированного управления водными ресурсами на национальном и окружном уровнях, создав современную, научно обоснованную, устойчивую и эффективную систему.
Одновременно мы стремимся к тому, чтобы к 2040 году обеспечить доступ к централизованному водоснабжению как минимум для 90 процентов населения.
Мы намерены таким образом гарантировать доступ каждого гражданина к чистой питьевой воде.
Наряду с этим Таджикистан планирует увеличить масштабы внедрения водосберегающих технологий более чем в сорок раз, превратив эффективное использование этого бесценного ресурса в ключевой инструмент адаптации к изменению климата.
Кроме того, мы намерены к 2040 году довести уровень цифровизации управления водными ресурсами до 80 процентов, тем самым обеспечив прозрачность, эффективность и устойчивость принятия соответствующих решений.
Дорогие друзья!
Мы придаем особое значение развитию трансграничного сотрудничества в водной сфере.
Мы прилагаем неизменные усилия для укрепления доверия, партнерства и конструктивного диалога в Центральной Азии по решению ключевых водных вопросов. Таджикистан рассматривает Международный фонд спасения Арала как важную региональную платформу для обсуждения и решения комплекса водных проблем в интересах устойчивого развития.
В этой связи, учитывая современные вызовы и потребности стран региона, мы выступаем за совершенствование структуры данного фонда и создание в его рамках Межгосударственной энергетической комиссии Центральной Азии.
Данная комиссия может стать важным инструментом укрепления регионального сотрудничества и обеспечения устойчивого развития бассейна Аральского моря.
Уважаемые присутствующие!
В последние годы Международное десятилетие действий "Вода для устойчивого развития" и Водная повестка действий создали прочную основу для решения водных проблем. Однако, несмотря на это, в интересах настоящего и будущего планеты мы по-прежнему сталкиваемся с серьезными препятствиями на пути их преодоления.
Для устранения этих барьеров во всем мире на национальном, региональном и глобальном уровнях реализуются значимые инициативы, направленные на укрепление единства и сотрудничества в водной сфере.
В этой связи нам необходимы сбалансированные, эффективные и инклюзивные меры, учитывающие общие интересы. Таджикистан считает, что для расширения и практической реализации этих усилий сегодня назрела необходимость перехода к новому этапу глобального сотрудничества в водной сфере.
В этой связи мы предлагаем создать "Душанбинскую рамочную программу по водным вопросам". Данная рамочная программа может укрепить текущие процессы в водной сфере и создать благоприятную основу для координации и объединения совместных усилий по достижению практических результатов.
Уважаемые присутствующие!
Мы приближаемся к завершающему этапу Международного десятилетия действий "Вода для устойчивого развития". Уже сейчас необходимо задуматься о глобальной водной повестке после 2030 года.
Наши дальнейшие шаги в этом направлении должны опираться на достижения Десятилетия, Водной повестки действий и опыт Душанбинского водного процесса, а также быть направлены на решение все более актуальных водных проблем.
Хотел бы напомнить, что впереди нас ожидает серия важных международных мероприятий высокого уровня в водной сфере, включая Конференцию ООН по водным ресурсам в 2026 году и Саммит по Целям устойчивого развития в 2027 году.
Одновременно в 2028 году город Душанбе примет Конференцию ООН по водным ресурсам, которая подведет итоги текущего Международного десятилетия действий "Вода для устойчивого развития". Убежден, что результаты этих мероприятий будут способствовать формированию глобальной водной повестки после 2030 года.
В этом процессе достижение практических результатов, устойчивое финансирование, интеграция водной политики с климатической, энергетической и продовольственной повестками, а также с экологическими системами, наряду с укреплением регионального и международного сотрудничества, должны стать ключевыми направлениями новой водной повестки.
В этом контексте "Душанбинская рамочная программа по водным вопросам" станет движущей силой продвижения глобальной водной повестки после 2030 года.
Уважаемые дамы и господа!
Успех на этом пути, прежде всего, зависит от надежного сотрудничества, общего понимания проблем и поиска путей их решения.
Давайте используем возможности сегодняшней конференции как поворотный момент в решении водных вопросов. У всех нас есть важная общая ответственность - рационально и эффективно управлять бесценным богатством планеты, то есть водными ресурсами, во благо нынешних и будущих поколений.
Уважаемые присутствующие!
В заключение хотел бы объявить, что в целях продвижения и укрепления водной дипломатии, а также объединения усилий мирового сообщества во имя устойчивого и безопасного будущего учреждена Международная премия Президента Республики Таджикистан в области водных ресурсов.
Данная премия направлена на признание выдающегося вклада в развитие международного сотрудничества, научных исследований, устойчивой водной политики и продвижение эффективных решений глобальных водных проблем.
Благодарю за внимание.