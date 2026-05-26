 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 28.05.2026
17:10  Рубежи Центральной Азии: терроризм в порядке дня, - Сергей Кожемякин
16:47  О семи основах дружбы и добрососедства народов Казахстана и России. Совместное заявление Президентов двух стран
12:33  Автодорога "Ташкент – Самарканд" и аэропорт "Новый Ташкент". Узбекистан планирует крупные инвестиционные проекты
12:22  Вода для устойчивого развития. Президент Таджикистана выступил на конференции в Душанбе
04:17  Новая инвестиционная стратегия: "Продавай Америку!", - Валентин Катасонов
00:05  Русские войска ликвидируют оборонительную линию ВСУ к северу от Сум – итоговая сводка Readovka за 27 мая
Среда, 27.05.2026
22:26  В Астану со своим Ереваном, - Андрей Колесников
20:28  Россия и Афганистан договорились о военно-техническом сотрудничестве
14:58  Москва напомнила Еревану: "Газпром" не занимается благотворительностью в отношении стран ЕС
13:09  СП: Ормузский пролив. Тегеран заставил весь Ближний Восток ненавидеть Трампа
04:44  Кому не дает спокойствия стабильность в нейтральном Туркменистане? - Марат Нургожаев
02:40  ФСБ России: уроженцев СНГ в сети террористов рекрутирует филиал ИГ в Афганистане
01:00  Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии, - Владимир Путин
00:05  ВСУ отступают за Волчью в полосе 29-й армии ВС РФ - итоговая сводка Readovka за 26 мая
Вторник, 26.05.2026
21:11  Минюст Казахстана срочно ликвидирует брешь в законах, открытую британским судом МФЦА
15:43  В Астане прошла масштабная дискуссия ученых-историков о наследии Золотой Орды, - Табылды Акеров
12:26  Президент Кыргызстана подписал Указ о жестком контроле работы чиновников на местах
12:02  Американские команды для "шелковых" союзников, - Сергей Кожемякин
04:38  НГ: Таджикистан продвигает глобальную экологическую повестку ООН
02:56  Казахстан как альтернатива для трудовой миграции из Средней Азии, - Александр Шустов
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 25 мая
Понедельник, 25.05.2026
21:45  Заявление МИД РФ: иностранцам рекомендовано покинуть Киев перед ударами по ВПК
17:49  Беназир Бхутто: дочь Востока - гордость Пакистана, - П.В.Густерин
13:03  S&P подтверждает рейтинг Узбекистана благодаря высоким резервам и ценам на золото
12:21  О Международной премии Абуали ибн Сино (Авиценны) в области медицины. Комментарий к Указу Президента Таджикистан
12:12  Блокчейн в системе образования Казахстана: сертификаты и дипломы
00:05  ВС РФ ведут бои в Константиновке и срывают оборонительный замысел ВСУ в Запорожской области – сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 24.05.2026
22:36  Трамп резко полюбил Иран? Al Jazeera раскрыла истинную причину ближневосточной дипломатии США
18:59  Евразийский союз делает все более уверенные шаги на глобальном уровне, - Рустам Масалиев
14:44  Пришло время "Соглашению Адама"? Как "Соглашения Исаака" подрывают "Соглашения Авраама", - Дмитрий Минин
04:51  Известия: Иран топит облигации крупнейших держав
03:06  В Бишкеке запустили электронное табло "До VI Всемирных игр кочевников осталось 100 дней"
02:07  В аэропорту Ташкента пресекли незаконный вывоз золотых монет императора Всероссийского Николая II
Суббота, 23.05.2026
18:56  Вклад Авиценны в мировую цивилизацию, - И.Якубовский
12:22  Показали всем, как надо целиться: снайперам Минобороны Узбекистана нет равных в Турции
03:43  Слабоумие и отвага. Во что Армении обойдутся "европонты" Пашиняна
01:53  Проблема лабораторий американского биооружия на Украине глобальна, - Сергей Андреев
00:05  ВС РФ обходят укрепления ВСУ у Белого Колодезя – итоговая сводка Readovka за 22 мая
Пятница, 22.05.2026
23:40  Небензя: удар по колледжу в ЛНР подтвердил террористическую сущность Киева
13:02  Пекин и Бишкек обеспечат защиту железной дороги Китай – Киргизия – Узбекистан
05:33  Взгляд: Москва решила вразумить Пашиняна... для начала цветами
03:06  "Пусти козла в огород": как Казахстан добровольно отдал судебный суверенитет Британии и что из этого вышло
02:43  Страны ЦА начали подозревать, что они на пути не к новой "Золотой Орде", а к старой доброй Средней Азии, - Дмитрий Евстафьев
00:05  ВС РФ сорвали замысел оборонительной операции ВСУ на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 21 мая
Четверг, 21.05.2026
20:46  Конная дипломатия. Ашхабад расширяет связи с Британией, - Виктория Панфилова
12:36  Президент Узбекистана готовит новые памятники: в Андижане появится величественный монумент Бабуру
11:26  Госсекретарь Киргизии Арслан Койчиев выступил на симпозиуме "Золотая Орда как модель степной цивилизации"
03:00  НГ: Железная дорога Китай–Киргизия–Узбекистан становится конкурентом маршрутам через Казахстан
02:30  Ва-банк 2, или Ответный удар: ЦБ России требует немедленно взыскать 200 млрд евро с Euroclear
01:53  Церемонии без гегемонии. В чем участвовали в Пекине Владимир Путин и Си Цзиньпин, - Андрей Колесников
00:05  В Константиновке идут ожесточенные пехотные бои за контроль над городом – итоговая сводка Readovka за 20 мая
Среда, 20.05.2026
20:27  Многополярность по-американски: Трамп послал казашку Асель Робертс в Словению
19:49  Грузия бросила вызов мировому центру иноагентов, - Игорь Селезнев
17:51  СВР России уполномочена заявить: Украина готовит удары по России с территории Латвии
13:43  Цифровой неофеодализм: почему мы меняем прогресс на удобство? - Александр Сафонов
10:46  Владимир Путин и Си Цзиньпин подвели итоги переговоров в Пекине
10:37  НГ: В Киргизии закрыли 50 неблагонадежных компаний
06:38  22 мая 2026 года в Ашхабаде состоится заседание Совета глав правительств СНГ
05:33  Узбекистанскому АО "HAYOT BANK" присвоены кредитные S&P Ratings
04:37  Президент Казахстана о позитивном переосмыслении истории Золотой Орды. Выступление на симпозиуме в Астане
02:26  Кыргызы и другие кочевники Москву называли Баш Капы (Главный замок, Мас Кафа), - Табылды Акеров
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Узбекистан   | 
Автодорога "Ташкент – Самарканд" и аэропорт "Новый Ташкент". Узбекистан планирует крупные инвестиционные проекты
12:33 28.05.2026

Рассмотрен ход реализации крупных инвестиционных проектов в транспортной сфере
26.05.2026

Президент Шавкат Мирзиеев ознакомился с презентацией по развитию транспортной инфраструктуры.

Транспортная инфраструктура играет важную роль в обеспечении связанности отраслей экономики, полном задействовании потенциала регионов, а также сокращения расстояний для населения и бизнеса. Поэтому в нашей стране уделяется особое внимание развитию автомобильных дорог, авиации, логистики и международных транспортных коридоров.

В начале презентации рассмотрен проект строительства альтернативной автомобильной дороги "Ташкент – Самарканд". Протяженность этой дороги составит 282 километра, она соединит Ташкентскую, Сырдарьинскую, Джизакскую и Самаркандскую области. Дорога получит статус трассы категории I-а и будет иметь цементобетонное покрытие и три полосы движения в каждом направлении. Расчетная скорость движения составит 150 километров в час.

В рамках проекта предусмотрено строительство 12 транспортных развязок, 60 тоннельных переходов, 91 моста, 16 путепроводов, 258 дренажных сооружений, а также внедрение интеллектуальной транспортной системы. Кроме того, планируется создание 12 терминалов, объектов придорожной инфраструктуры и системы весового контроля.

Поручено ускорить переговорный процесс с потенциальными инвесторами и в короткие сроки приступить к строительным работам.

В Узбекистане ведется широкомасштабная работа по формированию новой экосистемы в сфере гражданской авиации.

В частности, 7 международных аэропортов в регионах реконструируются в соответствии с современными требованиями. В Муйнаке, Коканде, Заамине, Шахрисабзе, Сариасийском и Сохском районах построены новые аэропорты, их общее количество доведено до 18.

Кроме того, ведется работа по организации деятельности Навоийского международного аэропорта на основе принципов проектного управления, а также по повышению его коммерческой самостоятельности. Аэропорту предоставлено право самостоятельно вести переговоры и заключать контракты с местными и зарубежными авиакомпаниями по пассажирским и грузовым перевозкам, транзитным рейсам и техническим посадкам.

К 2030 году планируется увеличить количество рейсов в 2,3 раза и довести их до 7 тысяч в год, а также довести объемы пассажироперевозок через аэропорт до 150 тысяч человек, а грузоперевозок – до 45 тысяч тонн в год. На территории аэропорта также будет создана свободная экономическая зона "порто-франко", специализирующаяся на предоставлении технических и коммерческих услуг воздушным судам.

В ходе презентации рассмотрен проект строительства нового международного аэропорта "Новый Ташкент".

Аэропорт будет рассчитан на обслуживание 20 миллионов пассажиров в год. Площадь пассажирского терминала составит 208,4 тысяч квадратных метров, будет построено 169 стоянок для воздушных судов и две взлетно-посадочные полосы длиной 4 километра каждая.

На данный момент проведена оценка экологического и социального воздействия проекта в соответствии с требованиями международных финансовых институтов. В зоне реализации проекта начаты работы по переносу каналов, коллекторов и электрических сетей. В настоящее время ведутся переговоры с проектными и подрядными организациями.

Также рассмотрен вопрос обеспечения предприятий гражданской авиации авиационным топливом.

Суммарная емкость топливозаправочных комплексов в аэропортах составляет 49 тысяч тонн. К 2030 году планируется довести объемы производства авиационного топлива до 600 тысяч тонн в год, а мощности по его хранению – до 80 тысяч тонн. Для достижения этих целей будут построены новые хранилища в международных аэропортах Навои, Андижана, Бухары, Ургенча и Нового Ташкента.

Отмечена необходимость поэтапного перевода процессов хранения и заправки топлива к международным стандартам. Поставлены задачи по полной цифровизации процессов управления топливозаправочными комплексами в текущем году, установлению системного государственного контроля за соблюдением технологических требований в деятельности аэропортовых топливозаправочных комплексов.

Глава нашего государства подчеркнул, что главными критериями при развитии транспортной инфраструктуры должны стать экономическая эффективность проектов, качество строительства, требования безопасности и удобство для населения, и дал соответствующие поручения.

Источник - President.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1779960780


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с Председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей
- В Правительстве рассмотрен вопрос завершения учебного года: поручено обеспечить безопасность проведения экзаменов
- Реализация Указа Президента по внедрению ИИ в образовательный процесс: Премьер-министр акцентировал внимание Минпросвещения
- Олжас Бектенов: задача для всех госорганов – провести летний период максимально организованно и безопасно
- Партийное поле за три месяца до выборов
- Государственный советник провел заседание Комиссии по вопросам гражданства
- Аида Балаева: Almaty Superski должен стать примером ответственного развития горного туризма
- Состоялось очередное заседание Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности
- Прошел международный фестиваль AUYL INVEST FEST
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  