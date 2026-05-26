Автодорога "Ташкент – Самарканд" и аэропорт "Новый Ташкент". Узбекистан планирует крупные инвестиционные проекты

12:33 28.05.2026

Рассмотрен ход реализации крупных инвестиционных проектов в транспортной сфере

26.05.2026



Президент Шавкат Мирзиеев ознакомился с презентацией по развитию транспортной инфраструктуры.



Транспортная инфраструктура играет важную роль в обеспечении связанности отраслей экономики, полном задействовании потенциала регионов, а также сокращения расстояний для населения и бизнеса. Поэтому в нашей стране уделяется особое внимание развитию автомобильных дорог, авиации, логистики и международных транспортных коридоров.



В начале презентации рассмотрен проект строительства альтернативной автомобильной дороги "Ташкент – Самарканд". Протяженность этой дороги составит 282 километра, она соединит Ташкентскую, Сырдарьинскую, Джизакскую и Самаркандскую области. Дорога получит статус трассы категории I-а и будет иметь цементобетонное покрытие и три полосы движения в каждом направлении. Расчетная скорость движения составит 150 километров в час.



В рамках проекта предусмотрено строительство 12 транспортных развязок, 60 тоннельных переходов, 91 моста, 16 путепроводов, 258 дренажных сооружений, а также внедрение интеллектуальной транспортной системы. Кроме того, планируется создание 12 терминалов, объектов придорожной инфраструктуры и системы весового контроля.



Поручено ускорить переговорный процесс с потенциальными инвесторами и в короткие сроки приступить к строительным работам.



В Узбекистане ведется широкомасштабная работа по формированию новой экосистемы в сфере гражданской авиации.



В частности, 7 международных аэропортов в регионах реконструируются в соответствии с современными требованиями. В Муйнаке, Коканде, Заамине, Шахрисабзе, Сариасийском и Сохском районах построены новые аэропорты, их общее количество доведено до 18.



Кроме того, ведется работа по организации деятельности Навоийского международного аэропорта на основе принципов проектного управления, а также по повышению его коммерческой самостоятельности. Аэропорту предоставлено право самостоятельно вести переговоры и заключать контракты с местными и зарубежными авиакомпаниями по пассажирским и грузовым перевозкам, транзитным рейсам и техническим посадкам.



К 2030 году планируется увеличить количество рейсов в 2,3 раза и довести их до 7 тысяч в год, а также довести объемы пассажироперевозок через аэропорт до 150 тысяч человек, а грузоперевозок – до 45 тысяч тонн в год. На территории аэропорта также будет создана свободная экономическая зона "порто-франко", специализирующаяся на предоставлении технических и коммерческих услуг воздушным судам.



В ходе презентации рассмотрен проект строительства нового международного аэропорта "Новый Ташкент".



Аэропорт будет рассчитан на обслуживание 20 миллионов пассажиров в год. Площадь пассажирского терминала составит 208,4 тысяч квадратных метров, будет построено 169 стоянок для воздушных судов и две взлетно-посадочные полосы длиной 4 километра каждая.



На данный момент проведена оценка экологического и социального воздействия проекта в соответствии с требованиями международных финансовых институтов. В зоне реализации проекта начаты работы по переносу каналов, коллекторов и электрических сетей. В настоящее время ведутся переговоры с проектными и подрядными организациями.



Также рассмотрен вопрос обеспечения предприятий гражданской авиации авиационным топливом.



Суммарная емкость топливозаправочных комплексов в аэропортах составляет 49 тысяч тонн. К 2030 году планируется довести объемы производства авиационного топлива до 600 тысяч тонн в год, а мощности по его хранению – до 80 тысяч тонн. Для достижения этих целей будут построены новые хранилища в международных аэропортах Навои, Андижана, Бухары, Ургенча и Нового Ташкента.



Отмечена необходимость поэтапного перевода процессов хранения и заправки топлива к международным стандартам. Поставлены задачи по полной цифровизации процессов управления топливозаправочными комплексами в текущем году, установлению системного государственного контроля за соблюдением технологических требований в деятельности аэропортовых топливозаправочных комплексов.



Глава нашего государства подчеркнул, что главными критериями при развитии транспортной инфраструктуры должны стать экономическая эффективность проектов, качество строительства, требования безопасности и удобство для населения, и дал соответствующие поручения.