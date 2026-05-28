О семи основах дружбы и добрососедства народов Казахстана и России. Совместное заявление Президентов двух стран

16:47 28.05.2026 Совместное заявление Президента Республики Казахстан К.К.Токаева и Президента Российской Федерации В.В.Путина о семи основах дружбы и добрососедства народов Казахстана и России

Сегодня мир переживает глубокие и стремительные перемены. Система международных отношений сталкивается с серьезными вызовами и угрозами, усиливаются глобальная нестабильность и кризис доверия, пересматриваются привычные подходы к обеспечению безопасности и устойчивого развития.







Казахстан и Россия убеждены в безальтернативности формирования более справедливого миропорядка, который открывает возможности для устойчивого развития и способен вывести международную обстановку на траекторию стабилизации и кардинального оздоровления.



В такие периоды особую ценность приобретают прочные и проверенные временем принципы межгосударственного взаимодействия, основанные на взаимном уважении, добрососедстве, учете национальных интересов и равноправном партнерстве.



Связь между нашими странами зиждется именно на этих подходах с опорой на тесные исторические узы, взаимовыручку и обоюдовыгодное сотрудничество. Ввиду этого усилия будут приложены к упрочению следующих основ дружбы и добрососедства народов Казахстана и России.



Первая основа – общность истории и ответственное отношение к ее объективному осмыслению в духе дружбы и добрососедства



В современную эпоху возрастает значение ответственного отношения к исторической памяти, ее объективного осмысления и использования во благо укрепления дружбы и добрососедства между народами Казахстана и России.



В данном контексте признаем уникальный путь формирования национальной государственности Республики Казахстан и Российской Федерации.



История двух стран складывалась в тесной взаимосвязи. Наши народы вместе проходили различные этапы, преодолевая тяжелые испытания, добивались значимых свершений. Этот исторический опыт стал важной основой взаимного уважения и добрососедства, воплотился в величайших достижениях, таких как первый полет человека в космос, который совершил Юрий Гагарин с космодрома "Байконур" ровно 65 лет назад.



Особое место в общей памяти занимает Победа в Великой Отечественной войне. Наши народы плечом к плечу сражались против нацизма, проявляли мужество на фронте, самоотверженно трудились в тылу, отстаивали право на жизнь, свободу и человеческое достоинство.



Мы склоняем головы перед павшими, отдаем дань уважения ветеранам и всем, кто внес вклад в общую Победу. Наш долг – сохранить и увековечить память о жертвах, понесенных советским народом в годы Великой Отечественной войны. Воспоминания об этих событиях должны оставаться предметом бережного и ответственного отношения, ограждаться от искажения или использования их в конъюнктурных целях, становиться фактором сближения позиций.



Только объективный, взвешенный и конструктивный подход к осмыслению прошлого, включая его трагические страницы, способен укреплять взаимопонимание между народами и служить предостережением от появления новых разделительных линий.



Призываем международное сообщество беречь историческую правду, чтить память о совместной борьбе против нацизма, фашизма и милитаризма в годы Второй мировой войны, противодействовать попыткам пересмотра нравственных и правовых оценок ее итогов, предания забвению уроков этой общечеловеческой трагедии.



Мы обязаны передать будущим поколениям честное и уважительное отношение к нашему общему прошлому.



Вторая основа – общие усилия по развитию евразийской интеграции, формированию в регионе пространства сотрудничества, безопасности и диалога



Рассматриваем Содружество Независимых Государств (СНГ) в качестве важной диалоговой площадки и эффективного механизма сотрудничества по самому широкому кругу направлений. Отмечаем существенную роль СНГ в обеспечении региональной стабильности и безопасности в Евразии. Выражаем заинтересованность в углублении внешнеполитической координации в данном формате. Намерены совместно способствовать расширению внешних связей организации.



Казахстан и Россия формируют ядро евразийской экономической интеграции, несущей конструкцией которой является Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Подтверждаем растущий авторитет объединения и признаем, что его эффективное функционирование оказывает значительное положительное влияние на благосостояние граждан. Исходим из важности продолжения работы по развитию общих рынков ЕАЭС и свободы перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы через полноценную реализацию интеграционных возможностей и решение общих задач по повышению конкурентоспособности национальных экономик. Убеждены, что председательство Казахстана в ЕАЭС придаст организации позитивный импульс.



Признаем ключевую роль Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в обеспечении региональной стабильности и подчеркиваем нацеленность на дальнейшее совершенствование потенциала ОДКБ, в том числе в рамках текущего председательства Российской Федерации.



Готовы сообща на благо народов наших стран способствовать совершенствованию механизмов кризисного реагирования ОДКБ, повышению боеспособности ее Коллективных сил, углублению внешнеполитической координации, усилению борьбы с общими вызовами и угрозами безопасности.



Третья основа – общая граница как пространство добрососедства и сотрудничества



Наши страны объединены самой протяженной непрерывной сухопутной границей в мире. Ее значение выходит далеко за рамки географии. Она служит фактором стабильности, взаимосвязанности экономик, углубления межрегионального сотрудничества. Интенсивность приграничных процессов продиктована жизнью и должна определяться внимательным отношением к потребностям населения приграничных территорий, сохранением и приумножением многочисленных исторически сложившихся связей, стремлением создать для такого населения режим наибольшего благоприятствования и конструктивным взаимодействием в миграционной сфере.



Приграничное сотрудничество способствует развитию торговли, транспорта, предпринимательства, образовательных и культурных обменов, укрепляет связи между регионами и создает дополнительные возможности для социально-экономического роста. Мы убеждены, что нерушимая граница между Казахстаном и Россией должна и впредь оставаться границей доверия, добрососедства и взаимной выгоды.



Приветствуем сложение экономических потенциалов Казахстана и России в целях упрочения на пространстве Евразии общей взаимосвязанности как основы благополучия и процветания на нашем континенте всех стран и объединений.



Продолжим взаимодействовать в рамках таких инициатив, как "Трансалтайский диалог" и Международный координационный совет "Наш общий дом – Алтай", которые направлены на углубление межрегиональной кооперации.



Неотъемлемой частью обоюдных усилий является общая ответственность за экологическое благополучие приграничных территорий. Речь идет о сохранении экосистем, предотвращении промышленного загрязнения, защите биоразнообразия и бережном отношении к природным ресурсам.



Не менее важна тематика трансграничных водных объектов. Рациональное управление ресурсами и использование общих рек, сокращение негативного воздействия на окружающую среду, совместный мониторинг, научное сотрудничество, а также совместная хозяйственная деятельность, улучшение транспортной взаимосвязанности и расширение туристического сектора при соблюдении требований экологической безопасности служат залогом устойчивого развития.



Особое значение имеет координация действий по вопросам Каспийского региона. Каспий является уникальной природной системой, требующей согласованных усилий всех прикаспийских государств. В связи с этим высока актуальность коллективных мер по минимизации социально-экономических последствий, вызванных комплексом экологических проблем, в том числе продолжающимся снижением уровня Каспийского моря.



Четвертая основа – экономическое партнерство



Экономическая кооперация была и остается одной из ключевых опор казахстанско-российских отношений. Экономики наших стран во многом взаимодополняемы, что формирует прочную основу для долгосрочного и устойчивого развития.



Между нами активно развивается взаимная торговля, расширяются транспортно-логистические маршруты, углубляется промышленное взаимодействие, реализуются совместные инвестиционные проекты. Тысячи предприятий задействованы в выстраивании производственных цепочек, создании рабочих мест, внедрении современных технологий.



Особая роль принадлежит малому и среднему бизнесу, который способствует диверсификации двусторонних связей, освоению новых рынков, продвижению инноваций и цифровых решений.



Инвестиционное взаимодействие открывает дополнительные возможности для модернизации промышленности, развития инфраструктуры, энергетики, транспорта и высокотехнологичных отраслей. В условиях глобальной турбулентности именно региональное экономическое партнерство становится важным фактором устойчивости и прогресса.



Мы продолжим совместную работу по укреплению транспортной связанности между Казахстаном и Россией. Для удобства граждан будут предприняты комплексные шаги по модернизации пунктов пропуска через казахстанско-российскую государственную границу, что будет способствовать увеличению скорости грузового сообщения.



Продолжится курс на развитие международного транспортного коридора "Север – Юг" как одного из ключевых логистических путей, проходящих через территории наших стран.



Акцент будет сделан и на повышение эффективности железнодорожных перевозок по маршруту "Россия – Казахстан – Китай".



Особое внимание также уделяем логистике энергетических ресурсов, включая такие традиционные коридоры, как Каспийский трубопроводный консорциум.



Придаем важное значение взаимодействию в финансовой сфере, в том числе наращиванию взаиморасчетов в национальных валютах и развитию устойчивых платежно-расчетных механизмов.



Намерены и далее координировать действия по смягчению и нивелированию негативных последствий односторонних экономических санкций.



Готовы продолжать общими усилиями обеспечивать устойчивость евразийских интеграционных процессов перед лицом нарастающих геополитических вызовов и внешнего давления.



Мы рассматриваем хозяйственные связи не только как инструмент роста национальных экономик, но и как важнейшую основу доверия, стабильности и взаимной заинтересованности в благополучии друг друга.



Пятая основа – языковое и культурное многообразие как общее достояние, традиционные ценности и цивилизационная близость



Придаем большое значение сохранению общего культурного наследия наших стран, поддержанию высокой динамики осуществления гуманитарного обмена и совместных проектов.



Выступая за цивилизационное многообразие, поддерживаем усилия друг друга по сохранению культурно-исторической идентичности и традиционных духовно-нравственных ценностей. Продолжим решительно отстаивать культурный суверенитет без навязывания собственных ценностей, моделей и противоборства в сфере идеологии.



Многоязычие является важным преимуществом и отражает исторически сложившееся взаимное обогащение культур. Оно расширяет возможности общения, образования, профессиональной самореализации и гуманитарного взаимодействия.



Русский язык занимает значимое место в общественной, научно-образовательной и культурной жизни многих стран, в том числе Казахстана, остается важным средством коммуникации и обеспечения широкого доступа к богатому наследию литературы, науки и искусства.



Приветствуем создание Международной организации по русскому языку. Стороны будут содействовать ее деятельности и призывают к этому все заинтересованные государства.



При этом для Казахстана важное значение имеет поступательное развитие казахского языка как государственного с учетом его роли в сохранении культурной самобытности и укреплении единства общества.



С удовлетворением констатируем расширение преподавания казахского языка в российских образовательных организациях, что создает дополнительные благоприятные условия для казахской диаспоры в России.



Убеждены, что его изучение будет способствовать углублению взаимопонимания и укреплению двустороннего сотрудничества в долгосрочной перспективе.



Мы высоко ценим вклад представителей интеллигенции, педагогов, ученых, деятелей культуры и всех, кто способствует сохранению и развитию языков и культур наших народов.



В современную цифровую эпоху значение языка не уменьшается, а возрастает. Поддержка языкового многообразия, цифровизация языкового наследия, уважение к национальным языкам и готовность к изучению других языков должны не противопоставляться, а взаимно дополнять друг друга.



Мы убеждены, что многоязычие является признаком зрелости общества, его открытости и конкурентным преимуществом в современном мире.



Народы Казахстана и России объединяет уважение к семье, старшим поколениям, труду, ответственности, взаимной поддержке и памяти о предках. Эти ценности на протяжении веков служили нравственной опорой наших обществ. Приверженность им помогает сохранять внутреннюю устойчивость, человеческое достоинство и нравственные ориентиры в эпоху быстрых перемен.



Культура, искусство, религиозное многообразие, народные традиции формируют пространство диалога, взаимного уважения и духовного обогащения.



Именно в этом заключается суть цивилизационной близости наших народов.



Шестая основа – молодежное сотрудничество, образовательные обмены и сотрудничество в сфере спорта



Будущее казахстанско-российских отношений во многом зависит от молодого поколения, которому предстоит обеспечивать преемственность, выполнять достигнутые договоренности и наполнять двустороннее взаимодействие новым содержанием.



Академические обмены, совместные образовательные программы, студенческие и научные инициативы, деятельность филиалов высших учебных заведений, создание казахстанско-российских школ на территориях двух стран, проведение олимпиад и развитие прямых контактов между учебными и научными центрами формируют прочную основу гуманитарного партнерства.



С удовлетворением отмечаем выбор все большего числа российских абитуриентов в пользу казахстанских вузов и казахстанских абитуриентов в пользу российских вузов, что стимулирует возникновение профессиональных и человеческих связей, которые служат в дальнейшем важным ресурсом двустороннего сотрудничества.



Мы придаем приоритетное значение расширению возможностей для молодежи, поддержке академической мобильности, реализации совместных исследований и инновационных проектов. Инвестиции в образование и науку – это вклад в технологический прогресс и благополучие наших государств.



Для продвижения здорового образа жизни приветствуем взаимодействие в области развития физической культуры и спорта. Будем способствовать проведению в наших странах крупных международных спортивных мероприятий.



Седьмая основа – совместный взгляд в будущее



Перед нашими государствами стоят общие задачи в сфере технологий, обеспечения экологической безопасности, экономической устойчивости, социальной справедливости и повышения качества жизни граждан. Эффективный ответ на эти вызовы возможен только через постоянный диалог и совместную работу.



Мы видим будущее казахстанско-российских отношений как пространство устойчивого и взаимовыгодного развития, в котором наши страны выступают равноправными партнерами, стратегическими союзниками и добрыми соседями.



При таком взаимодействии ключевые решения продолжат приниматься исходя из взаимного уважения, доверия и учета интересов друг друга, а возникающие разногласия – решаться в духе конструктивного и откровенного диалога.



Последовательно повышая прочность этих семи основ, мы укрепляем доверие и стабильность, расширяем возможности для достойного будущего наших народов.



Мы убеждены, что дружба и добрососедство Казахстана и России, опирающиеся на общую историю и стремление к созиданию, будут надежным фундаментом наших межгосударственных отношений на историческую перспективу.



г.Астана, 28 мая 2026 года Источник - Akorda.kz

